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Новости Коронавирус и карантин
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Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19, - Песков

Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19, - Песков

Президент России Владимир Путин решил прививаться от коронавируса. Отказ главы РФ вакцинироваться ранее в Кремле объяснили "завершением формальностей"

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей", – рассказал Песков.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 5 декабря. Первые прививочные пункты открылись в Москве. К 15 декабря она началась во всех регионах страны. Также Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Позже сам Путин заявил, что пока не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, так как прислушивается к рекомендациям специалистов.

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса. 

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Автор: 

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Топ комментарии
+49
Вакцинується німецькою вакциною, стаду скаже що спутніком і діло в шляпі.
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27.12.2020 15:58
+28
У нас уже один в прямом эфире вакцинировался тест на наркоту сдавал!
Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19, - Песков - Цензор.НЕТ 6862
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27.12.2020 16:08
+27
Путін вирішив вакцинуватися проти COVID-19, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8558
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27.12.2020 16:13
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Врёт всё этот пуйло -***** . похуже нашего зеленского!!
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28.12.2020 13:23 Ответить
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