Очільник ДФС Мельник: Лебедка на роботу брав мій попередник Солодченко
Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко у вересні 2020 року призначив підсудного Сергія Лебедка начальником Офісу великих платників податків, а в листопаді його самого звільнили.
Про це заявив у відеозверненні теперішній очільник ДФС Вадим Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Лебедко був призначений на посаду наказом колишнього в.о. голови ДФС України Сергія Солодченка у вересні 2020 року. Внаслідок певних прорахунків в організації роботи, зокрема і в кадровій політиці, згідно з рішенням КМУ з Солодченка було знято виконання обов'язків голови ДФС", - сказав Мельник.
Він уточнив, що Солодченка було звільнено в листопаді минулого року, через 2 місяці після того, як він призначив Лебедка.
"Що стосується Лебедка. Після проведеної з ним співбесіди останній особисто подав рапорт на звільнення за власним бажанням. Я рапорт задовольнив, і сьогодні його звільнено з органів Державної фіскальної служби", - додав Мельник.
Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень і звільненого в 2017 році. Наступного дня після публікації про це на Цензор.НЕТ Лебедка було звільнено з ДФС.
