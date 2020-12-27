Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19, - Песков
Президент России Владимир Путин решил прививаться от коронавируса. Отказ главы РФ вакцинироваться ранее в Кремле объяснили "завершением формальностей"
Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей", – рассказал Песков.
Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 5 декабря. Первые прививочные пункты открылись в Москве. К 15 декабря она началась во всех регионах страны. Также Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Позже сам Путин заявил, что пока не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, так как прислушивается к рекомендациям специалистов.
Ранее сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.
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