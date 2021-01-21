Большинство домов престарелых функционируют нелегально, - Денисова

Большинство домов престарелых, в которых побывали представители омбудсмена, работают нелегально.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, работники Офиса омбудсмена в 2020 году осуществили около 100 мониторинговых визитов в частные заведения различных типов, в том числе к домам престарелых.

"Во время большинства посещений подтверждались факты несоответствия деятельности таких заведений Государственному стандарту стационарного ухода за лицами, потеряли способность к самообслуживанию или не получили такой возможности", - говорится в сообщении.

И большинство из таких заведений не внесены в реестр поставщиков социальных услуг, как указывает Денисова, делает невозможным контроль за их деятельностью. Именно это является основной причиной препятствования деятельности Офиса омбудсмена, говорит уполномоченное.

Также омбудсмен утверждает, что неоднократно обращалась за этой проблемы в Минсоцполитики и председателей областных госадминистраций.

"Пока указанные проблемы не будут решены - не исключены повторения таких трагических событий и грубых нарушений прав человека и гражданина", - подытожила Денисова.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.