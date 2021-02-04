Великобритания приветствует блокировку каналов, наносящих реальный вред Украине, - посол Симмонс
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Великобритания приветствует блокировку каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые "наносили реальный вред Украине".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила посол Великобритании Мелинда Симмонс.
"Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении.
По словам посла, вещание телеканалов наносит реальный вред Украине.
Симмонс также приветствует заверения Зеленского в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
Симмонс: "Я приветствую решительные ...".
Симмонс стала королевой?
он настолько опущен шо тогда Б*гдан его заставил плавать в говне
А при Зелебенському повилазили парашофіли і раптом Штатики посварилися пальчиком і Зелебенський зрозумів, що треба також сваритися пальчиком на парашний гній!
Якби Штати не розпочали призідент так і сибів би ******* Ньюсвоньпарашним гноєм.
У нього б не хватило сміливості заткнути ротяки мертвечукам-рабиновичам!
Разумков по цьому приклад, вата ватою!