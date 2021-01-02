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Минздрав Армении подтвердил гибель 3 330 военнослужащих в карабахском конфликте

Минздрав Армении подтвердил гибель 3 330 военнослужащих в карабахском конфликте

Министерство здравоохранения Армении сообщило о более 3,3 тыс. погибших военнослужащих в карабахской войне, тела которых уже прошли судмедэкспертизу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenia Today.

"Судмедэкспертизу прошли 3 330 тел погибших военнослужащих", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

По ее информации, на сегодня 871 образец находится на этапе исследования, в результате судебно-генетического исследования идентифицировано 436 тел. За последние 10 дней идентифицированы 66 тел.

Ранее глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что по состоянию на 26 ноября судмедэкспертиза проведена в отношении тел 2 660 погибших в ходе карабахской войны армянских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан потерял в конфликте в Нагорном Карабахе 2823 человека, - Минобороны страны

Напоминаем, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

В конце декабря Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Предварительно потери оценивались в 2802 человека, по уточненным данным - 2823. "В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивали в сообщении минобороны Азербайджана.

Автор: 

Армения (829) потери (4418) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+11
За азерами был Эрдоган а за армян *****- результат потеря территорий и 3300 трупов ...
Расея кинет тебя всегда сынок..... хе-хе...
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02.01.2021 21:57
+10
Старий тезис о соотношении потерь атакующей и обороняющейся сторон в 21 веке уже устарел.
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02.01.2021 22:00
+8
Почему Цензор так нейтрально пишет "армянских военнослужащих" вместо того чтобы прямо писать "армянских оккупантов"?
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02.01.2021 22:16
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За азерами был Эрдоган а за армян *****- результат потеря территорий и 3300 трупов ...
Расея кинет тебя всегда сынок..... хе-хе...
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02.01.2021 21:57 Ответить
Коли вже мокші Даунбас кинуть? А втім, нафіг він кому потрібен, той Даунбасс.
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02.01.2021 22:18 Ответить
МОЗ Вірменії підтвердило загибель 3 330 військовослужбовців у карабаському конфлікті - Цензор.НЕТ 3480
И они воевали за чужую землю при поддержке Расеи? На Донбассе тоже внуки бывших заробитчан с Приуралья, решили отдать свои жизни при поддержке Расеи и партии ОПЗЖ
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02.01.2021 22:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/326221 - "...внуки бывших заробитчан с Приуралья".

-Чем больше этих внуков и руских здохнет - тем лучше для всего нормального социума. Хороший руский - мертвый руский.
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02.01.2021 22:25 Ответить
Армяне - такие же свино-собаки как и руские свиньи. Как-то пох на усатых армянских мам

МОЗ Вірменії підтвердило загибель 3 330 військовослужбовців у карабаському конфлікті - Цензор.НЕТ 9630
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02.01.2021 22:23 Ответить
Кто эта свиноматка ?
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02.01.2021 23:32 Ответить
Симонян, только она жидовка армянского походження вместе с мужем.
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03.01.2021 00:09 Ответить
Старий тезис о соотношении потерь атакующей и обороняющейся сторон в 21 веке уже устарел.
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02.01.2021 22:00 Ответить
))) 3333 армянца, если точно. отчитаться о 300 армянцах чёт постеснялись.
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02.01.2021 22:09 Ответить
В Азербайджане плюс/минус также. И это за пару месяцев. Какой-то "Сталингад" устроили... а могли бы сразу договориться по человечески. Но нет. Люди еще не настолько далеко ушли от обезьян. Нужна кровища, без неё не выходит...
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02.01.2021 22:01 Ответить
В Сталинграде счет шел на миллионы, а не на тысячи.
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02.01.2021 22:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/184403 - жалко, что руских свинособак мало укатали
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02.01.2021 22:27 Ответить
Да их там в поряде немцы укатали. Под 1,5 миллиона, если не ошибаюсь.
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02.01.2021 22:29 Ответить
Под 1,5 миллиона - Это число не может не радовать
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02.01.2021 22:33 Ответить
Меня не радует. Ибо не меньше половины из этих 1,5 миллиона это украинцы.
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02.01.2021 23:02 Ответить
Українці були в УПА.
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02.01.2021 23:21 Ответить
Українці були і в Червоній Арміі і в УПА. Не треба ділити.
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02.01.2021 23:25 Ответить
Мій прадід був українцем і його, як барана, не загнали в в банду під назвою ;красная армія;.
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02.01.2021 23:27 Ответить
А мій прадід воював з Котовським. І що тепер? Він вже не українець?
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02.01.2021 23:30 Ответить
Ну, те що твій прадід воював з Котовським- то йому великий плюс. Котовський був антиукраїнською гнидою, добре що його завалили.
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03.01.2021 00:01 Ответить
Ющенко, до речі, був в цьому плані мудрішим. Саме при ньому почалися спільні паради ветеранів УПА і Червоеоі Арміі. Не всі це сприймали, але історія не лише чорно-біла...
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02.01.2021 23:29 Ответить
Вполне нормальные потери для локальной войны. Азербайджанскому генштабу лично от меня огромная уважуха за грамотно спланированное и проведенное наступление. Азербайджанской армии - за мастерство и волю к победе.
А вот армянам - большое фи за то, что поверили в свой собственный миф, что мол они круты и непобедимы. Надо было трезвее смотреть на мир, и, если они хотели удержать оккупированные земли, вести на них хотя бы минимальные фортификационные работы, а не пытаться заткнуть всё личным героизмом солдат. Да и вообще, я с трудом представляю, что творится в голове у армян, которые поверили, что в состоянии на равных тягаться с Азербайджаном, в то время когда у Азербайджана нефть и газ, и бюджет минобороны больше, чем бюджет всей Армении. Армянам надо было давно согласиться на размен территориями. Но нет, мечты о "Великой Армении от моря до моря". Хотя, ой, чего это я, где-то на северо-востоке от нас тоже ведь живут точно такие же прибабамбаханные люди...
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03.01.2021 04:51 Ответить
Как раз фортификации было что грязи. На это и надеялись. Плюс наступать в горах жопа еще та. Азеры сделали это. Показали войну уже по новому. С чем их и поздравляю.
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03.01.2021 06:27 Ответить
Отрытые окопы для личного состава и бронетехники - это вся фортификация, что нужна для войны? Хм. И да, наступать, и обороняться в горах нужно чуть не так, как на равнине, но об этом знали пару тысяч последних лет, по крайней мере. И умели это делать.
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03.01.2021 08:21 Ответить
Попэрло через Говэрлу...*)
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02.01.2021 22:10 Ответить
Почему Цензор так нейтрально пишет "армянских военнослужащих" вместо того чтобы прямо писать "армянских оккупантов"?
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02.01.2021 22:16 Ответить
Сейчас тебя тут за такие слова забанят. Проверено на личном опыте.
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03.01.2021 04:52 Ответить
Потому что они в Арцахе.
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03.01.2021 12:54 Ответить
В Карабахе -- ****** и НАТО схестнулись -- в первый раз напрямую. ...*****,
пока победило.
Серьёзный противник!
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02.01.2021 22:16 Ответить
Потеря Карабаха - это победа?
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02.01.2021 22:23 Ответить
может біть
куйло теперь напрочь намертво привязал к себе Аомению, ибо вокруг нее теперь одни враги
ввел свои войска в Карабах в качестве миротворцев
имїо он вижал что смог, поскольку Армения просто никчемній карлик против Азербайджана, в Армении бюджет всей страні как военній бюджет Азербайджана, нефть-с
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02.01.2021 22:32 Ответить
Ну вокруг Армении и раньше были нифига не друзья. В этом плане ничего не изменилось, кроме того, что Пашинян здорово зашатался и про Запад теперь может забыть (даже если и думал).

Так в Беларуси проделан тот же самый финт с розовой "оппозицией", поставивший хитрожопого Луку в позу, в которой уже не шибко поюлишь. Но почему-то многие в упор не хотят видеть это и восхищаются отсиживающейся в Литве и подливающей масло в огонь Тихановской.
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03.01.2021 03:05 Ответить
Там люди должны зажить... -- ***** зашло -- конца войне не будет!
Считаю, что НАТО проиграло Карабах.

... пока что...
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03.01.2021 00:12 Ответить
Если б там играло именно НАТО, пыня бы выхватил по самые помидоры. А так азера просто сбили пынин вертик и тем самым просто показали, кто тут победил.
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03.01.2021 11:34 Ответить
В каком месте победило то?
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03.01.2021 00:11 Ответить
в пригожинской методичке)
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03.01.2021 11:35 Ответить
Дуже великі сумніви щодо кількості загиблих вірмен. Влада Пашиняна всіляко приховувала втрати і свідомо дезінформувала суспільство. Їй навіть зараз зовсім не потрібно оголошувати реальні цифри. Дуже багато людей, особливо серед біженців та мешканців Єревану, було викрадено криміналітетом і за них вимагають викуп. Якщо не отримують то люди безслідно зникають. Також є багато "зниклих без вісти" осіб яких з різних причин не розшукують родичі. Це ніяким чином не відображено статистиці. Відомі випадки коли біженці замовляють/скоюють вбивство/викрадення родичів щоб отримати в спадок житло. Це теж війна і її плоди. Ступивши свого часу на шлях окупації та анексії Азербайджану, підтримки окупації та анексії частини Грузії, мародерства в Абхазії та Осетії вірмени деморалізувались та втратили повагу сусідніх народів і стали прислужниками *****. Ті з вірмен хто вчасно зрозумів що відбувається в країні вже давно змушені були виїхати з Вірменії. Ось такі наслідки "служіння вірмен Росії".
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02.01.2021 22:35 Ответить
жертв набагато більше
у статті ж сказано, 3300 це ідентифіковані
бо кщо байрактар валить у танк раукетою, то спробуй потім ідентифікуй що некбудь
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02.01.2021 22:41 Ответить
Так якщо в танк, то відомо склад екіпажу цього танку. А потім аналіз ДНК...
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02.01.2021 23:04 Ответить
Ну я бы не идеализировал тех кто сбежал) Как пример один очень известный армянин из Днепра) Он был офигевшим от нашей поддержки азербайджанцам и грозился пойти в ополчение армян) Но его слова так и остались словами)))
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02.01.2021 23:19 Ответить
Ну он же воевал за нас, нафига его бакланить?
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03.01.2021 00:12 Ответить
Насколько мне не изменяет память, то в основном с ним все вели себя корректно... А за себя вчерашнего, я извиняюсь, немножко с друзьями посидел...
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03.01.2021 17:34 Ответить
Пойду и я накачу
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06.01.2021 14:24 Ответить
Що означає "сбєжал"? В випадку з вірменами це не так однозначно. Як відомо конфлікт в Нагірному Карабаху спровокувала і здійснила 355 армія РФ. Саме вони озброїли вірмен. Саме їх офіцери керували знищенням і захопленням території Азербайджану задля збереження і розширення величезної військової бази на Кавказі. Сьогодні в Вірменії все що чогось варте належить кацапам. Навіть щоб попісяти в Єревані потрібно заплатити кацапам за вхід, каналізацію воду, електрику, опалення, папір і прибирання туалету. І це сталося не за один день! Війна з Азербайджаном призвела до боргів. За борги російські бізнесмени "віджали" все. Вірменії вже як держави не існує. Постійні ротації протягом 30 років винищили чоловіче населення. На 1 чоловіка 6 жінок. І кожна жінка знає що після чергової ротації вона може залишитися без чоловіка з сиротами на руках без будь якого шансу на нормальне життя в майбутньому... Але кацапам саме це і потрібно в Вірменії. Виїхати означає врятувати себе, дружину, дітей, доглянути батьків і врешті решт жити гідно своєю працею в мирі. Сьогодні в Вірменії з 2,75 млн. населення реально проживає не більше мільйона. Завдяки кацапам Вірмени потрапили в "пастку 22", стали окупантами і союзниками окупантів *****. А будь яка спроба вірмен повстати проти панування ***** у своїй країні призводить до ... "упокорення" чужими (азербайджанськими) руками... Той хто стає на бік зла завжди за це розплачується...
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03.01.2021 01:55 Ответить
каЦАПЫ - УБЛЮДКИ!
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03.01.2021 18:50 Ответить
всем погибшим крепкого здоровья
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02.01.2021 23:05 Ответить
А що вони робили на території Азербайджану? Хіба Карабах є в ООН визнаною державою, чи може Вірменія визнала його незалежною державою? Мабуть вони випадково заблукали, збилися з дороги та впали в глибоку ущелину. Дуже шкода хлопців. Якщо ж це не так, тоді вони терористи і туди їм і дорога.
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02.01.2021 23:18 Ответить
Shtal, не придурюйся. Арцах був вірменським задовго до Азербайджану.
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03.01.2021 12:59 Ответить
Мабуть найближчим часом з'являться аналогічні повідомлення з околиць гори Арарат, яка теж належала Вірменії задовго до Туреччини.
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03.01.2021 19:35 Ответить
обе стороны потеряли примерно одинаково.
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03.01.2021 00:20 Ответить
Ага. Примерно. 2700 и 4100 уже подтвежденных. Т.е. реально 5300-5500. Ну как бы 1 к 2.
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03.01.2021 02:05 Ответить
всего 3300. азерб ещё и преуменьшает. так, что пока 1 к 1.
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03.01.2021 06:02 Ответить
Минздрав Армении подтвердил -- а сперва Минздрав предупреждал? ...*)
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03.01.2021 00:40 Ответить
Понты одних приводят к крови других.....
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03.01.2021 09:13 Ответить
Писец! Остальных просто присыпали, а может даже так и валяются!
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03.01.2021 10:19 Ответить
За кусок камней столько людей погибло. И те, и другие так себе вояки.
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03.01.2021 11:12 Ответить
 
 