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Разумков анонсував ухвалення закону про референдум "найближчим часом"

Разумков анонсував ухвалення закону про референдум

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що Україні гостро не вистачає закону про референдум.

Про це він заявив у коментарі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Є багато питань, які, можливо, треба було б розглядати на всеукраїнському референдумі. Я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом у другому читанні ухвалити цей законопроєкт, відправити на підпис президенту, щоб нарешті він став законом", - сказав він.

За словами Разумкова, цього закону гостро не вистачає Україні.

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"Його дійсно не вистачає. Це не той механізм, який можна застосовувати щодня. Але ми мусимо його мати", - сказав він.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.

Читайте також: ВР може ухвалити закон про референдум у лютому, - Арахамія

Автор: 

ВР (14949) закон (2825) референдум (627) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+49
В "умелых руках" при "определенной" психологической предварительной обработке граждан - данный законопроект может стать основным инструментом раскола государства Украина.
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24.01.2021 20:59
+40
Люди ждут от вас когда вы покинете здание ВР, а не законов. Законов вы уже напринимали, хватит.
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24.01.2021 21:00
+38
торопятся зеленые.полтора года прошло-а еще заказ кремля не отработан...
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24.01.2021 21:02
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Они гниды его не пропустят и сфальцифицируют
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24.01.2021 23:40 Відповісти
вірно кажете, але не лЮбий, а будь-який.
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24.01.2021 23:21 Відповісти
https://newsua.one/news/ti-stayat-sluhai-syudi.html ТИ, СТАЯТЬ! СЛУХАЙ СЮДИ!

https://newsua.one/users/%D0%EE%E7%EF%F0%EE%E4%E0%**+%E1%B3%**%E8%F5+%EF%EE%**%FC%F2.html Розпродаж білих польт

Звернення до найбільших прошарків населення України відповідно до тенденцій культурного розвитку нашої держави епохи кінця бідності, брехні і отетафсьо.

Усвідомлюючи ментальну, понятійну і освітню (включно з самоосвітою) прірву між тими, хто здатен думати, і тими, хто заражений квартальством, звертаюсь мовою, яку десятиліттями насаджував, зокрема, нинішній міністр культури, та й вся владна камарилья.

Ти, зрадофіл, слухай сюди. Ти найбільше допоміг російській пропаганді, радісно підхоплюючи російські вкиди і розносячи їх у нашому інфопросторі. Ненависть до України і любов до гнилої ковбаси по 2,20 просочувалась у кожному твоєму дописі. Це ти масою своєю привів до влади цю зелену шелупонь. Ти у ницості своїй очікував розкуркулення порохоботів. Ну як тобі, коли твої зелені необільшовики прийшли розкуркулювати тебе? Чого мовчиш? Не верещиш про зубожіння і пів вареника? Як тобі борщ з шести середніх бурячків? Добре намазується на хліб? І це тільки початок. Ти дійсно хочеш дійти до неоколективізації і поїдання дітей? Може, варто тобі включити залишки мізків і підтримати ту владу, при якій ти так захоплено писав про зубожіння з курорту в Єгипті? Хоча б заради самозбереження. Подивись на большевицьку владу, яку ти нам нав'язав. Спробуєш знову у зрадофільство - і тебе нема. Посадять, покалічать, вб'ють. Тебе і твою родину. І ніхто не буде покараний, ти ж це добре бачиш. Ти цього хочеш?

Ти, анархіст, слухай сюди. Тобі цікаво ламати. Та ти не думаєш, що буде після того ламання.Ти так радісно ламаєш свою країну, і думаєш, що навкруги сидять наївні дурачки. Ні, друже. На твоє ламання є купа претендентів. Є купа шнирів, які прагнуть скористатись результатами твого ламання і підім'яти країну під себе. І тоді тобі ніхто не дасть рипатись з твоїм анархізмом. Ти будеш сидіти тихенько і строчити славні правлячій партії. Ти проти глобалізації і отетого фсього емігрантства? Тоді задай собі питання: як обмежити безконтрольну еміграцію при анархії? Не пускати емігрантів куди? В чисте поле? Кароч, анархісте, твої мізки виїли вороги, прийми це, подумай про себе, підтримай політиків, при яких тобі так зручно було бути анархістом.

Ти, реєстровий патріот, слухай сюди. Ти думаєш, що боротьба за Україну - це факели, антисемізм, лівацтво і селігерські казки про вєлічіє білої раси і про головну роль в цьому вєлічії слов'ян? Ти, блін, відкрий тлумачний словник. Відкрий його на слові "націоналіст". Це дійсно про тебе?? Ти дійсно ставиш інтереси держави вище своїх хотєлок? Українська держава дійсно заслужила твоїми діями оце зелене чмо? За що ти боровся? Головне, ПРОТИ чого ти боровся? Як так вийшло, що ти боровся проти державних інтересів України заради вузькопартійних плюшок зашкварених угруповань? Як вийшло, що ти обмазувався плівками записних зрадників України?? Ще раз. Відкрий тлумачний словник. І подумай, у чому полягають інтереси Української держави. І май не те що совість. Май хоробрість визнати свої помилки і підтримати державників, а не безбатьченків-скінхедів.

Я вже мовчу про те, що твої селігерські гуру - слов'яни не по крові, а лише з філологічної точки зору.

Ти, екоактивіст, статевий активіст, борець з корупцією, борець за права жінок, бомжів, афроукраїнців, білуг, ктитів, свідок спорту/культури внє палітікі, кароч, борець за фсьо хароше проти фсього поганого, слухай сюди. Ти дуже хочеш бути хорошим. Та насправді ти дуже поганий. Бо тобі байдуже, де боротись - в Україні чи в Малороській губернії РФ. Ти задешево продаси своїх, аби лиш в інстаграмі тебе полайкали такі ж як ти. Я тобі скажу одне: уяви, ЯК би поставились до екоактивістів часів нацистської Німеччини, які нейтрально б ставились до політики рейху і відстоювали лише екологічні інтереси? А ніяк. Їх би цілком справедливо записали б в посібники нацистів. Повір, дуже скоро, років через 5 максимум, ти будеш соромитись своєї нейтральності. Тебе твій інстаграм призначить головним винуватцем і головним запроданцем. Тобі варто подумати, як не вскочити в стадо, яке точно готують до таврування. У тебе є ще шанс оминути це тавро. Але ти таке гівно, що отримаєш це тавро цілком справедливо. І я посміюсь, коли більш хижі інстаграмники тавруватимуть тебе за твоє запроданство. Це елементарно. Я не закликаю тебе ні до чого. Ти надто тупий для цього. Просто попереджаю.

Ти, свідок хорошого совка і любитель мокшандії, слухай сюди. Звертатись до тебе не буду. Просто скажу, що ти хвора людина, і місце твоє - в мокшандії. Так що збирай манатки і вали. Разом зі своїхми жопоблоками, замайбахами і шмаріями. Просто вали. Розмовляти з тобою - марна справа. З тобою мають розмовляти психіатри. Так що просто вали з ненависної тобі України. Бо я тут живу. І я в себе вдома. А ти - ні. Твій дім - совок і нащадок його мокшандія. Все.

Ти, біле пальто, слухай сюди. Ти найбільш відповідальний за те, що відбувається в Україні. Бо ти хотів сподобатись екоактивістам, статевим активістма, борцям з корупцією, борцям за права жінок, бомжам, афроукраїнцям, білугам, ктитам, свідкам спорту/культури внє палітікі, зрадофілам, анархістам, реєстровим патріотам, навіть любителм совка і мокшандії - але ТИ ЗНАВ. Ти знав,що ти робиш. Знав, що виступаєш проти Української держави. Знав, що ********* ворогам. І заради чого? Щоб сподобатись екоактивістам, статевим активістам, борцям з корупцією, борцям за права жінок, бомжам, афроукраїнцям, білугам, ктитам, свідкам спорту/культури внє палітікі etc...

Ти, біле пальто,вирішив перечекати шторм, думаючи, що збережеш білизну. Не вийшло. У тебе нижче спини величезна коричнева пляма. І її всім видно. Твій злочин - усвідомлення всього того, що ти робив. Ти не перечекаєш шторм в бункері білопольтства. Тебе витягнуть звідти ті, кого ти своїм мовчанням і погодженням привів до влади. І ніхто не вийде за тебе. Ти - наступний. Пам'ятай про це. Ти створив монстра, то ж не дивуйся, що монстр одного разу помітить тебе самого. І твою сім'ю. І зжере їх.

Я не звертаюсь до тебе, як і до свідків совка. Бо нема чого звертатись. Бо біле пальто - людина без совісті і моралі. Оболонка людини.

Слухай сюди. Ті, хто проходять мимо злочину, заохочують його. Це про тебе, біле пальто.

Не думай, що тебе це омине, біле пальто.

Отаке.
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24.01.2021 21:34 Відповісти
подписуюсь под каждым словом!
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24.01.2021 21:44 Відповісти
Прочитала, всё понятно: Народ не тот. Но нет у нас другого народа.
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24.01.2021 22:01 Відповісти
у вас может и нету...а у нас есть.
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24.01.2021 22:07 Відповісти
У вас-це де?
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24.01.2021 23:22 Відповісти
не у ярмоловой
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25.01.2021 09:01 Відповісти
нарешті можна буде відкусювати українські землі цілком законним шляхом!
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24.01.2021 21:37 Відповісти
нет! в законе прописано, что не может ставиться вопросов по территориям и независимости Украины. Все предусмотрено.
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24.01.2021 22:26 Відповісти
разумков работает старшим по хотелкам фуйла и подмене понятий в Украинских СМИ
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24.01.2021 21:40 Відповісти
Законороєкт, Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму
1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;
2) загальнодержавного значення;
3) про зміну території України;
4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам...
2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
3) щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії;
4) віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
3. На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.
Як на мене, у проєкті закладене протиріччя.
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24.01.2021 21:44 Відповісти
Это специально так задумано, чтобы не нести потом ответственность...
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24.01.2021 22:47 Відповісти
Если будет именно такой легитимности референдум, это даст возможность кацапам перереферендить Крым, с лугандонией и узаконить их отчуждение. ******* работают в угоду хутину, шобы добить Украину федерализацией через референдум. Но пыня у себя по этому поводу принял закон, что всякие референдумы , направленные на отчуждение территории ,приравнивать к экстремизму,
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25.01.2021 22:15 Відповісти
у 2009 році Юля і Вітя Ростовський домовились про це ж саме. із сторони Віті був клюєв із сторони Юлі портний. вирахували всі проценти популярності по кожному селу. і вирішили, що і премєра і президента вибирає верховна рада, і мали проголосувати на рефередумі. Не склеїлось. Стефанчук вже півтора року носиться з ідеєю через референдум внести зміни у конституцію, які мають бути зміни-вони вже порішали.
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24.01.2021 21:47 Відповісти
у 2009 році Юля і Вітя Ростовський домовились про це ж саме. із сторони Віті був клюєв із сторони Юлі портний. вирахували всі проценти популярності по кожному селу. і вирішили, що і премєра і президента вибирає верховна рада, і мали проголосувати на рефередумі. Не склеїлось. Стефанчук вже півтора року носиться з ідеєю через референдум внести зміни у конституцію, які мають бути зміни-вони вже порішали.
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24.01.2021 21:48 Відповісти
власть шестёрок кремля ведёт всех к уже настоящей гражданской войне.
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24.01.2021 21:58 Відповісти
какой нахрен гражданской войне??? что за чушь... а ник троль. все ясно!
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24.01.2021 22:22 Відповісти
Референдум - это не механизм (как говорит Разумков), а процедура. Жаль, что человек такого уровня этого не знает. И почему это нельзя проводить референдумы "каждый день"? Разумков, видимо, не знает, что в мире уже существуют так называемые транспарентные системы волеизъявления граждан через Интернет, которые гарантировано не допускают фальсификаций и практически ничего не стоят для бюджета страны. Так что можно проводить референдумы хоть каждый день и по любому вопросу и в любом составе участвующих. Не мешало бы Разумкову где-то немного подучиться.
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24.01.2021 22:00 Відповісти
Нужен такой закон по референдумам, чтобы можно было каждый день проводить референдумы. Народ должен иметь право голосовать, как депутаты, только депутаты - это посредники, то бишь люди дают депутату голосовать от своего голоса, а на референдумах люди должны иметь право прямой демократии - сами предлагать законы на сайте прямой демократии и те законы, которые поддержат большинство народа Украины, то они будут становиться законами! Законы должны работать на благо всего народа, а не так, что депутатов покупают олигархи и депутаты перестают представлять интересы народа, а голосуют против интересов народа и в пользу олигархов. Так не должно быть! Народ должен принимать сам законы, и жить по ним. Ибо государство - это и есть народ и народ должен сам между собой договориться, как ему жить будет вместе лучше по каким законам - в этом и есть суть прямой демократии! В государстве появится полная свобода и откровенность и возможность делать что хочешь. А где это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по своему вкусу. При таком государственном строе люди будут очень различны. А когда государство олигархическое, то это полное рабство всего народа у олигархов. Весь народ должен все отдавать олигархам и нищать. И Аристотель и Платон олигархический строй признали худшим государством. И пишут, что способы освободиться от олигархии, это скорее всего восстание народа и либо убийство олигархов, либо изгнание их из государства. А спасение от неизбежного такого исхода с восстанием - Аристотель пишет - это олигархам скинуть больше власти на народ - то бишь по видимому олигархи и хотят потому ввести прямую демократию и дать развитие народу. И Аристотель пишет, что от этого олигархи еще выиграют тем, что если народ начнет развиваться, то у народа начнет быть больше денег и больше народ сможет покупать и в том числе и у олигархов.
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24.01.2021 22:21 Відповісти
НАСЕЛЕНИЕ - это не НАРОД, ПОДДАНЫЕ и РАБЫ - это не ГРАЖДАНЕ, "законы" - это крючкотворство УЗУРПАТОРОВ, ЧИНУШ и СЛУЖИВЫХ ПАЛКАНОВ (написаные под себя и свои интересы). Государство ФЕОДАЛЬНОГО ОЛИГАРХАТА - это не РЕСПУБЛИКА, "выборы" - это фарс и декорации для ЛОХТОРАТА, а "референдум" - наглая и коварная лититимация интересов БАНДЫ у власти под видом "народовластия"!
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24.01.2021 22:22 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXj_Remn-UDzG0dTx7DZc3ki2VMXCplyXYSH2J-peb5PUVgo1QC3uTFu3Kf5YLkmq39x2MSiFdXA0SuaUrpY5xCJLYq2bndwVdar8ravuODw1zsOJE75Q1LpBBR8ojJOGM&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4861238227283550?__cft__[0]=AZXj_Remn-UDzG0dTx7DZc3ki2VMXCplyXYSH2J-peb5PUVgo1QC3uTFu3Kf5YLkmq39x2MSiFdXA0SuaUrpY5xCJLYq2bndwVdar8ravuODw1zsOJE75Q1LpBBR8ojJOGM&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

С понедельника опять в Раде

Разумков анонсував ухвалення закону про референдум "найближчим часом" - Цензор.НЕТ 6983
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24.01.2021 22:36 Відповісти
ОНИ УЖЕ ДВА ГОДА АНОНСИРУЮТ-АНОНИРУЮТ!
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24.01.2021 22:39 Відповісти
О чем этот ломбардный барыга говорит?
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24.01.2021 22:46 Відповісти
Функция "спросить у людей страны" должна быть. Но ее же дискредитируют, купят и начнут там проталкивать маргарин 73%
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24.01.2021 22:47 Відповісти
Случайные болваны попали во власть... для начала надо научиться не умирать за Украину,а убивать за Украину....
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24.01.2021 23:31 Відповісти
И как повалят референдумы... И не останется ничего.
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24.01.2021 23:48 Відповісти
Рыги изображают бурную деятельность.
Чуствуется школа Ефремова.
Кстати где он ?
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24.01.2021 23:48 Відповісти
Сдох
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25.01.2021 00:01 Відповісти
Шануймося українці!
Колись, зі здивуванням прочитав,що президент в Україні вибирається
" не більше двох разів ПІДРЯД" ????????????????! Це що за кацапщина!
І зразу пропоную питання на референдум з таким (приблизно) текстом:
" Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%. "
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25.01.2021 00:06 Відповісти
Эти клоуны пытаются сыграть в Украине "Семнадцать мгновений весны" по заказу Пуйла. Референдум входит в сценарий. Что тут предполагать? Все видно. Вот почему зеленые клоуны в виде рашистов, так стараются.
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25.01.2021 02:11 Відповісти
Старая мечта медведчука с маскалями. Популизм виходит на новий уровень.
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25.01.2021 02:39 Відповісти
Спочатку краще б їм КОНСТИТУЦІЮ вивчити!!!
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25.01.2021 08:39 Відповісти
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