Запланировано проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи в рамках расследования убийства Шеремета, - Нацполиция
Национальная полиция Украина заинтересована в получении дополнительной информации, которая может касаться заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Для этого необходимо провести соответствующие следственные действия с лицом, которое является распорядителем аудиозаписи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения соответствующих следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса Генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи", - говорится в сообщении.
Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях.
"Мужчина получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана", - говорится в сообщении.
"Дело об исполнителях убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде. Следствием была собрана полная доказательная база причастности трех обвиняемых к совершению этого преступления. В дальнейшем решение будет принимать суд. При этом отмечаем, что полученная информация о так называемом "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности", - добавили в Нацполиции.
Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.
Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.
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Чи вдастся йому змести фігури у програшній партіїї.
откуда, готов? - батька сказал, что у беларусского гру в гродно есть станция слежения за всеми европейскими разговорами...
так то гру, а тут макар-аматор...
или профессионал?
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Отакі б ставити на виборчих дільницях, і видавати бюлетень, якщо електор, справиться з цим завданням!
Хоча є й очєнь фізічєскі сільниє...