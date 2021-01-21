Я вимагаю негайно звільнити Навального. І дуже терміново, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на пресконференції в Берліні 21 січня зажадала звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, якого після прибуття з ФРН до РФ заарештували судді в Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".

"Звичайно, я вимагаю негайно звільнити пана Навального. Федеральний уряд вважає, що це було б правильно. І дуже терміново", - сказала канцлер.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.