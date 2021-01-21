Я требую немедленно освободить Навального. И очень срочно, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине 21 января потребовала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого после прибытия из ФРГ в РФ арестовали судьи в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну".



"Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно", – сказала канцлер.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.