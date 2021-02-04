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Козак с 2014 связан с "ЛДНР" через кипрский офшор, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Козак с 2014 связан с

Центр противодействия коррупции заявляет, что связь Тараса Козака с террористами "ЛДНР" и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блоге на "УП" сообщила исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк.

Она напомнила, что, согласно официальным данным, 16 декабря 2014 года ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году "Украинская правда" обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь с "ЛДНР".

Каленюк отметила, что еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 млн долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

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Козак с 2014 связан с ЛДНР через кипрский офшор, - ЦПК 01

Козак указывает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 и заканчивая 2019 годом.

По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Козака - Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

Каленюк отметила, что согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2.5% годовых. Он не был застрахован залоговым имуществом, и его должны вернуть до 6 ноября 2015 года. Но Arida Global Limited не вернула заемные средства, а кипрский оффшор Козака списал этот долг.

Каленюк подчеркнула, что гонконгская компания Arida Global Limited, которая поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
Тогда запрет каналов это мало. Лишение мандата , арест, суд, тюрьма. Конфискация имущества.
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04.02.2021 10:36
+22
Хватит врать, высерок кацапский, при Порохе вы помалкивали, в последний год помойки распаясались, а теперь заткнитесь.
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04.02.2021 10:41
+21
Об Кипрах никто не скрывает,но так, что бы при этом финансировать дыру? Порох об этом не знал?
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04.02.2021 10:41
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Щось я слабо зрозумів схему. Гонконзька Arida Global Limited в 2016 купує вугілля з ОРДЛО.
В 2013-му ця фірма бере кредит в Козакової Hakail Limited ,але в 2015-му не повертає,й кредит з якихось причин списується. Козак із 2014 року пов'язаний з "ЛДНР" через кіпрський офшор, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2696
Якщо СБУ піде з такими "матеріалами" до суду,адвокати Козака льогко й нєпрінуждьонно відпрацюють гонорар з премією.
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05.02.2021 05:13 Ответить
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