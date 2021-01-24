Разумков анонсував ухвалення закону про референдум "найближчим часом"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що Україні гостро не вистачає закону про референдум.

Про це він заявив у коментарі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Є багато питань, які, можливо, треба було б розглядати на всеукраїнському референдумі. Я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом у другому читанні ухвалити цей законопроєкт, відправити на підпис президенту, щоб нарешті він став законом", - сказав він.

За словами Разумкова, цього закону гостро не вистачає Україні.

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"Його дійсно не вистачає. Це не той механізм, який можна застосовувати щодня. Але ми мусимо його мати", - сказав він.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.

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