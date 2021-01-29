У фракції "Слуга народу" починається процес збору підписів за виключення нардепа Олександра Дубінського із фракції.

Про це у Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу". По-перше, я не почув ні з відкритих джерел, ні від Олександра Дубінського аргументацію, яка б дозволила мені ухвалити зважене рішення з цього питання. По-друге, народні депутати мають діяти відповідно до Конституції і законів України, в яких нічого не передбачено про персональні санкції, навіть запроваджені стратегічними партнерами", - йдеться в повідомленні.

За словами Качури, він запропонував звернутися фракції в ОГПУ і СБУ з проханням надати в межах міжнародної правової допомоги відповідну інформацію.

Інформацію також підтвердила Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми перейшли до етапу збору підписів за виключення. Зрештою, все це фіналізується на початку наступного тижня на фракції ... Буде зрозуміло, чи достатньо голосів для виключення Дубінського з фракції. Потрібно 172 голоси - це 70% від загальної кількості депутатів", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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