Україна повинна вимагати звільнення Навального, - "слуга народу" Чернєв

Ми вважаємо себе країною, яка відстоює демократичні цінності. А значить - повинні реагувати на їх порушення не тільки всередині країни. У цьому і є сила, саме так формується суб'єктність країни.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Все, що розхитує авторитарний режим Росії, йде на користь Україні. Навальний сьогодні – головний опозиціонер та борець із корупцією в РФ. Це один з елементів дестабілізації країни-агресора. Тож варто розуміти, що відбувається навколо Олексія", - заявив нардеп.

"Ми вважаємо себе країною, яка відстоює демократичні цінності. А отже - маємо реагувати на їх порушення не тільки всередині країни. В цьому і є сила, саме так формується суб’єктність країни. Ігнорування несправедливості – це ерозія цінностей. Відсутність позиції – прояв слабкості. Тож якщо ми хочемо бути в когорті сильних країн, ми маємо називати речі своїми іменами. Маємо вимагати у РФ дотримуватись прав людини, права на вільну опозицію. Ми ж розуміємо, що обвинувачення проти Навального мають виключно політичний характер. Україна має кооперуватись з іншими країнами, де демократія – це не лише слово на папері. І разом вимагати звільнення Навального", - пояснив Чернєв.

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Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.