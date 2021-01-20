УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10165 відвідувачів онлайн
Новини
2 076 85

Україна повинна вимагати звільнення Навального, - "слуга народу" Чернєв

Україна повинна вимагати звільнення Навального, -

Ми вважаємо себе країною, яка відстоює демократичні цінності. А значить - повинні реагувати на їх порушення не тільки всередині країни. У цьому і є сила, саме так формується суб'єктність країни.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Все, що розхитує авторитарний режим Росії, йде на користь Україні. Навальний сьогодні – головний опозиціонер та борець із корупцією в РФ. Це один з елементів дестабілізації країни-агресора. Тож варто розуміти, що відбувається навколо Олексія", - заявив нардеп.

"Ми вважаємо себе країною, яка відстоює демократичні цінності. А отже - маємо реагувати на їх порушення не тільки всередині країни. В цьому і є сила, саме так формується суб’єктність країни. Ігнорування несправедливості – це ерозія цінностей. Відсутність позиції – прояв слабкості. Тож якщо ми хочемо бути в когорті сильних країн, ми маємо називати речі своїми іменами. Маємо вимагати у РФ дотримуватись прав людини, права на вільну опозицію. Ми ж розуміємо, що обвинувачення проти Навального мають виключно політичний характер. Україна має кооперуватись з іншими країнами, де демократія – це не лише слово на папері. І разом вимагати звільнення Навального", - пояснив Чернєв.

Також читайте: Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка "ЄС" Геращенко

Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

росія (64923) Навальний Олексій (612) Чернєв Єгор (122)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3661Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 2937
показати весь коментар
20.01.2021 10:23
+15
Ваша думка для нас дуже цінна, залишайтесь на лінії.
показати весь коментар
20.01.2021 10:19
+12
Ахахаха))))кроме Украины есть кому требовать освобождения "хорошего кацапа",кретин...
показати весь коментар
20.01.2021 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ваша думка для нас дуже цінна, залишайтесь на лінії.
показати весь коментар
20.01.2021 10:19 Відповісти
зелебобики не имеют мыслей. зелебобики - это ретранслятор кацапской пропаганды.
показати весь коментар
20.01.2021 10:28 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQdJCu0r_GhbAm0A-kZLDGNRu4LtsRxx-yfgvMzIQJZmmsgP8NOX1UoJ_8euHhPq-c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDeEyRtcHcaO4Dg6Z80orqvvzdFXZMhM9NqvIhKIEXM6-HuKZvb6UvuUpdtbOa4tPhiDUNUdIb4ZsJFgzNXQRbh8fSOhY6RaTw0W8Dy5Gg7DljjEfPFBFPppR-*******************************************************-GKeJSXgADfb4bPsKgI_v7RTzPlYXLQpN3JGcUcnzAXJkEzcL5l93hFH-Q4eA4uFWeZ4gq55kFP_-dqXdsRTwPNcuPOL_XKhaS75Bf3yh5UJchghr6vsxg3X7fitUr57I&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159052631378953?__xts__%5B0%5D=68.ARDeEyRtcHcaO4Dg6Z80orqvvzdFXZMhM9NqvIhKIEXM6-HuKZvb6UvuUpdtbOa4tPhiDUNUdIb4ZsJFgzNXQRbh8fSOhY6RaTw0W8Dy5Gg7DljjEfPFBFPppR-*******************************************************-GKeJSXgADfb4bPsKgI_v7RTzPlYXLQpN3JGcUcnzAXJkEzcL5l93hFH-Q4eA4uFWeZ4gq55kFP_-dqXdsRTwPNcuPOL_XKhaS75Bf3yh5UJchghr6vsxg3X7fitUr57I&__tn__=-R 14 ч. ·

Вибачте, війною Путіна з Навальним навіяло...
Трохи етнографії: у росіян цей номер чомусь зветься "боротьбою нанайських хлопчиків", але оригінал насправді криється в ярмаркових забавах доброї старої Волощини і в Молдові знаний як "Пекале і Тиндале" - в молдовському фольклорі це два нерозлучні хитруни-трикстери, типу як наші Брехун і Підбрехач, і "війна" між ними теж виглядає відповідно (дивитися до кінця): https://www.youtube.com/watch?v=aBHum9_KPY8&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F

Україна повинна вимагати звільнення Навального, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 885
показати весь коментар
20.01.2021 10:42 Відповісти
Логично, но что тогда делать с "миром в глазах"?....
показати весь коментар
20.01.2021 10:19 Відповісти
Вилкой выколоть эти глаза, чтобы не излучали мир, а мироточили.
показати весь коментар
20.01.2021 10:33 Відповісти
Давайте обменяем навального на пленных боевиков?
показати весь коментар
20.01.2021 10:20 Відповісти
Если на Медведчука со всей его шоблой - то идея хорошая.
показати весь коментар
20.01.2021 10:31 Відповісти
ну так мердтвердчук тот же террорист только в пинжаке
показати весь коментар
20.01.2021 10:34 Відповісти
Навальний - не бутерброд, щоб спочатку його садовили, а потім - відпускали!
показати весь коментар
20.01.2021 12:56 Відповісти
Ахахаха))))кроме Украины есть кому требовать освобождения "хорошего кацапа",кретин...
показати весь коментар
20.01.2021 10:20 Відповісти
Свободу Анжеле Дэвис Навальному
показати весь коментар
20.01.2021 10:23 Відповісти
Мы ж все презеденты? И це исты на ? А це значит шо?
Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 6082
показати весь коментар
20.01.2021 10:21 Відповісти
Бред сивой зебильной кобылы.
показати весь коментар
20.01.2021 10:21 Відповісти
"Ну кинулся раз, ну кинулся два... Хватит, Федя, вставай! (с). Не переборщайте с Навальным, господа. Это такой же враг Украины, как и Путин, только Леха находится в начале своего политического пути. Развал империи, а не смена ее лидера - вот на что нужно брать ориентир.
показати весь коментар
20.01.2021 10:22 Відповісти
ну да, тем более , шо навальный не против империи... Он лично против хутина...
показати весь коментар
20.01.2021 10:27 Відповісти
Развал империи, а не смена ее лидера - я тоже за паритетное сотрудничество между осколками конгломерата ... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ....
показати весь коментар
20.01.2021 10:38 Відповісти
...але спочатку - демонтажу й дезактивації ре фе
показати весь коментар
20.01.2021 10:23 Відповісти
Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3661Украина должна требовать освобождения Навального, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 2937
показати весь коментар
20.01.2021 10:23 Відповісти
о так, легендарний був матч. шева забиває зі штрафного геніальний гол і вибиває кацапів із подальшої боротьби.
показати весь коментар
20.01.2021 12:06 Відповісти
Спитайте у навльного чій крим ?
показати весь коментар
20.01.2021 10:24 Відповісти
Лучше порцию новичка ему на добавку... А муйлуша нам - нипочем, и без новичка скоро ласты склеит.
показати весь коментар
20.01.2021 10:30 Відповісти
« Навальний - російський нацик. Коли його країна рвала Грузію, він обзивав грузинів "гризунами". Він жартував про "білоруську мову, яку вигадали кавказці з падонками". Він брав участь у "російських маршах" із відвертими зігометами. Про "Крим не бутерброд" ви в курсі. Останній час він це трішечки маскується, але натура проривається - як цитата його самки з "Брату-2".»

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/3837459766274196/
показати весь коментар
20.01.2021 10:37 Відповісти
Геращенко абсолютно права - весь мир знает о навальном, но почему-то забыл о сотнях наших, рассаженных по тюрьмам в кацапстане. Одних крымских татар сколько в последнее время во высосанным из путинского хера приговорам осуждено!
Мы должны требовать освобождения НАШИХ граждан, е...аный ты дядя депутат. Тебя не навальный выбирал, тебя украинцы выбирали. Вот и потей за украинцев, *****. Пиарится оно, млять...
показати весь коментар
20.01.2021 10:24 Відповісти
Верно. Навальный, как лидер рф - наилучший вариант для Украины.
У других либералов-демократов нет рейтинга и шансов, остальные - путинские преемники.
показати весь коментар
20.01.2021 10:25 Відповісти
Пока он нам выгоден своей грызней с Пукиным, а каким он может быть фюрером паРашки мы не знаем...
показати весь коментар
20.01.2021 10:28 Відповісти
знаем.
показати весь коментар
20.01.2021 10:33 Відповісти
Не расскавай нам кацап, что анальный лучший вариант!! Такое же ху.. ло как и ботоксный!!
показати весь коментар
20.01.2021 10:28 Відповісти
зачем ты назвал себя анальным кацапом. впрочем, хорошо ты само себе о себе написало: "Не расскавай нам кацап, что анальный лучший вариант!! Такое же ху.. ло как и ботоксный!!"
показати весь коментар
20.01.2021 10:34 Відповісти
меткое наблюдение. Знать бы, чем навальное от ***** отличается? Программа? Перспективы? Порядок возврата крыма и вырлаты репараций? Не? Пшелоннахії тот навальный
показати весь коментар
20.01.2021 10:29 Відповісти
Что касается внешней политики и имперских амбиций, от Пуйла он ничем не отличается. Он отличается "внутренней" риторикой (для внутреннего же потребителя) - а-ля даешь реформы в экономике, долой коррупцию....
Т.е. для Украины нет НИКАКОЙ разницы между Пуйлом и Пуйлом II
показати весь коментар
20.01.2021 11:00 Відповісти
вообще ничего подобного.
показати весь коментар
20.01.2021 11:07 Відповісти
менять нужно кацапов, а не кацапские жопы на троне !
показати весь коментар
20.01.2021 10:32 Відповісти
как интеллектуально ты написал.
показати весь коментар
20.01.2021 10:37 Відповісти
Шо, свинособака, переживаешь за свой выводок?
показати весь коментар
20.01.2021 10:39 Відповісти
ой здорово ты само себе врезало, давай ещё раз само себе о себе прочти: "Шо, свинособака, переживаешь за свой выводок?"
показати весь коментар
20.01.2021 10:40 Відповісти
Со своим рейтингом он поведет за собой своё быдло в героический поход на Каховку за днепровской водичкой. Нет уж, ну его на хер.
показати весь коментар
20.01.2021 10:38 Відповісти
каждое твоё слово - ложь.
показати весь коментар
20.01.2021 10:41 Відповісти
мне на лёху бутерброда пох
показати весь коментар
20.01.2021 10:26 Відповісти
А мне нет - я запасся попкорном и с удовольствием наблюдаю за этим цирком
показати весь коментар
20.01.2021 11:02 Відповісти
а Антоненко - то таке...
показати весь коментар
20.01.2021 10:27 Відповісти
Зелень! А може Україна повинна вимагати звільнення своїх захисників з застінків ерефії і їх приспішників?!
показати весь коментар
20.01.2021 10:27 Відповісти
Зелени похер на защитников Украины. Им и на Украину похер. Пока Порох метался по миру и в каждую дверь кричал, что наши люди в плену у кацапов под пытками, так что-то и происходило. Бубочка сам бы всех патриотов пересажал. Они ему мешают. Бубочка мутит,, как ***** Украину с потрохами сдать, а тут под ногами патриоты путаются.
показати весь коментар
20.01.2021 10:31 Відповісти
Його більше доля Навального хвилює ніж доля захисників країни. Аби тільки щось "прокукурікати". Та партія СН вже стала як "Ліга сміху".
показати весь коментар
20.01.2021 11:02 Відповісти
А нафиг Украине "Леша не бутерброд"? Пусть сидит, может России еще "полезных" санкций подкинут.
показати весь коментар
20.01.2021 10:27 Відповісти
Т.е. его заявления относительно Крыма нравятся?
показати весь коментар
20.01.2021 10:29 Відповісти
неужели в Украине собрали самый изысканный сбор ыдыйотов, типа арестовича, чтобы те требовали освобождения агента влияния фсб навального?
показати весь коментар
20.01.2021 10:30 Відповісти
Украина должна требовать не освобождения Навального (на кой хер он нам нужен), а расширения и ужесточения санкций против РФ, нарушающей права человека. В этом и есть польза от Навального.
показати весь коментар
20.01.2021 10:30 Відповісти
от кого их требовать ? от мягкотелого, ссыкливого запада, который максимум может только озабоченность выразить ...
показати весь коментар
20.01.2021 10:35 Відповісти
А в шапіто " слуга нарота" реально всі долпойоби, я ще жодного адекватного не бачив
показати весь коментар
20.01.2021 10:31 Відповісти
Нічого дивного, їх же звідти підбирали звідки і пса Шарика із відомого мультфільму.
показати весь коментар
20.01.2021 11:07 Відповісти
тільки не до війни, а до гуманітарної операції, коли насельництво ре фе кинеться врозтіч по сусідніх територіях...
Старшина Запаса@StarshinaZapasa· 19 янв.

Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.
Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
показати весь коментар
20.01.2021 10:31 Відповісти
Леха Провальный,политик.
Анекдот...
показати весь коментар
20.01.2021 10:32 Відповісти
а и не говорите... Даже правильному кацапу верить - отдать себя на растерзание.
показати весь коментар
20.01.2021 10:33 Відповісти
А клоун - президент? Це прикол чи анекдот? Колись при совку самий короткий анекдот був - "Єврей в колгоспі".
показати весь коментар
20.01.2021 11:13 Відповісти
Навального задержали в воскресенье. Сегодня уже среда. Я думаю, шо в расее уже и забыли про него))) А у нас никак не угомонятся. Нада шобы бубачька еще прокомментировал про навального
показати весь коментар
20.01.2021 10:33 Відповісти
Яка різниця для України? Навчальний - це просто молодий Путін. Ще більший імперіаліст. Націоналізує геленжикський палац і буде там царювати офіційно.
показати весь коментар
20.01.2021 10:35 Відповісти
Яке нам діло до імперця Навального. Краще зловіть крота в ОПУ. Зелені барани!
показати весь коментар
20.01.2021 10:36 Відповісти
А чого його ловити? Він там наверху, і гонитися не треба.
показати весь коментар
20.01.2021 11:08 Відповісти
пригожинские и бутебродные актывисты кукарекают против Навального хором.
показати весь коментар
20.01.2021 10:38 Відповісти
Покойного Борю Немцова можно назвать политиком,а Леха жалкий словоблуд Чекистана...
показати весь коментар
20.01.2021 10:41 Відповісти
Українці, не плекайте марних сподівань. Навальний - це як бунтівник на піратському кораблі, що вас переслідує. Він тимчасово корисний для нас, поки там точиться боротьба. Але як тільки він переможе він стане такою ж загрозою, як і старий піратський капітан. Ну, якщо він програє, то тим паче все ясно.
показати весь коментар
20.01.2021 10:42 Відповісти
вы про своих солдат пленных думайте, а не об имперском посипаке навальном! кто нибудь обяснит мне на яух нам рашист , который оправдует оккупацию крыма и топил за новороссию??? мне судьба этого "рашистского опозиционера" глубоко по барабану!
показати весь коментар
20.01.2021 10:44 Відповісти
С какого перепугу ? ))))
Что б ещё одно чмо ходило и рассказывало что Крым останется российским ?
показати весь коментар
20.01.2021 10:45 Відповісти
Пусть разберутся со своими проблемами, которых выше крыши. Какое им вообще дело до Навального?
показати весь коментар
20.01.2021 10:48 Відповісти
"Свої проблеми" вони вже вирішили. І внукам вистачить.
показати весь коментар
20.01.2021 11:10 Відповісти
Борцы с коррупцией проснулись - требуют освободить Навального, борца с коррупцией в России! А может еще потребовать увеличение зарплат российским чиновникам, чтобы те взяток не брали?
показати весь коментар
20.01.2021 10:49 Відповісти
Навальний не дарунок, але я вимагатиму його звільнення і не переслідування, тому що загальна справа світу відстоювати кожного, хто хитає войовничих, тупих, зажертих московитських орків.
показати весь коментар
20.01.2021 10:49 Відповісти
Тобто, ворог мого ворога, мій друг. Далі будемо бачить, але без братніх обійм
показати весь коментар
20.01.2021 10:51 Відповісти
чернь, она и в африке чернь... от зеленый придурок, зачем нам освобождение этого навального?? пусть сидит и по-больше.., мы можем требовать не его освобождения а дополнительных санкций против кремлевской Орды. северный поток остановили, еще и южный нужно...- прекрасные санкции.
показати весь коментар
20.01.2021 11:02 Відповісти
Зовсім клепки в голові нема...
показати весь коментар
20.01.2021 11:13 Відповісти
абсолютно НИЧЕГО Украина лаптеногим НЕ ДОЛЖНА, в тч Навальному. Он в молодости был имперцем и националистом (мокшанским). Таким он и остается. И еще большой вопрос будет ли он демократичнее пуйла.
_______________________
Алексей Навальный позиционировал себя как "дипломированный националист", являлся участником "Русских маршей" и противником статьи 282 (позиции по этой статье он продолжает придерживаться и поныне). Навальный записывал множество роликов ксенофобского характера, называл грузинов "грызунами" и даже создал националистическое движение "Народ". Навальный, например, мог поднять "первый тост за холокост". Именно за такого рода "националистическую" деятельность Навальный был с позором исключён из "Яблока".
показати весь коментар
20.01.2021 11:19 Відповісти
Україна в першу чергу повинна посаджати своїх внутрішніх ворогів мудачуківців а вже потім щось вимагати зовні.
показати весь коментар
20.01.2021 11:20 Відповісти
Ви курва спочатку асвабадите укр. патріотів з укр. тюрм !!!
показати весь коментар
20.01.2021 11:42 Відповісти
Краще би, щоб Україна вимагала звільнити від суддівського переслідування невинуватих по справі Шеремета! Бо стає якось "невдобно і позорно".
показати весь коментар
20.01.2021 12:39 Відповісти
Украина должна делать всё тоже самое что и наши партнеры с ЕС и США.
показати весь коментар
20.01.2021 12:41 Відповісти
А как вам домик Путина? ( с не давнего видео Навального) аля Чеушеску.
показати весь коментар
20.01.2021 12:43 Відповісти
Конечно должна, у неё большой долг перед Навальным.
показати весь коментар
20.01.2021 12:57 Відповісти
чому така вибірковість? тут "трєбуєм", а тут..."рибу заворачіваєм..."? Депутат, де прийнятий аналог акту Магнітского, де санкції проти режиму луки, а як тобі видача Україною політичних біженців, правозахисник? може просто є бажання попіаритись і собі на "топовій" темі?
показати весь коментар
20.01.2021 13:11 Відповісти
Нащо він Україні???
Нащо будь хто з пацаків Україні???
Засудити треба - цього досить...
Цей ушльопок сяде після путєна на трон, якщо вийде, поселиться у ті самі маєтки, які набудував #уйло, і продовжить ту саму політику, бо «Крим не бутерброд»...
показати весь коментар
20.01.2021 13:42 Відповісти
на хрен того навального.
пусть сидит, крым-не-бутерброд. Может поумнеет.
показати весь коментар
20.01.2021 16:29 Відповісти
"Я никому ничего не должен!" - сказал главный ЗЕ, а мы тем более.
показати весь коментар
20.01.2021 17:04 Відповісти
Вообще то да, лапти сразу воняют когда у нас притесняют кого из них, а зе сидя на бутылке разве может открыть рот, та хотя бы к тому же писькову.
показати весь коментар
20.01.2021 17:50 Відповісти
 
 