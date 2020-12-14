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2021 рік неформально стане роком реформування ОПК, - Арестович

2021 рік неформально стане роком реформування ОПК, - Арестович

Президент України Володимир Зеленський приділяє величезну увагу питанням сектору оборони і безпеки країни, а 2021 рік неформально має стати роком реформування оборонно-промислового комплексу України

Таку думку висловив позаштатний радник глави Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попри інформаційну боротьбу, яка виходить насамперед від наших "улюблених" візаві з Кремля, попри упереджену інформацію, яку доносить опозиція або хтось із упереджених експертів або коментуючих, президент України приділяє велику увагу питанням сектору оборони і безпеки. Прописана стратегія національної безпеки та оборони. Нині 2021 рік має стати неформально роком реформування ОПК", - сказав Арестович.

За його словами, збільшується оборонний бюджет, оборонне замовлення і видатки на весь сектор національної безпеки і оборони.

"Ця увага дає практичні результати. Якщо ми пам'ятаємо, що відбувалося один-два місяці тому, я маю на увазі комунікацію між віцепрем'єром (Олегом Уруським. - Ред.) і колишнім в.о. голови "Укроборонпрому", то наразі картина зовсім інша. Саме цей захід, пресконференція, показує, що є єдина позиція, єдине бачення реформування галузі. Нині і профільний комітет, і уряд, і керівництво "Укроборонпрому", і Офіс Президента однаково бачать, як реформувати галузь і здійснювати узгоджені за планом системні зусилля, щоб було реформування, зокрема за найбільш болючими питаннями: виробництво боєприпасів тощо", - зазначив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов

Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський і призначений нещодавно генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв заявили про зняття всіх розбіжностей і спільну командну роботу в межах трансформації "Укроборонпрому" й оборонно-промислового комплексу країни загалом.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва писав про те, що наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування. Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що з понад ста підприємств, які зараз входять до складу "Укроборонпрому", в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств.

Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому" і призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.

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Топ коментарі
+14
значит у нас больше не будет ни обороны ни промышленности ни комплекса
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14.12.2020 15:43
+9
пусть лучше скажет планируются ли в следующем году его секретные вылазки за линию фронта?) что-то давно не слышно о новых подвигах переодевашки...
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14.12.2020 15:49
+7
А не знищення ОПК ?
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14.12.2020 15:42
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он хотел сказать годом расформирования
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14.12.2020 15:42 Відповісти
А не знищення ОПК ?
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14.12.2020 15:42 Відповісти
Арестович, на хрена цей трьоп?

Оборонзамовлення буде збільшено чи ні? Виконано, чи ні? Які і скільки новітніх систем озброєнь отримають ЗСУ? Коли? "Оплоти", ракетні комплекси поступлять на фронт, чи далі... гнатимете за бугор? БПЛА і зособи зв'язку, патрони та снаряди українського виробництва Армія отримає, чи далі зкуплятимемо зі всього світу? Керованість та зкоординованість роботи підвищиться чи ні?
А весь твій "художній свист" - залиш собі...
Бо реформи цієї банди - вже в печінках у всіх - і в Україні і на Заході...... пенсійна, тарифна, залізниці з гіперлупами, антикорупційна, судова, "посадки-весною", медицини, освіти, оплати праці, банківська...
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14.12.2020 17:08 Відповісти
значит у нас больше не будет ни обороны ни промышленности ни комплекса
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14.12.2020 15:43 Відповісти
У вас - нет, у Украины - да.
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14.12.2020 16:23 Відповісти
в зеленой Украине вообще все зашибись. только жаль что на всех герыча не хватает
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14.12.2020 16:32 Відповісти
Сочувствую.
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14.12.2020 16:38 Відповісти
сочувствуй, я не против. только газы не пускай в общественном месте.
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14.12.2020 16:43 Відповісти
Собственный горький опыт?
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14.12.2020 16:51 Відповісти
конечно. с вами же приходится жить в одной стране
слушай, мне вот интересно, а сколько у вас инерция мозга? сколько еще вы по инерции будете гавкать в сторону пороха? вы же своего добились. теперь вам хорошо сухо и комфортно. но по привычке все его вспоминаете. не лучше ли наслаждаться прелестями своего выбора?
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14.12.2020 16:56 Відповісти
А где я "гавкнул" в сторону вашего идола? Тут за такое в минуту банят.
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14.12.2020 17:01 Відповісти
а кто сказал что я про тебя в этой теме? или ты подумал что я к тебе на "вы"?

я в общем про тенденцию говорю. или ты отрицать станешь? я не кинусь искать твои посты на сайте. я подожду свежих. потому что я написал правду. так сколько еще? год? два? три?
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14.12.2020 17:07 Відповісти
Дождись выборов. Ждать недолго. 2024 год.
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14.12.2020 17:10 Відповісти
т.е. за 5 лет так ничего и не добьетесь - остается только на папередников выть... ясно понятно. абсолютно прое..нное время...
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14.12.2020 17:17 Відповісти
Выбачай, ничем помочь не могу.
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14.12.2020 17:24 Відповісти
та понятно что вы безрукие и ограниченные. чем ты можешь мне помочь? даже иллюзий небыло ни секунды
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14.12.2020 17:28 Відповісти
Да хрен тебе на воротник
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14.12.2020 21:19 Відповісти
Каждое утро в штанах находят "подарки" от клятого Пороха.
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14.12.2020 17:02 Відповісти
Дружок, хочешь я расскажу тебе сказку?
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14.12.2020 15:45 Відповісти
Не день, а прямо какой-то праздник. Представление за представлением.
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14.12.2020 15:45 Відповісти
Представляю, що ви нареформуєте, зелені макаки.
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14.12.2020 15:46 Відповісти
Он хотел сказать ОПГ
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14.12.2020 15:48 Відповісти
пусть лучше скажет планируются ли в следующем году его секретные вылазки за линию фронта?) что-то давно не слышно о новых подвигах переодевашки...
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14.12.2020 15:49 Відповісти
Только боевые вылазки к задницам зе и его тупых оленей-подтиральник языком.
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14.12.2020 17:04 Відповісти
Слово "реформы", в Украине, надо запретить раз и навсегда. Это синоним разрухи, бардака и воровства.
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14.12.2020 15:52 Відповісти
"2021 год неформально станет годом реформирования ОПК, - Арестович" - у нас "реформирование" означает ухудшение, уничтожение. Где у нас после реформирования стало лучше? Нигде !!!
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14.12.2020 15:58 Відповісти
Краще зелень не чіпай, те що до вас зробили нормальні люди.
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14.12.2020 15:59 Відповісти
рф причинила Украине убытков на триллион $, но за 7 лет войны ни у зелемского, ни у порошка не хватило времени подсчитать сумму ущерба и подать на Балалайку в суд.
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14.12.2020 16:01 Відповісти
А, ну раз піаніст особисто "удєляєт огромноє уніманіє", тоді можна вже не хвилюватися. П..ць ВПК.
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14.12.2020 16:01 Відповісти
Типовий медійний вкид від фарисеїв, на тему: " як лайно видати громадянам за чудовий торт". Питання повинно стояти, не як нам щось.., там, колись, а чому не виконано жодної оборонної програми сьогодні в 2020 році, де трибунал і свідчення фігурантів. А вже за результатами розгляду (після посадок і суду) комісія повинна надати висновок з підписами тих хто входив до такої комісії РНБО і ВР, де зазначити, що заважає виробляти зброю, хто персонально завалив оборонну програму і що потрібно зробити. А зараз, хабарну щуку кинули в річку, країна виявилась беззахисна перед потенційними агресорами і її може спідкати мільйони біженців і повний колапс державності бо виявляється при владі зрадники і ідіоти. Це якесь задзеркалля що на голову не налазить.
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14.12.2020 16:07 Відповісти
может лучше не надо? не трогайте своими лапками НИ ЧЕГО!
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14.12.2020 16:09 Відповісти
Аферистович решил оборонку оседлать, - пуштуна отодвинуть чуток от корыта... Правильно, - кую железо, пока гарячо! Даёшь!
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14.12.2020 16:14 Відповісти
ОПК - это что? Типа ВПК?
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14.12.2020 16:15 Відповісти
"Пропав ОПК..."
2021 рік неформально стане роком реформування ОПК, - Арестович - Цензор.НЕТ 9564
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14.12.2020 16:18 Відповісти
Язык не сотри,леха. Задницы клована с д'ерьмаком сияют,как новогодние гирлянды.
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14.12.2020 16:19 Відповісти
А я все думаю, почему у него всегда воспаленно прыпухлые краснющие губы и глотка пересыхает - с чайком в руках всегда фейки испражняет.
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14.12.2020 16:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8E9yxAbYqdY Чумак ( був вийськовым Генпрокурором у Нелоха) та Бутусов - про вагнерівців та ЗЕпроданців
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14.12.2020 16:28 Відповісти
Как только у зеленых случается какой-нибудь зашквар или феерическая брехня, происходят природные катаклизмы либо катастрофы. Вот и вулкан Этна проснулся... не успел аРЕСТОВИЧ рот открыть.
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14.12.2020 16:31 Відповісти
все гівно вилизує з-під Єрмаків з Татаровими - й ну пуляти його в нАрід!
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14.12.2020 16:48 Відповісти
значить в наступному році будуть бомбить , як обіцяв лохдаун
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14.12.2020 17:03 Відповісти
Ну, если Зе-Зедент уделяет так много внимания ОПК, почему за этот год ни одного заказа на "Вiльха-М", ни одного заказа на "Нептун"? Почему киевский завод "маяк" перешел на ОДНОдневную неделю? Почему опять волонтеры собирают теплые вещи для бойцов, как в 2014??? И даже ходят слухи (наверное, опять Порох распускает), что в армии даже с ДТ напряженка??? Где факты того что Зе-Зедент хоть что-то делает для армии, да и вообще для страны, кроме его всем опостылевших "гундосиков"???
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14.12.2020 17:06 Відповісти
Татьяне Черновол вручат обвинение в «умышленном убийстве» на Майдане, ей светит пожизненное

Татьяну Черновол вызывают в ГБР, где ей могут вручить обвинение.

Активистка Майдана призывает прийти и поддержать ее, поскольку за события в период 2013-2014 годов ей грозит высшая мера наказания
Якщо це не стане сигналом для повалення кремлеплісняви?!
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14.12.2020 17:13 Відповісти
в этом многословии ,есть слова ,которые указывают на большую ложь(мягко сказано)
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14.12.2020 17:32 Відповісти
Такой же брехун, как и Додик...
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14.12.2020 19:15 Відповісти
Там аферистовичь на пресс-конференции по итогам ТГК так от*осал зеленскому и с таким низкопробным удовольствием сернул на Порошенко,что на этом ублюдке можно ставить крест полностью.Кстати, прямым текстом сказал,что хотел бы стать депутатом,для начала. Расценки за ми**ет у Люси ого го.2021 рік неформально стане роком реформування ОПК, - Арестович - Цензор.НЕТ 5183
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14.12.2020 19:39 Відповісти
кто о чем а Арештович за "коммуникацию"
аппаратный боец, *****
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14.12.2020 21:20 Відповісти
Таке враження, що Арестович працює в Кабмині, а не звичайний речник при ТКГ
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14.12.2020 21:25 Відповісти
 
 