РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9470 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
2 574 3
ВР (28728) комитет (547) Безуглая (200)

Комитет Рады единогласно поддержал решение СНБО о санкциях против трех телеканалов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет Рады единогласно поддержал решение СНБО о санкциях против трех телеканалов

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила зампредседателя комитета Марьяна Безуглая.

"Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Єдіногласно", - заявила Безугла.

І Льовочкін з ОПЗЖ підтримав?

"Льовочкін Сергій Володимирович

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки"

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/7718
показать весь комментарий
03.02.2021 16:22 Ответить
Тепер Разумков має поставити на голосування позбавлення депутатської недоторканності Тараса Козака для проведення слідчих дій, а за одно і Рабіновича по факту його висловлювань, які містили погрози життю вищих посадових осіб держави та антиукраїнських закликів до прихильників агресора.
показать весь комментарий
03.02.2021 16:32 Ответить
А куди він отой льовочкін дінеться з підводного човна, як і решта запеклих порохоботів! В душі ці падлюки проти, але на людях мусять голосувати -за!!! Нічого вам ще «зельоная сопля» роги скрутить!!!
показать весь комментарий
03.02.2021 17:36 Ответить
 
 