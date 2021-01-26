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НБУ попередив банки про ризики співпраці з Дубінським. ДОКУМЕНТ

НБУ попередив банки про ризики співпраці з Дубінським. ДОКУМЕНТ

Національний банк України (НБУ) повідомив банки про санкції, запроваджені США проти народного депутата Олександра Дубінського, і попередив про ризики співпраці з підсанкційними особами.

Відповідний лист НБУ є в розпорядженні LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

До списку санкцій потрапили сім громадян України: депутат від Слуги народу Олександр Дубінський, експрокурор Костянтин Кулик, колишній депутат Олександр Онищенко, бізнесмени Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель. Крім того, під санкціями опинилися ТОВ "Ера Медіа", ІА "Онлі Ньюз", ТОВ "Скептик" і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем (внесений до списку санкцій у вересні 2020 року).

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"У зв'язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов'язані зі здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обачливості з метою управління такими ризиками", – сказано в листі.

НБУ попередив банки про ризики співпраці з Дубінським 01
НБУ попередив банки про ризики співпраці з Дубінським 02

Раніше Дубінський повідомив, що monobank запропонував йому закрити свій рахунок.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Автор: 

банки (7707) НБУ (10328) санкції (11744) США (22395) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+19
НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским - Цензор.НЕТ 2086
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26.01.2021 15:03
+17
Зебилы, а ведь вполне возможно что скоро санкции наложат и на главзебила
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26.01.2021 15:05
+11
Теперь у дупилета есть два варианта...или закрыть счета дубинского...или Штаты закроют сервера его монобанка...
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26.01.2021 15:04
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НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским - Цензор.НЕТ 2086
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26.01.2021 15:03 Відповісти
Не шуми Козлодоев. Сядем усе.
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26.01.2021 15:19 Відповісти
Придется теперь маме ездить на самокате...
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26.01.2021 23:48 Відповісти
ТСРа волокут на шкуродёрню. Хорошо есть.
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26.01.2021 15:04 Відповісти
Теперь у дупилета есть два варианта...или закрыть счета дубинского...или Штаты закроют сервера его монобанка...
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26.01.2021 15:04 Відповісти
Так Дубінський вже жалівся, що Монобанк запропонував йому закрити рахунки. )))
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26.01.2021 15:08 Відповісти
Но он сам их не закрыл...и не закроет...значит это должен сделать дубилет ...закрыть счета лружбана..
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26.01.2021 15:17 Відповісти
Нє долго музика іграла, нє долго фраєр танцевал!
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26.01.2021 15:18 Відповісти
Зебилы, а ведь вполне возможно что скоро санкции наложат и на главзебила
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26.01.2021 15:05 Відповісти
Нда,после вчерашнего массового игнора- не поздравления,похоже дела у зекретина еще хуже чем у дубины...
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26.01.2021 15:09 Відповісти
Оце чуваку поперло... так за нього рада
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26.01.2021 15:05 Відповісти
Открой свой тупой собачий рот. Где зубы? Зубы где, я тебя спрашиваю, шавка ты шелудивая.
НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским - Цензор.НЕТ 8767
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26.01.2021 15:06 Відповісти
Те, що собаче м"ясо і жир допомагають при туберкульозі, відомо багатьом. Саме це є одною з причин, чому "зеки" в зонах собак пригодовують. Відкрию маленький секрет - до забою собаки використовуються ними і за іншим призначенням, "любовним"... І не тільки звичайним способом, але й оральним. А щоб убезпечить себе від "проблем", передні зуби та ікла зеки їм виривають... А ти питаєш, де зуби... ВИРВАЛИ вже їх, Дубінському...
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26.01.2021 15:17 Відповісти
Надо полагать, что в скором времени, этим тупым собачьим ртом воспользуются по указанному вами назначению.
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26.01.2021 15:25 Відповісти
Це не я сказав...
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26.01.2021 15:42 Відповісти
Я знаю.
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26.01.2021 15:43 Відповісти
Я розумію - Дубінський попав... але чого всі тільки його бачать і не помічають Деркача - це ж він головний в цій банді, а Дубінський тільки шостачка.
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26.01.2021 15:07 Відповісти
Дубинский - кореш Зеленского. Зеленский называет его Саня.
Напомню: Зеленский числится президентом Украины.
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26.01.2021 15:16 Відповісти
І Деркача це також стосується.
Читайте лист НБУ.
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26.01.2021 15:17 Відповісти
в письме только о предприятиях Деркача, о о его личных счетах ни слова
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26.01.2021 19:00 Відповісти
Мова йде про сімох осіб, до яких застосовані санкції.
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26.01.2021 19:18 Відповісти
Саме Деркач - "шістка", "виконавець"... А Дубінський - вже вища ланка, бо керує відділенням ОЗУ...
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26.01.2021 15:20 Відповісти
Да посадите его уже наконец то ! Или корупция не позволяет ???
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26.01.2021 15:07 Відповісти
Весна ще не прийшла, рано саджати.
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26.01.2021 15:11 Відповісти
НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским - Цензор.НЕТ 7456
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26.01.2021 15:08 Відповісти
Препятствует. И круговая порука.
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26.01.2021 15:09 Відповісти
Цікаво, наприклад мертвячук ще з 2014 під американськими санкціями,а чи були стосовно нього подібні застереження?
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26.01.2021 15:17 Відповісти
А чого тільки з Дубінським, а з Деркачем? А слобо самим таке робити і не чекати папірців від США? Цього зачекалися вже Медведчук, Бойко, Портнов,Беня та інші відверті.
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26.01.2021 15:19 Відповісти
Да! Да! Да! Слава великой Америке!
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26.01.2021 15:32 Відповісти
Ерничать будешь на чеченбутылке
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26.01.2021 16:44 Відповісти
Ты о наболевшем?
Я действительно рад результатам санкций.
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Пусть сотрудничает тогда с банком Гонтаревой..
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26.01.2021 15:46 Відповісти
Да нафига ему банки?Деньги и в бочки можно паковать!
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26.01.2021 16:01 Відповісти
Теперь Дубинскому можно шантажировать банки.
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26.01.2021 16:12 Відповісти
Как это чмо сможет их шантажировать? Банки имею кучу оснований просто позакрывать все его счета и послать его нах.
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26.01.2021 16:50 Відповісти
Счета с деньгами? Экспроприация? Ну-ну
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26.01.2021 19:39 Відповісти
Цікаво, а до 19 січня ОГПУ не знав, що Дубінський ухлявся від податків і мав незадекларовані активи?
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26.01.2021 16:42 Відповісти
Я об этом несколько дней назад и писал. Как говорится, что и требовалось доказать.
Теперь любой банк от коломойского говноеда Дубинского будет шарахаться, как чёрт от ладана. Даже самое простое - обслуживать карточный счет, хоть Visa (Америка), хоть Eurocard (Европа), становится для банков критически небезопасным. И это прекрасно! Пророссийски холуям не место в цивилизованном обществе.
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26.01.2021 16:49 Відповісти
як земля підгорає пiд обiсраною бородатою дупою))
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26.01.2021 19:06 Відповісти
Уши Дубинского становятся всё больше.
А делать ежегодные операции по уменьшению теперь негде.
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26.01.2021 19:07 Відповісти
Собачий рот получил хорошую затычку.
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26.01.2021 19:35 Відповісти
 
 