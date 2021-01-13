УКР
Очільник ДФС Мельник: Лебедка на роботу брав мій попередник Солодченко

Очільник ДФС Мельник: Лебедка на роботу брав мій попередник Солодченко

Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко у вересні 2020 року призначив підсудного Сергія Лебедка начальником Офісу великих платників податків, а в листопаді його самого звільнили.

Про це заявив у відеозверненні теперішній очільник ДФС Вадим Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Лебедко був призначений на посаду наказом колишнього в.о. голови ДФС України Сергія Солодченка у вересні 2020 року. Внаслідок певних прорахунків в організації роботи, зокрема і в кадровій політиці, згідно з рішенням КМУ з Солодченка було знято виконання обов'язків голови ДФС", - сказав Мельник.

Він уточнив, що Солодченка було звільнено в листопаді минулого року, через 2 місяці після того, як він призначив Лебедка.

Читайте також: Насіров спростував інформацію про свій зв'язок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію

"Що стосується Лебедка. Після проведеної з ним співбесіди останній особисто подав рапорт на звільнення за власним бажанням. Я рапорт задовольнив, і сьогодні його звільнено з органів Державної фіскальної служби", - додав Мельник.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень і звільненого в 2017 році. Наступного дня після публікації про це на Цензор.НЕТ Лебедка було звільнено з ДФС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Луценко про призначення Лебедка: "погані і корумповані прокурори" затримали податківця, "нові і чесні" керівники дали зелене світло підсудному

звільнення (2733) ДФС (4050) Мельник Вадим (86) Лебедко Сергій (8)
+8
Вінават папєрєднік!
показати весь коментар
13.01.2021 19:17 Відповісти
+7
Хлопці, закругляйтесь - - вам повний Байден прийшов.
показати весь коментар
13.01.2021 19:10 Відповісти
+7
Этот дебил, что пытается из нас идиотов сделать?
показати весь коментар
13.01.2021 19:11 Відповісти
