Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев
Мы считаем себя страной, которая отстаивает демократические ценности. А значит - должны реагировать на их нарушение не только внутри страны. В этом и есть сила, именно так формируется субъектность страны.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.
"Все, что расшатывает авторитарный режим России, идет на пользу Украине. Навальный сегодня - главный оппозиционер и борец с коррупцией в РФ. Это один из элементов дестабилизации страны-агрессора. Поэтому следует понимать, что происходит вокруг Алексея", - заявил нардеп.
"Мы считаем себя страной, которая отстаивает демократические ценности. А значит - должны реагировать на их нарушение не только внутри страны. В этом и есть сила, именно так формируется субъектность страны. Игнорирование несправедливости - это эрозия ценностей. Отсутствие позиции - проявление слабости. Поэтому если мы хотим быть в когорте сильнейших стран, мы должны называть вещи своими именами. Должны требовать от РФ соблюдения прав человека, прав на свободную оппозицию. Мы же понимаем, что обвинение против Навального имеют исключительно политический характер. Украина должна кооперироваться с другими странами, где демократия - это не только слово на бумаге. И вместе требовать освобождения Навального", - пояснил Чернев.
Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Вибачте, війною Путіна з Навальним навіяло...
Трохи етнографії: у росіян цей номер чомусь зветься "боротьбою нанайських хлопчиків", але оригінал насправді криється в ярмаркових забавах доброї старої Волощини і в Молдові знаний як "Пекале і Тиндале" - в молдовському фольклорі це два нерозлучні хитруни-трикстери, типу як наші Брехун і Підбрехач, і "війна" між ними теж виглядає відповідно (дивитися до кінця): https://www.youtube.com/watch?v=aBHum9_KPY8&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F
Анжеле ДэвисНавальному
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/3837459766274196/
Мы должны требовать освобождения НАШИХ граждан, е...аный ты дядя депутат. Тебя не навальный выбирал, тебя украинцы выбирали. Вот и потей за украинцев, *****. Пиарится оно, млять...
У других либералов-демократов нет рейтинга и шансов, остальные - путинские преемники.
Т.е. для Украины нет НИКАКОЙ разницы между Пуйлом и Пуйлом II
Старшина Запаса@StarshinaZapasa· 19 янв.
Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.
Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
Анекдот...
Что б ещё одно чмо ходило и рассказывало что Крым останется российским ?
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Алексей Навальный позиционировал себя как "дипломированный националист", являлся участником "Русских маршей" и противником статьи 282 (позиции по этой статье он продолжает придерживаться и поныне). Навальный записывал множество роликов ксенофобского характера, называл грузинов "грызунами" и даже создал националистическое движение "Народ". Навальный, например, мог поднять "первый тост за холокост". Именно за такого рода "националистическую" деятельность Навальный был с позором исключён из "Яблока".
Нащо будь хто з пацаків Україні???
Засудити треба - цього досить...
Цей ушльопок сяде після путєна на трон, якщо вийде, поселиться у ті самі маєтки, які набудував #уйло, і продовжить ту саму політику, бо «Крим не бутерброд»...
пусть сидит, крым-не-бутерброд. Может поумнеет.