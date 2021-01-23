Задержан координатор московского штаба Навального Степанов

В Москве задержали координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова. Полиция караулила у дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр московского штаба Навального.

"Олега Степанова повезут в ОВД "Даниловский", - сообщается в Твиттере.

Позже в штабе опубликовали видеообращение Степанова, записанное до его задержания. В нем он призывает россиян выходить на акции поддержки с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Сегодня Координатор в РФ проходят акции в поддержку Навального. Российский ОМОН начал жестко разгонять людей, которые собирались на акции.