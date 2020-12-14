2021 рік неформально стане роком реформування ОПК, - Арестович

Президент України Володимир Зеленський приділяє величезну увагу питанням сектору оборони і безпеки країни, а 2021 рік неформально має стати роком реформування оборонно-промислового комплексу України

Таку думку висловив позаштатний радник глави Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попри інформаційну боротьбу, яка виходить насамперед від наших "улюблених" візаві з Кремля, попри упереджену інформацію, яку доносить опозиція або хтось із упереджених експертів або коментуючих, президент України приділяє велику увагу питанням сектору оборони і безпеки. Прописана стратегія національної безпеки та оборони. Нині 2021 рік має стати неформально роком реформування ОПК", - сказав Арестович.

За його словами, збільшується оборонний бюджет, оборонне замовлення і видатки на весь сектор національної безпеки і оборони.

"Ця увага дає практичні результати. Якщо ми пам'ятаємо, що відбувалося один-два місяці тому, я маю на увазі комунікацію між віцепрем'єром (Олегом Уруським. - Ред.) і колишнім в.о. голови "Укроборонпрому", то наразі картина зовсім інша. Саме цей захід, пресконференція, показує, що є єдина позиція, єдине бачення реформування галузі. Нині і профільний комітет, і уряд, і керівництво "Укроборонпрому", і Офіс Президента однаково бачать, як реформувати галузь і здійснювати узгоджені за планом системні зусилля, щоб було реформування, зокрема за найбільш болючими питаннями: виробництво боєприпасів тощо", - зазначив Арестович.

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Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський і призначений нещодавно генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв заявили про зняття всіх розбіжностей і спільну командну роботу в межах трансформації "Укроборонпрому" й оборонно-промислового комплексу країни загалом.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва писав про те, що наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування. Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що з понад ста підприємств, які зараз входять до складу "Укроборонпрому", в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств.

Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому" і призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.