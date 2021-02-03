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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121) Потураев (135)

Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, -

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я бы не сводил это к закрытию каналов - это откровенно пророссийский и российский дискурс, в который сейчас пытаются впихнуть эту всю дискуссию. Разговор должен идти об антиукраинской деятельности, в частности деятельности, которая является общей с террористами, оккупировавшими украинский Донбасс, с российскими наемниками и их марионетками - и об их совместном бизнесе. А также о бизнесе, который здесь вели агенты российского влияния", - сказал нардеп.

По мнению Потураева, деятельность этих телеканалов финансируется с оккупированных территорий.

"Именно об этом мы должны говорить, именно с этим мы боролись. Эта ситуация не о канале, не о свободе слова. Это о финансировании пропаганды деньгами, которые имеют происхождение из оккупированных территорий", - сказал Потураев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Совсем недавно.

"Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу."

Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", - сказал он."
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03.02.2021 15:49
+13
Ну так це й так зрозуміло. Коли СБУ заарештує цю колаборантська наволоч?
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03.02.2021 15:48
+13
"Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния."
-----------
Мураевскую помойку "НАШ" забыли - тоже кремлёвский канал.
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03.02.2021 15:54
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Ну так це й так зрозуміло. Коли СБУ заарештує цю колаборантська наволоч?
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03.02.2021 15:48 Ответить
к о л а б о р а ц і о н і с т с ь к у .
Це складне слово , але таки доведеться запам'ятати .
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03.02.2021 15:52 Ответить
Дякую за уточнення)
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03.02.2021 15:54 Ответить
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5782Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2888" />
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03.02.2021 16:47 Ответить
Ниче, что эти агенты сидят в ВР?
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03.02.2021 15:48 Ответить
Деятельность заблокированных телеканалов финансируется из оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1051
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03.02.2021 15:49 Ответить
Совсем недавно.

"Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу."

Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", - сказал он."
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03.02.2021 15:49 Ответить
Люся є відомим майстром з перевзування у повітрі
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03.02.2021 15:56 Ответить
Люся - то есть путинская потаскуха, засланная в тыл врага.
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03.02.2021 16:01 Ответить
Гепард? Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4933
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03.02.2021 16:18 Ответить
та який гєпард. Щур він помийний
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03.02.2021 16:33 Ответить
Закрили - це добре. Ще б журнашлюхам чорну мітку, щоб ніде не змогли знайти роботу по спеціальності.
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03.02.2021 15:50 Ответить
100% ! журнашлюхи , работавшие на иудских помойках ,пусть теперь чемоданы в «лнр», «днр» пакуют и наслаждаются рашистским раем
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03.02.2021 16:54 Ответить
Нут так арестовывайте счета и тех кто ими управляет и кофискуйте в бюджет всю их собственность !
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03.02.2021 15:51 Ответить
Які моментальні викрути і перевбуваня...І це тільки но держдеп крутнув гвинта на чверть оберту.
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03.02.2021 15:52 Ответить
Доречі... коротенько з біографії Потураєва...

С 1996 по 1997 гг. - преподаватель кафедры журналистики факультета систем и средств массовой информации и коммуникации в Днепропетровском государственном университете.
С 1997 по 1998 гг. - председатель департамента по связям с общественностью в ФПК " Единые энергетические системы Украины ".
С 1998 года - руководитель политических и избирательных проектов в Центре содействия развитию местного самоуправления и общественных связей "Третий сектор".

До другого пункту ЄЕС... питання по перевзуванню ще є???
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03.02.2021 16:03 Ответить
Вибачаюся, що не по темі... Але голові парламентського комітету по свободі слова треба би все одно дати кулаком в око. Шуфричу, якщо хтось призабув.
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03.02.2021 15:53 Ответить
Тільки вже в ліве--бо праве пошкожене Але цього вилупка потрібно бити вже раз в місяць, бо як говорив Москаль---воно в дитинстві випало з коляски і вдарилось головою.
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03.02.2021 16:06 Ответить
не вибачайтесь!
тут як би сама карма вимагає...за щоб нестора не гепнули (не при слові згадано)))) - все було б по темі! ще й як!
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03.02.2021 16:09 Ответить
і то правда! стільки часу пройшло, а шуфрич допіру не пи..жений
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03.02.2021 16:35 Ответить
Позеленел. Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 5289
Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 5572
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03.02.2021 15:54 Ответить
"Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния."
-----------
Мураевскую помойку "НАШ" забыли - тоже кремлёвский канал.
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03.02.2021 15:54 Ответить
может его оставили, чтобы публично издеваться над ватниками Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3936 ну или для выявления пророссийских агентов ....так сказать лабораторную крысу...
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03.02.2021 15:56 Ответить
Навіть сама велика подорож починається з першого кроку. Китайська мудрість. Доберуться і до Г+Г, і до "НАШ", який зовсім не наш...
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03.02.2021 16:02 Ответить
Светлана Самборска

В двух словах, тезисно.

- На мой взгляд основная мотивация закрытия медведчуковских каналов - выросшее влияние Ахметова на зеленых.

- После того, как Оппоблок раскололся на две части, ахметовская часть с Вилкулом и Новинским утонула, а медведчуковская получила в одно рыло почти весь пророссийский рейтинг. Таким образом Ахметов впервые за долгие годы остался без своей фракции в Раде.
- Очевидно, что Ахметов будет делать новый проект (помимо покупки влияния в старых). Старт раскрутки Разумкова - это оно? Х.з. Возможно.
В любом случае, делать новые ватные проекты гораздо проще без гавкающих медведчуковских рупоров.
- Несколько конкурирующих ватных проектов лучше, чем один ватный проект, без потерь собирающий на себя голоса всех плачущих за совком и всех молящихся на Россиюшку.

Таким образом, главным бенефициаром закрытия каналов Медведчука получат другие ватные каналы, а именно Интер и Украина24, на которые и поползет ватка после перекрытия трех живительных источников ватного вдохновения.

Интер и Украина24. Т.е. Фирташ и Ахметов.

Ой, а Фирташ и Ахметов - это не те ли самые ребята, в пользу которых и осуществлялись в течении, как минимум, последнего года решения зеленых? Назначения в Кабмине, рост тарифов, мм? Ну вот теперь Вова им еще и телезрителей подсыпал, ничего нового.
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03.02.2021 16:02 Ответить
Ой, а Фирташ и Ахметов - это не те ли самые ребята, в пользу которых и осуществлялись в течении, как минимум, последнего года решения зеленых? Назначения в Кабмине, рост тарифов, мм? Ну вот теперь Вова им еще и телезрителей подсыпал, ничего нового.
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03.02.2021 16:03 Ответить
Сьогодні не встигаю рахувати новітніх патріотів країни.
Вашингтонський обком почав працювати, як слід.
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03.02.2021 15:57 Ответить
Вы заслуживаете таких союзников. Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9176
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03.02.2021 16:02 Ответить
я вельми задоволений такими союзниками, як Вашингтонський обком.
А тобі хто союзник - свинособаки?
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03.02.2021 16:04 Ответить
См. выше.
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03.02.2021 16:19 Ответить
Нихрена себе чудеса на виражах!!!
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4061
Невже Байден так кардинально змінив відношення Зеленського до сепарів? чи то рейтинг майже став о пів шостого....
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03.02.2021 16:02 Ответить
не до сепаров, а до медведчука и Байден здесь имеет косвенное отношение
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03.02.2021 16:47 Ответить
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1490
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03.02.2021 16:02 Ответить
Банковая, через прикупленных и обласканных блогеров начала разгонять месседж, дескать героический герой Зеленский сделал то, на что Порошенко не решился! И ведь поверят, да!
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03.02.2021 16:12 Ответить
Внешнее управление
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03.02.2021 16:06 Ответить
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3554
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03.02.2021 16:06 Ответить
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9388
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03.02.2021 16:06 Ответить
повідомьте цьому Жоріну, про те, про що йому вже неожноразово писали побратими з Кривого Рогу. В цьому місті отримав крісло мера опезежопець та вірна шістка вілкула - павлов. А дружбанами падлова зараз є декілька персонажів, колишніх ярих патріотів, у тому числі ветеран "Азову" на позивний Художник. Так от як раз вони й будуть збирати тітушню задля підтримки свинособачих посіпак, бо (див. вище) павлов є їхнім дахом та працевлаштувателем. Невже "Азов" не взмозі розібратися із перебіжчиками?
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03.02.2021 16:40 Ответить
на орде грядёт смена сцаря батюшки, естественно и в Украине началась возня и борьба среди кремлёвских холуёв за близость к телу нового *****, вряд ли кащей останется фаворитом, вот беня и ловит удачу Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5402
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03.02.2021 16:11 Ответить
Напевно і може можливо...
Але!! Территорія Неньки оккупована "НафтоГазюкою"!
Всі вже зрозуміли , що "НафтоГазюка" аллігаторів
це Вищий Орган(може і оргазм) олігархічного впливу
на ВИЖИВАННЯ НАРОДУ УКРАЇНИ??
Блокуй не блокуй- отримаєш х....
ІМХО
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03.02.2021 16:14 Ответить
Понеслось говно по трубам (с)Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1762
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03.02.2021 16:16 Ответить
Ни о какой "свободе слова" ,"СМИ" "политических преследований" и т.д. здесь и речи нет. Данные каналы ТВ - это не что иное , как информационная подлая диверсия внешнего врага РФ и именно на внешнего врага работают за его же деньги все эти Козаки. Мертверчуки, Грабиновичи, и Муфричи и их гнилые каналы со всякими паскудами. Там, где речь идет о безопасности и территориальной целостности нашего государство, всякая политика кончается, тогда надо просто драться за свою Родину со всяким отребьем, которому она не нужна..
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03.02.2021 16:19 Ответить
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 6711
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03.02.2021 16:22 Ответить
Все вірно. Там Разумков щось казав про докази? Так хай зніме з Козака та інших фігурантів недоторканність і віддасть під слідство. До речі, після ранкового виступу Рабіновіча, Разумков мусить зняти недоторканність і з нього та вимагати розслідування стосовно його погроз життю вищих посадових осіб країни та ворожу агітацію.
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03.02.2021 16:27 Ответить
не перестаю поражаться прозрению зелени и кульбитами с переобуванием в воздусях Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 6528
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03.02.2021 16:37 Ответить
ну .. член ПР,БПП і ЄС Петро теж демонстрував майстерність... Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9217
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03.02.2021 19:08 Ответить
во вред Украине?
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04.02.2021 14:44 Ответить
А ведь бывает польза от табу на анал!
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03.02.2021 16:57 Ответить
фінансування пропаганди грошима, які мають походження з окупованих територій

і з цими доказами- в суд
інакше Зе прийдеться робити ВИНУВАТУ МОРДУ ЛИЦЯ І ВІДКРИВАТИ КАНаЛИ ЗНОВУ..
ЗВИЧАЙНО,РЕЙТИНГИ ДО РЕЙТИНГІВ мОЙСЕЯ-пАСІЧНИКА НЕ ВПАДУТЬ,АЛЕ...
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03.02.2021 19:05 Ответить
 
 