Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн "Великої сімки" (G7). На зустрічі вони підтримали закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на Twitter-акаунті послів G7.
Повідомляється, що сторони провели продуктивний діалог, посли заслухали план Зеленського щодо судової реформи, а також привітали початковий прогрес у питанні СБУ.
"Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ", - сказано в повідомленні.
Вони наголосили на необхідності судової реформи, включаючи реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, посли занепокоєні законопроєктами № 3711 і 4229, оскільки вони не забезпечать відбір чесних суддів.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Військові і не чули про операцію, не готувались.
Чим можна пояснити таку незлагодженість ?
До того ж , багато там темних плям.
Дитячі у вас уявлення і недооцінка ворога.
Або просто хворобливе бажання спіхнути все на Порошенка.
Це ж немає з ким зчепитися, щоб на РФ побігти. Ніхто з нормальних людей вже не хоче справи мати.
Кинь. То пусте. Не трать часу
Хоч і нємитая рассєя, але приємно)
Вал Мишель
Когда Порошенко пытался закрыть помойку «112» - вой до небес про гонения на свободу слова. Зеленский, закрывающий помойку «112» - молодец. ***** Сер Лещ во всей красе.
https://twitter.com/i/status/1357342770877239296
але закрив Клоун
Ничего не путаешь?
Чего не закрыли?
Доступ к каналам он дал в обмен на партнёрство в сфере жж газа!
Партнёрство осталось, а каналы накрылись медным тазом
Так что, Петя на коне
hochu domoy v ua@hochu_dodomu 3 мин
Все!
Тема повернення Україною Коломойському 6 мільярдів доларів за ПриватБанк закрита.
Україна виграла справу в Коломойського, Боголюбова та Палиці.
У своєму позові вони вимагали стягнути з держави понад 6 мільярдів.
Але Стокгольмський арбітраж у повністю відмовив у позові.
а тебе з ботів розрахувати. .
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тут как бы...специально на старался ))))
я только скопировал...
Підтримали дії з закриття каналів:США,Британія,Канада.
Утримались:Італія,Франція,Німеччина,Японія (очевидно,сумніваючись,в юридичній чистоті і щирих намірах Зєлєнского).
Фраза "існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа."-ну дуже нейтральна.
Знакова відсутність представників МЗС України. Нахрін нам Кулєба ? Закарпаття продавать ?
загальна ютуб авдиторія трьох 'сміттєвих бачків' Медведчука 800(112) + 1600(зік)+ 5100(ньюзван)
це все ,що вам треба знати про загрозу масового виходу трудящих на захист улюблених каналів