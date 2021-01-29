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Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415) Качура (167)

Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі

У фракції "Слуга народу" починається процес збору підписів за виключення нардепа Олександра Дубінського із фракції.

Про це у Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу". По-перше, я не почув ні з відкритих джерел, ні від Олександра Дубінського аргументацію, яка б дозволила мені ухвалити зважене рішення з цього питання. По-друге, народні депутати мають діяти відповідно до Конституції і законів України, в яких нічого не передбачено про персональні санкції, навіть запроваджені стратегічними партнерами", - йдеться в повідомленні.

За словами Качури, він запропонував звернутися фракції в ОГПУ і СБУ з проханням надати в межах міжнародної правової допомоги відповідну інформацію.

Інформацію також підтвердила Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми перейшли до етапу збору підписів за виключення. Зрештою, все це фіналізується на початку наступного тижня на фракції ... Буде зрозуміло, чи достатньо голосів для виключення Дубінського з фракції. Потрібно 172 голоси - це 70% від загальної кількості депутатів", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Також читайте: "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Я бы на месте Голоса и ЕС не голосовал бы за это. Пусть зебилы мучаются з собачьим ртом и дальше Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8005
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29.01.2021 12:27
+7
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 7591
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29.01.2021 12:34
+6
Зелений ганебний треш.
Скороход та інших вигоняли льогко.
А Дубиняру сс...ся, аж трусяться.)
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29.01.2021 12:28
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Я бы на месте Голоса и ЕС не голосовал бы за это. Пусть зебилы мучаются з собачьим ртом и дальше Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8005
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29.01.2021 12:27 Відповісти
Голос та ЄС тут ні при ділах.
Фракція сама має вирішити це питання.
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29.01.2021 12:30 Відповісти
за що? щоб приймати дубінського до своєї фракції?
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29.01.2021 12:30 Відповісти
Як добре, що таке політично безграмотне не на їх місці.
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29.01.2021 12:39 Відповісти
Тупой собачий рот в панике?
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29.01.2021 12:28 Відповісти
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 604
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29.01.2021 12:30 Відповісти
Ти так і не надав докази що я порохобот. Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 7982№84
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29.01.2021 12:36 Відповісти
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 9351
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29.01.2021 12:47 Відповісти
при совке бы этот плакат назвали "звериный оскал сионизма".
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29.01.2021 12:48 Відповісти
откуда знаешь? плакаты писал в пионерском лагере, или в туалете на стене коричневым пальцем?
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29.01.2021 12:55 Відповісти
нет кудуплык, в отличии от тебя в киевской средней школе при совке хорошо учился...и в туалете в отличии от тебя бумагой пользуюсь с е р у н... в классе истории и обществоведения плакатов со звериными оскалами было три - оскал американского империализма, оскал сионизма и оскал НАТО. а ты шо двоечник уже ничего не помнишь? или ты еще вообще школоло? ну тогда не лезь когда взрослые разговаривают!
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29.01.2021 13:40 Відповісти
Он не может помнить эти плакаты. Он в те времена был ещё в проекте.
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29.01.2021 13:51 Відповісти
в проекте или нет, но точно если в твоей тупой башке отложились эти плакаты, и подобное фуфло, вы с дружком потерпевшие додики, бабушка в школу и обратно встречала, что бы первоклассники не опустили по дороге.
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29.01.2021 14:20 Відповісти
та я тебя помню. сидело ты все время на параше, пальцы облизывало, боялось выходить. туалетной бумаги в школе не было))) а самые "от души" подсрачники, тебе пионеру и отличнику, были от меня. не забывай тетя
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29.01.2021 14:17 Відповісти
самое интересное оленёнок пятнистый что ты тогда у своего папы даже мутной каплей на юух еще не болтался.....двоешник! школу то хоть удалось осилить? или сразу в шахту? прокурил учебу за школьной уборной пацан. а сейчас все вокруг виноваты? петушок парашный....
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29.01.2021 16:28 Відповісти
Зелений ганебний треш.
Скороход та інших вигоняли льогко.
А Дубиняру сс...ся, аж трусяться.)
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29.01.2021 12:28 Відповісти
а у них цуцванг. слишком много румынеску знает и если беня даст отмашку то поток дерьма про внутренности зе-уродов польется со всех говно-каналов
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29.01.2021 12:32 Відповісти
Коли треба нікчемні заяви робити з міжнародних питань Укриїна-США наприклад, витягають Мішу Подоляка , а коли бороти зарвавшогося БЄнюфіціара справжнього впливу на Вовку , витягають спрвжнього кремлівського служаку.
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29.01.2021 12:34 Відповісти
какой ужас - что же он будет без фракции делать неужели мандат сложит ?
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29.01.2021 12:29 Відповісти
може свою макитру нарешті
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29.01.2021 12:32 Відповісти
КЛОУНЫ!!!!
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29.01.2021 12:29 Відповісти
Мэр Днепра Борис Филатов спустя почти три недели прокомментировал санкции, которые США ввели против его недруга депутата Рады от партии "Слуга народа" Александра Дубинского. Свой жесткий пост по этому поводу он обнародовал на личном аккаунте в Facebook, передает Диалог.UA. "Проблема господина Дубинского в том, что его не существует… Он не субъектен", - сказал Филатов. Он повторил свое нашумевшее заявление о том, что депутат является "говорящей ж****" олигарха Игоря Коломойского. Филатов также назвал Дубинского "информационным киллером", отметив, что тот получил жесткий ответ на свои действия. "Заслуживает внимания и факт позорного поведения человека, назвавшегося "политиком" и думавшего, что можно безнаказанно врать, лезть в американские внутренние дела, а после введения санкций плакать, метаться и трусливо поджимать хвост", - подчеркнул глава Днепра. Он отметил, что в истории с Дубинским проявился важный феномен, а именно: "токсичность" Коломойского. "Все, без исключения все, к чему прикоснется Беня, превращается в тлен и прах: аэропорт, стадион, футбольный клуб "Днепр" и т. д. и т. п.", - сказал Филатов. Дубинский, с его слов, стал еще одним доказательством данного мнения. Мэр высказал надежду, что украинские политики, особенно "из партии "Майбах"", сделают выводы из скандала. "А тебе, Саня, удачи и хорошего настроения", - обратился Филатов к Дубинскому. Он уточнил, что депутату уже не стоит ждать от него мести за нападки и фейки. "Не бойся. Я тебя простил. Об пустое место руки не марают", - констатировал глава Днепра.
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29.01.2021 12:47 Відповісти
чую чуйкою, що незабаром того качуру будуть виключати
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29.01.2021 12:29 Відповісти
Шо там татаровы с козырями! Вот вам картинка того, КТО все еще по-прежнему рулит в ВР - БЕНЯ!
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29.01.2021 12:30 Відповісти
Это да. Я вот еще себе представил, что скоро саша дубынский ложь-киздеж подключится к общему хору отлученных гринпоцем от власти и корыта , типа богдана, гончарука, нефедова и т.п.. А там информации про осла и понимания процессов у собачего рта гораздо больше, чем у вышеперечисленных, ну может богдан тоже имеет огромный объем компромата на монику. И пройдет не так много времени, как все эти швондеры выдадут на гора миллиарды тонн такой инфы, что даже "отъявленные" порохоботы не смогли бы себе представить)))) Захлебнутся в дерьме все
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29.01.2021 13:00 Відповісти
да да. вам уродам торопиться надо. ведь это ты качура был инициатором создания парламентской следственной комиссии по фейко-пленкам деркача. и ты следующий на очереди после собачьего рта
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29.01.2021 12:31 Відповісти
Давай давай ,чмошник.Один уже по кличке собачий рот ,то же был такой смелый ! Все расследования требовал.А теперь свой собачий рот зашил и да же Украинский язык вспомнил.
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29.01.2021 12:39 Відповісти
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 7591
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29.01.2021 12:34 Відповісти
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8292 щоб кожний заср..ць в Україні бачив оце прокидаючись вранці
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29.01.2021 12:42 Відповісти
Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 5127 Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 6450
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29.01.2021 13:14 Відповісти
Саша, а как там мама?
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29.01.2021 12:35 Відповісти
Мама Саши очень занята. Саша 3-4 раза в день приносит маме в стирку свои обосранные штаны.
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29.01.2021 12:40 Відповісти
начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из Слуги Народа - это же просто какой то ... позор (с) Швондер, Собачье сердце, Булгаков МА
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29.01.2021 12:36 Відповісти
Чекаю на новину "Продолжается Процесс сбора подписей".)))
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29.01.2021 12:36 Відповісти
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 3559

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - А ОН ТЕБЯ...

https://youtu.be/My3DxPMQJWs

Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 5901
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29.01.2021 12:37 Відповісти
Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 1574 весчь
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29.01.2021 12:42 Відповісти
Квартал продовжує шкваритись.
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29.01.2021 12:37 Відповісти
Исключённый или не исключённый Дубинский останется "торпедой" еврейской мафии Коломойского.
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29.01.2021 12:40 Відповісти
против оставшихся Зеленского, Ермака, Шиферов, Мендель -

еврейских ставленников еврейской мафии Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 6827
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29.01.2021 12:45 Відповісти
того же Коломойского Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 6637

пауки в банке Начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 4526
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29.01.2021 12:47 Відповісти
Приехал Жрец
(Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша
Любимец Рабиндраната Тагора Иоканаан Марусидзе
(Заслуженный артист союзных республик). Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.

(И.Ильф, Е.Петров "Золотой теленок")
)))
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29.01.2021 12:41 Відповісти
Может я чего то не понимаю? слуги каломыйского, ну на яух этот балаган? вам что занятся больше нечем как этого шмурдяя куда то принимать-исключать -переводить??? он ведь всеравно останется в раде и будет воздух портить вместе со всякими кгбешниками деркачами и шуфричами! что у нас в стране все так классно и побагатому шо можно на всякую фигню время тратить? вот уж точно дебилы.....
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29.01.2021 12:45 Відповісти
На самом деле, за мат Ютуб должен был давно закрыть его канал. Нужно ещё исключить из депутатов. Депутат должен быть примером. Открывает ребёнок его канал. А там мат на перемате. Допускаю что он в своём телеграмме актуальные вещи пишет. Про коррупцию. А на видело ведёт себя не достойно. И как бы не факт что за Байдена закрыли. Давно пора
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29.01.2021 12:57 Відповісти
Можна безкінечно довго дивитися як іпуть пуделя Коломойші в його тупий собачий рот. Бо цю "операцію" США проводить і над всім цензорівським скотом який "мочив" Порошенка всі 5+ років. "собачі рти" можуть заперечити що США ввела санкції не через це а через втручання в їхні вибори на стороні кремлівських агентів. Так звичайно і це очевидно. Але чомусь всі агенти яких іпуть в їхні собачі роти ВСІ займалися "мочиловом" Порошенка. Совпадєніє? Тому, цензорівські зелеватні шавки, коли ви відкриваєте ваші смердючі хавальник на Пороха чи Гончренка ви автоматично стаєте до табору агентів ФСБ і "тупих собачих ротів " Коломойші і Зелупи.
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29.01.2021 13:01 Відповісти
Я так и не понял за шо?За кривое слово против чужого президента? Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 9509
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29.01.2021 13:07 Відповісти
Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 4274
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29.01.2021 13:08 Відповісти
А що тут думать... напихайте в тупий, сорбачий рот і підсрачника дайте...
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29.01.2021 13:10 Відповісти
Бідна єврейська мама, яка любит скорость. Вона цього не переживе.
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29.01.2021 13:15 Відповісти
Лучше собирали бы голоса за импичмент вашему преЗеденту! По прекрасному новому закону для этого нужно чуть ли не 100%голосов. Собирай-те!
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29.01.2021 15:32 Відповісти
 
 