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Затримано координатора московського штабу Навального Степанова

Затримано координатора московського штабу Навального Степанова

У Москві затримали координатора штабу опозиціонера Олексія Навального Олега Степанова. Поліція чатувала біля будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр московського штабу Навального.

"Олега Степанова повезуть в ОВС "Даниловський", - повідомляється в твіттері.

Пізніше в штабі опублікували відеозвернення Степанова, записане до його затримання. У ньому він закликає росіян виходити на акції підтримки з вимогою звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

затримання (4337) москва (1244) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+12
https://youtu.be/_QCSpR3YS1M Москали бунтуют сразу на коленях / Акция Свободу Навальному На россии

Задержан координатор московского штаба Навального Степанов - Цензор.НЕТ 8028
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23.01.2021 11:40
+11
Подсказка, согрется можно возле горящей покрышки
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23.01.2021 11:39
+4
На россии началась операция кгб - "приемник", когда в кресло бункерного володи, посадят лешу бутерброда. Таким образом ботоксная крыса избежит наказания за преступления против человечности, а его друганы из кооператива озера, смогут и дальше вывозить миллиарды в гейропу. А люмпен будет думать,что они сделали революцию.
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23.01.2021 11:49
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Подсказка, согрется можно возле горящей покрышки
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23.01.2021 11:39 Відповісти
https://youtu.be/_QCSpR3YS1M Москали бунтуют сразу на коленях / Акция Свободу Навальному На россии

Задержан координатор московского штаба Навального Степанов - Цензор.НЕТ 8028
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23.01.2021 11:40 Відповісти
вы зря пишите галиматью люди сидят потому что по закону в России запрещены одиночные стоящий СТОЯЩИЕ ПОВТОРЯЮ ПИКЕТЫ А вот про сидящие ничего не написано (пока) скоро дебильное переляканное обделанное Х..ло скажет совьету миньетов и ******* принять недоработки лежащите сидящие летящие мертвые живые и даже думающие пикеты будут карать в парашке...
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23.01.2021 11:52 Відповісти
Беспощадный рюзгэ бунт!🤣
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23.01.2021 12:44 Відповісти
рузький чилавек не может жить без царька. поэтому для него царишка всегда хороий а его бояре плохие , и все остальные холопы зело неблагодарные смерды и хороняки.
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23.01.2021 11:40 Відповісти
...Механизм, приведший к революции 1905 года (приведшей в свою очередь к революции 1917-го), был запущен в феврале 1899 года, когда ректор Петербургского университета объявил студентам, что им запрещается отмечать день рождения их вуза за пределами кампуса. У тех к тому времени уже сложилась традиция, в соответствии с которой после официальных торжеств они отправляются в город с тем, чтобы выпить, а затем шататься по улицам, веселясь и распевая песни типа "От зари до зари, лишь задуют фонари, вереницами студенты шатаются: через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу-тумбу три спотыкаются...".
Студенты запрета не послушалось, сорвали торжественное собрание, а затем отправились в центр и назло ректору стали петь «Марсельезу». Конная полиция их разогнала. Неожиданно юных столичных бунтовщиков поддержали их провинциальные коллеги. Они объявили бойкот и перестали посещать занятия. Власти отчислили две сотни зачинщиков и забрили их в армию. По всей стране начались забастовки...
Время от времени затухая и затем вновь возобновляясь, студенческие волнения не прекращались потом вплоть до 1905 года, когда они переросли в полномасштабную революцию.
Если бы я работал в Кремле, я бы делал все, чтобы не возмущать студентов. Это самый опасный враг властей, на его счёту немало скальпов разного рода каудильо. - https://www.svoboda.org/a/31063205.html
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23.01.2021 11:41 Відповісти
то есть русско японская и первая мировая войні тут ни при чем ?
Просто студентов обидели ?
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23.01.2021 12:16 Відповісти
Вчасно вийшли відосікі на соку. Бандерівцям не треба покладати які небудь надії на цього персонажа
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23.01.2021 11:42 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



В России предложили продавать картофель "экономкласса".


Задержан координатор московского штаба Навального Степанов - Цензор.НЕТ 9021
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23.01.2021 11:43 Відповісти
уже и огурцы "экономкласса" тоже ))
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23.01.2021 11:52 Відповісти
насрати на наваляльного
ще не затриманий координатор московського штабу Ведмедчука!
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23.01.2021 11:44 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Ваши лица, когда жена узнала, что в вашем дворце 10 спален и аквадискотека.


Задержан координатор московского штаба Навального Степанов - Цензор.НЕТ 6013

Задержан координатор московского штаба Навального Степанов - Цензор.НЕТ 4017
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23.01.2021 11:45 Відповісти
Сейчас пичкают запоребриковой херней, отвлекая народ от собственного дермища .
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23.01.2021 11:46 Відповісти
На россии началась операция кгб - "приемник", когда в кресло бункерного володи, посадят лешу бутерброда. Таким образом ботоксная крыса избежит наказания за преступления против человечности, а его друганы из кооператива озера, смогут и дальше вывозить миллиарды в гейропу. А люмпен будет думать,что они сделали революцию.
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23.01.2021 11:49 Відповісти
Цензор - это филиал мокшанской пропаганды!
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23.01.2021 11:50 Відповісти
зачистка быдломассы идет по плану
ссср 2.0
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23.01.2021 11:50 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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23.01.2021 11:51 Відповісти
Бутылку взял хоть свою?
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23.01.2021 11:56 Відповісти
Я думаю, начался писец путинского режима.
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23.01.2021 11:58 Відповісти
Да нихуа не будет, постоят на коленях и покричат немного о свободе потом получат людей, покатаются в автозвук и по домам.
Кацапам не понять что свободу можно получить только потом и кровью ну и иногда ценой жизни
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23.01.2021 12:08 Відповісти
Думаю, началась подготовка к выборам в Думу. В результате Навальный и его партия пройдут в Думу. И все.
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23.01.2021 12:19 Відповісти
История развивается по спирали... Сто с лишним лет назад орду кошмарил разПУТИН ,орду сегодняшную разводит дваПУТИН..... Надо ждать поезд на финляндском вокзале.
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23.01.2021 12:01 Відповісти
По сценарию КГБ завтра в Москве состоится маленькое "Еровавое воскресенье" - кого-нибудь задавят гусеницами введенной бронетехники. По телевидению выступит Путин, скажет, что он очень сожалеет, что он очень устал и желает в отставку. Назначенный временно исполняющим обязанности отпустит Навального и назначит Новые выборы, которые Навальный действительно честно выиграет. С России снимут часть санкций, а купленные европейские политики начнут требовать полной их отмены, по случаю торжества демократии. Навальный займет кресло президента и будет продолжать делать то же, что делал Путин, под диктовку КЕБ и олигархов. Ось така, любі малята вийде х..ня.
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23.01.2021 12:03 Відповісти
Может и так. Но вряд ли он отдаст власть. Хотя может инсценирует свою смерть? Хотя вряд ли. Скорее просто выборы в Думу.
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23.01.2021 12:21 Відповісти
сучий бред...- сам откажись, дурко)))
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24.01.2021 04:12 Відповісти
Ну и пральна!! Путин вам что, бутерброд, туда-сюда панимашь..уйдёт с поста как и все - своей смертью, в кремлёвскую стену.
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23.01.2021 12:05 Відповісти
Еще есть вариант - инсценировка смерти, фильмы смотреть надо.☺️
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23.01.2021 12:23 Відповісти
а лучше мультфильмі и фантастику.
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23.01.2021 13:55 Відповісти
Насрати...
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23.01.2021 12:11 Відповісти
Затримано координатора московського штабу Навального Степанова - Цензор.НЕТ 3946
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23.01.2021 12:32 Відповісти
Это был ПОСЛЕДНИЙ ЧЕСТНЫЙ РОССИЯНЕН ,,
Последний ОПОЗИЦЫОНЕР ! -

.
.
Затримано координатора московського штабу Навального Степанова - Цензор.НЕТ 4353
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23.01.2021 12:12 Відповісти
Затримано координатора московського штабу Навального Степанова - Цензор.НЕТ 5216Затримано координатора московського штабу Навального Степанова - Цензор.НЕТ 9590
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23.01.2021 12:15 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
.
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23.01.2021 12:19 Відповісти
Что это за театральные постановки с трусами? На кого они расчитаны?
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23.01.2021 12:26 Відповісти
весь биоматериал под землю.
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23.01.2021 12:27 Відповісти
Подумав про нашого Степашку,а ж злякався, кому відкат за вакцину піде
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23.01.2021 17:53 Відповісти
 
 