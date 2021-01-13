Глава ДФС Мельник: Лебедко на работу принимал мой предшественник Солодченко

Бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко в сентябре 2020 года назначил подсудимого Сергея Лебедко начальником Офиса крупных налогоплательщиков, а в ноябре его самого уволили.

Об этом заявил в видеообращении теперешний глава ГФС Вадим Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Лебедко был назначен на должность приказом бывшего и.о. главы ГФС Украины Сергеем Солодченко в сентябре 2020 года. Вследствие определенных просчетов в организации работы, в том числе и в кадровой политике, в соответствии с решением КМУ с Солодченко было снято выполнения обязанностей председателя ГФС", - сказал Мельник.

Он уточнил, что Солодченко был уволен в ноябре прошлого года, через 2 месяца после того, как назначил Лебедко.

"Что касается Лебедко. После проведенного с ним собеседования последний лично подал рапорт на увольнение по собственному желанию. Мною рапорт удовлетворен, и сегодня он уволен из органов Государственной фискальной службы", - добавил Мельник.

Напомним, 12 января стало известно, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году. На следующий день после публикации об этом на Цензор.НЕТ Лебедко был уволен из ГФС.

