Комитет Рады единогласно поддержал решение СНБО о санкциях против трех телеканалов

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила зампредседателя комитета Марьяна Безуглая.

"Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев