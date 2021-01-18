Дубінський не планує через санкції США виходити зі "Слуги народу"
Народний депутат Олександр Дубінський не має наміру виходити з фракції "Слуга народу" в зв'язку із запровадженням проти нього санкцій США.
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Звичайно, я не планую виходити з фракції. Я впевнений, що для цього немає жодних підстав. Навіть більше, ми привели всі аргументи, які доводять нашу непричетність до втручання у вибори (США) і будь-які підстави для внесення до списку санкцій" , - сказав Дубінський.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
Дубінський 15 січня направив на ім'я Арахамія і Корнієнка звернення із закликом якомога швидше скликати засідання фракції. Він зазначив, що хоче надати фракції "важливу інформацію".
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