Я вимагаю негайно звільнити Навального. І дуже терміново, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель на пресконференції в Берліні 21 січня зажадала звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, якого після прибуття з ФРН до РФ заарештували судді в Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".
"Звичайно, я вимагаю негайно звільнити пана Навального. Федеральний уряд вважає, що це було б правильно. І дуже терміново", - сказала канцлер.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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.... вот действительно, если серьезно, в статье совершенно нет информации, а что будет делать Меркель если срочно в Мордоре только кошки родятся, а Навального Путлер не отпустит
Ох вже ж ті комсомольці.
Или зачем то он взял его в заложники
...или "История о том, как из нацика делают либераста-демократа"
От жеж бубочка, взял под личный контроль
21 января в Индии произошел пожар на заводе Serum Institute of India. Это одно из самых крупных в мире производств этого направления. Об этом собщает Hindustan Times.
Речь идет о пожаре на заводе, который в данный момент занимается выпуском вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca.
этими словами Меркель подписала Бутерброду 12 лет лагерей...
так бы может и отпустил бы - а теперь питерские пацаны не поймут..
Мани, мани, мани, Мани, мани, мани, мани...
Путин. А то что?
Меркель. А то я опять выражу свою глубокую, всеохватывающую, решительную озабоченность этим вопиющим беззаконием.
Чтобы заработать 100 миллиардов рублей, которые были потрачены на строительство дворца Путина, надо получать зарплату в 4 миллиона рублей каждый месяц, начиная с Рождества Христова.
Може б пора Стєпанова з Шмиглею звільнити,з подальшим арештом ?
Оце де пєсєц, !
https://newsua.one/news/zhurnalisti-zatelefonuvali-kitaicyam-u-sinovac-tam-kazhut-szo-spivpracyuvati-z-firmoyu-lekhim-im-proponuvav-uryad.html ЖУРНАЛІСТИ ЗАТЕЛЕФОНУВАЛИ КИТАЙЦЯМ У SINOVAC: ТАМ КАЖУТЬ, ЩО СПІВПРАЦЮВАТИ З ФІРМОЮ "ЛЕКХІМ" ЇМ ПРОПОНУВАВ УРЯД
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Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А не будете ли Вы столь любезны и не соблаговолите ли рассмотреть возможность освободить Гере Навального из-под ареста?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. То я так, размечталась... Чисто теоретически. А трясло меня от непреодолимого желания Зеленскому с ноги влупашить, но дипломатический протокол не позволил.
Путин - Так-то лучше.