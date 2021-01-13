РУС
Глава ДФС Мельник: Лебедко на работу принимал мой предшественник Солодченко

Бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко в сентябре 2020 года назначил подсудимого Сергея Лебедко начальником Офиса крупных налогоплательщиков, а в ноябре его самого уволили.

Об этом заявил в видеообращении теперешний глава ГФС Вадим Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Лебедко был назначен на должность приказом бывшего и.о. главы ГФС Украины Сергеем Солодченко в сентябре 2020 года. Вследствие определенных просчетов в организации работы, в том числе и в кадровой политике, в соответствии с решением КМУ с Солодченко было снято выполнения обязанностей председателя ГФС", - сказал Мельник.

Он уточнил, что Солодченко был уволен в ноябре прошлого года, через 2 месяца после того, как назначил Лебедко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подсудимый Лебедко уволен из ГФС. ДОКУМЕНТ

"Что касается Лебедко. После проведенного с ним собеседования последний лично подал рапорт на увольнение по собственному желанию. Мною рапорт удовлетворен, и сегодня он уволен из органов Государственной фискальной службы", - добавил Мельник.

Напомним, 12 января стало известно, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году. На следующий день после публикации об этом на Цензор.НЕТ Лебедко был уволен из ГФС.

Также на Цензор.НЕТ: Луценко о назначении Лебедко: "Плохие и коррумпированные прокуроры" задержали налоговика, "новые и честные" руководители дали зеленый свет подсудимому

увольнение (2710) ГФС (3601) Мельник Вадим (72) Лебедко Сергей (8)
Топ комментарии
+8
Вінават папєрєднік!
13.01.2021 19:17 Ответить
+7
Хлопці, закругляйтесь - - вам повний Байден прийшов.
13.01.2021 19:10 Ответить
+7
Этот дебил, что пытается из нас идиотов сделать?
13.01.2021 19:11 Ответить
Хлопці, закругляйтесь - - вам повний Байден прийшов.
13.01.2021 19:10 Ответить
Біленький такий и тихенький... ЙДЕ!
З Новим роком зелені... з новим останнім для вас роком.
13.01.2021 19:14 Ответить
Глава ДФС Мельник:- Я не я и хата не моя !!! А без подсрачника не чесался ГЛАВА
13.01.2021 19:24 Ответить
Какая нам разница ? Вы 🤢🤡 все в доле !
13.01.2021 19:29 Ответить
Этот дебил, что пытается из нас идиотов сделать?
13.01.2021 19:11 Ответить
Вовки фіскальні завжди намагаються прати свої шкури добіла, але майже ніколи їм це зробити не вдається. Білий вовк це велика рідкість, як і біла ворона
13.01.2021 19:12 Ответить
Оскандалились....
От ніби ви не знали ХТО він такий.
13.01.2021 19:13 Ответить
Это как? Пацан пришел, написал заяву типа, прошу принять меня в ГФС начальником отдела крупных налогоплательщиков? А солодченко взял и подмахнул заяву не глядя?
13.01.2021 19:16 Ответить
Вінават папєрєднік!
13.01.2021 19:17 Ответить
Ну хоть не Порошенко !🧐😂
13.01.2021 19:31 Ответить
Дама з бездонними очима, крізь які потилицю видно, що сталося, ти емігрувала?
13.01.2021 19:38 Ответить
Характерная черта политиков нашего времени это отсутствие яиц. Чуть что включается режим ответственного за свои поступки деятеля: « это не я, он первый начал!»
13.01.2021 19:27 Ответить
Что-что?? Концы в воду!!!
13.01.2021 19:29 Ответить
Ваші склоки мене не цікавлять.
13.01.2021 19:31 Ответить
видать анекдот читал этот чинуша! Три конверта, в первом вали все на попередника................... ублюдки одним словом
13.01.2021 19:40 Ответить
Может пьяный Луцик пояснить как чиновник , получивший взятку в два лимона зелени, вообще на свободе ходил ????
13.01.2021 19:47 Ответить
Глава ДФС Мельник: Лебедко на работу принимал мой предшественник Солодченко - Цензор.НЕТ 1649
13.01.2021 19:49 Ответить
Разве это случайность, у этой шоблы из ОП, в том числе у ихнего вожака шоумена, такой почерк работы, 90% назначенце# прокремлевские, антиукраинские негодяи, начинать чистить авгиевы конюшни надо с ОП и выше.
13.01.2021 20:09 Ответить
Опять я, не я.У народа уже
выражения закончились...
Руки опускаются, и медленно
тянутся к автомату...
13.01.2021 20:21 Ответить
стрелочники ...
13.01.2021 20:37 Ответить
Ясно - знову винні "папередники". Може й татарова в офіс президента неЛоху теж призначав порошенко? І бєнядіктову?
13.01.2021 21:26 Ответить
Ото свіжа кров, нова людина! ЗЕ вітання. нехай росте!
13.01.2021 21:52 Ответить
О, так! "Папєрєднікі" фор евер! В найкращих традиціях "бімби у вагіні" та "ялинковича"! Зєлєнь, жгі істчіо!
От тільки вигадать щось своє ні у пісюніста, ні у дубінських-шкар(п)летних не виходить. Все, що вони роблять - жалюгідна пародія на завгара, але крадуть так, що той покровитель страусів себе за куприк в Ростові кусає.
Але ж для "я за нєго нє голосовал" все одно - "хужє нє будєт"
13.01.2021 22:26 Ответить
 
 