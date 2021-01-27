Вопрос Дубинского фракция будет обсуждать до конца недели, - "слуга народа" Кравчук

Фракция "Слуга народа" продолжит до конца текущей недели дискуссию по возможному решению из-за введения санкций США против народного депутата Александра Дубинского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Я не думаю, что это можно так, за один день, решить на самом деле. Думаю, как раз эта неделя будет посвящена этой дискуссии. Опять-таки, я так понимаю, что сейчас глава фракции (Давид Арахамия. - Ред.) ищет какое-то техническое решение для того, чтобы провести голосование по этим трем вариантам, которые были озвучены", - сказала Кравчук.

При этом она не исключает, что после проведения такого голосования фракция должна будет еще раз встретиться.

"Возможно, будет какая-то отдельная встреча главы фракции с президентом, и после этого какое-то решение будет обнародовано. Пока что его нет", - добавила Кравчук.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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