Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що заблоковані телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK є агентами російського впливу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я б не зводив це до закриття каналів - це відверто проросійський і російський дискурс, в який зараз намагаються запхнути цю всю дискусію. Розмова має йти про антиукраїнську діяльність, зокрема діяльність, яка є спільною з терористами, які окупували український Донбас, з російськими найманцями та їхніми маріонетками - і про їхній спільний бізнес. А також про бізнес, який тут вели агенти російського впливу", - сказав нардеп.
На думку Потураєва, діяльність цих телеканалів фінансується з окупованих територій.
"Саме про це ми маємо говорити, саме з цим ми боролися. Ця ситуація не про канал, не про свободу слова. Це про фінансування пропаганди грошима, які мають походження з окупованих територій", - сказав Потураєв.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Це складне слово , але таки доведеться запам'ятати .
"Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу."
Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", - сказал он."
С 1996 по 1997 гг. - преподаватель кафедры журналистики факультета систем и средств массовой информации и коммуникации в Днепропетровском государственном университете.
С 1997 по 1998 гг. - председатель департамента по связям с общественностью в ФПК " Единые энергетические системы Украины ".
С 1998 года - руководитель политических и избирательных проектов в Центре содействия развитию местного самоуправления и общественных связей "Третий сектор".
До другого пункту ЄЕС... питання по перевзуванню ще є???
тут як би сама карма вимагає...за щоб нестора не гепнули (не при слові згадано)))) - все було б по темі! ще й як!
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Мураевскую помойку "НАШ" забыли - тоже кремлёвский канал.
В двух словах, тезисно.
- На мой взгляд основная мотивация закрытия медведчуковских каналов - выросшее влияние Ахметова на зеленых.
- После того, как Оппоблок раскололся на две части, ахметовская часть с Вилкулом и Новинским утонула, а медведчуковская получила в одно рыло почти весь пророссийский рейтинг. Таким образом Ахметов впервые за долгие годы остался без своей фракции в Раде.
- Очевидно, что Ахметов будет делать новый проект (помимо покупки влияния в старых). Старт раскрутки Разумкова - это оно? Х.з. Возможно.
В любом случае, делать новые ватные проекты гораздо проще без гавкающих медведчуковских рупоров.
- Несколько конкурирующих ватных проектов лучше, чем один ватный проект, без потерь собирающий на себя голоса всех плачущих за совком и всех молящихся на Россиюшку.
Таким образом, главным бенефициаром закрытия каналов Медведчука получат другие ватные каналы, а именно Интер и Украина24, на которые и поползет ватка после перекрытия трех живительных источников ватного вдохновения.
Интер и Украина24. Т.е. Фирташ и Ахметов.
Ой, а Фирташ и Ахметов - это не те ли самые ребята, в пользу которых и осуществлялись в течении, как минимум, последнего года решения зеленых? Назначения в Кабмине, рост тарифов, мм? Ну вот теперь Вова им еще и телезрителей подсыпал, ничего нового.
Вашингтонський обком почав працювати, як слід.
А тобі хто союзник - свинособаки?
Невже Байден так кардинально змінив відношення Зеленського до сепарів? чи то рейтинг майже став о пів шостого....
Але!! Территорія Неньки оккупована "НафтоГазюкою"!
Всі вже зрозуміли , що "НафтоГазюка" аллігаторів
це Вищий Орган(може і оргазм) олігархічного впливу
на ВИЖИВАННЯ НАРОДУ УКРАЇНИ??
Блокуй не блокуй- отримаєш х....
ІМХО
і з цими доказами- в суд
інакше Зе прийдеться робити ВИНУВАТУ МОРДУ ЛИЦЯ І ВІДКРИВАТИ КАНаЛИ ЗНОВУ..
ЗВИЧАЙНО,РЕЙТИНГИ ДО РЕЙТИНГІВ мОЙСЕЯ-пАСІЧНИКА НЕ ВПАДУТЬ,АЛЕ...