Во фракции "Слуга народа" начинается процесс сбора подписей за исключение нардеп Александра Дубинского из фракции.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из Слуги Народа. Во-первых, я не услышал ни с открытых источников, ни от Александра Дубинского аргументацию, которая бы позволила мне принять взвешенное решение по этому вопросу. Во-вторых, народные депутаты должны действовать в соответсвии с Конституцией и законами Украины, в которых ничего не предусмотрено об персональных санкциях даже введённых стратегическими партнерами", - говорится в сообщении.

По словам Качуры, он предложил обратится фракции в ОГПУ и СБУ с просьбой предоставить в рамках международной правовой помощи соответствующую информацию.

Информацию также подтвердила Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы перешли к этапу сбора подписей за исключение. В конце концов все это финализируется в начале следующей недели на фракции... Будет понятно, достаточно ли голосов для исключения Дубинского из фракции. Нужно 172 голоса - это 70% от общего количества депутатов", - сказала Кравчук.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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