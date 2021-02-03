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Комітет Ради одноголосно підтримав рішення РНБО про санкції проти трьох телеканалів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради одноголосно підтримав рішення РНБО про санкції проти трьох телеканалів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла.

"Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично йому належать, - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

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Хоча документ вступав у дію з півночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко
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"Єдіногласно", - заявила Безугла.

І Льовочкін з ОПЗЖ підтримав?

"Льовочкін Сергій Володимирович

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки"

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/7718
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03.02.2021 16:22 Відповісти
Тепер Разумков має поставити на голосування позбавлення депутатської недоторканності Тараса Козака для проведення слідчих дій, а за одно і Рабіновича по факту його висловлювань, які містили погрози життю вищих посадових осіб держави та антиукраїнських закликів до прихильників агресора.
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03.02.2021 16:32 Відповісти
А куди він отой льовочкін дінеться з підводного човна, як і решта запеклих порохоботів! В душі ці падлюки проти, але на людях мусять голосувати -за!!! Нічого вам ще «зельоная сопля» роги скрутить!!!
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03.02.2021 17:36 Відповісти
 
 