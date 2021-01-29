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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413) Качура (168) Кравчук Евгения (361)

Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из

Во фракции "Слуга народа" начинается процесс сбора подписей за исключение нардеп Александра Дубинского из фракции.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из Слуги Народа. Во-первых, я не услышал ни с открытых источников, ни от Александра Дубинского аргументацию, которая бы позволила мне принять взвешенное решение по этому вопросу. Во-вторых, народные депутаты должны действовать в соответсвии с Конституцией и законами Украины, в которых ничего не предусмотрено об персональных санкциях даже введённых стратегическими партнерами", - говорится в сообщении.

По словам Качуры, он предложил обратится фракции в ОГПУ и СБУ с просьбой предоставить в рамках международной правовой помощи соответствующую информацию.

Информацию также подтвердила Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы перешли к этапу сбора подписей за исключение. В конце концов все это финализируется в начале следующей недели на фракции... Будет понятно, достаточно ли голосов для исключения Дубинского из фракции. Нужно 172 голоса - это 70% от общего количества депутатов", - сказала Кравчук.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также читайте: "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Я бы на месте Голоса и ЕС не голосовал бы за это. Пусть зебилы мучаются з собачьим ртом и дальше Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8005
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29.01.2021 12:27
+7
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 7591
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29.01.2021 12:34
+6
Зелений ганебний треш.
Скороход та інших вигоняли льогко.
А Дубиняру сс...ся, аж трусяться.)
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29.01.2021 12:28
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Я бы на месте Голоса и ЕС не голосовал бы за это. Пусть зебилы мучаются з собачьим ртом и дальше Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8005
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29.01.2021 12:27 Ответить
Голос та ЄС тут ні при ділах.
Фракція сама має вирішити це питання.
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29.01.2021 12:30 Ответить
за що? щоб приймати дубінського до своєї фракції?
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29.01.2021 12:30 Ответить
Як добре, що таке політично безграмотне не на їх місці.
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29.01.2021 12:39 Ответить
Тупой собачий рот в панике?
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29.01.2021 12:28 Ответить
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 604
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29.01.2021 12:30 Ответить
Ти так і не надав докази що я порохобот. Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 7982№84
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29.01.2021 12:36 Ответить
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 9351
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29.01.2021 12:47 Ответить
при совке бы этот плакат назвали "звериный оскал сионизма".
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29.01.2021 12:48 Ответить
откуда знаешь? плакаты писал в пионерском лагере, или в туалете на стене коричневым пальцем?
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29.01.2021 12:55 Ответить
нет кудуплык, в отличии от тебя в киевской средней школе при совке хорошо учился...и в туалете в отличии от тебя бумагой пользуюсь с е р у н... в классе истории и обществоведения плакатов со звериными оскалами было три - оскал американского империализма, оскал сионизма и оскал НАТО. а ты шо двоечник уже ничего не помнишь? или ты еще вообще школоло? ну тогда не лезь когда взрослые разговаривают!
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29.01.2021 13:40 Ответить
Он не может помнить эти плакаты. Он в те времена был ещё в проекте.
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29.01.2021 13:51 Ответить
в проекте или нет, но точно если в твоей тупой башке отложились эти плакаты, и подобное фуфло, вы с дружком потерпевшие додики, бабушка в школу и обратно встречала, что бы первоклассники не опустили по дороге.
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29.01.2021 14:20 Ответить
та я тебя помню. сидело ты все время на параше, пальцы облизывало, боялось выходить. туалетной бумаги в школе не было))) а самые "от души" подсрачники, тебе пионеру и отличнику, были от меня. не забывай тетя
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29.01.2021 14:17 Ответить
самое интересное оленёнок пятнистый что ты тогда у своего папы даже мутной каплей на юух еще не болтался.....двоешник! школу то хоть удалось осилить? или сразу в шахту? прокурил учебу за школьной уборной пацан. а сейчас все вокруг виноваты? петушок парашный....
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29.01.2021 16:28 Ответить
Зелений ганебний треш.
Скороход та інших вигоняли льогко.
А Дубиняру сс...ся, аж трусяться.)
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29.01.2021 12:28 Ответить
а у них цуцванг. слишком много румынеску знает и если беня даст отмашку то поток дерьма про внутренности зе-уродов польется со всех говно-каналов
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29.01.2021 12:32 Ответить
Коли треба нікчемні заяви робити з міжнародних питань Укриїна-США наприклад, витягають Мішу Подоляка , а коли бороти зарвавшогося БЄнюфіціара справжнього впливу на Вовку , витягають спрвжнього кремлівського служаку.
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29.01.2021 12:34 Ответить
какой ужас - что же он будет без фракции делать неужели мандат сложит ?
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29.01.2021 12:29 Ответить
може свою макитру нарешті
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29.01.2021 12:32 Ответить
КЛОУНЫ!!!!
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29.01.2021 12:29 Ответить
Мэр Днепра Борис Филатов спустя почти три недели прокомментировал санкции, которые США ввели против его недруга депутата Рады от партии "Слуга народа" Александра Дубинского. Свой жесткий пост по этому поводу он обнародовал на личном аккаунте в Facebook, передает Диалог.UA. "Проблема господина Дубинского в том, что его не существует… Он не субъектен", - сказал Филатов. Он повторил свое нашумевшее заявление о том, что депутат является "говорящей ж****" олигарха Игоря Коломойского. Филатов также назвал Дубинского "информационным киллером", отметив, что тот получил жесткий ответ на свои действия. "Заслуживает внимания и факт позорного поведения человека, назвавшегося "политиком" и думавшего, что можно безнаказанно врать, лезть в американские внутренние дела, а после введения санкций плакать, метаться и трусливо поджимать хвост", - подчеркнул глава Днепра. Он отметил, что в истории с Дубинским проявился важный феномен, а именно: "токсичность" Коломойского. "Все, без исключения все, к чему прикоснется Беня, превращается в тлен и прах: аэропорт, стадион, футбольный клуб "Днепр" и т. д. и т. п.", - сказал Филатов. Дубинский, с его слов, стал еще одним доказательством данного мнения. Мэр высказал надежду, что украинские политики, особенно "из партии "Майбах"", сделают выводы из скандала. "А тебе, Саня, удачи и хорошего настроения", - обратился Филатов к Дубинскому. Он уточнил, что депутату уже не стоит ждать от него мести за нападки и фейки. "Не бойся. Я тебя простил. Об пустое место руки не марают", - констатировал глава Днепра.
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29.01.2021 12:47 Ответить
чую чуйкою, що незабаром того качуру будуть виключати
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29.01.2021 12:29 Ответить
Шо там татаровы с козырями! Вот вам картинка того, КТО все еще по-прежнему рулит в ВР - БЕНЯ!
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29.01.2021 12:30 Ответить
Это да. Я вот еще себе представил, что скоро саша дубынский ложь-киздеж подключится к общему хору отлученных гринпоцем от власти и корыта , типа богдана, гончарука, нефедова и т.п.. А там информации про осла и понимания процессов у собачего рта гораздо больше, чем у вышеперечисленных, ну может богдан тоже имеет огромный объем компромата на монику. И пройдет не так много времени, как все эти швондеры выдадут на гора миллиарды тонн такой инфы, что даже "отъявленные" порохоботы не смогли бы себе представить)))) Захлебнутся в дерьме все
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29.01.2021 13:00 Ответить
да да. вам уродам торопиться надо. ведь это ты качура был инициатором создания парламентской следственной комиссии по фейко-пленкам деркача. и ты следующий на очереди после собачьего рта
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29.01.2021 12:31 Ответить
Давай давай ,чмошник.Один уже по кличке собачий рот ,то же был такой смелый ! Все расследования требовал.А теперь свой собачий рот зашил и да же Украинский язык вспомнил.
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29.01.2021 12:39 Ответить
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 7591
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29.01.2021 12:34 Ответить
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8292 щоб кожний заср..ць в Україні бачив оце прокидаючись вранці
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29.01.2021 12:42 Ответить
Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 5127 Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 6450
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29.01.2021 13:14 Ответить
Саша, а как там мама?
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29.01.2021 12:35 Ответить
Мама Саши очень занята. Саша 3-4 раза в день приносит маме в стирку свои обосранные штаны.
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29.01.2021 12:40 Ответить
начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из Слуги Народа - это же просто какой то ... позор (с) Швондер, Собачье сердце, Булгаков МА
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29.01.2021 12:36 Ответить
Чекаю на новину "Продолжается Процесс сбора подписей".)))
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29.01.2021 12:36 Ответить
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 3559

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - А ОН ТЕБЯ...

https://youtu.be/My3DxPMQJWs

Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 5901
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29.01.2021 12:37 Ответить
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 1574 весчь
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29.01.2021 12:42 Ответить
Квартал продовжує шкваритись.
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29.01.2021 12:37 Ответить
Исключённый или не исключённый Дубинский останется "торпедой" еврейской мафии Коломойского.
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29.01.2021 12:40 Ответить
против оставшихся Зеленского, Ермака, Шиферов, Мендель -

еврейских ставленников еврейской мафии Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 6827
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29.01.2021 12:45 Ответить
того же Коломойского Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 6637

пауки в банке Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 4526
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29.01.2021 12:47 Ответить
Приехал Жрец
(Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша
Любимец Рабиндраната Тагора Иоканаан Марусидзе
(Заслуженный артист союзных республик). Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.

(И.Ильф, Е.Петров "Золотой теленок")
)))
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29.01.2021 12:41 Ответить
Может я чего то не понимаю? слуги каломыйского, ну на яух этот балаган? вам что занятся больше нечем как этого шмурдяя куда то принимать-исключать -переводить??? он ведь всеравно останется в раде и будет воздух портить вместе со всякими кгбешниками деркачами и шуфричами! что у нас в стране все так классно и побагатому шо можно на всякую фигню время тратить? вот уж точно дебилы.....
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29.01.2021 12:45 Ответить
На самом деле, за мат Ютуб должен был давно закрыть его канал. Нужно ещё исключить из депутатов. Депутат должен быть примером. Открывает ребёнок его канал. А там мат на перемате. Допускаю что он в своём телеграмме актуальные вещи пишет. Про коррупцию. А на видело ведёт себя не достойно. И как бы не факт что за Байдена закрыли. Давно пора
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29.01.2021 12:57 Ответить
Можна безкінечно довго дивитися як іпуть пуделя Коломойші в його тупий собачий рот. Бо цю "операцію" США проводить і над всім цензорівським скотом який "мочив" Порошенка всі 5+ років. "собачі рти" можуть заперечити що США ввела санкції не через це а через втручання в їхні вибори на стороні кремлівських агентів. Так звичайно і це очевидно. Але чомусь всі агенти яких іпуть в їхні собачі роти ВСІ займалися "мочиловом" Порошенка. Совпадєніє? Тому, цензорівські зелеватні шавки, коли ви відкриваєте ваші смердючі хавальник на Пороха чи Гончренка ви автоматично стаєте до табору агентів ФСБ і "тупих собачих ротів " Коломойші і Зелупи.
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29.01.2021 13:01 Ответить
Я так и не понял за шо?За кривое слово против чужого президента? Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 9509
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29.01.2021 13:07 Ответить
Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 4274
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29.01.2021 13:08 Ответить
А що тут думать... напихайте в тупий, сорбачий рот і підсрачника дайте...
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29.01.2021 13:10 Ответить
Бідна єврейська мама, яка любит скорость. Вона цього не переживе.
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29.01.2021 13:15 Ответить
Лучше собирали бы голоса за импичмент вашему преЗеденту! По прекрасному новому закону для этого нужно чуть ли не 100%голосов. Собирай-те!
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29.01.2021 15:32 Ответить
 
 