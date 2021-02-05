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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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G7 (714) Медведчук (1754) посол (1727)

Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7). На встрече они поддержали закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте послов G7.

Сообщается, что стороны провели продуктивный диалог, послы заслушали план Зеленского по судебной реформе, а также поздравили начальный прогресс в вопросе СБУ.

"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.

Они подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, послы обеспокоены законопроектами № 3711 и 4229, поскольку они не обеспечат отбор честных судей.

Также читайте: Санкции против телеканалов Козака нужны, чтобы сохранить независимость Украины, - Данилов

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
Они просто не слышали как поёт Рабинович....
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04.02.2021 18:59
+22
Во время «гневного» выступления с трибуны парламента Рабинович пару раз силой сдерживал улыбку. То же происходило и с Медведчуком на заднем плане. Это не начало 2014 года, когда они семьи повывозили и сами на чемоданах сидели. Сейчас они чувствуют себя вполне уверенно. Закрытие каналов это первая более-менее увесистая оплеуха со времён Майдана.
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04.02.2021 19:12
+13
солома@elnazaro777

#слухи Говорят, что самолёты Медведчука, которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
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04.02.2021 19:03
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Я і сама пам'ятаю, що там була велика плутанина.
Військові і не чули про операцію, не готувались.
Чим можна пояснити таку незлагодженість ?
До того ж , багато там темних плям.
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04.02.2021 20:28 Ответить
Ви якось забуваєте про розклад сил і кордон. За годину російські війська були би масово в Україні. Йшли би в наступ.
Дитячі у вас уявлення і недооцінка ворога.
Або просто хворобливе бажання спіхнути все на Порошенка.
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04.02.2021 20:44 Ответить
Що значить "спихнути на Порошенка"? Пєтіки тут соловейком заливаються, що їхній сизоносий Гетьман сам власноручно звільнив дві третини Донбасу. То що йому завадило зупинити колонну з бандою Гіркіна? Що завадило хоча би з літака нанести декілька ракетних ударів по шосе по якому невдовзі мала проїхати та колонна (в якій були цивільні, як щиро наполягають пєтіки)? То в кого "дитяча уява"? Може вона все таки у петєлюбів?
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04.02.2021 20:49 Ответить
Просто у вас обмережене сприйняття ситуації. Ви сконцентрували увагу на тій колоні, ніби то і була ВСЯ російська армія. Смішно просто.
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04.02.2021 20:52 Ответить
64 може тягти на сцепці 2 бехи! і тіки камаз без буксиру виходить на оперативний простір)
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05.02.2021 01:57 Ответить
ви не розглядаєте героїчну оборону севастополя! а так згоден пастор мав засурмити в атаку!
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05.02.2021 01:56 Ответить
Гіркіна вивезли в колоні мирняка, в багажнику, під купою броніків. А військова техніка отак вибралась:
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7763
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04.02.2021 20:26 Ответить
З поверненням кацахол.
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04.02.2021 20:29 Ответить
Єлажев, киця моя пухкенька, ти пальцем в небо штрикнув.
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04.02.2021 20:31 Ответить
Змилуйся, ігнор, а в умі щли в .....

Це ж немає з ким зчепитися, щоб на РФ побігти. Ніхто з нормальних людей вже не хоче справи мати.
Кинь. То пусте. Не трать часу Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 8999
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04.02.2021 20:17 Ответить
Що ти від риги добиваєшся?- Воно кляне Майдан і плаче за Януковичем.
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04.02.2021 20:28 Ответить
Але ж можна тролів подражнити )
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04.02.2021 20:30 Ответить
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 6403
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04.02.2021 20:35 Ответить
Поглянь, навіть Єлєна знов на форумі.
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04.02.2021 20:32 Ответить
Бачу лайки.
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04.02.2021 20:35 Ответить
Вам це тоді подобалося. А зараз чомусь ні...
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04.02.2021 20:02 Ответить
Тому що перед виборами це виглядало б не дуже
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04.02.2021 19:15 Ответить
Тому що, перед виборами треба було по 112 крутити свою обрюзшу харю. Все просто. Не дякуйте Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 2281
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04.02.2021 19:22 Ответить
100% Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 8909
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04.02.2021 19:27 Ответить
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5780
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04.02.2021 19:48 Ответить
лизка,пилотку береги,она тебе на родине - нарасии пригодится.. Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5668
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04.02.2021 20:00 Ответить
Їй ще треба берегти антиковідну маску, була тут залікова фотка на Цензорі.
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04.02.2021 20:46 Ответить
Серьезно?...может пора методички ольгинские поменять тебе?...эти каналы активно топили против Пороха и внесли огромный вклад, вместе с Г+Г, для победы преЗЕдента...после победы преЗЕдента они продолжали топить Пороха и нынешнюю власть это вполне устраивало, не смотря на их антиукраинскую позицию, как только они начали вспоминать зелёных, так ними и заинтересовались... Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1315
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04.02.2021 19:47 Ответить
Вибачте, нємитая россєя, але я не розумію по руську. Можете ще раз, але на людській мові.
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04.02.2021 20:14 Ответить
Як же мені подобається ольгінське лайно, що під проксі ховається....Страшно свій паРашкінський прапорець показати?.. Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1716
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04.02.2021 20:35 Ответить
О, бачиш! Можеш, як захочеш. То що хотіли, пане, спитати? Уважно.
Хоч і нємитая рассєя, але приємно)
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04.02.2021 20:48 Ответить
Йому Цензор Роскомнадзор просто блокує.
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04.02.2021 21:23 Ответить


Вал Мишель



Когда Порошенко пытался закрыть помойку «112» - вой до небес про гонения на свободу слова. Зеленский, закрывающий помойку «112» - молодец. ***** Сер Лещ во всей красе.
https://twitter.com/i/status/1357342770877239296
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04.02.2021 19:42 Ответить
Пєтя планував..мріяв..хотів...
але закрив Клоун Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7206
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04.02.2021 21:46 Ответить
Тому що на носі були вибори. Європа сприйняла б це як придушення свободи слова. Відверто агітувати за рашку, як зараз, тоді вони боялися.
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04.02.2021 21:25 Ответить
Закрыть ватоканалы?
Ничего не путаешь?
Чего не закрыли?
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04.02.2021 19:17 Ответить
Фиг его знает!
Доступ к каналам он дал в обмен на партнёрство в сфере жж газа!
Партнёрство осталось, а каналы накрылись медным тазом Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 1914
Так что, Петя на коне
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04.02.2021 19:12 Ответить
гранатомётчикам сподручнее закрывать власныкив и спонсоров телегадюшника кремля...
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04.02.2021 19:07 Ответить
А куда они денутся? Или мы идем в рашку, или прощаемся с ней окончательно. Третьего не дано. Посмотрим что еще в энергетической сфере у зеленого получится. Как говорится, настал час Х.
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04.02.2021 19:07 Ответить
А они попрощаются?
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04.02.2021 19:08 Ответить
Тобто, демократія не постраждала Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 1851
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04.02.2021 19:12 Ответить
По рангу, ни в одной стране мира Президенты на встречу с послами не бегают!
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04.02.2021 19:12 Ответить
А якщо по виклику! Країна ж як німецька порноактриса.
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04.02.2021 19:31 Ответить
Ріалі? Погугліть, що таке вірчі грамоти і хто їх вручає послам...
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04.02.2021 20:27 Ответить
Адмистрация Байдена и послы Большой Семерки поддержали Зеленского . Союзник медведчука в шоке 😉 он думал сваим "Армия,Мова и Верой" переиграл их всех ))) но у ЗАПАДНЫХ СТРАН СПЕЦСЛУЖБЫ РАБАТАЮТ НЕ ЗА ШОКОЛАД 😁
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04.02.2021 19:14 Ответить
опа.. ЗІК і ваня-ньюс уже злиняли з Астри 11747.. дай Бог назавжди !! щось слабо поборолись !
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04.02.2021 19:21 Ответить
сразу видно, что Госдеп провел качественную работу и с Францией, и с Германией, чтобы не выражали обеспокоенностей о "свободе слова"
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04.02.2021 19:21 Ответить
Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 3654
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04.02.2021 19:22 Ответить


hochu domoy v ua@hochu_dodomu 3 мин

Все!
Тема повернення Україною Коломойському 6 мільярдів доларів за ПриватБанк закрита.
Україна виграла справу в Коломойського, Боголюбова та Палиці.
У своєму позові вони вимагали стягнути з держави понад 6 мільярдів.
Але Стокгольмський арбітраж у повністю відмовив у позові.
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04.02.2021 19:22 Ответить
Рабінович медведчуку: Што-та скучна. Может тєлік пасмотрім? медведчук: Пашол н@х..й! Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 9967
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04.02.2021 19:26 Ответить
Никого не смущает ,что рабинович и некоторые члены зажопа еле сдерживали улыбки ,когда блокировали трибуну и толкали свой спич
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04.02.2021 19:32 Ответить
Не для того Петро Олексiйович цi канали вiдкривав, щоб якiсь кловуни iх закривали. Посли - агенти кримля. Ганьба!
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04.02.2021 19:31 Ответить
)))
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04.02.2021 19:31 Ответить
Убрали маи комментарие )))) "демократы" порохоботы
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04.02.2021 19:33 Ответить
А когда Байден будет отчитываться перед послами?
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04.02.2021 19:41 Ответить
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7695
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04.02.2021 19:47 Ответить
він шо гена екотерорист, трубу з гівном закрим тілом,
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05.02.2021 01:43 Ответить
кацапію взагалі треба розформувати
а тебе з ботів розрахувати. .
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04.02.2021 20:06 Ответить
Надо отдать должное Зе за такой патриотический поступок по блокированию телеканалов, поскольку больше всех пострадал от его приказа его родной папа, который любил и смотреть именно каналы мертвечука, а теперь вынужден смотреть каналы пинчука и ахметова.
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04.02.2021 20:04 Ответить
Симоньян позвала на работу журналистов заблокированных каналов Медведчука ))))))))

Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 2386

Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5360

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Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 2510

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Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 2529

.........
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04.02.2021 20:08 Ответить
Да дело не в лице этой женщины ,а в том что она этим лицом говорит..........
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04.02.2021 20:39 Ответить
так про...лицо тут и не говорилось ничего...наоборот, только про то что выдает она на-гора
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04.02.2021 20:41 Ответить
А фото....
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05.02.2021 10:38 Ответить
так фото шло в комплекте с комментами)))
тут как бы...специально на старался ))))
я только скопировал...
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05.02.2021 11:21 Ответить
Та ну їїїїїї...
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05.02.2021 13:47 Ответить
дійсно ))))
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05.02.2021 13:58 Ответить
Заголовок брехливий.
Підтримали дії з закриття каналів:США,Британія,Канада.
Утримались:Італія,Франція,Німеччина,Японія (очевидно,сумніваючись,в юридичній чистоті і щирих намірах Зєлєнского).
Фраза "існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа."-ну дуже нейтральна.
Знакова відсутність представників МЗС України. Нахрін нам Кулєба ? Закарпаття продавать ?
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04.02.2021 20:20 Ответить
Это что, типа надзирателей?)
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04.02.2021 20:23 Ответить
Четвер. 20.30.
загальна ютуб авдиторія трьох 'сміттєвих бачків' Медведчука 800(112) + 1600(зік)+ 5100(ньюзван) Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5417
це все ,що вам треба знати про загрозу масового виходу трудящих на захист улюблених каналів Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7187
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04.02.2021 20:33 Ответить
шарій баджерится ,плачь рабінівни скоро його розбудить)
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05.02.2021 01:45 Ответить
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 6270
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04.02.2021 20:58 Ответить
Телеканал самого патриотичного патриота за всю историю Украины - Петра Порошенка ,пригласил Моргана Фримана дать интервью по поводу закрытия прокацапских телеканалов. Друг в беде не бросит.

Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 3206
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04.02.2021 21:56 Ответить
Макеєнко - бувший риг. Можливо, має якійсь довгострокові зобов'язання персонально перед бойком.
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04.02.2021 22:25 Ответить
і не бреши, що Прямий належить Пороху. Бо за тобою станеться: ще збрешеш, що і Еспресо йому належить.
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04.02.2021 22:27 Ответить
так шо за рабовича і ко юрмалу прощаєм?)
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05.02.2021 01:41 Ответить
Вот и ладненько!
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05.02.2021 10:14 Ответить
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