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оборона (5145) ОПК (120) Арестович Алексей (330)

2021 год неформально станет годом реформирования ОПК, - Арестович

2021 год неформально станет годом реформирования ОПК, - Арестович

Президент Украины Владимир Зеленский уделяет огромное внимание вопросам сектора обороны и безопасности страны, а 2021 год неформально должен стать годом реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины

Такое мнение выразил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несмотря на информационную борьбу, которая выходит, прежде всего, от наших "любимых" визави из Кремля, несмотря на предвзятую информацию, которую доносит оппозиция или кто-то из предвзятых экспертов или комментирующих, президент Украины уделяет огромное внимание вопросам сектора обороны и безопасности. Пописана стратегия национальной безопасности и обороны. Сейчас 2021 год должен стать неформально годом реформирования ОПК", - сказал Арестович.

По его словам, увеличивается оборонный бюджет, оборонный заказ и расходы на весь сектор национальной безопасности и обороны.

"Это внимание дает практические результаты. Если мы помним, что происходило месяц назад или два месяца назад, я имею ввиду коммуникацию между вице-премьером (Олегом Уруским. - Ред.) и бывшим и.о. главы "Укроборонпрома", то сейчас картина совсем иная. Само это мероприятие, пресс-конференция, показывает, что есть единая позиция, единое виденье реформирования отрасли. Сейчас и профильный комитет, и правительство, и руководство "Укроборонпрома", и Офис президента одинаково видят, как реформировать отрасль и осуществлять согласованные за планом системные усилия, чтобы было реформирование, в том числе, по наиболее болезненным вопросам: производство боеприпасов и т.д.", - отметил Арестович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий

Как сообщалось, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и назначенный недавно генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев заявили о снятии всех разногласий и совместной командной работе в рамках трансформации "Укроборонпрома" и оборонно-промышленного комплекса страны в целом.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева писал о том, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что из более ста предприятий, которые сейчас входят в состав "Укроборонпрома", в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.

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Топ комментарии
+14
значит у нас больше не будет ни обороны ни промышленности ни комплекса
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14.12.2020 15:43
+9
пусть лучше скажет планируются ли в следующем году его секретные вылазки за линию фронта?) что-то давно не слышно о новых подвигах переодевашки...
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14.12.2020 15:49
+7
А не знищення ОПК ?
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14.12.2020 15:42
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Правила форума Совет форумчан
он хотел сказать годом расформирования
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14.12.2020 15:42 Ответить
А не знищення ОПК ?
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14.12.2020 15:42 Ответить
Арестович, на хрена цей трьоп?

Оборонзамовлення буде збільшено чи ні? Виконано, чи ні? Які і скільки новітніх систем озброєнь отримають ЗСУ? Коли? "Оплоти", ракетні комплекси поступлять на фронт, чи далі... гнатимете за бугор? БПЛА і зособи зв'язку, патрони та снаряди українського виробництва Армія отримає, чи далі зкуплятимемо зі всього світу? Керованість та зкоординованість роботи підвищиться чи ні?
А весь твій "художній свист" - залиш собі...
Бо реформи цієї банди - вже в печінках у всіх - і в Україні і на Заході...... пенсійна, тарифна, залізниці з гіперлупами, антикорупційна, судова, "посадки-весною", медицини, освіти, оплати праці, банківська...
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14.12.2020 17:08 Ответить
значит у нас больше не будет ни обороны ни промышленности ни комплекса
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14.12.2020 15:43 Ответить
У вас - нет, у Украины - да.
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14.12.2020 16:23 Ответить
в зеленой Украине вообще все зашибись. только жаль что на всех герыча не хватает
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14.12.2020 16:32 Ответить
Сочувствую.
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14.12.2020 16:38 Ответить
сочувствуй, я не против. только газы не пускай в общественном месте.
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14.12.2020 16:43 Ответить
Собственный горький опыт?
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14.12.2020 16:51 Ответить
конечно. с вами же приходится жить в одной стране
слушай, мне вот интересно, а сколько у вас инерция мозга? сколько еще вы по инерции будете гавкать в сторону пороха? вы же своего добились. теперь вам хорошо сухо и комфортно. но по привычке все его вспоминаете. не лучше ли наслаждаться прелестями своего выбора?
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14.12.2020 16:56 Ответить
А где я "гавкнул" в сторону вашего идола? Тут за такое в минуту банят.
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14.12.2020 17:01 Ответить
а кто сказал что я про тебя в этой теме? или ты подумал что я к тебе на "вы"?

я в общем про тенденцию говорю. или ты отрицать станешь? я не кинусь искать твои посты на сайте. я подожду свежих. потому что я написал правду. так сколько еще? год? два? три?
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14.12.2020 17:07 Ответить
Дождись выборов. Ждать недолго. 2024 год.
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14.12.2020 17:10 Ответить
т.е. за 5 лет так ничего и не добьетесь - остается только на папередников выть... ясно понятно. абсолютно прое..нное время...
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14.12.2020 17:17 Ответить
Выбачай, ничем помочь не могу.
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14.12.2020 17:24 Ответить
та понятно что вы безрукие и ограниченные. чем ты можешь мне помочь? даже иллюзий небыло ни секунды
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14.12.2020 17:28 Ответить
Да хрен тебе на воротник
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14.12.2020 21:19 Ответить
Каждое утро в штанах находят "подарки" от клятого Пороха.
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14.12.2020 17:02 Ответить
Дружок, хочешь я расскажу тебе сказку?
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14.12.2020 15:45 Ответить
Не день, а прямо какой-то праздник. Представление за представлением.
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14.12.2020 15:45 Ответить
Представляю, що ви нареформуєте, зелені макаки.
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14.12.2020 15:46 Ответить
Он хотел сказать ОПГ
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14.12.2020 15:48 Ответить
пусть лучше скажет планируются ли в следующем году его секретные вылазки за линию фронта?) что-то давно не слышно о новых подвигах переодевашки...
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14.12.2020 15:49 Ответить
Только боевые вылазки к задницам зе и его тупых оленей-подтиральник языком.
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14.12.2020 17:04 Ответить
Слово "реформы", в Украине, надо запретить раз и навсегда. Это синоним разрухи, бардака и воровства.
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14.12.2020 15:52 Ответить
"2021 год неформально станет годом реформирования ОПК, - Арестович" - у нас "реформирование" означает ухудшение, уничтожение. Где у нас после реформирования стало лучше? Нигде !!!
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14.12.2020 15:58 Ответить
Краще зелень не чіпай, те що до вас зробили нормальні люди.
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14.12.2020 15:59 Ответить
рф причинила Украине убытков на триллион $, но за 7 лет войны ни у зелемского, ни у порошка не хватило времени подсчитать сумму ущерба и подать на Балалайку в суд.
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14.12.2020 16:01 Ответить
А, ну раз піаніст особисто "удєляєт огромноє уніманіє", тоді можна вже не хвилюватися. П..ць ВПК.
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14.12.2020 16:01 Ответить
Типовий медійний вкид від фарисеїв, на тему: " як лайно видати громадянам за чудовий торт". Питання повинно стояти, не як нам щось.., там, колись, а чому не виконано жодної оборонної програми сьогодні в 2020 році, де трибунал і свідчення фігурантів. А вже за результатами розгляду (після посадок і суду) комісія повинна надати висновок з підписами тих хто входив до такої комісії РНБО і ВР, де зазначити, що заважає виробляти зброю, хто персонально завалив оборонну програму і що потрібно зробити. А зараз, хабарну щуку кинули в річку, країна виявилась беззахисна перед потенційними агресорами і її може спідкати мільйони біженців і повний колапс державності бо виявляється при владі зрадники і ідіоти. Це якесь задзеркалля що на голову не налазить.
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14.12.2020 16:07 Ответить
может лучше не надо? не трогайте своими лапками НИ ЧЕГО!
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14.12.2020 16:09 Ответить
Аферистович решил оборонку оседлать, - пуштуна отодвинуть чуток от корыта... Правильно, - кую железо, пока гарячо! Даёшь!
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14.12.2020 16:14 Ответить
ОПК - это что? Типа ВПК?
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14.12.2020 16:15 Ответить
"Пропав ОПК..."
2021 рік неформально стане роком реформування ОПК, - Арестович - Цензор.НЕТ 9564
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14.12.2020 16:18 Ответить
Язык не сотри,леха. Задницы клована с д'ерьмаком сияют,как новогодние гирлянды.
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14.12.2020 16:19 Ответить
А я все думаю, почему у него всегда воспаленно прыпухлые краснющие губы и глотка пересыхает - с чайком в руках всегда фейки испражняет.
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14.12.2020 16:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8E9yxAbYqdY Чумак ( був вийськовым Генпрокурором у Нелоха) та Бутусов - про вагнерівців та ЗЕпроданців
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14.12.2020 16:28 Ответить
Как только у зеленых случается какой-нибудь зашквар или феерическая брехня, происходят природные катаклизмы либо катастрофы. Вот и вулкан Этна проснулся... не успел аРЕСТОВИЧ рот открыть.
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14.12.2020 16:31 Ответить
все гівно вилизує з-під Єрмаків з Татаровими - й ну пуляти його в нАрід!
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14.12.2020 16:48 Ответить
значить в наступному році будуть бомбить , як обіцяв лохдаун
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14.12.2020 17:03 Ответить
Ну, если Зе-Зедент уделяет так много внимания ОПК, почему за этот год ни одного заказа на "Вiльха-М", ни одного заказа на "Нептун"? Почему киевский завод "маяк" перешел на ОДНОдневную неделю? Почему опять волонтеры собирают теплые вещи для бойцов, как в 2014??? И даже ходят слухи (наверное, опять Порох распускает), что в армии даже с ДТ напряженка??? Где факты того что Зе-Зедент хоть что-то делает для армии, да и вообще для страны, кроме его всем опостылевших "гундосиков"???
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14.12.2020 17:06 Ответить
Татьяне Черновол вручат обвинение в «умышленном убийстве» на Майдане, ей светит пожизненное

Татьяну Черновол вызывают в ГБР, где ей могут вручить обвинение.

Активистка Майдана призывает прийти и поддержать ее, поскольку за события в период 2013-2014 годов ей грозит высшая мера наказания
Якщо це не стане сигналом для повалення кремлеплісняви?!
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14.12.2020 17:13 Ответить
в этом многословии ,есть слова ,которые указывают на большую ложь(мягко сказано)
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14.12.2020 17:32 Ответить
Такой же брехун, как и Додик...
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14.12.2020 19:15 Ответить
Там аферистовичь на пресс-конференции по итогам ТГК так от*осал зеленскому и с таким низкопробным удовольствием сернул на Порошенко,что на этом ублюдке можно ставить крест полностью.Кстати, прямым текстом сказал,что хотел бы стать депутатом,для начала. Расценки за ми**ет у Люси ого го.2021 рік неформально стане роком реформування ОПК, - Арестович - Цензор.НЕТ 5183
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14.12.2020 19:39 Ответить
кто о чем а Арештович за "коммуникацию"
аппаратный боец, *****
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14.12.2020 21:20 Ответить
Таке враження, що Арестович працює в Кабмині, а не звичайний речник при ТКГ
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14.12.2020 21:25 Ответить
 
 