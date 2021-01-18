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Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из "Слуги народа"

Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из

Народный депутат Александр Дубинский не намерен выходить из фракции "Слуга народа" в связи с введением против него санкций США.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, я не планирую выходить из фракции. Я уверен, что для этого нет никаких оснований. Более того, мы привели все аргументы, которые доказывают нашу непричастность к вмешательству в выборы (США) и какие-либо основания для внесения в санкционный список", - сказал Дубинский.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

Также на Цензор.НЕТ: Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности

Дубинский 15 января направил на имя Арахамии и Корниенко обращение с призывом как можно скорее созвать заседание фракции. Он отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию". Арахамия ответил, что "слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского.

Автор: 

санкции (11247) США (26313) Слуга народа (2627) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+30
Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4840

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18.01.2021 20:03
+28
Начальник Киевской ячейки "слуг кремля" под санкциями США как агент русни. Все как надо.
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18.01.2021 20:03
+27
- Таваріщь Байден, ви фсьо нє так понялі....

Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9545

...
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18.01.2021 20:02
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18.‎01.‎2021

Задержка назначения Оксаны Маркаровой послом Украины в США, уже после получения официального агремана (согласия) от США, прекрасно характеризует уровень кадрового мышления Зеленского и К. Все из решения коррупционно мотивированы. Профессиональные качества в их выборе играют второстепенную роль (если вообще учитывается). Назначение идет по принципу "свой-чужой" или "что я буду иметь взамен?".

Перед Маркаровой была поставлена задача любыми путями добыть приглашение на инаугурацию Байдена. Маркарова обещала, ибо иначе ее просто бы не подали. Сумеет она или нет - это вопрос открытый, но отмена назначения посла после получения согласия, по дипломатическому протоколу - прямое оскорбление принимающей страны.

Баканов связывался со своими контактами в среде демократов. Его вежливо отшили.

До обеда Зеленского не было на работе. Он только удаленно одобрил тарифы. В ОПУ кипит работа - там готовят законопроект для спасения Татарова. Нет никого из "квартальных" . ‎‎
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19.01.2021 00:03 Ответить
да чяго там - стыда нет, совести нет, мама любит скорость...
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19.01.2021 05:11 Ответить
Дубінський не планує через санкції США виходити зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4068
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19.01.2021 09:43 Ответить
Дубінський не планує через санкції США виходити зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4075
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19.01.2021 09:44 Ответить
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