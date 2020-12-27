Путін вирішив вакцинуватися проти COVID-19, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін вирішив робити щеплення проти коронавірусу. Відмову глави РФ вакцинуватися раніше в Кремлі пояснили "завершенням формальностей".

Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми маємо право очікувати, що незабаром президент сам розповість про ухвалене рішення. Він, власне, і сказав, що сам це обов'язково зробить. Він сказав, що робитиме щеплення, що він ухвалив таке рішення і чекав завершення всіх формальностей", - розповів Пєсков.

Нагадаємо, що масова вакцинація проти коронавірусу в Росії стартувала 5 грудня. Перші пункти, де проводять щеплення, відкрилися в Москві. До 15 грудня вона почалася в усіх регіонах країни. Також Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.

Пізніше сам Путін заявив, що ще не зробив собі щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19, оскільки прислухається до рекомендацій фахівців.

Раніше повідомлялося, що понад 400 тисяч російських військовослужбовців пройдуть вакцинацію проти коронавірусу.

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