Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во фракции "Слуга народа" начинается процесс сбора подписей за исключение нардеп Александра Дубинского из фракции.
Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из Слуги Народа. Во-первых, я не услышал ни с открытых источников, ни от Александра Дубинского аргументацию, которая бы позволила мне принять взвешенное решение по этому вопросу. Во-вторых, народные депутаты должны действовать в соответсвии с Конституцией и законами Украины, в которых ничего не предусмотрено об персональных санкциях даже введённых стратегическими партнерами", - говорится в сообщении.
По словам Качуры, он предложил обратится фракции в ОГПУ и СБУ с просьбой предоставить в рамках международной правовой помощи соответствующую информацию.
Информацию также подтвердила Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Мы перешли к этапу сбора подписей за исключение. В конце концов все это финализируется в начале следующей недели на фракции... Будет понятно, достаточно ли голосов для исключения Дубинского из фракции. Нужно 172 голоса - это 70% от общего количества депутатов", - сказала Кравчук.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Фракція сама має вирішити це питання.
Скороход та інших вигоняли льогко.
А Дубиняру сс...ся, аж трусяться.)
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - А ОН ТЕБЯ...
https://youtu.be/My3DxPMQJWs
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