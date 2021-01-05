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Новости Убийство Шеремета
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Запланировано проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи в рамках расследования убийства Шеремета, - Нацполиция

Запланировано проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи в рамках расследования убийства Шеремета, - Нацполиция

Национальная полиция Украина заинтересована в получении дополнительной информации, которая может касаться заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Для этого необходимо провести соответствующие следственные действия с лицом, которое является распорядителем аудиозаписи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения соответствующих следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса Генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях.

"Мужчина получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана", - говорится в сообщении.

Читайте также: Следствие с декабря работает с информацией о возможных заказчиках убийства Шеремета, частично обнародованной в январе в Интернете, - Нацполиция

"Дело об исполнителях убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде. Следствием была собрана полная доказательная база причастности трех обвиняемых к совершению этого преступления. В дальнейшем решение будет принимать суд. При этом отмечаем, что полученная информация о так называемом "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности", - добавили в Нацполиции.

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.

Также читайте: Новые записи по делу Шеремета подтверждают версию о причастности Антоненко, Дугарь и Кузьменко, - спикер МВД Шевченко

Автор: 

Беларусь (7919) Нацполиция (16552) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+12
То есть упорото будут стоять на своем. Ну конечно, признаться, что привлекли невиновных Авакову не позволит чувство самосохранения. Поэтому никаких дальнейших действий не будет. Всё сделают таким образом, что человек сюда приехать побоится, а посылать к нему следователей не будут.
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05.01.2021 14:56
+8
Сладкую троицу из квартального дегенерата, бенядиктовой и авакяна ждут нары
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05.01.2021 15:00
+5
Тоесть мусора сами, открытым текстом пишут, что у них абсолютно нет улик на так называемых "обвиняемых" в деле об убийстве шеремета!
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05.01.2021 15:07
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Правила форума Совет форумчан
То есть упорото будут стоять на своем. Ну конечно, признаться, что привлекли невиновных Авакову не позволит чувство самосохранения. Поэтому никаких дальнейших действий не будет. Всё сделают таким образом, что человек сюда приехать побоится, а посылать к нему следователей не будут.
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05.01.2021 14:56 Ответить
Видно, що Аваков не шахматіст.
Чи вдастся йому змести фігури у програшній партіїї.
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05.01.2021 15:24 Ответить
нее, он "лошадью" будет ходить, пока ему не сделают "ухи-ухи-ухи"
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05.01.2021 15:35 Ответить
Ему пора думать как уйти с минимальными потерями. Конечно при условии, что наш народ в очередной раз не сделает глупость на выборах. После Нелоха у меня уже такой уверенности нет. В поисках еще одного сказочника - Голобородько могут и Мертвечука выбрать.
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05.01.2021 17:15 Ответить
Пацаны, нужно срочно переписывать сценарий! Кто же знал что Батька сам прифегеет что Украина на себя его убийство возьмёт? А пока, что бы отвлечь внимание, можно пару мостов захватить и провести блестящие антитеррористические операции.
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05.01.2021 14:56 Ответить
а, что-то за макар такой? - свидетель у которого пленки и готов приехать в украину..
откуда, готов? - батька сказал, что у беларусского гру в гродно есть станция слежения за всеми европейскими разговорами...
так то гру, а тут макар-аматор...
или профессионал?
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05.01.2021 19:10 Ответить
Когда кругом бардак, нужно расказывать сказки.
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05.01.2021 15:07 Ответить
Сладкую троицу из квартального дегенерата, бенядиктовой и авакяна ждут нары
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05.01.2021 15:00 Ответить
по-нормально - да! но по-клоунски - продолжение шоу-сериала...
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05.01.2021 15:20 Ответить
да, еще пару годиков мудохаться будут с этим. а Лука при теракте в метро за два часа "нашел" и быстро в расход.
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05.01.2021 15:38 Ответить
Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8565
...
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05.01.2021 15:42 Ответить
эта фигня выглядит на подобие того как вяликии рехформатор олёша своими трусами утёр член из кгб
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05.01.2021 15:01 Ответить
Нелох с Вечнотымчасовым уже так обоср@лись, что не знают куда и как лепить свое дерьмо..
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05.01.2021 15:05 Ответить
Тоесть мусора сами, открытым текстом пишут, что у них абсолютно нет улик на так называемых "обвиняемых" в деле об убийстве шеремета!
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05.01.2021 15:07 Ответить
наоборот...они боятся в это признаться... и новые "открытия" будут вплетать в старую основу... на ходу кое-что подправляя
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05.01.2021 15:21 Ответить
а отого чувака, что походки сверял)))) подключите? )))) или он уже сделал свое дело и может неторопясь пересчитывать свои 30 сребреников ))))
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05.01.2021 15:19 Ответить
помните такого себе Мамихан Умаров, который, также называл себя Анзором, который предоставил СБУ аудиосообщения,полученные от жителя Чечни, с заказом на убийство Мосийчука, Амины Окуевой и Адама Осмаева? так вот в апреле 2020-го он https://www.bbc.com/russian/features-53300722 "досотрудничался"
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05.01.2021 15:19 Ответить
Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3413
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05.01.2021 15:22 Ответить
Класна штука!
Отакі б ставити на виборчих дільницях, і видавати бюлетень, якщо електор, справиться з цим завданням!
Хоча є й очєнь фізічєскі сільниє...
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05.01.2021 15:27 Ответить
Макар не будь лохом тут в спецслужбах більше половини козломордих і більше третини свідки кварталу
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05.01.2021 15:25 Ответить
Арешт своєю присутністю благословив президент. Що Вас дивує?
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05.01.2021 15:27 Ответить
 
 