Україна повинна вимагати звільнення Навального, - "слуга народу" Чернєв
Ми вважаємо себе країною, яка відстоює демократичні цінності. А значить - повинні реагувати на їх порушення не тільки всередині країни. У цьому і є сила, саме так формується суб'єктність країни.
Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.
"Все, що розхитує авторитарний режим Росії, йде на користь Україні. Навальний сьогодні – головний опозиціонер та борець із корупцією в РФ. Це один з елементів дестабілізації країни-агресора. Тож варто розуміти, що відбувається навколо Олексія", - заявив нардеп.
"Ми вважаємо себе країною, яка відстоює демократичні цінності. А отже - маємо реагувати на їх порушення не тільки всередині країни. В цьому і є сила, саме так формується суб’єктність країни. Ігнорування несправедливості – це ерозія цінностей. Відсутність позиції – прояв слабкості. Тож якщо ми хочемо бути в когорті сильних країн, ми маємо називати речі своїми іменами. Маємо вимагати у РФ дотримуватись прав людини, права на вільну опозицію. Ми ж розуміємо, що обвинувачення проти Навального мають виключно політичний характер. Україна має кооперуватись з іншими країнами, де демократія – це не лише слово на папері. І разом вимагати звільнення Навального", - пояснив Чернєв.
Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Вибачте, війною Путіна з Навальним навіяло...
Трохи етнографії: у росіян цей номер чомусь зветься "боротьбою нанайських хлопчиків", але оригінал насправді криється в ярмаркових забавах доброї старої Волощини і в Молдові знаний як "Пекале і Тиндале" - в молдовському фольклорі це два нерозлучні хитруни-трикстери, типу як наші Брехун і Підбрехач, і "війна" між ними теж виглядає відповідно (дивитися до кінця): https://www.youtube.com/watch?v=aBHum9_KPY8&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F
Анжеле ДэвисНавальному
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/3837459766274196/
Мы должны требовать освобождения НАШИХ граждан, е...аный ты дядя депутат. Тебя не навальный выбирал, тебя украинцы выбирали. Вот и потей за украинцев, *****. Пиарится оно, млять...
У других либералов-демократов нет рейтинга и шансов, остальные - путинские преемники.
Т.е. для Украины нет НИКАКОЙ разницы между Пуйлом и Пуйлом II
Старшина Запаса@StarshinaZapasa· 19 янв.
Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.
Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
Анекдот...
Что б ещё одно чмо ходило и рассказывало что Крым останется российским ?
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Алексей Навальный позиционировал себя как "дипломированный националист", являлся участником "Русских маршей" и противником статьи 282 (позиции по этой статье он продолжает придерживаться и поныне). Навальный записывал множество роликов ксенофобского характера, называл грузинов "грызунами" и даже создал националистическое движение "Народ". Навальный, например, мог поднять "первый тост за холокост". Именно за такого рода "националистическую" деятельность Навальный был с позором исключён из "Яблока".
Нащо будь хто з пацаків Україні???
Засудити треба - цього досить...
Цей ушльопок сяде після путєна на трон, якщо вийде, поселиться у ті самі маєтки, які набудував #уйло, і продовжить ту саму політику, бо «Крим не бутерброд»...
пусть сидит, крым-не-бутерброд. Может поумнеет.