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Новини Агресія Росії проти України
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МОЗ Вірменії підтвердило загибель 3 330 військовослужбовців у карабаському конфлікті

МОЗ Вірменії підтвердило загибель 3 330 військовослужбовців у карабаському конфлікті

Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про понад 3,3 тис. загиблих військовослужбовців у карабахській війні, тіла яких вже пройшли судмедекспертизу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Armenia Today.

"Судмедекспертизу пройшли 3 330 тіл загиблих військовослужбовців", - повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян.

За її інформацією, на сьогодні 871 зразок перебуває на етапі дослідження, в результаті судово-генетичного дослідження ідентифіковано 436 тіл. За останні 10 днів ідентифіковано 66 тіл.

Раніше глава МОЗ Вірменії Арсен Торосян повідомив, що за матеріальним становищем на 26 листопада судмедекспертизу проведено щодо тіл 2660 загиблих під час війни вірменських військовослужбовців.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Наприкінці грудня Міністерство оборони Азербайджану опублікувало оновлений перелік військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у Нагірному Карабасі. Попередньо втрати становили 2 802 людини, за уточненими даними - 2 823. "Наразі тривають роботи з пошуку понад 30 військовослужбовців, які значаться зниклими безвісти, та ідентифікації понад 50 людей, особи яких не встановлено", - наголосили в повідомленні Міноборони Азербайджану.

Вірменія (738) втрати (4433) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+11
За азерами был Эрдоган а за армян *****- результат потеря территорий и 3300 трупов ...
Расея кинет тебя всегда сынок..... хе-хе...
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02.01.2021 21:57
+10
Старий тезис о соотношении потерь атакующей и обороняющейся сторон в 21 веке уже устарел.
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02.01.2021 22:00
+8
Почему Цензор так нейтрально пишет "армянских военнослужащих" вместо того чтобы прямо писать "армянских оккупантов"?
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02.01.2021 22:16
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За азерами был Эрдоган а за армян *****- результат потеря территорий и 3300 трупов ...
Расея кинет тебя всегда сынок..... хе-хе...
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02.01.2021 21:57 Відповісти
Коли вже мокші Даунбас кинуть? А втім, нафіг він кому потрібен, той Даунбасс.
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02.01.2021 22:18 Відповісти
МОЗ Вірменії підтвердило загибель 3 330 військовослужбовців у карабаському конфлікті - Цензор.НЕТ 3480
И они воевали за чужую землю при поддержке Расеи? На Донбассе тоже внуки бывших заробитчан с Приуралья, решили отдать свои жизни при поддержке Расеи и партии ОПЗЖ
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02.01.2021 22:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/326221 - "...внуки бывших заробитчан с Приуралья".

-Чем больше этих внуков и руских здохнет - тем лучше для всего нормального социума. Хороший руский - мертвый руский.
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02.01.2021 22:25 Відповісти
Армяне - такие же свино-собаки как и руские свиньи. Как-то пох на усатых армянских мам

МОЗ Вірменії підтвердило загибель 3 330 військовослужбовців у карабаському конфлікті - Цензор.НЕТ 9630
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02.01.2021 22:23 Відповісти
Кто эта свиноматка ?
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02.01.2021 23:32 Відповісти
Симонян, только она жидовка армянского походження вместе с мужем.
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03.01.2021 00:09 Відповісти
Старий тезис о соотношении потерь атакующей и обороняющейся сторон в 21 веке уже устарел.
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02.01.2021 22:00 Відповісти
))) 3333 армянца, если точно. отчитаться о 300 армянцах чёт постеснялись.
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02.01.2021 22:09 Відповісти
В Азербайджане плюс/минус также. И это за пару месяцев. Какой-то "Сталингад" устроили... а могли бы сразу договориться по человечески. Но нет. Люди еще не настолько далеко ушли от обезьян. Нужна кровища, без неё не выходит...
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02.01.2021 22:01 Відповісти
В Сталинграде счет шел на миллионы, а не на тысячи.
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02.01.2021 22:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 - жалко, что руских свинособак мало укатали
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02.01.2021 22:27 Відповісти
Да их там в поряде немцы укатали. Под 1,5 миллиона, если не ошибаюсь.
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02.01.2021 22:29 Відповісти
Под 1,5 миллиона - Это число не может не радовать
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02.01.2021 22:33 Відповісти
Меня не радует. Ибо не меньше половины из этих 1,5 миллиона это украинцы.
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02.01.2021 23:02 Відповісти
Українці були в УПА.
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02.01.2021 23:21 Відповісти
Українці були і в Червоній Арміі і в УПА. Не треба ділити.
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02.01.2021 23:25 Відповісти
Мій прадід був українцем і його, як барана, не загнали в в банду під назвою ;красная армія;.
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02.01.2021 23:27 Відповісти
А мій прадід воював з Котовським. І що тепер? Він вже не українець?
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02.01.2021 23:30 Відповісти
Ну, те що твій прадід воював з Котовським- то йому великий плюс. Котовський був антиукраїнською гнидою, добре що його завалили.
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03.01.2021 00:01 Відповісти
Ющенко, до речі, був в цьому плані мудрішим. Саме при ньому почалися спільні паради ветеранів УПА і Червоеоі Арміі. Не всі це сприймали, але історія не лише чорно-біла...
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02.01.2021 23:29 Відповісти
Вполне нормальные потери для локальной войны. Азербайджанскому генштабу лично от меня огромная уважуха за грамотно спланированное и проведенное наступление. Азербайджанской армии - за мастерство и волю к победе.
А вот армянам - большое фи за то, что поверили в свой собственный миф, что мол они круты и непобедимы. Надо было трезвее смотреть на мир, и, если они хотели удержать оккупированные земли, вести на них хотя бы минимальные фортификационные работы, а не пытаться заткнуть всё личным героизмом солдат. Да и вообще, я с трудом представляю, что творится в голове у армян, которые поверили, что в состоянии на равных тягаться с Азербайджаном, в то время когда у Азербайджана нефть и газ, и бюджет минобороны больше, чем бюджет всей Армении. Армянам надо было давно согласиться на размен территориями. Но нет, мечты о "Великой Армении от моря до моря". Хотя, ой, чего это я, где-то на северо-востоке от нас тоже ведь живут точно такие же прибабамбаханные люди...
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03.01.2021 04:51 Відповісти
Как раз фортификации было что грязи. На это и надеялись. Плюс наступать в горах жопа еще та. Азеры сделали это. Показали войну уже по новому. С чем их и поздравляю.
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03.01.2021 06:27 Відповісти
Отрытые окопы для личного состава и бронетехники - это вся фортификация, что нужна для войны? Хм. И да, наступать, и обороняться в горах нужно чуть не так, как на равнине, но об этом знали пару тысяч последних лет, по крайней мере. И умели это делать.
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03.01.2021 08:21 Відповісти
Попэрло через Говэрлу...*)
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02.01.2021 22:10 Відповісти
Почему Цензор так нейтрально пишет "армянских военнослужащих" вместо того чтобы прямо писать "армянских оккупантов"?
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02.01.2021 22:16 Відповісти
Сейчас тебя тут за такие слова забанят. Проверено на личном опыте.
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03.01.2021 04:52 Відповісти
Потому что они в Арцахе.
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03.01.2021 12:54 Відповісти
В Карабахе -- ****** и НАТО схестнулись -- в первый раз напрямую. ...*****,
пока победило.
Серьёзный противник!
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02.01.2021 22:16 Відповісти
Потеря Карабаха - это победа?
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02.01.2021 22:23 Відповісти
может біть
куйло теперь напрочь намертво привязал к себе Аомению, ибо вокруг нее теперь одни враги
ввел свои войска в Карабах в качестве миротворцев
имїо он вижал что смог, поскольку Армения просто никчемній карлик против Азербайджана, в Армении бюджет всей страні как военній бюджет Азербайджана, нефть-с
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02.01.2021 22:32 Відповісти
Ну вокруг Армении и раньше были нифига не друзья. В этом плане ничего не изменилось, кроме того, что Пашинян здорово зашатался и про Запад теперь может забыть (даже если и думал).

Так в Беларуси проделан тот же самый финт с розовой "оппозицией", поставивший хитрожопого Луку в позу, в которой уже не шибко поюлишь. Но почему-то многие в упор не хотят видеть это и восхищаются отсиживающейся в Литве и подливающей масло в огонь Тихановской.
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03.01.2021 03:05 Відповісти
Там люди должны зажить... -- ***** зашло -- конца войне не будет!
Считаю, что НАТО проиграло Карабах.

... пока что...
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03.01.2021 00:12 Відповісти
Если б там играло именно НАТО, пыня бы выхватил по самые помидоры. А так азера просто сбили пынин вертик и тем самым просто показали, кто тут победил.
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03.01.2021 11:34 Відповісти
В каком месте победило то?
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03.01.2021 00:11 Відповісти
в пригожинской методичке)
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03.01.2021 11:35 Відповісти
Дуже великі сумніви щодо кількості загиблих вірмен. Влада Пашиняна всіляко приховувала втрати і свідомо дезінформувала суспільство. Їй навіть зараз зовсім не потрібно оголошувати реальні цифри. Дуже багато людей, особливо серед біженців та мешканців Єревану, було викрадено криміналітетом і за них вимагають викуп. Якщо не отримують то люди безслідно зникають. Також є багато "зниклих без вісти" осіб яких з різних причин не розшукують родичі. Це ніяким чином не відображено статистиці. Відомі випадки коли біженці замовляють/скоюють вбивство/викрадення родичів щоб отримати в спадок житло. Це теж війна і її плоди. Ступивши свого часу на шлях окупації та анексії Азербайджану, підтримки окупації та анексії частини Грузії, мародерства в Абхазії та Осетії вірмени деморалізувались та втратили повагу сусідніх народів і стали прислужниками *****. Ті з вірмен хто вчасно зрозумів що відбувається в країні вже давно змушені були виїхати з Вірменії. Ось такі наслідки "служіння вірмен Росії".
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02.01.2021 22:35 Відповісти
жертв набагато більше
у статті ж сказано, 3300 це ідентифіковані
бо кщо байрактар валить у танк раукетою, то спробуй потім ідентифікуй що некбудь
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02.01.2021 22:41 Відповісти
Так якщо в танк, то відомо склад екіпажу цього танку. А потім аналіз ДНК...
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02.01.2021 23:04 Відповісти
Ну я бы не идеализировал тех кто сбежал) Как пример один очень известный армянин из Днепра) Он был офигевшим от нашей поддержки азербайджанцам и грозился пойти в ополчение армян) Но его слова так и остались словами)))
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02.01.2021 23:19 Відповісти
Ну он же воевал за нас, нафига его бакланить?
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03.01.2021 00:12 Відповісти
Насколько мне не изменяет память, то в основном с ним все вели себя корректно... А за себя вчерашнего, я извиняюсь, немножко с друзьями посидел...
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03.01.2021 17:34 Відповісти
Пойду и я накачу
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06.01.2021 14:24 Відповісти
Що означає "сбєжал"? В випадку з вірменами це не так однозначно. Як відомо конфлікт в Нагірному Карабаху спровокувала і здійснила 355 армія РФ. Саме вони озброїли вірмен. Саме їх офіцери керували знищенням і захопленням території Азербайджану задля збереження і розширення величезної військової бази на Кавказі. Сьогодні в Вірменії все що чогось варте належить кацапам. Навіть щоб попісяти в Єревані потрібно заплатити кацапам за вхід, каналізацію воду, електрику, опалення, папір і прибирання туалету. І це сталося не за один день! Війна з Азербайджаном призвела до боргів. За борги російські бізнесмени "віджали" все. Вірменії вже як держави не існує. Постійні ротації протягом 30 років винищили чоловіче населення. На 1 чоловіка 6 жінок. І кожна жінка знає що після чергової ротації вона може залишитися без чоловіка з сиротами на руках без будь якого шансу на нормальне життя в майбутньому... Але кацапам саме це і потрібно в Вірменії. Виїхати означає врятувати себе, дружину, дітей, доглянути батьків і врешті решт жити гідно своєю працею в мирі. Сьогодні в Вірменії з 2,75 млн. населення реально проживає не більше мільйона. Завдяки кацапам Вірмени потрапили в "пастку 22", стали окупантами і союзниками окупантів *****. А будь яка спроба вірмен повстати проти панування ***** у своїй країні призводить до ... "упокорення" чужими (азербайджанськими) руками... Той хто стає на бік зла завжди за це розплачується...
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03.01.2021 01:55 Відповісти
каЦАПЫ - УБЛЮДКИ!
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03.01.2021 18:50 Відповісти
всем погибшим крепкого здоровья
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02.01.2021 23:05 Відповісти
А що вони робили на території Азербайджану? Хіба Карабах є в ООН визнаною державою, чи може Вірменія визнала його незалежною державою? Мабуть вони випадково заблукали, збилися з дороги та впали в глибоку ущелину. Дуже шкода хлопців. Якщо ж це не так, тоді вони терористи і туди їм і дорога.
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02.01.2021 23:18 Відповісти
Shtal, не придурюйся. Арцах був вірменським задовго до Азербайджану.
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03.01.2021 12:59 Відповісти
Мабуть найближчим часом з'являться аналогічні повідомлення з околиць гори Арарат, яка теж належала Вірменії задовго до Туреччини.
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03.01.2021 19:35 Відповісти
обе стороны потеряли примерно одинаково.
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03.01.2021 00:20 Відповісти
Ага. Примерно. 2700 и 4100 уже подтвежденных. Т.е. реально 5300-5500. Ну как бы 1 к 2.
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03.01.2021 02:05 Відповісти
всего 3300. азерб ещё и преуменьшает. так, что пока 1 к 1.
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03.01.2021 06:02 Відповісти
Минздрав Армении подтвердил -- а сперва Минздрав предупреждал? ...*)
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03.01.2021 00:40 Відповісти
Понты одних приводят к крови других.....
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03.01.2021 09:13 Відповісти
Писец! Остальных просто присыпали, а может даже так и валяются!
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03.01.2021 10:19 Відповісти
За кусок камней столько людей погибло. И те, и другие так себе вояки.
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03.01.2021 11:12 Відповісти
 
 