Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из "Слуги народа"

Народный депутат Александр Дубинский не намерен выходить из фракции "Слуга народа" в связи с введением против него санкций США.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, я не планирую выходить из фракции. Я уверен, что для этого нет никаких оснований. Более того, мы привели все аргументы, которые доказывают нашу непричастность к вмешательству в выборы (США) и какие-либо основания для внесения в санкционный список", - сказал Дубинский.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

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Дубинский 15 января направил на имя Арахамии и Корниенко обращение с призывом как можно скорее созвать заседание фракции. Он отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию". Арахамия ответил, что "слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского.