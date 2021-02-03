УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8917 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
6 358 54
112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121) Потураєв (129)

Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, -

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що заблоковані телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK є агентами російського впливу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я б не зводив це до закриття каналів - це відверто проросійський і російський дискурс, в який зараз намагаються запхнути цю всю дискусію. Розмова має йти про антиукраїнську діяльність, зокрема діяльність, яка є спільною з терористами, які окупували український Донбас, з російськими найманцями та їхніми маріонетками - і про їхній спільний бізнес. А також про бізнес, який тут вели агенти російського впливу", - сказав нардеп.

На думку Потураєва, діяльність цих телеканалів фінансується з окупованих територій.

"Саме про це ми маємо говорити, саме з цим ми боролися. Ця ситуація не про канал, не про свободу слова. Це про фінансування пропаганди грошима, які мають походження з окупованих територій", - сказав Потураєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Совсем недавно.

"Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу."

Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", - сказал он."
показати весь коментар
03.02.2021 15:49
+13
Ну так це й так зрозуміло. Коли СБУ заарештує цю колаборантська наволоч?
показати весь коментар
03.02.2021 15:48
+13
"Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния."
-----------
Мураевскую помойку "НАШ" забыли - тоже кремлёвский канал.
показати весь коментар
03.02.2021 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так це й так зрозуміло. Коли СБУ заарештує цю колаборантська наволоч?
показати весь коментар
03.02.2021 15:48 Відповісти
к о л а б о р а ц і о н і с т с ь к у .
Це складне слово , але таки доведеться запам'ятати .
показати весь коментар
03.02.2021 15:52 Відповісти
Дякую за уточнення)
показати весь коментар
03.02.2021 15:54 Відповісти
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5782Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2888" />
показати весь коментар
03.02.2021 16:47 Відповісти
Ниче, что эти агенты сидят в ВР?
показати весь коментар
03.02.2021 15:48 Відповісти
Деятельность заблокированных телеканалов финансируется из оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1051
показати весь коментар
03.02.2021 15:49 Відповісти
Совсем недавно.

"Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу."

Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", - сказал он."
показати весь коментар
03.02.2021 15:49 Відповісти
Люся є відомим майстром з перевзування у повітрі
показати весь коментар
03.02.2021 15:56 Відповісти
Люся - то есть путинская потаскуха, засланная в тыл врага.
показати весь коментар
03.02.2021 16:01 Відповісти
Гепард? Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4933
показати весь коментар
03.02.2021 16:18 Відповісти
та який гєпард. Щур він помийний
показати весь коментар
03.02.2021 16:33 Відповісти
Закрили - це добре. Ще б журнашлюхам чорну мітку, щоб ніде не змогли знайти роботу по спеціальності.
показати весь коментар
03.02.2021 15:50 Відповісти
100% ! журнашлюхи , работавшие на иудских помойках ,пусть теперь чемоданы в «лнр», «днр» пакуют и наслаждаются рашистским раем
показати весь коментар
03.02.2021 16:54 Відповісти
Нут так арестовывайте счета и тех кто ими управляет и кофискуйте в бюджет всю их собственность !
показати весь коментар
03.02.2021 15:51 Відповісти
Які моментальні викрути і перевбуваня...І це тільки но держдеп крутнув гвинта на чверть оберту.
показати весь коментар
03.02.2021 15:52 Відповісти
Доречі... коротенько з біографії Потураєва...

С 1996 по 1997 гг. - преподаватель кафедры журналистики факультета систем и средств массовой информации и коммуникации в Днепропетровском государственном университете.
С 1997 по 1998 гг. - председатель департамента по связям с общественностью в ФПК " Единые энергетические системы Украины ".
С 1998 года - руководитель политических и избирательных проектов в Центре содействия развитию местного самоуправления и общественных связей "Третий сектор".

До другого пункту ЄЕС... питання по перевзуванню ще є???
показати весь коментар
03.02.2021 16:03 Відповісти
Вибачаюся, що не по темі... Але голові парламентського комітету по свободі слова треба би все одно дати кулаком в око. Шуфричу, якщо хтось призабув.
показати весь коментар
03.02.2021 15:53 Відповісти
Тільки вже в ліве--бо праве пошкожене Але цього вилупка потрібно бити вже раз в місяць, бо як говорив Москаль---воно в дитинстві випало з коляски і вдарилось головою.
показати весь коментар
03.02.2021 16:06 Відповісти
не вибачайтесь!
тут як би сама карма вимагає...за щоб нестора не гепнули (не при слові згадано)))) - все було б по темі! ще й як!
показати весь коментар
03.02.2021 16:09 Відповісти
і то правда! стільки часу пройшло, а шуфрич допіру не пи..жений
показати весь коментар
03.02.2021 16:35 Відповісти
Позеленел. Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 5289
Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 5572
показати весь коментар
03.02.2021 15:54 Відповісти
"Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния."
-----------
Мураевскую помойку "НАШ" забыли - тоже кремлёвский канал.
показати весь коментар
03.02.2021 15:54 Відповісти
может его оставили, чтобы публично издеваться над ватниками Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3936 ну или для выявления пророссийских агентов ....так сказать лабораторную крысу...
показати весь коментар
03.02.2021 15:56 Відповісти
Навіть сама велика подорож починається з першого кроку. Китайська мудрість. Доберуться і до Г+Г, і до "НАШ", який зовсім не наш...
показати весь коментар
03.02.2021 16:02 Відповісти
Светлана Самборска

В двух словах, тезисно.

- На мой взгляд основная мотивация закрытия медведчуковских каналов - выросшее влияние Ахметова на зеленых.

- После того, как Оппоблок раскололся на две части, ахметовская часть с Вилкулом и Новинским утонула, а медведчуковская получила в одно рыло почти весь пророссийский рейтинг. Таким образом Ахметов впервые за долгие годы остался без своей фракции в Раде.
- Очевидно, что Ахметов будет делать новый проект (помимо покупки влияния в старых). Старт раскрутки Разумкова - это оно? Х.з. Возможно.
В любом случае, делать новые ватные проекты гораздо проще без гавкающих медведчуковских рупоров.
- Несколько конкурирующих ватных проектов лучше, чем один ватный проект, без потерь собирающий на себя голоса всех плачущих за совком и всех молящихся на Россиюшку.

Таким образом, главным бенефициаром закрытия каналов Медведчука получат другие ватные каналы, а именно Интер и Украина24, на которые и поползет ватка после перекрытия трех живительных источников ватного вдохновения.

Интер и Украина24. Т.е. Фирташ и Ахметов.

Ой, а Фирташ и Ахметов - это не те ли самые ребята, в пользу которых и осуществлялись в течении, как минимум, последнего года решения зеленых? Назначения в Кабмине, рост тарифов, мм? Ну вот теперь Вова им еще и телезрителей подсыпал, ничего нового.
показати весь коментар
03.02.2021 16:02 Відповісти
Ой, а Фирташ и Ахметов - это не те ли самые ребята, в пользу которых и осуществлялись в течении, как минимум, последнего года решения зеленых? Назначения в Кабмине, рост тарифов, мм? Ну вот теперь Вова им еще и телезрителей подсыпал, ничего нового.
показати весь коментар
03.02.2021 16:03 Відповісти
Сьогодні не встигаю рахувати новітніх патріотів країни.
Вашингтонський обком почав працювати, як слід.
показати весь коментар
03.02.2021 15:57 Відповісти
Вы заслуживаете таких союзников. Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9176
показати весь коментар
03.02.2021 16:02 Відповісти
я вельми задоволений такими союзниками, як Вашингтонський обком.
А тобі хто союзник - свинособаки?
показати весь коментар
03.02.2021 16:04 Відповісти
См. выше.
показати весь коментар
03.02.2021 16:19 Відповісти
Нихрена себе чудеса на виражах!!!
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4061
Невже Байден так кардинально змінив відношення Зеленського до сепарів? чи то рейтинг майже став о пів шостого....
показати весь коментар
03.02.2021 16:02 Відповісти
не до сепаров, а до медведчука и Байден здесь имеет косвенное отношение
показати весь коментар
03.02.2021 16:47 Відповісти
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1490
показати весь коментар
03.02.2021 16:02 Відповісти
Банковая, через прикупленных и обласканных блогеров начала разгонять месседж, дескать героический герой Зеленский сделал то, на что Порошенко не решился! И ведь поверят, да!
показати весь коментар
03.02.2021 16:12 Відповісти
Внешнее управление
показати весь коментар
03.02.2021 16:06 Відповісти
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3554
показати весь коментар
03.02.2021 16:06 Відповісти
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9388
показати весь коментар
03.02.2021 16:06 Відповісти
повідомьте цьому Жоріну, про те, про що йому вже неожноразово писали побратими з Кривого Рогу. В цьому місті отримав крісло мера опезежопець та вірна шістка вілкула - павлов. А дружбанами падлова зараз є декілька персонажів, колишніх ярих патріотів, у тому числі ветеран "Азову" на позивний Художник. Так от як раз вони й будуть збирати тітушню задля підтримки свинособачих посіпак, бо (див. вище) павлов є їхнім дахом та працевлаштувателем. Невже "Азов" не взмозі розібратися із перебіжчиками?
показати весь коментар
03.02.2021 16:40 Відповісти
на орде грядёт смена сцаря батюшки, естественно и в Украине началась возня и борьба среди кремлёвских холуёв за близость к телу нового *****, вряд ли кащей останется фаворитом, вот беня и ловит удачу Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5402
показати весь коментар
03.02.2021 16:11 Відповісти
Напевно і може можливо...
Але!! Территорія Неньки оккупована "НафтоГазюкою"!
Всі вже зрозуміли , що "НафтоГазюка" аллігаторів
це Вищий Орган(може і оргазм) олігархічного впливу
на ВИЖИВАННЯ НАРОДУ УКРАЇНИ??
Блокуй не блокуй- отримаєш х....
ІМХО
показати весь коментар
03.02.2021 16:14 Відповісти
Понеслось говно по трубам (с)Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1762
показати весь коментар
03.02.2021 16:16 Відповісти
Ни о какой "свободе слова" ,"СМИ" "политических преследований" и т.д. здесь и речи нет. Данные каналы ТВ - это не что иное , как информационная подлая диверсия внешнего врага РФ и именно на внешнего врага работают за его же деньги все эти Козаки. Мертверчуки, Грабиновичи, и Муфричи и их гнилые каналы со всякими паскудами. Там, где речь идет о безопасности и территориальной целостности нашего государство, всякая политика кончается, тогда надо просто драться за свою Родину со всяким отребьем, которому она не нужна..
показати весь коментар
03.02.2021 16:19 Відповісти
Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 6711
показати весь коментар
03.02.2021 16:22 Відповісти
Все вірно. Там Разумков щось казав про докази? Так хай зніме з Козака та інших фігурантів недоторканність і віддасть під слідство. До речі, після ранкового виступу Рабіновіча, Разумков мусить зняти недоторканність і з нього та вимагати розслідування стосовно його погроз життю вищих посадових осіб країни та ворожу агітацію.
показати весь коментар
03.02.2021 16:27 Відповісти
не перестаю поражаться прозрению зелени и кульбитами с переобуванием в воздусях Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 6528
показати весь коментар
03.02.2021 16:37 Відповісти
ну .. член ПР,БПП і ЄС Петро теж демонстрував майстерність... Діяльність заблокованих телеканалів фінансується з окупованих територій, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9217
показати весь коментар
03.02.2021 19:08 Відповісти
во вред Украине?
показати весь коментар
04.02.2021 14:44 Відповісти
А ведь бывает польза от табу на анал!
показати весь коментар
03.02.2021 16:57 Відповісти
фінансування пропаганди грошима, які мають походження з окупованих територій

і з цими доказами- в суд
інакше Зе прийдеться робити ВИНУВАТУ МОРДУ ЛИЦЯ І ВІДКРИВАТИ КАНаЛИ ЗНОВУ..
ЗВИЧАЙНО,РЕЙТИНГИ ДО РЕЙТИНГІВ мОЙСЕЯ-пАСІЧНИКА НЕ ВПАДУТЬ,АЛЕ...
показати весь коментар
03.02.2021 19:05 Відповісти
 
 