Я требую немедленно освободить Навального. И очень срочно, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине 21 января потребовала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого после прибытия из ФРГ в РФ арестовали судьи в Москве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну".
"Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно", – сказала канцлер.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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.... вот действительно, если серьезно, в статье совершенно нет информации, а что будет делать Меркель если срочно в Мордоре только кошки родятся, а Навального Путлер не отпустит
Ох вже ж ті комсомольці.
Или зачем то он взял его в заложники
...или "История о том, как из нацика делают либераста-демократа"
От жеж бубочка, взял под личный контроль
21 января в Индии произошел пожар на заводе Serum Institute of India. Это одно из самых крупных в мире производств этого направления. Об этом собщает Hindustan Times.
Речь идет о пожаре на заводе, который в данный момент занимается выпуском вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca.
этими словами Меркель подписала Бутерброду 12 лет лагерей...
так бы может и отпустил бы - а теперь питерские пацаны не поймут..
Мани, мани, мани, Мани, мани, мани, мани...
Путин. А то что?
Меркель. А то я опять выражу свою глубокую, всеохватывающую, решительную озабоченность этим вопиющим беззаконием.
Чтобы заработать 100 миллиардов рублей, которые были потрачены на строительство дворца Путина, надо получать зарплату в 4 миллиона рублей каждый месяц, начиная с Рождества Христова.
Може б пора Стєпанова з Шмиглею звільнити,з подальшим арештом ?
Оце де пєсєц, !
https://newsua.one/news/zhurnalisti-zatelefonuvali-kitaicyam-u-sinovac-tam-kazhut-szo-spivpracyuvati-z-firmoyu-lekhim-im-proponuvav-uryad.html ЖУРНАЛІСТИ ЗАТЕЛЕФОНУВАЛИ КИТАЙЦЯМ У SINOVAC: ТАМ КАЖУТЬ, ЩО СПІВПРАЦЮВАТИ З ФІРМОЮ "ЛЕКХІМ" ЇМ ПРОПОНУВАВ УРЯД
"Китайці відповіли: співпрацюють лише з урядами, "Лекхім" як посередника запропонувала Україна"
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А не будете ли Вы столь любезны и не соблаговолите ли рассмотреть возможность освободить Гере Навального из-под ареста?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. То я так, размечталась... Чисто теоретически. А трясло меня от непреодолимого желания Зеленскому с ноги влупашить, но дипломатический протокол не позволил.
Путин - Так-то лучше.