Минздрав Армении подтвердил гибель 3 330 военнослужащих в карабахском конфликте
Министерство здравоохранения Армении сообщило о более 3,3 тыс. погибших военнослужащих в карабахской войне, тела которых уже прошли судмедэкспертизу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenia Today.
"Судмедэкспертизу прошли 3 330 тел погибших военнослужащих", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.
По ее информации, на сегодня 871 образец находится на этапе исследования, в результате судебно-генетического исследования идентифицировано 436 тел. За последние 10 дней идентифицированы 66 тел.
Ранее глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что по состоянию на 26 ноября судмедэкспертиза проведена в отношении тел 2 660 погибших в ходе карабахской войны армянских военнослужащих.
Напоминаем, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".
В конце декабря Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Предварительно потери оценивались в 2802 человека, по уточненным данным - 2823. "В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивали в сообщении минобороны Азербайджана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Расея кинет тебя всегда сынок..... хе-хе...
И они воевали за чужую землю при поддержке Расеи? На Донбассе тоже внуки бывших заробитчан с Приуралья, решили отдать свои жизни при поддержке Расеи и партии ОПЗЖ
-Чем больше этих внуков и руских здохнет - тем лучше для всего нормального социума. Хороший руский - мертвый руский.
А вот армянам - большое фи за то, что поверили в свой собственный миф, что мол они круты и непобедимы. Надо было трезвее смотреть на мир, и, если они хотели удержать оккупированные земли, вести на них хотя бы минимальные фортификационные работы, а не пытаться заткнуть всё личным героизмом солдат. Да и вообще, я с трудом представляю, что творится в голове у армян, которые поверили, что в состоянии на равных тягаться с Азербайджаном, в то время когда у Азербайджана нефть и газ, и бюджет минобороны больше, чем бюджет всей Армении. Армянам надо было давно согласиться на размен территориями. Но нет, мечты о "Великой Армении от моря до моря". Хотя, ой, чего это я, где-то на северо-востоке от нас тоже ведь живут точно такие же прибабамбаханные люди...
пока победило.
Серьёзный противник!
куйло теперь напрочь намертво привязал к себе Аомению, ибо вокруг нее теперь одни враги
ввел свои войска в Карабах в качестве миротворцев
имїо он вижал что смог, поскольку Армения просто никчемній карлик против Азербайджана, в Армении бюджет всей страні как военній бюджет Азербайджана, нефть-с
Так в Беларуси проделан тот же самый финт с розовой "оппозицией", поставивший хитрожопого Луку в позу, в которой уже не шибко поюлишь. Но почему-то многие в упор не хотят видеть это и восхищаются отсиживающейся в Литве и подливающей масло в огонь Тихановской.
Считаю, что НАТО проиграло Карабах.
... пока что...
у статті ж сказано, 3300 це ідентифіковані
бо кщо байрактар валить у танк раукетою, то спробуй потім ідентифікуй що некбудь