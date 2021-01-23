Затримано координатора московського штабу Навального Степанова
У Москві затримали координатора штабу опозиціонера Олексія Навального Олега Степанова. Поліція чатувала біля будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр московського штабу Навального.
"Олега Степанова повезуть в ОВС "Даниловський", - повідомляється в твіттері.
Пізніше в штабі опублікували відеозвернення Степанова, записане до його затримання. У ньому він закликає росіян виходити на акції підтримки з вимогою звільнити опозиціонера Олексія Навального.
Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Студенты запрета не послушалось, сорвали торжественное собрание, а затем отправились в центр и назло ректору стали петь «Марсельезу». Конная полиция их разогнала. Неожиданно юных столичных бунтовщиков поддержали их провинциальные коллеги. Они объявили бойкот и перестали посещать занятия. Власти отчислили две сотни зачинщиков и забрили их в армию. По всей стране начались забастовки...
Время от времени затухая и затем вновь возобновляясь, студенческие волнения не прекращались потом вплоть до 1905 года, когда они переросли в полномасштабную революцию.
Если бы я работал в Кремле, я бы делал все, чтобы не возмущать студентов. Это самый опасный враг властей, на его счёту немало скальпов разного рода каудильо. - https://www.svoboda.org/a/31063205.html
Просто студентов обидели ?
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
В России предложили продавать картофель "экономкласса".
ще не затриманий координатор московського штабу Ведмедчука!
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Ваши лица, когда жена узнала, что в вашем дворце 10 спален и аквадискотека.
ссср 2.0
Кацапам не понять что свободу можно получить только потом и кровью ну и иногда ценой жизни
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