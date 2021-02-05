Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7). На встрече они поддержали закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте послов G7.
Сообщается, что стороны провели продуктивный диалог, послы заслушали план Зеленского по судебной реформе, а также поздравили начальный прогресс в вопросе СБУ.
"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.
Они подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, послы обеспокоены законопроектами № 3711 и 4229, поскольку они не обеспечат отбор честных судей.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Військові і не чули про операцію, не готувались.
Чим можна пояснити таку незлагодженість ?
До того ж , багато там темних плям.
Дитячі у вас уявлення і недооцінка ворога.
Або просто хворобливе бажання спіхнути все на Порошенка.
Це ж немає з ким зчепитися, щоб на РФ побігти. Ніхто з нормальних людей вже не хоче справи мати.
Кинь. То пусте. Не трать часу
Хоч і нємитая рассєя, але приємно)
Вал Мишель
Когда Порошенко пытался закрыть помойку «112» - вой до небес про гонения на свободу слова. Зеленский, закрывающий помойку «112» - молодец. ***** Сер Лещ во всей красе.
https://twitter.com/i/status/1357342770877239296
але закрив Клоун
Ничего не путаешь?
Чего не закрыли?
Доступ к каналам он дал в обмен на партнёрство в сфере жж газа!
Партнёрство осталось, а каналы накрылись медным тазом
Так что, Петя на коне
hochu domoy v ua@hochu_dodomu 3 мин
Все!
Тема повернення Україною Коломойському 6 мільярдів доларів за ПриватБанк закрита.
Україна виграла справу в Коломойського, Боголюбова та Палиці.
У своєму позові вони вимагали стягнути з держави понад 6 мільярдів.
Але Стокгольмський арбітраж у повністю відмовив у позові.
а тебе з ботів розрахувати. .
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тут как бы...специально на старался ))))
я только скопировал...
Підтримали дії з закриття каналів:США,Британія,Канада.
Утримались:Італія,Франція,Німеччина,Японія (очевидно,сумніваючись,в юридичній чистоті і щирих намірах Зєлєнского).
Фраза "існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа."-ну дуже нейтральна.
Знакова відсутність представників МЗС України. Нахрін нам Кулєба ? Закарпаття продавать ?
загальна ютуб авдиторія трьох 'сміттєвих бачків' Медведчука 800(112) + 1600(зік)+ 5100(ньюзван)
це все ,що вам треба знати про загрозу масового виходу трудящих на захист улюблених каналів