Задержан координатор московского штаба Навального Степанов
В Москве задержали координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова. Полиция караулила у дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр московского штаба Навального.
"Олега Степанова повезут в ОВД "Даниловский", - сообщается в Твиттере.
Позже в штабе опубликовали видеообращение Степанова, записанное до его задержания. В нем он призывает россиян выходить на акции поддержки с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
Сегодня Координатор в РФ проходят акции в поддержку Навального. Российский ОМОН начал жестко разгонять людей, которые собирались на акции.
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Студенты запрета не послушалось, сорвали торжественное собрание, а затем отправились в центр и назло ректору стали петь «Марсельезу». Конная полиция их разогнала. Неожиданно юных столичных бунтовщиков поддержали их провинциальные коллеги. Они объявили бойкот и перестали посещать занятия. Власти отчислили две сотни зачинщиков и забрили их в армию. По всей стране начались забастовки...
Время от времени затухая и затем вновь возобновляясь, студенческие волнения не прекращались потом вплоть до 1905 года, когда они переросли в полномасштабную революцию.
Если бы я работал в Кремле, я бы делал все, чтобы не возмущать студентов. Это самый опасный враг властей, на его счёту немало скальпов разного рода каудильо. - https://www.svoboda.org/a/31063205.html
Просто студентов обидели ?
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
В России предложили продавать картофель "экономкласса".
ще не затриманий координатор московського штабу Ведмедчука!
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Ваши лица, когда жена узнала, что в вашем дворце 10 спален и аквадискотека.
ссср 2.0
Кацапам не понять что свободу можно получить только потом и кровью ну и иногда ценой жизни
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