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санкции (10616) США (23185) Newsone (175) ZIK (121)

США поддерживают введение санкций в отношении "112 Украина", NewsOne и ZIK, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США поддерживают введение санкций в отношении

США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, которые прилагает Украина в защиту своего суверенитета и территориальной целостности, заявляет посольство США.

Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - говорится в заявлении посольства США.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

США поддерживают введение санкций в отношении 112 Украина, NewsOne и ZIK, - посольство 01
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Топ комментарии
+83
Давіть гнід єдиним фронтом!
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03.02.2021 16:12
+66
було б добре, якщо б зараз США "дуплєтом" вели теж санкції проти цих свинособачих посіпак, заморозовши їх активи за кордоном та заборонивши їм пересуватися у межах цивілізованих країн
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03.02.2021 16:13
+42
Вроде еще как Фирташа сегодня экстрадировали в США!
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03.02.2021 16:27
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Хорошо, что поддержали! Но новый Президент Байден скоро сменит старого назначенного при Трампе посла и пришлет нового, своего. А вот что скажет новый посол США и ГосДеп пока что никто не знает. Может сказать и обратное
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03.02.2021 23:20 Ответить
Я уважаю США немного больше чем ЕС.Америка понимает,что демократию нужно защищать.
Поэтому и построила Гуантаномо и не чурается отрезать голову таким как Сулеймани.
Украине надо брать пример с США.Пропаганда и свабода слова разные вещи.
Сепаратизм и право на самоопределение тоже.
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04.02.2021 00:24 Ответить
Байден наш чувак!
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04.02.2021 01:01 Ответить
Посмотрим! Но одно дело на людях, в масс-медиа, другое дело в кабинетах Госдепа. Вот только Украине это стоит больших денег, которые ей никто не спешит компенсировать
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04.02.2021 03:59 Ответить
ждем санкции против гундяйской бесосекты и ЖОПЫ за життя.
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04.02.2021 09:44 Ответить
Ці канали такі мерзенні, що з точки зору ідеології їх цілком безпечно можна було б транслювати і в Криму, і в ордло, українського в них тільки мова ведучих (я їх не дивлюсь, але колись проскочило "краєм ока бачив" як курва-ведуча хорошою українською мовою вливала у вуха глядачам кацапське лайно.
Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
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04.02.2021 09:52 Ответить
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