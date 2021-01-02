МОЗ Вірменії підтвердило загибель 3 330 військовослужбовців у карабаському конфлікті
Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про понад 3,3 тис. загиблих військовослужбовців у карабахській війні, тіла яких вже пройшли судмедекспертизу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Armenia Today.
"Судмедекспертизу пройшли 3 330 тіл загиблих військовослужбовців", - повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян.
За її інформацією, на сьогодні 871 зразок перебуває на етапі дослідження, в результаті судово-генетичного дослідження ідентифіковано 436 тіл. За останні 10 днів ідентифіковано 66 тіл.
Раніше глава МОЗ Вірменії Арсен Торосян повідомив, що за матеріальним становищем на 26 листопада судмедекспертизу проведено щодо тіл 2660 загиблих під час війни вірменських військовослужбовців.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Наприкінці грудня Міністерство оборони Азербайджану опублікувало оновлений перелік військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у Нагірному Карабасі. Попередньо втрати становили 2 802 людини, за уточненими даними - 2 823. "Наразі тривають роботи з пошуку понад 30 військовослужбовців, які значаться зниклими безвісти, та ідентифікації понад 50 людей, особи яких не встановлено", - наголосили в повідомленні Міноборони Азербайджану.
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Расея кинет тебя всегда сынок..... хе-хе...
И они воевали за чужую землю при поддержке Расеи? На Донбассе тоже внуки бывших заробитчан с Приуралья, решили отдать свои жизни при поддержке Расеи и партии ОПЗЖ
-Чем больше этих внуков и руских здохнет - тем лучше для всего нормального социума. Хороший руский - мертвый руский.
А вот армянам - большое фи за то, что поверили в свой собственный миф, что мол они круты и непобедимы. Надо было трезвее смотреть на мир, и, если они хотели удержать оккупированные земли, вести на них хотя бы минимальные фортификационные работы, а не пытаться заткнуть всё личным героизмом солдат. Да и вообще, я с трудом представляю, что творится в голове у армян, которые поверили, что в состоянии на равных тягаться с Азербайджаном, в то время когда у Азербайджана нефть и газ, и бюджет минобороны больше, чем бюджет всей Армении. Армянам надо было давно согласиться на размен территориями. Но нет, мечты о "Великой Армении от моря до моря". Хотя, ой, чего это я, где-то на северо-востоке от нас тоже ведь живут точно такие же прибабамбаханные люди...
пока победило.
Серьёзный противник!
куйло теперь напрочь намертво привязал к себе Аомению, ибо вокруг нее теперь одни враги
ввел свои войска в Карабах в качестве миротворцев
имїо он вижал что смог, поскольку Армения просто никчемній карлик против Азербайджана, в Армении бюджет всей страні как военній бюджет Азербайджана, нефть-с
Так в Беларуси проделан тот же самый финт с розовой "оппозицией", поставивший хитрожопого Луку в позу, в которой уже не шибко поюлишь. Но почему-то многие в упор не хотят видеть это и восхищаются отсиживающейся в Литве и подливающей масло в огонь Тихановской.
Считаю, что НАТО проиграло Карабах.
... пока что...
у статті ж сказано, 3300 це ідентифіковані
бо кщо байрактар валить у танк раукетою, то спробуй потім ідентифікуй що некбудь