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Дубінський не планує через санкції США виходити зі "Слуги народу"

Дубінський не планує через санкції США виходити зі

Народний депутат Олександр Дубінський не має наміру виходити з фракції "Слуга народу" в зв'язку із запровадженням проти нього санкцій США.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, я не планую виходити з фракції. Я впевнений, що для цього немає жодних  підстав. Навіть більше, ми привели всі аргументи, які доводять нашу непричетність до втручання у вибори (США) і будь-які підстави для внесення до списку санкцій" , - сказав Дубінський.

Також читайте: "Слуги народу" не збиратимуться заради обговорення санкцій проти Дубінського, - Арахамія

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

Дубінський 15 січня направив на ім'я Арахамія і Корнієнка звернення із закликом якомога швидше скликати засідання фракції. Він зазначив, що хоче надати фракції "важливу інформацію".

санкції (11744) США (22395) Слуга народу (2809) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+30
Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4840

...
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18.01.2021 20:03
+28
Начальник Киевской ячейки "слуг кремля" под санкциями США как агент русни. Все как надо.
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18.01.2021 20:03
+27
- Таваріщь Байден, ви фсьо нє так понялі....

Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9545

...
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18.01.2021 20:02
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18.‎01.‎2021

Задержка назначения Оксаны Маркаровой послом Украины в США, уже после получения официального агремана (согласия) от США, прекрасно характеризует уровень кадрового мышления Зеленского и К. Все из решения коррупционно мотивированы. Профессиональные качества в их выборе играют второстепенную роль (если вообще учитывается). Назначение идет по принципу "свой-чужой" или "что я буду иметь взамен?".

Перед Маркаровой была поставлена задача любыми путями добыть приглашение на инаугурацию Байдена. Маркарова обещала, ибо иначе ее просто бы не подали. Сумеет она или нет - это вопрос открытый, но отмена назначения посла после получения согласия, по дипломатическому протоколу - прямое оскорбление принимающей страны.

Баканов связывался со своими контактами в среде демократов. Его вежливо отшили.

До обеда Зеленского не было на работе. Он только удаленно одобрил тарифы. В ОПУ кипит работа - там готовят законопроект для спасения Татарова. Нет никого из "квартальных" . ‎‎
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19.01.2021 00:03 Відповісти
да чяго там - стыда нет, совести нет, мама любит скорость...
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19.01.2021 05:11 Відповісти
Дубінський не планує через санкції США виходити зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4068
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19.01.2021 09:43 Відповісти
Дубінський не планує через санкції США виходити зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4075
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19.01.2021 09:44 Відповісти
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