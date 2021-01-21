РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости
2 690 31

Большинство домов престарелых функционируют нелегально, - Денисова

Большинство домов престарелых функционируют нелегально, - Денисова

Большинство домов престарелых, в которых побывали представители омбудсмена, работают нелегально.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, работники Офиса омбудсмена в 2020 году осуществили около 100 мониторинговых визитов в частные заведения различных типов, в том числе к домам престарелых.

"Во время большинства посещений подтверждались факты несоответствия деятельности таких заведений Государственному стандарту стационарного ухода за лицами, потеряли способность к самообслуживанию или не получили такой возможности", - говорится в сообщении.

И большинство из таких заведений не внесены в реестр поставщиков социальных услуг, как указывает Денисова, делает невозможным контроль за их деятельностью. Именно это является основной причиной препятствования деятельности Офиса омбудсмена, говорит уполномоченное.

Также омбудсмен утверждает, что неоднократно обращалась за этой проблемы в Минсоцполитики и председателей областных госадминистраций.

"Пока указанные проблемы не будут решены - не исключены повторения таких трагических событий и грубых нарушений прав человека и гражданина", - подытожила Денисова.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Автор: 

Денисова Людмила (996) соцстандарты (207)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Дуже вигідно, квартири пожильців розпродують, пожильців в загальний барак на баланду садять, вони ж не можуть поскаржитись нікому, там для них тюрма вихід або через такі випадки або через іншу неприродню смерть.
показать весь комментарий
21.01.2021 21:38
+4
почему? может потому что слишком много надо разрешений (а это значит многим надо дать в клювик и на лапку...мохнатую) для такого вида деятельности...
показать весь комментарий
21.01.2021 21:37
+4
и тупицкого с собой прихвати, хоть на тот свет - без разницы - надоели оба!
показать весь комментарий
21.01.2021 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему нелегально, это что так выгодно и прибыльно?
показать весь комментарий
21.01.2021 21:36 Ответить
Дуже вигідно, квартири пожильців розпродують, пожильців в загальний барак на баланду садять, вони ж не можуть поскаржитись нікому, там для них тюрма вихід або через такі випадки або через іншу неприродню смерть.
показать весь комментарий
21.01.2021 21:38 Ответить
тема весьма актуальна увы увы.. государство умыло руки..а зачем?.. частники а вопрос законом не урегулирован и не выписан от слова вообще.. а проблема- старики дети внуки правнуки-- актуальна..... проблема- одинокие/ брошенные старики- ох как актуальна.. разные поколения конфликт поколений это всегда было есть и будет старикам многое и не нужно кроме основного ухода питания надзора кое каких им старикам интересов старые кинофильмы записи... музей ...театры и главное говорить с такими как они сами часами ..
им даже в масть открыть магазин в стиле СССР по ценам СССР и детям спокойней что старики сами не выпадут из окна не упадут и не сломают шейку бедра не оставят включённым- газ /воду/приборы- утюг-не оставят открытыми входную дверь не впустят в квартиру-дом мошенников.. и так далее...и не пойдут куда глаза глядят в приступе амнезии и провала памяти или старческого маразма...
показать весь комментарий
21.01.2021 22:06 Ответить
паспорти і документи згоріли, а договори пожиттєвого утримання на руках в керівництва закладу залишились
показать весь комментарий
21.01.2021 23:32 Ответить
ЦЕ БІЗНЕС. 15 000 грн з людини.
24*15000=360000 грн в місяць *12=4 320 000 грн.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:31 Ответить
Власників до відповідальності, пожильців будинків родичам, нехай годують.
показать весь комментарий
21.01.2021 21:36 Ответить
почему? может потому что слишком много надо разрешений (а это значит многим надо дать в клювик и на лапку...мохнатую) для такого вида деятельности...
показать весь комментарий
21.01.2021 21:37 Ответить
Это правда
показать весь комментарий
21.01.2021 21:53 Ответить
Если лицензия не нужна то работает принцип декларирования. Но никто не хочет светится ибо больше людей придет на доение... Не в бумажках дело а в системе...
показать весь комментарий
21.01.2021 23:03 Ответить
стесняюсь спросить и кто у нас власть? где она? и что контролирует? полный бардак во всем! Вова - ты говорил "не справлюсь - уйду" пора!
показать весь комментарий
21.01.2021 21:38 Ответить
и тупицкого с собой прихвати, хоть на тот свет - без разницы - надоели оба!
показать весь комментарий
21.01.2021 21:39 Ответить
Наша власть обложила наследство сумасшедшими налогами, потому каждый старается искать левые пути.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:03 Ответить
Моніторили там , де не підмазали?
показать весь комментарий
21.01.2021 21:39 Ответить
детсады-то у нас ... легальны???
показать весь комментарий
21.01.2021 21:45 Ответить
Ще одна багаторічна кримінальна схема , відбору житла в одиноких пенсіонерів засвітилася . 😈
показать весь комментарий
21.01.2021 22:04 Ответить
а что у нас легальное? ну вот что???
показать весь комментарий
21.01.2021 21:52 Ответить
Скорей всего, прямая вина Харьков газа.Именно от него старики сгорели живцем.Видно отрезали газ за неуплату!
показать весь комментарий
21.01.2021 21:57 Ответить
Есть хороший опыт « детских садиков» для пожилых в США . Их утром туда привозят , целый день ими занимаются и врачи и массовики - затейники . А вечером родственники их везут домой
ХОТЬ бы учились чужому опыту
А что хотеть от Денисовой - типичный совок И привычки к лагерям
показать весь комментарий
21.01.2021 21:57 Ответить
РОдичі можуть бути далеко (в Польші чи Канаді). А старим не хочеться бути десь там, де він не звик. а тут поряд знайомі і є про що поговорити.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:42 Ответить
Та вы шо? И никто не знал? чудеса.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:05 Ответить
А как никто не знал, если все адреса для проверки нелегальных домов престарелых у них в наличии. Знали , падлы, и прикидывались ,что впервые о таком явлении слышат. Нелегальный дом престарелых , это ломбард наизнанку, когда хозяина имущества в ломбард престарелых, и он там на складском хранении, а его имуществом распоряжаются как хотят.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:25 Ответить
Ну а як Ви хочете? За які кошти утримувати старого? І засновникам такого бізнесу хочеться і навар мати. З мінімальної пенсії старого дуже прогодуєш. Чи підлікуєш?
показать весь комментарий
21.01.2021 22:45 Ответить
Конечно, знали, даже реклама периодически выскакивает. А теперь государство этим займется. Мало того, шо живут больше, чем ПФ надо, так еще и хаты раздаривают, или родня за них нехило башляет. Муть какая-то с этим пожаром.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:01 Ответить
І, звичайно ж, це стало відомо лише тепер...(((
показать весь комментарий
21.01.2021 22:51 Ответить
эта тварь косая взятки берёт офигенные
и владельцы этих домов потом рассказывают какая у них крыша
показать весь комментарий
21.01.2021 23:18 Ответить
и в Минсоцполитики и председателей областных госадминистраций, круговая
показать весь комментарий
21.01.2021 23:20 Ответить
і тому не відкривають комунальні заклади, бо люди будуть платити в місцевий бюджет , а не в кишеню.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:30 Ответить
Всі приватні будинки функціонують НЕЛЕГАЛЬНО, БО ЦЕ БІЗНЕС. 15 000 грн з людини.
24*15000=360000 грн в місяць *12=4 320 000 грн.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:28 Ответить
Не все старики могу о себе позаботиться, и не у всех есть дети. Если государство умыло руки, то частные пенсионные дома естественно будут
показать весь комментарий
22.01.2021 03:51 Ответить
У кого є старі родичі, які потребують постійного догляду-зрозуміють.Деякі старенькі не можуть залишатися вдома насамоті,бо деменцію ніхто не відміняв.Їх не можна залишати навіть на пів-години, бо вони вмикають газ, воду,виходять з помешкання у нічній сорочці взимку та ін.Це серйозне випробування для членів сім'ї, бо все життя обертається навколо такої людини.Тоді потрібно або винаймати няню,або залишати роботу,або влаштовувати у заклад з доглядом та медичною допомогою.Державні заклади-камера тортур. Тому люди знаходять такі заклади з пристойними умовами, платять чималенькі гроші. Попит породжує пропозицію .
показать весь комментарий
22.01.2021 08:14 Ответить
Откройте достаточное количество государственных, соответствующих стандартам!
И никто не пойдет кормить нелегалов.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:20 Ответить
 
 