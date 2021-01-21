Більшість будинків для літніх людей функціонують нелегально, - Денісова
Більшість будинків престарілих, в яких побували представники омбудсмена, працюють нелегально.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, працівники Офісу омбудсмена в 2020 році здійснили близько 100 моніторингових візитів у приватні заклади різних типів, зокрема у будинки престарілих.
"Під час більшості відвідувань підтверджувалися факти невідповідності діяльності таких закладів Державному стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", - говориться в повідомленні.
І більшість з таких закладів не внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг, що, як вказує Денісова, унеможливлює контроль за їхньою діяльністю. Саме це є основною причиною перешкоджання діяльності Офісу омбудсмена, каже уповноважена.
Також омбудсмен стверджує, що неодноразово зверталася за цієї проблеми до Мінсоцполітики та голів обласних держадміністрацій.
"Допоки окреслені проблеми не будуть розв’язані – не виключені повторення таких трагічних подій та грубих порушень прав людини і громадянина", - підсумувала Денісова.
Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.
У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.
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им даже в масть открыть магазин в стиле СССР по ценам СССР и детям спокойней что старики сами не выпадут из окна не упадут и не сломают шейку бедра не оставят включённым- газ /воду/приборы- утюг-не оставят открытыми входную дверь не впустят в квартиру-дом мошенников.. и так далее...и не пойдут куда глаза глядят в приступе амнезии и провала памяти или старческого маразма...
24*15000=360000 грн в місяць *12=4 320 000 грн.
ХОТЬ бы учились чужому опыту
А что хотеть от Денисовой - типичный совок И привычки к лагерям
и владельцы этих домов потом рассказывают какая у них крыша
24*15000=360000 грн в місяць *12=4 320 000 грн.
И никто не пойдет кормить нелегалов.