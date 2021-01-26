НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским. ДОКУМЕНТ
Национальный банк Украины (НБУ) уведомил банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами.
Соответствующее письмо НБУ есть в распоряжении LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
В санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кроме того под санкциями оказались ООО "Эра Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный список в сентябре 2020 года).
"В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", – сказано в письме.
Ранее Дубинский сообщил, что monobank предложил ему закрыть свой счет.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Напомню: Зеленский числится президентом Украины.
Читайте лист НБУ.
Я действительно рад результатам санкций.
Теперь любой банк от коломойского говноеда Дубинского будет шарахаться, как чёрт от ладана. Даже самое простое - обслуживать карточный счет, хоть Visa (Америка), хоть Eurocard (Европа), становится для банков критически небезопасным. И это прекрасно! Пророссийски холуям не место в цивилизованном обществе.
А делать ежегодные операции по уменьшению теперь негде.