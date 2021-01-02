МОЗ Вірменії підтвердило загибель 3 330 військовослужбовців у карабаському конфлікті

Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про понад 3,3 тис. загиблих військовослужбовців у карабахській війні, тіла яких вже пройшли судмедекспертизу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Armenia Today.

"Судмедекспертизу пройшли 3 330 тіл загиблих військовослужбовців", - повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян.

За її інформацією, на сьогодні 871 зразок перебуває на етапі дослідження, в результаті судово-генетичного дослідження ідентифіковано 436 тіл. За останні 10 днів ідентифіковано 66 тіл.

Раніше глава МОЗ Вірменії Арсен Торосян повідомив, що за матеріальним становищем на 26 листопада судмедекспертизу проведено щодо тіл 2660 загиблих під час війни вірменських військовослужбовців.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Наприкінці грудня Міністерство оборони Азербайджану опублікувало оновлений перелік військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у Нагірному Карабасі. Попередньо втрати становили 2 802 людини, за уточненими даними - 2 823. "Наразі тривають роботи з пошуку понад 30 військовослужбовців, які значаться зниклими безвісти, та ідентифікації понад 50 людей, особи яких не встановлено", - наголосили в повідомленні Міноборони Азербайджану.