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США підтримують введення санкцій щодо "112 Україна", NewsOne і ZIK, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США підтримують введення санкцій щодо

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, які докладає Україна на захист свого суверенітету і територіальної цілісності, заявляє посольство США.

Про це йдеться в заяві посольства в Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, застосовані вчора Україною на захист свого суверенітету і територіальної цілісності і відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - сказано в заяві посольства США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко

США підтримують введення санкцій щодо 112 Україна, NewsOne і ZIK, - посольство 01
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Топ коментарі
+83
Давіть гнід єдиним фронтом!
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03.02.2021 16:12
+66
було б добре, якщо б зараз США "дуплєтом" вели теж санкції проти цих свинособачих посіпак, заморозовши їх активи за кордоном та заборонивши їм пересуватися у межах цивілізованих країн
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03.02.2021 16:13
+42
Вроде еще как Фирташа сегодня экстрадировали в США!
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03.02.2021 16:27
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Хорошо, что поддержали! Но новый Президент Байден скоро сменит старого назначенного при Трампе посла и пришлет нового, своего. А вот что скажет новый посол США и ГосДеп пока что никто не знает. Может сказать и обратное
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03.02.2021 23:20 Відповісти
Я уважаю США немного больше чем ЕС.Америка понимает,что демократию нужно защищать.
Поэтому и построила Гуантаномо и не чурается отрезать голову таким как Сулеймани.
Украине надо брать пример с США.Пропаганда и свабода слова разные вещи.
Сепаратизм и право на самоопределение тоже.
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04.02.2021 00:24 Відповісти
Байден наш чувак!
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04.02.2021 01:01 Відповісти
Посмотрим! Но одно дело на людях, в масс-медиа, другое дело в кабинетах Госдепа. Вот только Украине это стоит больших денег, которые ей никто не спешит компенсировать
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04.02.2021 03:59 Відповісти
ждем санкции против гундяйской бесосекты и ЖОПЫ за життя.
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04.02.2021 09:44 Відповісти
Ці канали такі мерзенні, що з точки зору ідеології їх цілком безпечно можна було б транслювати і в Криму, і в ордло, українського в них тільки мова ведучих (я їх не дивлюсь, але колись проскочило "краєм ока бачив" як курва-ведуча хорошою українською мовою вливала у вуха глядачам кацапське лайно.
Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
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04.02.2021 09:52 Відповісти
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