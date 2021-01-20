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Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев

Украина должна требовать освобождения Навального, -

Мы считаем себя страной, которая отстаивает демократические ценности. А значит - должны реагировать на их нарушение не только внутри страны. В этом и есть сила, именно так формируется субъектность страны.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

"Все, что расшатывает авторитарный режим России, идет на пользу Украине. Навальный сегодня - главный оппозиционер и борец с коррупцией в РФ. Это один из элементов дестабилизации страны-агрессора. Поэтому следует понимать, что происходит вокруг Алексея", - заявил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко

"Мы считаем себя страной, которая отстаивает демократические ценности. А значит - должны реагировать на их нарушение не только внутри страны. В этом и есть сила, именно так формируется субъектность страны. Игнорирование несправедливости - это эрозия ценностей. Отсутствие позиции - проявление слабости. Поэтому если мы хотим быть в когорте сильнейших стран, мы должны называть вещи своими именами. Должны требовать от РФ соблюдения прав человека, прав на свободную оппозицию. Мы же понимаем, что обвинение против Навального имеют исключительно политический характер. Украина должна кооперироваться с другими странами, где демократия - это не только слово на бумаге. И вместе требовать освобождения Навального", - пояснил Чернев.

Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

россия (95352) Навальный (855) Чернев (106)


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Топ комментарии
+19
Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3661Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 2937
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20.01.2021 10:23
+15
Ваша думка для нас дуже цінна, залишайтесь на лінії.
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20.01.2021 10:19
+12
Ахахаха))))кроме Украины есть кому требовать освобождения "хорошего кацапа",кретин...
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20.01.2021 10:20
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Правила форума Совет форумчан
Ваша думка для нас дуже цінна, залишайтесь на лінії.
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20.01.2021 10:19 Ответить
зелебобики не имеют мыслей. зелебобики - это ретранслятор кацапской пропаганды.
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20.01.2021 10:28 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQdJCu0r_GhbAm0A-kZLDGNRu4LtsRxx-yfgvMzIQJZmmsgP8NOX1UoJ_8euHhPq-c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDeEyRtcHcaO4Dg6Z80orqvvzdFXZMhM9NqvIhKIEXM6-HuKZvb6UvuUpdtbOa4tPhiDUNUdIb4ZsJFgzNXQRbh8fSOhY6RaTw0W8Dy5Gg7DljjEfPFBFPppR-*******************************************************-GKeJSXgADfb4bPsKgI_v7RTzPlYXLQpN3JGcUcnzAXJkEzcL5l93hFH-Q4eA4uFWeZ4gq55kFP_-dqXdsRTwPNcuPOL_XKhaS75Bf3yh5UJchghr6vsxg3X7fitUr57I&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159052631378953?__xts__%5B0%5D=68.ARDeEyRtcHcaO4Dg6Z80orqvvzdFXZMhM9NqvIhKIEXM6-HuKZvb6UvuUpdtbOa4tPhiDUNUdIb4ZsJFgzNXQRbh8fSOhY6RaTw0W8Dy5Gg7DljjEfPFBFPppR-*******************************************************-GKeJSXgADfb4bPsKgI_v7RTzPlYXLQpN3JGcUcnzAXJkEzcL5l93hFH-Q4eA4uFWeZ4gq55kFP_-dqXdsRTwPNcuPOL_XKhaS75Bf3yh5UJchghr6vsxg3X7fitUr57I&__tn__=-R 14 ч. ·

Вибачте, війною Путіна з Навальним навіяло...
Трохи етнографії: у росіян цей номер чомусь зветься "боротьбою нанайських хлопчиків", але оригінал насправді криється в ярмаркових забавах доброї старої Волощини і в Молдові знаний як "Пекале і Тиндале" - в молдовському фольклорі це два нерозлучні хитруни-трикстери, типу як наші Брехун і Підбрехач, і "війна" між ними теж виглядає відповідно (дивитися до кінця): https://www.youtube.com/watch?v=aBHum9_KPY8&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F

Україна повинна вимагати звільнення Навального, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 885
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20.01.2021 10:42 Ответить
Логично, но что тогда делать с "миром в глазах"?....
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20.01.2021 10:19 Ответить
Вилкой выколоть эти глаза, чтобы не излучали мир, а мироточили.
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20.01.2021 10:33 Ответить
Давайте обменяем навального на пленных боевиков?
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20.01.2021 10:20 Ответить
Если на Медведчука со всей его шоблой - то идея хорошая.
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20.01.2021 10:31 Ответить
ну так мердтвердчук тот же террорист только в пинжаке
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20.01.2021 10:34 Ответить
Навальний - не бутерброд, щоб спочатку його садовили, а потім - відпускали!
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20.01.2021 12:56 Ответить
Ахахаха))))кроме Украины есть кому требовать освобождения "хорошего кацапа",кретин...
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20.01.2021 10:20 Ответить
Свободу Анжеле Дэвис Навальному
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20.01.2021 10:23 Ответить
Мы ж все презеденты? И це исты на ? А це значит шо?
Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 6082
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20.01.2021 10:21 Ответить
Бред сивой зебильной кобылы.
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20.01.2021 10:21 Ответить
"Ну кинулся раз, ну кинулся два... Хватит, Федя, вставай! (с). Не переборщайте с Навальным, господа. Это такой же враг Украины, как и Путин, только Леха находится в начале своего политического пути. Развал империи, а не смена ее лидера - вот на что нужно брать ориентир.
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20.01.2021 10:22 Ответить
ну да, тем более , шо навальный не против империи... Он лично против хутина...
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20.01.2021 10:27 Ответить
Развал империи, а не смена ее лидера - я тоже за паритетное сотрудничество между осколками конгломерата ... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ....
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20.01.2021 10:38 Ответить
...але спочатку - демонтажу й дезактивації ре фе
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20.01.2021 10:23 Ответить
Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3661Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 2937
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20.01.2021 10:23 Ответить
о так, легендарний був матч. шева забиває зі штрафного геніальний гол і вибиває кацапів із подальшої боротьби.
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20.01.2021 12:06 Ответить
Спитайте у навльного чій крим ?
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20.01.2021 10:24 Ответить
Лучше порцию новичка ему на добавку... А муйлуша нам - нипочем, и без новичка скоро ласты склеит.
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20.01.2021 10:30 Ответить
« Навальний - російський нацик. Коли його країна рвала Грузію, він обзивав грузинів "гризунами". Він жартував про "білоруську мову, яку вигадали кавказці з падонками". Він брав участь у "російських маршах" із відвертими зігометами. Про "Крим не бутерброд" ви в курсі. Останній час він це трішечки маскується, але натура проривається - як цитата його самки з "Брату-2".»

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/3837459766274196/
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20.01.2021 10:37 Ответить
Геращенко абсолютно права - весь мир знает о навальном, но почему-то забыл о сотнях наших, рассаженных по тюрьмам в кацапстане. Одних крымских татар сколько в последнее время во высосанным из путинского хера приговорам осуждено!
Мы должны требовать освобождения НАШИХ граждан, е...аный ты дядя депутат. Тебя не навальный выбирал, тебя украинцы выбирали. Вот и потей за украинцев, *****. Пиарится оно, млять...
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20.01.2021 10:24 Ответить
Верно. Навальный, как лидер рф - наилучший вариант для Украины.
У других либералов-демократов нет рейтинга и шансов, остальные - путинские преемники.
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20.01.2021 10:25 Ответить
Пока он нам выгоден своей грызней с Пукиным, а каким он может быть фюрером паРашки мы не знаем...
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20.01.2021 10:28 Ответить
знаем.
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20.01.2021 10:33 Ответить
Не расскавай нам кацап, что анальный лучший вариант!! Такое же ху.. ло как и ботоксный!!
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20.01.2021 10:28 Ответить
зачем ты назвал себя анальным кацапом. впрочем, хорошо ты само себе о себе написало: "Не расскавай нам кацап, что анальный лучший вариант!! Такое же ху.. ло как и ботоксный!!"
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20.01.2021 10:34 Ответить
меткое наблюдение. Знать бы, чем навальное от ***** отличается? Программа? Перспективы? Порядок возврата крыма и вырлаты репараций? Не? Пшелоннахії тот навальный
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20.01.2021 10:29 Ответить
Что касается внешней политики и имперских амбиций, от Пуйла он ничем не отличается. Он отличается "внутренней" риторикой (для внутреннего же потребителя) - а-ля даешь реформы в экономике, долой коррупцию....
Т.е. для Украины нет НИКАКОЙ разницы между Пуйлом и Пуйлом II
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20.01.2021 11:00 Ответить
вообще ничего подобного.
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20.01.2021 11:07 Ответить
менять нужно кацапов, а не кацапские жопы на троне !
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20.01.2021 10:32 Ответить
как интеллектуально ты написал.
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20.01.2021 10:37 Ответить
Шо, свинособака, переживаешь за свой выводок?
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20.01.2021 10:39 Ответить
ой здорово ты само себе врезало, давай ещё раз само себе о себе прочти: "Шо, свинособака, переживаешь за свой выводок?"
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20.01.2021 10:40 Ответить
Со своим рейтингом он поведет за собой своё быдло в героический поход на Каховку за днепровской водичкой. Нет уж, ну его на хер.
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20.01.2021 10:38 Ответить
каждое твоё слово - ложь.
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20.01.2021 10:41 Ответить
мне на лёху бутерброда пох
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20.01.2021 10:26 Ответить
А мне нет - я запасся попкорном и с удовольствием наблюдаю за этим цирком
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20.01.2021 11:02 Ответить
а Антоненко - то таке...
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20.01.2021 10:27 Ответить
Зелень! А може Україна повинна вимагати звільнення своїх захисників з застінків ерефії і їх приспішників?!
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20.01.2021 10:27 Ответить
Зелени похер на защитников Украины. Им и на Украину похер. Пока Порох метался по миру и в каждую дверь кричал, что наши люди в плену у кацапов под пытками, так что-то и происходило. Бубочка сам бы всех патриотов пересажал. Они ему мешают. Бубочка мутит,, как ***** Украину с потрохами сдать, а тут под ногами патриоты путаются.
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20.01.2021 10:31 Ответить
Його більше доля Навального хвилює ніж доля захисників країни. Аби тільки щось "прокукурікати". Та партія СН вже стала як "Ліга сміху".
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20.01.2021 11:02 Ответить
А нафиг Украине "Леша не бутерброд"? Пусть сидит, может России еще "полезных" санкций подкинут.
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20.01.2021 10:27 Ответить
Т.е. его заявления относительно Крыма нравятся?
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20.01.2021 10:29 Ответить
неужели в Украине собрали самый изысканный сбор ыдыйотов, типа арестовича, чтобы те требовали освобождения агента влияния фсб навального?
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20.01.2021 10:30 Ответить
Украина должна требовать не освобождения Навального (на кой хер он нам нужен), а расширения и ужесточения санкций против РФ, нарушающей права человека. В этом и есть польза от Навального.
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20.01.2021 10:30 Ответить
от кого их требовать ? от мягкотелого, ссыкливого запада, который максимум может только озабоченность выразить ...
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20.01.2021 10:35 Ответить
А в шапіто " слуга нарота" реально всі долпойоби, я ще жодного адекватного не бачив
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20.01.2021 10:31 Ответить
Нічого дивного, їх же звідти підбирали звідки і пса Шарика із відомого мультфільму.
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20.01.2021 11:07 Ответить
тільки не до війни, а до гуманітарної операції, коли насельництво ре фе кинеться врозтіч по сусідніх територіях...
Старшина Запаса@StarshinaZapasa· 19 янв.

Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.
Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
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20.01.2021 10:31 Ответить
Леха Провальный,политик.
Анекдот...
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20.01.2021 10:32 Ответить
а и не говорите... Даже правильному кацапу верить - отдать себя на растерзание.
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20.01.2021 10:33 Ответить
А клоун - президент? Це прикол чи анекдот? Колись при совку самий короткий анекдот був - "Єврей в колгоспі".
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20.01.2021 11:13 Ответить
Навального задержали в воскресенье. Сегодня уже среда. Я думаю, шо в расее уже и забыли про него))) А у нас никак не угомонятся. Нада шобы бубачька еще прокомментировал про навального
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20.01.2021 10:33 Ответить
Яка різниця для України? Навчальний - це просто молодий Путін. Ще більший імперіаліст. Націоналізує геленжикський палац і буде там царювати офіційно.
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20.01.2021 10:35 Ответить
Яке нам діло до імперця Навального. Краще зловіть крота в ОПУ. Зелені барани!
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20.01.2021 10:36 Ответить
А чого його ловити? Він там наверху, і гонитися не треба.
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20.01.2021 11:08 Ответить
пригожинские и бутебродные актывисты кукарекают против Навального хором.
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20.01.2021 10:38 Ответить
Покойного Борю Немцова можно назвать политиком,а Леха жалкий словоблуд Чекистана...
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20.01.2021 10:41 Ответить
Українці, не плекайте марних сподівань. Навальний - це як бунтівник на піратському кораблі, що вас переслідує. Він тимчасово корисний для нас, поки там точиться боротьба. Але як тільки він переможе він стане такою ж загрозою, як і старий піратський капітан. Ну, якщо він програє, то тим паче все ясно.
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20.01.2021 10:42 Ответить
вы про своих солдат пленных думайте, а не об имперском посипаке навальном! кто нибудь обяснит мне на яух нам рашист , который оправдует оккупацию крыма и топил за новороссию??? мне судьба этого "рашистского опозиционера" глубоко по барабану!
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20.01.2021 10:44 Ответить
С какого перепугу ? ))))
Что б ещё одно чмо ходило и рассказывало что Крым останется российским ?
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20.01.2021 10:45 Ответить
Пусть разберутся со своими проблемами, которых выше крыши. Какое им вообще дело до Навального?
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20.01.2021 10:48 Ответить
"Свої проблеми" вони вже вирішили. І внукам вистачить.
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20.01.2021 11:10 Ответить
Борцы с коррупцией проснулись - требуют освободить Навального, борца с коррупцией в России! А может еще потребовать увеличение зарплат российским чиновникам, чтобы те взяток не брали?
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20.01.2021 10:49 Ответить
Навальний не дарунок, але я вимагатиму його звільнення і не переслідування, тому що загальна справа світу відстоювати кожного, хто хитає войовничих, тупих, зажертих московитських орків.
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20.01.2021 10:49 Ответить
Тобто, ворог мого ворога, мій друг. Далі будемо бачить, але без братніх обійм
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20.01.2021 10:51 Ответить
чернь, она и в африке чернь... от зеленый придурок, зачем нам освобождение этого навального?? пусть сидит и по-больше.., мы можем требовать не его освобождения а дополнительных санкций против кремлевской Орды. северный поток остановили, еще и южный нужно...- прекрасные санкции.
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20.01.2021 11:02 Ответить
Зовсім клепки в голові нема...
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20.01.2021 11:13 Ответить
абсолютно НИЧЕГО Украина лаптеногим НЕ ДОЛЖНА, в тч Навальному. Он в молодости был имперцем и националистом (мокшанским). Таким он и остается. И еще большой вопрос будет ли он демократичнее пуйла.
_______________________
Алексей Навальный позиционировал себя как "дипломированный националист", являлся участником "Русских маршей" и противником статьи 282 (позиции по этой статье он продолжает придерживаться и поныне). Навальный записывал множество роликов ксенофобского характера, называл грузинов "грызунами" и даже создал националистическое движение "Народ". Навальный, например, мог поднять "первый тост за холокост". Именно за такого рода "националистическую" деятельность Навальный был с позором исключён из "Яблока".
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20.01.2021 11:19 Ответить
Україна в першу чергу повинна посаджати своїх внутрішніх ворогів мудачуківців а вже потім щось вимагати зовні.
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20.01.2021 11:20 Ответить
Ви курва спочатку асвабадите укр. патріотів з укр. тюрм !!!
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20.01.2021 11:42 Ответить
Краще би, щоб Україна вимагала звільнити від суддівського переслідування невинуватих по справі Шеремета! Бо стає якось "невдобно і позорно".
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20.01.2021 12:39 Ответить
Украина должна делать всё тоже самое что и наши партнеры с ЕС и США.
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20.01.2021 12:41 Ответить
А как вам домик Путина? ( с не давнего видео Навального) аля Чеушеску.
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20.01.2021 12:43 Ответить
Конечно должна, у неё большой долг перед Навальным.
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20.01.2021 12:57 Ответить
чому така вибірковість? тут "трєбуєм", а тут..."рибу заворачіваєм..."? Депутат, де прийнятий аналог акту Магнітского, де санкції проти режиму луки, а як тобі видача Україною політичних біженців, правозахисник? може просто є бажання попіаритись і собі на "топовій" темі?
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20.01.2021 13:11 Ответить
Нащо він Україні???
Нащо будь хто з пацаків Україні???
Засудити треба - цього досить...
Цей ушльопок сяде після путєна на трон, якщо вийде, поселиться у ті самі маєтки, які набудував #уйло, і продовжить ту саму політику, бо «Крим не бутерброд»...
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20.01.2021 13:42 Ответить
на хрен того навального.
пусть сидит, крым-не-бутерброд. Может поумнеет.
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20.01.2021 16:29 Ответить
"Я никому ничего не должен!" - сказал главный ЗЕ, а мы тем более.
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20.01.2021 17:04 Ответить
Вообще то да, лапти сразу воняют когда у нас притесняют кого из них, а зе сидя на бутылке разве может открыть рот, та хотя бы к тому же писькову.
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20.01.2021 17:50 Ответить
 
 