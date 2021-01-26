НБУ попередив банки про ризики співпраці з Дубінським. ДОКУМЕНТ

Національний банк України (НБУ) повідомив банки про санкції, запроваджені США проти народного депутата Олександра Дубінського, і попередив про ризики співпраці з підсанкційними особами.

Відповідний лист НБУ є в розпорядженні LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

До списку санкцій потрапили сім громадян України: депутат від Слуги народу Олександр Дубінський, експрокурор Костянтин Кулик, колишній депутат Олександр Онищенко, бізнесмени Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель. Крім того, під санкціями опинилися ТОВ "Ера Медіа", ІА "Онлі Ньюз", ТОВ "Скептик" і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем (внесений до списку санкцій у вересні 2020 року).

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"У зв'язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов'язані зі здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обачливості з метою управління такими ризиками", – сказано в листі.





Раніше Дубінський повідомив, що monobank запропонував йому закрити свій рахунок.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.