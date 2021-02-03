Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я бы не сводил это к закрытию каналов - это откровенно пророссийский и российский дискурс, в который сейчас пытаются впихнуть эту всю дискуссию. Разговор должен идти об антиукраинской деятельности, в частности деятельности, которая является общей с террористами, оккупировавшими украинский Донбасс, с российскими наемниками и их марионетками - и об их совместном бизнесе. А также о бизнесе, который здесь вели агенты российского влияния", - сказал нардеп.
По мнению Потураева, деятельность этих телеканалов финансируется с оккупированных территорий.
"Именно об этом мы должны говорить, именно с этим мы боролись. Эта ситуация не о канале, не о свободе слова. Это о финансировании пропаганды деньгами, которые имеют происхождение из оккупированных территорий", - сказал Потураев.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Це складне слово , але таки доведеться запам'ятати .
"Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу."
Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", - сказал он."
С 1996 по 1997 гг. - преподаватель кафедры журналистики факультета систем и средств массовой информации и коммуникации в Днепропетровском государственном университете.
С 1997 по 1998 гг. - председатель департамента по связям с общественностью в ФПК " Единые энергетические системы Украины ".
С 1998 года - руководитель политических и избирательных проектов в Центре содействия развитию местного самоуправления и общественных связей "Третий сектор".
До другого пункту ЄЕС... питання по перевзуванню ще є???
тут як би сама карма вимагає...за щоб нестора не гепнули (не при слові згадано)))) - все було б по темі! ще й як!
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Мураевскую помойку "НАШ" забыли - тоже кремлёвский канал.
В двух словах, тезисно.
- На мой взгляд основная мотивация закрытия медведчуковских каналов - выросшее влияние Ахметова на зеленых.
- После того, как Оппоблок раскололся на две части, ахметовская часть с Вилкулом и Новинским утонула, а медведчуковская получила в одно рыло почти весь пророссийский рейтинг. Таким образом Ахметов впервые за долгие годы остался без своей фракции в Раде.
- Очевидно, что Ахметов будет делать новый проект (помимо покупки влияния в старых). Старт раскрутки Разумкова - это оно? Х.з. Возможно.
В любом случае, делать новые ватные проекты гораздо проще без гавкающих медведчуковских рупоров.
- Несколько конкурирующих ватных проектов лучше, чем один ватный проект, без потерь собирающий на себя голоса всех плачущих за совком и всех молящихся на Россиюшку.
Таким образом, главным бенефициаром закрытия каналов Медведчука получат другие ватные каналы, а именно Интер и Украина24, на которые и поползет ватка после перекрытия трех живительных источников ватного вдохновения.
Интер и Украина24. Т.е. Фирташ и Ахметов.
Ой, а Фирташ и Ахметов - это не те ли самые ребята, в пользу которых и осуществлялись в течении, как минимум, последнего года решения зеленых? Назначения в Кабмине, рост тарифов, мм? Ну вот теперь Вова им еще и телезрителей подсыпал, ничего нового.
Вашингтонський обком почав працювати, як слід.
А тобі хто союзник - свинособаки?
Невже Байден так кардинально змінив відношення Зеленського до сепарів? чи то рейтинг майже став о пів шостого....
Але!! Территорія Неньки оккупована "НафтоГазюкою"!
Всі вже зрозуміли , що "НафтоГазюка" аллігаторів
це Вищий Орган(може і оргазм) олігархічного впливу
на ВИЖИВАННЯ НАРОДУ УКРАЇНИ??
Блокуй не блокуй- отримаєш х....
ІМХО
і з цими доказами- в суд
інакше Зе прийдеться робити ВИНУВАТУ МОРДУ ЛИЦЯ І ВІДКРИВАТИ КАНаЛИ ЗНОВУ..
ЗВИЧАЙНО,РЕЙТИНГИ ДО РЕЙТИНГІВ мОЙСЕЯ-пАСІЧНИКА НЕ ВПАДУТЬ,АЛЕ...