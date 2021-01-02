Минздрав Армении подтвердил гибель 3 330 военнослужащих в карабахском конфликте

Министерство здравоохранения Армении сообщило о более 3,3 тыс. погибших военнослужащих в карабахской войне, тела которых уже прошли судмедэкспертизу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenia Today.

"Судмедэкспертизу прошли 3 330 тел погибших военнослужащих", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

По ее информации, на сегодня 871 образец находится на этапе исследования, в результате судебно-генетического исследования идентифицировано 436 тел. За последние 10 дней идентифицированы 66 тел.

Ранее глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что по состоянию на 26 ноября судмедэкспертиза проведена в отношении тел 2 660 погибших в ходе карабахской войны армянских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан потерял в конфликте в Нагорном Карабахе 2823 человека, - Минобороны страны

Напоминаем, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

В конце декабря Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Предварительно потери оценивались в 2802 человека, по уточненным данным - 2823. "В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивали в сообщении минобороны Азербайджана.