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Вопрос Дубинского фракция будет обсуждать до конца недели, - "слуга народа" Кравчук

Вопрос Дубинского фракция будет обсуждать до конца недели, -

Фракция "Слуга народа" продолжит до конца текущей недели дискуссию по возможному решению из-за введения санкций США против народного депутата Александра Дубинского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Я не думаю, что это можно так, за один день, решить на самом деле. Думаю, как раз эта неделя будет посвящена этой дискуссии. Опять-таки, я так понимаю, что сейчас глава фракции (Давид Арахамия. - Ред.) ищет какое-то техническое решение для того, чтобы провести голосование по этим трем вариантам, которые были озвучены", - сказала Кравчук.

При этом она не исключает, что после проведения такого голосования фракция должна будет еще раз встретиться.

"Возможно, будет какая-то отдельная встреча главы фракции с президентом, и после этого какое-то решение будет обнародовано. Пока что его нет", - добавила Кравчук.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте: НБУ предостерег банки о рисках сотрудничества с Дубинским. ДОКУМЕНТ

Автор: 

США (26336) Слуга народа (2627) Дубинский Александр (429) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+8
Від Дубинського залежить чи будуть члененята СН отримувати конверти з баксами чи гривнями. Це момент істини.
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27.01.2021 12:04
+7
Да решайте уже, а то "Тупой Собачий Рот" тошнит от неопределенности.
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27.01.2021 12:08
+6
А закон о референдумах госперевороте быстро протащили.
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27.01.2021 12:04
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Правила форума Совет форумчан
А закон о референдумах госперевороте быстро протащили.
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27.01.2021 12:04 Ответить
Від Дубинського залежить чи будуть члененята СН отримувати конверти з баксами чи гривнями. Це момент істини.
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27.01.2021 12:04 Ответить
Да решайте уже, а то "Тупой Собачий Рот" тошнит от неопределенности.
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27.01.2021 12:08 Ответить
Подсказываю: Поставить на вид у него уже было... Строгого с занесением не было..
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27.01.2021 12:09 Ответить
Та до китайской пасхи фракция будет обсуждать вопрос Дубинского. Дубинский это часть тела Коломойского. А Коломойский - творец этой шоблы под названием Слуга урода. Он этих убогих по свалкам-помойкам собирал, отмывал-откармливал, в Трускавец возил. Теперь в конвертах денежкой греет свою карманную фракцию. И эта карманная фракция пойдет против Коломойского? Вы серьезно? Только "кхм-кхм" из США может сильнее напугать слугу урода, чем сам урод.
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27.01.2021 12:10 Ответить
Радує, що у сракції немає хороших ходів. Цугцванг. 😁Виженуть - відбудеться розкол, залишать - підуть гамузом у санкційний список.
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27.01.2021 12:11 Ответить
На випадок розколу на підхваті для створення нової коаліції будуть фракції Голос Пінчука і Довіра. Ну і жуля з дєрмаком веде переговори торгується.
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27.01.2021 13:03 Ответить
Чому стільки увагу цьому організму?
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27.01.2021 12:11 Ответить
бо він паразитує на Державі Україна
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27.01.2021 12:13 Ответить
Він лише пішак.
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27.01.2021 12:14 Ответить
Патаму, что у бэниных шестёрок особый статус !
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27.01.2021 12:13 Ответить
То може краще почати з чабанів, а не з їх баранів?
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27.01.2021 12:20 Ответить
Тому що санкції США проти цього організму - це санкції проти оточення преЗЕдента, а реально це санкції проти самого преЗЕдента. Давня практика США.
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27.01.2021 13:06 Ответить
Можливо. Та більше схоже на зведення якихсь особистих рахунків. Ні ахмет, ні інші відверті вороги України не постраждали. Ну хіба шо мервяк з 2014 під санкціями. Але якось він не дуже цим переймається.
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27.01.2021 13:11 Ответить
Коломойськи, Дубинський... - це тільки початок, що стосується Зеленського. А олігархи: Фірташ підвішений, як довго Австрія буде його не видавати в США це питання. У Ахметова проблеми з США, його туди не пускають. У Пінчука починаються проблеми, бо він мав необережність дати гроші на виборчу кампанію Трампа, тепер в США почалось розслідування.
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27.01.2021 13:32 Ответить
Я нижче зазначив, що треба зносити усіх,але не тільки тих, хто якось не так на байду глянув.
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27.01.2021 13:47 Ответить
есть прекрасный вариант: выйти ВСЕМ из фракции и пойти на йух, оставив Дубинских и Бужанских....
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27.01.2021 12:11 Ответить
А шо там обсуждать? Как Беня скажет так и пообсуждаете.
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27.01.2021 12:11 Ответить
При нормальной власти преступник уже давно бы сидел ! А тут вопрос стоит - идти на преступление или садить преступника. Пи.дец
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27.01.2021 12:11 Ответить
Чому тоді таке вибіркове рубання? Ахмет, новінський, бойко, мертвяк - білі та пухнасті?
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27.01.2021 12:22 Ответить
за них отдуваются эти шестерки
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27.01.2021 12:24 Ответить
Вибіркове переслідування одних одіозних персонажів лише підсилить інших. Валити то усіх.
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27.01.2021 12:29 Ответить
думаю это початок только
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27.01.2021 12:37 Ответить
Хто зна...
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27.01.2021 12:43 Ответить
Страусы ,они думают шо рассосётся ,или можно поехать в Штаты ,порешать , идиоты 🤦🤔🙄😂
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27.01.2021 12:17 Ответить
Зробіть його в тупий, собачий рот, перед тим як вигнати.
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27.01.2021 12:17 Ответить
Задача в стиле, где поставить запятую в предложении: "выгнать нельзя оставить".
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27.01.2021 12:21 Ответить
Какой, блеать, сложный вопрос - выгнать тупой собачий рот из волчьей стаи или нет.
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27.01.2021 12:28 Ответить
Лероса вигнали за день а за "тупим собачим ротом" хтось стоїть, не так легко.
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27.01.2021 12:32 Ответить
Какое длительное и трогательное прощание с бородатой мамой, которая любит скорость.
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27.01.2021 12:45 Ответить
Из-за того что Зе-Харант засцяв
Вопрос Дубинского фракция будет обсуждать и обсуждать до конца , - "слуга народа" Кравчук
Агент ФСБ Деркачь может не беспокоиться
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27.01.2021 12:50 Ответить
Да что там обсуждать. Посадить в клетку , на бутылки и вместе с портновой , бужанской , мертвятчуком и всей опзжопой на ********* в товарном вагоне, все ,как они любят
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27.01.2021 12:58 Ответить
Питання Дубінського фракція буде обговорювати до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 755
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27.01.2021 13:53 Ответить
А проблемы народа Украины когда начнут обсуждать ? Наверное в новой каденции.. Пока что только свои *проблемы * обсуждают..На народ времени нет.
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27.01.2021 14:29 Ответить
 
 