Більшість будинків для літніх людей функціонують нелегально, - Денісова

Більшість будинків престарілих, в яких побували представники омбудсмена, працюють нелегально.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, працівники Офісу омбудсмена в 2020 році здійснили близько 100 моніторингових візитів у приватні заклади різних типів, зокрема у будинки престарілих.

"Під час більшості відвідувань підтверджувалися факти невідповідності діяльності таких закладів Державному стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", - говориться в повідомленні.

І більшість з таких закладів не внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг, що, як вказує Денісова, унеможливлює контроль за їхньою діяльністю. Саме це є основною причиною перешкоджання діяльності Офісу омбудсмена, каже уповноважена.

Також омбудсмен стверджує, що неодноразово зверталася за цієї проблеми до Мінсоцполітики та голів обласних держадміністрацій.

"Допоки окреслені проблеми не будуть розв’язані – не виключені повторення таких трагічних подій та грубих порушень прав людини і громадянина", - підсумувала Денісова.

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Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

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