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Я требую немедленно освободить Навального. И очень срочно, - Меркель

Я требую немедленно освободить Навального. И очень срочно, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине 21 января потребовала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого после прибытия из ФРГ в РФ арестовали судьи в Москве.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Немецкую волну".

"Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно", – сказала канцлер.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

Меркель Ангела (2125) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+41
Она не хочет обратить свой взор на наших пленных у орков? Их там гораздо поболее одного будет.
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21.01.2021 16:01
+23
Ангела ,Надо ускорить строительство СП-2 .Это поможет Хутину осознать свои ошибки
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21.01.2021 16:04
+17
Это же "внешнее управление"!
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21.01.2021 16:01
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Это же "внешнее управление"!
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21.01.2021 16:01 Ответить
На це і розраховано))) я трохи нижче написав.
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21.01.2021 16:04 Ответить
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21.01.2021 16:06 Ответить
Трубу дедушки перекрыла, и завтра не то что навальный, а и крым с донбассом будут свободны
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21.01.2021 16:09 Ответить
Она не хочет обратить свой взор на наших пленных у орков? Их там гораздо поболее одного будет.
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21.01.2021 16:01 Ответить
Хотелы бы - обратила.
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21.01.2021 16:14 Ответить
да кому они там наХ... в той гейропе нужны, а это же сам наСРальный! готовится тупо плавненький транзит ************* власти.
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21.01.2021 17:34 Ответить
требования приняты к сведению с выражением глубокой озабоченности)
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21.01.2021 16:02 Ответить
Віддайте "бутерброда" взад!!
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21.01.2021 16:03 Ответить
Меркель молодець, загнал ***** у глухий кут))) тепер те чмо коротколапе (навіть якби і захотіло) не випустить Бутерброда. "Пацани поважати перестануть". А якщо Бутерброд буде сидіти- будуть санкції від Заходу))) мммм, Меркельша трохи підісрала валоді)
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21.01.2021 16:04 Ответить
Меркель молодец ? да кто она против президента целого МИРА ! Он им газик отключит, и что Меркель делать будет, а будет и дальше выступать - всех в труху и радиоактивный пепел !
.... вот действительно, если серьезно, в статье совершенно нет информации, а что будет делать Меркель если срочно в Мордоре только кошки родятся, а Навального Путлер не отпустит
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21.01.2021 16:40 Ответить
Меркель нічого не зробить, вона вже зробила. Зробила так, що бутерброд найближчий місяць проведе в буцигарні. Царьки типу ***** ніколи не погодяться, якщо з ними говорити мовою ультиматумів. Що на вихлопі? Санкції від США, а далі і від ЄС (бо США змусять)
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21.01.2021 17:17 Ответить
Ангела ,Надо ускорить строительство СП-2 .Это поможет Хутину осознать свои ошибки
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21.01.2021 16:04 Ответить
На ломаном руском нада: "Я трепфую асфабатить гаспадин навальна"
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21.01.2021 16:04 Ответить
"Стаффайтес! У нас вы найтить еда, мыло унд наше гостеприимстфо!"
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21.01.2021 16:07 Ответить
То ти, стара курка, потребуєш навального звільнити, то ти вакцину купуєш, то ти газову трубу будуєш...
Ох вже ж ті комсомольці.
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21.01.2021 16:04 Ответить
Вона йому надала ведмежу послугу)
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21.01.2021 16:05 Ответить
Додала б ще і ведмежу хворобу.
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21.01.2021 19:53 Ответить
А що на себе дивитись? З нами все ясно. Обрали нікчему в президенти, а потім ще й топили за злодія, якого призначили нещодавно "президентом" США. Більшість українців показала свій інтелектуальний рівень. Хто з нами такими захоче справу мати крім аферистів?
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21.01.2021 16:16 Ответить
Его то выпустят, кому он нужен, сейчас поторгуется за северный поток 2.0
Или зачем то он взял его в заложники
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21.01.2021 16:05 Ответить
В обмен на запуск сп-2 тебе ***** скажет, а ты и побежишь у байдена ништяки для него выпрашивать
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21.01.2021 16:05 Ответить
та ну, Байден на такую дичь не поведется)
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21.01.2021 16:06 Ответить
А кто он Байдену ? Пуйло сам сказал -хотели бы - давно кокнули, ну и пусть кокают. Бутер он и в африке бутер
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21.01.2021 16:09 Ответить
Ато что?
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21.01.2021 16:08 Ответить
Хороший вопрос ! Не в бровь а в очко.!
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21.01.2021 16:10 Ответить
На ежа сядет за *****
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21.01.2021 16:14 Ответить
Ато Меркель заставит хутина повеловать ее в живот.
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21.01.2021 16:29 Ответить
поцеловать
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21.01.2021 16:30 Ответить
"Свободу Юрию Деточкину!" (с)
...или "История о том, как из нацика делают либераста-демократа"
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21.01.2021 16:09 Ответить
А твоё *****, кстати, тоже говорило, что оно либераст, или ещё чего похуже
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21.01.2021 16:11 Ответить
Він не нацик, а професійний політик , читай нікчема.
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21.01.2021 16:17 Ответить
https://censor.net/ru/news/3243207/ya_trebuyu_nemedlenno_osvobodit_navalnogo_i_ochen_srochno_merkel/sortby/tree/order/asc/page/objectiv.tv/objectively/2021/01/21/v-indii-gorit-zavod-na-kotorom-vypuskayut-vaktsinu-ot-koronavirusa-foto/
От жеж бубочка, взял под личный контроль

21 января в Индии произошел пожар на заводе Serum Institute of India. Это одно из самых крупных в мире производств этого направления. Об этом собщает Hindustan Times.
Речь идет о пожаре на заводе, который в данный момент занимается выпуском вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca.
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21.01.2021 16:09 Ответить
Знову чергова вистава. Недотруєний випещений ****** "опозиціонер" навальний їде "дамой", його публічно заарештовують, після довгої паузи кружляння літака над ***********. Всі в світі дуже занепокоєні і стурбовані. Апофігею ще нема.
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21.01.2021 16:09 Ответить
А чому не "дуже стурбовані"? Отак зразу-звільнити???? Ні ні ні-спочатку стурбованість...
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21.01.2021 16:10 Ответить
Срочно освободить, а то не будет выпускать спутниковую вакцину....
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21.01.2021 16:10 Ответить
И достроить СП-2, тоже очень срочно!
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21.01.2021 16:10 Ответить
Соснёте свинособаки
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21.01.2021 16:12 Ответить
О даёт бабка ,закрывай Северный Поток 1 и требуй ...
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21.01.2021 16:11 Ответить
Вона не бабка а пані Меркель, бабка на базарі насіння продає, і фуйло також кінчить погано як покійний чаушеску.
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21.01.2021 16:23 Ответить
Ну так дай то Бог ,я двумя руками ЗА !
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21.01.2021 16:31 Ответить
ху...ло твои требования на фуфельнике вертело. лучше начинай с ним севирный патоп 3 мутить. пора бы ужэ....
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21.01.2021 16:12 Ответить
Я вимагаю негайно звільнити Навального. І дуже терміново, - Меркель - Цензор.НЕТ 7163
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21.01.2021 16:13 Ответить
вот и все
этими словами Меркель подписала Бутерброду 12 лет лагерей...
так бы может и отпустил бы - а теперь питерские пацаны не поймут..
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21.01.2021 16:15 Ответить
Можна, як варіант, знову накачати Альошу якоюсь барматухою і ще раз відправити в Німеччину підлікуватися
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21.01.2021 16:22 Ответить
А ножкой топнула ?
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21.01.2021 16:18 Ответить
Хочет срочно "севпоток" а для этого срочно освободить Навального, перед обсуждением с администрацией США санкций против него... Дает ********* ***** намек, - Вова, освободи Лешу, и будем иметь хороший навар с нашей с тобой долгожданной трубы. Надеется прокатит.
Мани, мани, мани, Мани, мани, мани, мани...
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21.01.2021 16:21 Ответить
Лучше бы она Крым освободить еще тогда потребовала немедленно.
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21.01.2021 16:23 Ответить
Меркель. Безобразие! Вольодя, немедленно освобождай Навального! А то...
Путин. А то что?
Меркель. А то я опять выражу свою глубокую, всеохватывающую, решительную озабоченность этим вопиющим беззаконием.
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21.01.2021 16:23 Ответить
О то прям сьогодня та й відпустять , бо ж СРОЧНО « !
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21.01.2021 16:24 Ответить
https://twitter.com/ichekalsky Ilya Chekalsky

Чтобы заработать 100 миллиардов рублей, которые были потрачены на строительство дворца Путина, надо получать зарплату в 4 миллиона рублей каждый месяц, начиная с Рождества Христова.
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21.01.2021 16:25 Ответить
А якщо не звільните, то висловимо "глибоку стурбованість" або "глибоке занепокоєння"... ПС. Шо там з ПіПі 2?
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21.01.2021 16:26 Ответить
Я вимагаю негайно звільнити Навального. І дуже терміново, - Меркель - Цензор.НЕТ 2667
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21.01.2021 16:30 Ответить
Срати на Овального.
Може б пора Стєпанова з Шмиглею звільнити,з подальшим арештом ?
Оце де пєсєц, !
https://newsua.one/news/zhurnalisti-zatelefonuvali-kitaicyam-u-sinovac-tam-kazhut-szo-spivpracyuvati-z-firmoyu-lekhim-im-proponuvav-uryad.html ЖУРНАЛІСТИ ЗАТЕЛЕФОНУВАЛИ КИТАЙЦЯМ У SINOVAC: ТАМ КАЖУТЬ, ЩО СПІВПРАЦЮВАТИ З ФІРМОЮ "ЛЕКХІМ" ЇМ ПРОПОНУВАВ УРЯД

"Китайці відповіли: співпрацюють лише з урядами, "Лекхім" як посередника запропонувала Україна"
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21.01.2021 16:30 Ответить
Йой-Йой, як грім з ясного неба отака "неочікувана новина"! Те, що у владу прийшли аферисти грабувати країну, знають тепер навіть у Китаї. Може, правда, ще не всі "свідки зеленої секти" в курсі, але новини в нас швидко розходяться, як брехня по селу.
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21.01.2021 18:37 Ответить
Можливо Меркель вважає що фейковий опозиціонер краще ніж взагалі ніякого - "на бєзптічьє і жопа соловєй".
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21.01.2021 16:32 Ответить
Что на самом деле сказала меркеляка людоедам? А вот что:
Я вимагаю негайно звільнити Навального. І дуже терміново, - Меркель - Цензор.НЕТ 1200
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21.01.2021 16:33 Ответить
Я вимагаю негайно звільнити Навального. І дуже терміново, - Меркель - Цензор.НЕТ 8581
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21.01.2021 16:53 Ответить
А я предупреждал. Дихлофосный будет рваться на рашку даже под угрозой расстрела. Самый страшный кошмар для них это стать очередным Бабченко с макарошками и яндекс-кошельком.
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21.01.2021 16:55 Ответить
А то что будет!?ти что рамси попутала?ти кого и кем пугаеш?ведь Вова путин может снова Берлин забрать!
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21.01.2021 17:01 Ответить
Галантерейщик и кардинал это сила! - подумала галантерейщица Ангела.
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21.01.2021 17:05 Ответить
тетя анжела требует освободить навального и газа по сп-2 побольше
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21.01.2021 17:05 Ответить
ага. ху....ло отэта всьо бросило и памчалось навального асвабаждать. срочно. бижыть аж пэрэчипаецця
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21.01.2021 17:10 Ответить
Путлер,как обычно забьёт на Меркельшу болт. А она как обычно тихо утрется и будет дальше вещать о диалоге с засрашкой.
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21.01.2021 17:22 Ответить
невже пані ріббентроп привела німецькі війська у бойову готовність та розпочне наступ на ***** через цього наСРального?
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21.01.2021 17:30 Ответить
Дурачье не понимает, что Навальный, это билет к нормальной жизни как минимум для целого континента. ***** пора менять, а Навальный уже влияет, у него рейтинг огого! Достал уже этот мордор на пороге, хотя мокшан не переделать.
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21.01.2021 17:34 Ответить
Новый добрый уский царь.
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21.01.2021 18:06 Ответить
Партизанен пуф-пуф)
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21.01.2021 17:38 Ответить
І від кого вона конкретно цього вимагає? Все це схоже на черговий,вибачте,ПЕРДЬ від фрау канцлер. Так само вони вимагали повернути генератори ,,сіменс,, із окупованого рашистами Українського Криму,і що-повернули пацаки?
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21.01.2021 18:03 Ответить
Вольдемар, я есть сейчас изображать неистоффый негодуй русский политика!
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21.01.2021 18:13 Ответить
Підвела базу під зупинку будівництва СП-2: американці задоволені і німці обличчя зберегли.
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21.01.2021 19:06 Ответить
Свого роду дипломатична формальність без наслідків. До кого можна звертатися? Сама ж в 2014 році заявляла, що Путін живе в іншому світі. Правда, Нємцов висловився більш точніше і без дипломатії.
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21.01.2021 20:01 Ответить
Фрагмент стенограммы телефонного разговора из достоверных источников, особо не претендующих на аутентичность:
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А не будете ли Вы столь любезны и не соблаговолите ли рассмотреть возможность освободить Гере Навального из-под ареста?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. То я так, размечталась... Чисто теоретически. А трясло меня от непреодолимого желания Зеленскому с ноги влупашить, но дипломатический протокол не позволил.
Путин - Так-то лучше.
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21.01.2021 20:07 Ответить
Сделают что он опять серьезно заболеет и вышлют лечиться в Германию. И волки сыты и овцы целы. А в замен потребуют разрешение на регистрацию своей вакцины по всему ЕС и разрешение на достройку Северного потока 2. Ничего личного простой терроризм и бизнес. Мафиозная рашен группировка у власти в Кремле. Какая власть, такие и методы ( Ходорковского тоже например к Олимпиаде в Сочи выслали за рубеж из зоны, ну а потом было вторжение в Крым.
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21.01.2021 22:13 Ответить
Бункерного выбесило вот это еще и школьников прессует сейчас (допросы и угрозы исключения): Я вимагаю негайно звільнити Навального. І дуже терміново, - Меркель - Цензор.НЕТ 3205
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21.01.2021 23:38 Ответить
Пёрнула в бочку для отвода глаз и будет дальше мутить с Путиным как шалава. История повторяется. Гитлер и Сталин тоже вместе замутили.
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21.01.2021 23:49 Ответить
всё правильно заявила.
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22.01.2021 03:10 Ответить
 
 