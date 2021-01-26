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НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским. ДОКУМЕНТ

НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским. ДОКУМЕНТ

Национальный банк Украины (НБУ) уведомил банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами.

Соответствующее письмо НБУ есть в распоряжении LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

В санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кроме того под санкциями оказались ООО "Эра Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный список в сентябре 2020 года).

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"В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", – сказано в письме.

НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским 01
НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским 02

Ранее Дубинский сообщил, что monobank предложил ему закрыть свой счет.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Автор: 

банки (1935) НБУ (4833) санкции (11247) США (26313) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+19
НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским - Цензор.НЕТ 2086
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26.01.2021 15:03
+17
Зебилы, а ведь вполне возможно что скоро санкции наложат и на главзебила
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26.01.2021 15:05
+11
Теперь у дупилета есть два варианта...или закрыть счета дубинского...или Штаты закроют сервера его монобанка...
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26.01.2021 15:04
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НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским - Цензор.НЕТ 2086
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26.01.2021 15:03 Ответить
Не шуми Козлодоев. Сядем усе.
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26.01.2021 15:19 Ответить
Придется теперь маме ездить на самокате...
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26.01.2021 23:48 Ответить
ТСРа волокут на шкуродёрню. Хорошо есть.
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26.01.2021 15:04 Ответить
Теперь у дупилета есть два варианта...или закрыть счета дубинского...или Штаты закроют сервера его монобанка...
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26.01.2021 15:04 Ответить
Так Дубінський вже жалівся, що Монобанк запропонував йому закрити рахунки. )))
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26.01.2021 15:08 Ответить
Но он сам их не закрыл...и не закроет...значит это должен сделать дубилет ...закрыть счета лружбана..
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26.01.2021 15:17 Ответить
Нє долго музика іграла, нє долго фраєр танцевал!
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26.01.2021 15:18 Ответить
Зебилы, а ведь вполне возможно что скоро санкции наложат и на главзебила
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26.01.2021 15:05 Ответить
Нда,после вчерашнего массового игнора- не поздравления,похоже дела у зекретина еще хуже чем у дубины...
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26.01.2021 15:09 Ответить
Оце чуваку поперло... так за нього рада
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26.01.2021 15:05 Ответить
Открой свой тупой собачий рот. Где зубы? Зубы где, я тебя спрашиваю, шавка ты шелудивая.
НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским - Цензор.НЕТ 8767
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26.01.2021 15:06 Ответить
Те, що собаче м"ясо і жир допомагають при туберкульозі, відомо багатьом. Саме це є одною з причин, чому "зеки" в зонах собак пригодовують. Відкрию маленький секрет - до забою собаки використовуються ними і за іншим призначенням, "любовним"... І не тільки звичайним способом, але й оральним. А щоб убезпечить себе від "проблем", передні зуби та ікла зеки їм виривають... А ти питаєш, де зуби... ВИРВАЛИ вже їх, Дубінському...
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26.01.2021 15:17 Ответить
Надо полагать, что в скором времени, этим тупым собачьим ртом воспользуются по указанному вами назначению.
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26.01.2021 15:25 Ответить
Це не я сказав...
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26.01.2021 15:42 Ответить
Я знаю.
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26.01.2021 15:43 Ответить
Я розумію - Дубінський попав... але чого всі тільки його бачать і не помічають Деркача - це ж він головний в цій банді, а Дубінський тільки шостачка.
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26.01.2021 15:07 Ответить
Дубинский - кореш Зеленского. Зеленский называет его Саня.
Напомню: Зеленский числится президентом Украины.
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26.01.2021 15:16 Ответить
І Деркача це також стосується.
Читайте лист НБУ.
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26.01.2021 15:17 Ответить
в письме только о предприятиях Деркача, о о его личных счетах ни слова
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26.01.2021 19:00 Ответить
Мова йде про сімох осіб, до яких застосовані санкції.
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26.01.2021 19:18 Ответить
Саме Деркач - "шістка", "виконавець"... А Дубінський - вже вища ланка, бо керує відділенням ОЗУ...
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26.01.2021 15:20 Ответить
Да посадите его уже наконец то ! Или корупция не позволяет ???
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26.01.2021 15:07 Ответить
Весна ще не прийшла, рано саджати.
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26.01.2021 15:11 Ответить
НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским - Цензор.НЕТ 7456
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26.01.2021 15:08 Ответить
Препятствует. И круговая порука.
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26.01.2021 15:09 Ответить
Цікаво, наприклад мертвячук ще з 2014 під американськими санкціями,а чи були стосовно нього подібні застереження?
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26.01.2021 15:17 Ответить
А чого тільки з Дубінським, а з Деркачем? А слобо самим таке робити і не чекати папірців від США? Цього зачекалися вже Медведчук, Бойко, Портнов,Беня та інші відверті.
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26.01.2021 15:19 Ответить
Да! Да! Да! Слава великой Америке!
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26.01.2021 15:32 Ответить
Ерничать будешь на чеченбутылке
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26.01.2021 16:44 Ответить
Ты о наболевшем?
Я действительно рад результатам санкций.
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26.01.2021 17:02 Ответить
Пусть сотрудничает тогда с банком Гонтаревой..
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26.01.2021 15:46 Ответить
Да нафига ему банки?Деньги и в бочки можно паковать!
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26.01.2021 16:01 Ответить
Теперь Дубинскому можно шантажировать банки.
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26.01.2021 16:12 Ответить
Как это чмо сможет их шантажировать? Банки имею кучу оснований просто позакрывать все его счета и послать его нах.
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26.01.2021 16:50 Ответить
Счета с деньгами? Экспроприация? Ну-ну
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26.01.2021 19:39 Ответить
Цікаво, а до 19 січня ОГПУ не знав, що Дубінський ухлявся від податків і мав незадекларовані активи?
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26.01.2021 16:42 Ответить
Я об этом несколько дней назад и писал. Как говорится, что и требовалось доказать.
Теперь любой банк от коломойского говноеда Дубинского будет шарахаться, как чёрт от ладана. Даже самое простое - обслуживать карточный счет, хоть Visa (Америка), хоть Eurocard (Европа), становится для банков критически небезопасным. И это прекрасно! Пророссийски холуям не место в цивилизованном обществе.
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26.01.2021 16:49 Ответить
як земля підгорає пiд обiсраною бородатою дупою))
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26.01.2021 19:06 Ответить
Уши Дубинского становятся всё больше.
А делать ежегодные операции по уменьшению теперь негде.
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26.01.2021 19:07 Ответить
Собачий рот получил хорошую затычку.
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26.01.2021 19:35 Ответить
 
 