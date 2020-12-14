2021 год неформально станет годом реформирования ОПК, - Арестович

Президент Украины Владимир Зеленский уделяет огромное внимание вопросам сектора обороны и безопасности страны, а 2021 год неформально должен стать годом реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины

Такое мнение выразил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несмотря на информационную борьбу, которая выходит, прежде всего, от наших "любимых" визави из Кремля, несмотря на предвзятую информацию, которую доносит оппозиция или кто-то из предвзятых экспертов или комментирующих, президент Украины уделяет огромное внимание вопросам сектора обороны и безопасности. Пописана стратегия национальной безопасности и обороны. Сейчас 2021 год должен стать неформально годом реформирования ОПК", - сказал Арестович.

По его словам, увеличивается оборонный бюджет, оборонный заказ и расходы на весь сектор национальной безопасности и обороны.

"Это внимание дает практические результаты. Если мы помним, что происходило месяц назад или два месяца назад, я имею ввиду коммуникацию между вице-премьером (Олегом Уруским. - Ред.) и бывшим и.о. главы "Укроборонпрома", то сейчас картина совсем иная. Само это мероприятие, пресс-конференция, показывает, что есть единая позиция, единое виденье реформирования отрасли. Сейчас и профильный комитет, и правительство, и руководство "Укроборонпрома", и Офис президента одинаково видят, как реформировать отрасль и осуществлять согласованные за планом системные усилия, чтобы было реформирование, в том числе, по наиболее болезненным вопросам: производство боеприпасов и т.д.", - отметил Арестович.

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Как сообщалось, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и назначенный недавно генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев заявили о снятии всех разногласий и совместной командной работе в рамках трансформации "Укроборонпрома" и оборонно-промышленного комплекса страны в целом.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева писал о том, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что из более ста предприятий, которые сейчас входят в состав "Укроборонпрома", в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.