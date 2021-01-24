Разумков анонсировал принятие закона о референдуме "в ближайшее время"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что Украине остро не хватает закона о референдуме.

Об этом он заявил в комментарии "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Есть много вопросов, которые, возможно, надо было бы рассматривать на всеукраинском референдуме. Я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время во втором чтении принять этот законопроект, отправить на подпись президенту - и чтобы, наконец, он стал законом", - сказал он.

По словам Разумкова, этого закона остро не хватает Украине.

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"Его действительно не хватает. Это не тот механизм, который можно применять каждый день. Но мы должны его иметь", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

В ноябре комитет по вопросам организации государственной власти ВР поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

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