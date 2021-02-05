Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7). На встрече они поддержали закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте послов G7.

Сообщается, что стороны провели продуктивный диалог, послы заслушали план Зеленского по судебной реформе, а также поздравили начальный прогресс в вопросе СБУ.

"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.

Они подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, послы обеспокоены законопроектами № 3711 и 4229, поскольку они не обеспечат отбор честных судей.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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