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Більшість будинків для літніх людей функціонують нелегально, - Денісова

Більшість будинків для літніх людей функціонують нелегально, - Денісова

Більшість будинків престарілих, в яких побували представники омбудсмена, працюють нелегально.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, працівники Офісу омбудсмена в 2020 році здійснили близько 100 моніторингових візитів у приватні заклади різних типів, зокрема у будинки престарілих.

"Під час більшості відвідувань підтверджувалися факти невідповідності діяльності таких закладів Державному стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", - говориться в повідомленні.

І більшість з таких закладів не внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг, що, як вказує Денісова, унеможливлює контроль за їхньою діяльністю. Саме це є основною причиною перешкоджання діяльності Офісу омбудсмена, каже уповноважена.

Також омбудсмен стверджує, що неодноразово зверталася за цієї проблеми до Мінсоцполітики та голів обласних держадміністрацій.

"Допоки окреслені проблеми не будуть розв’язані – не виключені повторення таких трагічних подій та грубих порушень прав людини і громадянина", - підсумувала Денісова.

Читайте також: Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Читайте: З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

Автор: 

Денісова Людмила (883) соцстандарти (50)


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Топ коментарі
+8
Дуже вигідно, квартири пожильців розпродують, пожильців в загальний барак на баланду садять, вони ж не можуть поскаржитись нікому, там для них тюрма вихід або через такі випадки або через іншу неприродню смерть.
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21.01.2021 21:38
+4
почему? может потому что слишком много надо разрешений (а это значит многим надо дать в клювик и на лапку...мохнатую) для такого вида деятельности...
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21.01.2021 21:37
+4
и тупицкого с собой прихвати, хоть на тот свет - без разницы - надоели оба!
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21.01.2021 21:39
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Почему нелегально, это что так выгодно и прибыльно?
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21.01.2021 21:36 Відповісти
Дуже вигідно, квартири пожильців розпродують, пожильців в загальний барак на баланду садять, вони ж не можуть поскаржитись нікому, там для них тюрма вихід або через такі випадки або через іншу неприродню смерть.
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21.01.2021 21:38 Відповісти
тема весьма актуальна увы увы.. государство умыло руки..а зачем?.. частники а вопрос законом не урегулирован и не выписан от слова вообще.. а проблема- старики дети внуки правнуки-- актуальна..... проблема- одинокие/ брошенные старики- ох как актуальна.. разные поколения конфликт поколений это всегда было есть и будет старикам многое и не нужно кроме основного ухода питания надзора кое каких им старикам интересов старые кинофильмы записи... музей ...театры и главное говорить с такими как они сами часами ..
им даже в масть открыть магазин в стиле СССР по ценам СССР и детям спокойней что старики сами не выпадут из окна не упадут и не сломают шейку бедра не оставят включённым- газ /воду/приборы- утюг-не оставят открытыми входную дверь не впустят в квартиру-дом мошенников.. и так далее...и не пойдут куда глаза глядят в приступе амнезии и провала памяти или старческого маразма...
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21.01.2021 22:06 Відповісти
паспорти і документи згоріли, а договори пожиттєвого утримання на руках в керівництва закладу залишились
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21.01.2021 23:32 Відповісти
ЦЕ БІЗНЕС. 15 000 грн з людини.
24*15000=360000 грн в місяць *12=4 320 000 грн.
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21.01.2021 23:31 Відповісти
Власників до відповідальності, пожильців будинків родичам, нехай годують.
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21.01.2021 21:36 Відповісти
почему? может потому что слишком много надо разрешений (а это значит многим надо дать в клювик и на лапку...мохнатую) для такого вида деятельности...
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21.01.2021 21:37 Відповісти
Это правда
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21.01.2021 21:53 Відповісти
Если лицензия не нужна то работает принцип декларирования. Но никто не хочет светится ибо больше людей придет на доение... Не в бумажках дело а в системе...
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21.01.2021 23:03 Відповісти
стесняюсь спросить и кто у нас власть? где она? и что контролирует? полный бардак во всем! Вова - ты говорил "не справлюсь - уйду" пора!
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21.01.2021 21:38 Відповісти
и тупицкого с собой прихвати, хоть на тот свет - без разницы - надоели оба!
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21.01.2021 21:39 Відповісти
Наша власть обложила наследство сумасшедшими налогами, потому каждый старается искать левые пути.
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21.01.2021 22:03 Відповісти
Моніторили там , де не підмазали?
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21.01.2021 21:39 Відповісти
детсады-то у нас ... легальны???
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21.01.2021 21:45 Відповісти
Ще одна багаторічна кримінальна схема , відбору житла в одиноких пенсіонерів засвітилася . 😈
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21.01.2021 22:04 Відповісти
а что у нас легальное? ну вот что???
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21.01.2021 21:52 Відповісти
Скорей всего, прямая вина Харьков газа.Именно от него старики сгорели живцем.Видно отрезали газ за неуплату!
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21.01.2021 21:57 Відповісти
Есть хороший опыт « детских садиков» для пожилых в США . Их утром туда привозят , целый день ими занимаются и врачи и массовики - затейники . А вечером родственники их везут домой
ХОТЬ бы учились чужому опыту
А что хотеть от Денисовой - типичный совок И привычки к лагерям
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21.01.2021 21:57 Відповісти
РОдичі можуть бути далеко (в Польші чи Канаді). А старим не хочеться бути десь там, де він не звик. а тут поряд знайомі і є про що поговорити.
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21.01.2021 22:42 Відповісти
Та вы шо? И никто не знал? чудеса.
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21.01.2021 22:05 Відповісти
А как никто не знал, если все адреса для проверки нелегальных домов престарелых у них в наличии. Знали , падлы, и прикидывались ,что впервые о таком явлении слышат. Нелегальный дом престарелых , это ломбард наизнанку, когда хозяина имущества в ломбард престарелых, и он там на складском хранении, а его имуществом распоряжаются как хотят.
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21.01.2021 22:25 Відповісти
Ну а як Ви хочете? За які кошти утримувати старого? І засновникам такого бізнесу хочеться і навар мати. З мінімальної пенсії старого дуже прогодуєш. Чи підлікуєш?
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21.01.2021 22:45 Відповісти
Конечно, знали, даже реклама периодически выскакивает. А теперь государство этим займется. Мало того, шо живут больше, чем ПФ надо, так еще и хаты раздаривают, или родня за них нехило башляет. Муть какая-то с этим пожаром.
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21.01.2021 23:01 Відповісти
І, звичайно ж, це стало відомо лише тепер...(((
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21.01.2021 22:51 Відповісти
эта тварь косая взятки берёт офигенные
и владельцы этих домов потом рассказывают какая у них крыша
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21.01.2021 23:18 Відповісти
и в Минсоцполитики и председателей областных госадминистраций, круговая
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21.01.2021 23:20 Відповісти
і тому не відкривають комунальні заклади, бо люди будуть платити в місцевий бюджет , а не в кишеню.
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21.01.2021 23:30 Відповісти
Всі приватні будинки функціонують НЕЛЕГАЛЬНО, БО ЦЕ БІЗНЕС. 15 000 грн з людини.
24*15000=360000 грн в місяць *12=4 320 000 грн.
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21.01.2021 23:28 Відповісти
Не все старики могу о себе позаботиться, и не у всех есть дети. Если государство умыло руки, то частные пенсионные дома естественно будут
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22.01.2021 03:51 Відповісти
У кого є старі родичі, які потребують постійного догляду-зрозуміють.Деякі старенькі не можуть залишатися вдома насамоті,бо деменцію ніхто не відміняв.Їх не можна залишати навіть на пів-години, бо вони вмикають газ, воду,виходять з помешкання у нічній сорочці взимку та ін.Це серйозне випробування для членів сім'ї, бо все життя обертається навколо такої людини.Тоді потрібно або винаймати няню,або залишати роботу,або влаштовувати у заклад з доглядом та медичною допомогою.Державні заклади-камера тортур. Тому люди знаходять такі заклади з пристойними умовами, платять чималенькі гроші. Попит породжує пропозицію .
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22.01.2021 08:14 Відповісти
Откройте достаточное количество государственных, соответствующих стандартам!
И никто не пойдет кормить нелегалов.
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22.01.2021 09:20 Відповісти
 
 