Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев

Мы считаем себя страной, которая отстаивает демократические ценности. А значит - должны реагировать на их нарушение не только внутри страны. В этом и есть сила, именно так формируется субъектность страны.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

"Все, что расшатывает авторитарный режим России, идет на пользу Украине. Навальный сегодня - главный оппозиционер и борец с коррупцией в РФ. Это один из элементов дестабилизации страны-агрессора. Поэтому следует понимать, что происходит вокруг Алексея", - заявил нардеп.

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"Мы считаем себя страной, которая отстаивает демократические ценности. А значит - должны реагировать на их нарушение не только внутри страны. В этом и есть сила, именно так формируется субъектность страны. Игнорирование несправедливости - это эрозия ценностей. Отсутствие позиции - проявление слабости. Поэтому если мы хотим быть в когорте сильнейших стран, мы должны называть вещи своими именами. Должны требовать от РФ соблюдения прав человека, прав на свободную оппозицию. Мы же понимаем, что обвинение против Навального имеют исключительно политический характер. Украина должна кооперироваться с другими странами, где демократия - это не только слово на бумаге. И вместе требовать освобождения Навального", - пояснил Чернев.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.