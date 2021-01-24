Разумков анонсував ухвалення закону про референдум "найближчим часом"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що Україні гостро не вистачає закону про референдум.
Про це він заявив у коментарі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Є багато питань, які, можливо, треба було б розглядати на всеукраїнському референдумі. Я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом у другому читанні ухвалити цей законопроєкт, відправити на підпис президенту, щоб нарешті він став законом", - сказав він.
За словами Разумкова, цього закону гостро не вистачає Україні.
"Його дійсно не вистачає. Це не той механізм, який можна застосовувати щодня. Але ми мусимо його мати", - сказав він.
Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.
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Звернення до найбільших прошарків населення України відповідно до тенденцій культурного розвитку нашої держави епохи кінця бідності, брехні і отетафсьо.
Усвідомлюючи ментальну, понятійну і освітню (включно з самоосвітою) прірву між тими, хто здатен думати, і тими, хто заражений квартальством, звертаюсь мовою, яку десятиліттями насаджував, зокрема, нинішній міністр культури, та й вся владна камарилья.
Ти, зрадофіл, слухай сюди. Ти найбільше допоміг російській пропаганді, радісно підхоплюючи російські вкиди і розносячи їх у нашому інфопросторі. Ненависть до України і любов до гнилої ковбаси по 2,20 просочувалась у кожному твоєму дописі. Це ти масою своєю привів до влади цю зелену шелупонь. Ти у ницості своїй очікував розкуркулення порохоботів. Ну як тобі, коли твої зелені необільшовики прийшли розкуркулювати тебе? Чого мовчиш? Не верещиш про зубожіння і пів вареника? Як тобі борщ з шести середніх бурячків? Добре намазується на хліб? І це тільки початок. Ти дійсно хочеш дійти до неоколективізації і поїдання дітей? Може, варто тобі включити залишки мізків і підтримати ту владу, при якій ти так захоплено писав про зубожіння з курорту в Єгипті? Хоча б заради самозбереження. Подивись на большевицьку владу, яку ти нам нав'язав. Спробуєш знову у зрадофільство - і тебе нема. Посадять, покалічать, вб'ють. Тебе і твою родину. І ніхто не буде покараний, ти ж це добре бачиш. Ти цього хочеш?
Ти, анархіст, слухай сюди. Тобі цікаво ламати. Та ти не думаєш, що буде після того ламання.Ти так радісно ламаєш свою країну, і думаєш, що навкруги сидять наївні дурачки. Ні, друже. На твоє ламання є купа претендентів. Є купа шнирів, які прагнуть скористатись результатами твого ламання і підім'яти країну під себе. І тоді тобі ніхто не дасть рипатись з твоїм анархізмом. Ти будеш сидіти тихенько і строчити славні правлячій партії. Ти проти глобалізації і отетого фсього емігрантства? Тоді задай собі питання: як обмежити безконтрольну еміграцію при анархії? Не пускати емігрантів куди? В чисте поле? Кароч, анархісте, твої мізки виїли вороги, прийми це, подумай про себе, підтримай політиків, при яких тобі так зручно було бути анархістом.
Ти, реєстровий патріот, слухай сюди. Ти думаєш, що боротьба за Україну - це факели, антисемізм, лівацтво і селігерські казки про вєлічіє білої раси і про головну роль в цьому вєлічії слов'ян? Ти, блін, відкрий тлумачний словник. Відкрий його на слові "націоналіст". Це дійсно про тебе?? Ти дійсно ставиш інтереси держави вище своїх хотєлок? Українська держава дійсно заслужила твоїми діями оце зелене чмо? За що ти боровся? Головне, ПРОТИ чого ти боровся? Як так вийшло, що ти боровся проти державних інтересів України заради вузькопартійних плюшок зашкварених угруповань? Як вийшло, що ти обмазувався плівками записних зрадників України?? Ще раз. Відкрий тлумачний словник. І подумай, у чому полягають інтереси Української держави. І май не те що совість. Май хоробрість визнати свої помилки і підтримати державників, а не безбатьченків-скінхедів.
Я вже мовчу про те, що твої селігерські гуру - слов'яни не по крові, а лише з філологічної точки зору.
Ти, екоактивіст, статевий активіст, борець з корупцією, борець за права жінок, бомжів, афроукраїнців, білуг, ктитів, свідок спорту/культури внє палітікі, кароч, борець за фсьо хароше проти фсього поганого, слухай сюди. Ти дуже хочеш бути хорошим. Та насправді ти дуже поганий. Бо тобі байдуже, де боротись - в Україні чи в Малороській губернії РФ. Ти задешево продаси своїх, аби лиш в інстаграмі тебе полайкали такі ж як ти. Я тобі скажу одне: уяви, ЯК би поставились до екоактивістів часів нацистської Німеччини, які нейтрально б ставились до політики рейху і відстоювали лише екологічні інтереси? А ніяк. Їх би цілком справедливо записали б в посібники нацистів. Повір, дуже скоро, років через 5 максимум, ти будеш соромитись своєї нейтральності. Тебе твій інстаграм призначить головним винуватцем і головним запроданцем. Тобі варто подумати, як не вскочити в стадо, яке точно готують до таврування. У тебе є ще шанс оминути це тавро. Але ти таке гівно, що отримаєш це тавро цілком справедливо. І я посміюсь, коли більш хижі інстаграмники тавруватимуть тебе за твоє запроданство. Це елементарно. Я не закликаю тебе ні до чого. Ти надто тупий для цього. Просто попереджаю.
Ти, свідок хорошого совка і любитель мокшандії, слухай сюди. Звертатись до тебе не буду. Просто скажу, що ти хвора людина, і місце твоє - в мокшандії. Так що збирай манатки і вали. Разом зі своїхми жопоблоками, замайбахами і шмаріями. Просто вали. Розмовляти з тобою - марна справа. З тобою мають розмовляти психіатри. Так що просто вали з ненависної тобі України. Бо я тут живу. І я в себе вдома. А ти - ні. Твій дім - совок і нащадок його мокшандія. Все.
Ти, біле пальто, слухай сюди. Ти найбільш відповідальний за те, що відбувається в Україні. Бо ти хотів сподобатись екоактивістам, статевим активістма, борцям з корупцією, борцям за права жінок, бомжам, афроукраїнцям, білугам, ктитам, свідкам спорту/культури внє палітікі, зрадофілам, анархістам, реєстровим патріотам, навіть любителм совка і мокшандії - але ТИ ЗНАВ. Ти знав,що ти робиш. Знав, що виступаєш проти Української держави. Знав, що ********* ворогам. І заради чого? Щоб сподобатись екоактивістам, статевим активістам, борцям з корупцією, борцям за права жінок, бомжам, афроукраїнцям, білугам, ктитам, свідкам спорту/культури внє палітікі etc...
Ти, біле пальто,вирішив перечекати шторм, думаючи, що збережеш білизну. Не вийшло. У тебе нижче спини величезна коричнева пляма. І її всім видно. Твій злочин - усвідомлення всього того, що ти робив. Ти не перечекаєш шторм в бункері білопольтства. Тебе витягнуть звідти ті, кого ти своїм мовчанням і погодженням привів до влади. І ніхто не вийде за тебе. Ти - наступний. Пам'ятай про це. Ти створив монстра, то ж не дивуйся, що монстр одного разу помітить тебе самого. І твою сім'ю. І зжере їх.
Я не звертаюсь до тебе, як і до свідків совка. Бо нема чого звертатись. Бо біле пальто - людина без совісті і моралі. Оболонка людини.
Слухай сюди. Ті, хто проходять мимо злочину, заохочують його. Це про тебе, біле пальто.
Не думай, що тебе це омине, біле пальто.
Отаке.
1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;
2) загальнодержавного значення;
3) про зміну території України;
4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам...
2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
3) щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії;
4) віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
3. На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.
Як на мене, у проєкті закладене протиріччя.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4861238227283550?__cft__[0]=AZXj_Remn-UDzG0dTx7DZc3ki2VMXCplyXYSH2J-peb5PUVgo1QC3uTFu3Kf5YLkmq39x2MSiFdXA0SuaUrpY5xCJLYq2bndwVdar8ravuODw1zsOJE75Q1LpBBR8ojJOGM&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
С понедельника опять в Раде
Чуствуется школа Ефремова.
Кстати где он ?
Колись, зі здивуванням прочитав,що президент в Україні вибирається
" не більше двох разів ПІДРЯД" ????????????????! Це що за кацапщина!
І зразу пропоную питання на референдум з таким (приблизно) текстом:
" Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%. "