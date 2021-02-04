УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9747 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
8 220 196
G-7 (707) Медведчук (1323) посол (1006)

Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн "Великої сімки" (G7). На зустрічі вони підтримали закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на Twitter-акаунті послів G7.

Повідомляється, що сторони провели продуктивний діалог, посли заслухали план Зеленського щодо судової реформи, а також привітали початковий прогрес у питанні СБУ.

"Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Санкції проти телеканалів Козака потрібні, щоб зберегти незалежність України, - Данілов

Вони наголосили на необхідності судової реформи, включаючи реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, посли занепокоєні законопроєктами № 3711 і 4229, оскільки вони не забезпечать відбір чесних суддів.

Також читайте: Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп "Голосу" Рахманін

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Они просто не слышали как поёт Рабинович....
показати весь коментар
04.02.2021 18:59
+22
Во время «гневного» выступления с трибуны парламента Рабинович пару раз силой сдерживал улыбку. То же происходило и с Медведчуком на заднем плане. Это не начало 2014 года, когда они семьи повывозили и сами на чемоданах сидели. Сейчас они чувствуют себя вполне уверенно. Закрытие каналов это первая более-менее увесистая оплеуха со времён Майдана.
показати весь коментар
04.02.2021 19:12
+13
солома@elnazaro777

#слухи Говорят, что самолёты Медведчука, которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
показати весь коментар
04.02.2021 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я і сама пам'ятаю, що там була велика плутанина.
Військові і не чули про операцію, не готувались.
Чим можна пояснити таку незлагодженість ?
До того ж , багато там темних плям.
показати весь коментар
04.02.2021 20:28 Відповісти
Ви якось забуваєте про розклад сил і кордон. За годину російські війська були би масово в Україні. Йшли би в наступ.
Дитячі у вас уявлення і недооцінка ворога.
Або просто хворобливе бажання спіхнути все на Порошенка.
показати весь коментар
04.02.2021 20:44 Відповісти
Що значить "спихнути на Порошенка"? Пєтіки тут соловейком заливаються, що їхній сизоносий Гетьман сам власноручно звільнив дві третини Донбасу. То що йому завадило зупинити колонну з бандою Гіркіна? Що завадило хоча би з літака нанести декілька ракетних ударів по шосе по якому невдовзі мала проїхати та колонна (в якій були цивільні, як щиро наполягають пєтіки)? То в кого "дитяча уява"? Може вона все таки у петєлюбів?
показати весь коментар
04.02.2021 20:49 Відповісти
Просто у вас обмережене сприйняття ситуації. Ви сконцентрували увагу на тій колоні, ніби то і була ВСЯ російська армія. Смішно просто.
показати весь коментар
04.02.2021 20:52 Відповісти
64 може тягти на сцепці 2 бехи! і тіки камаз без буксиру виходить на оперативний простір)
показати весь коментар
05.02.2021 01:57 Відповісти
ви не розглядаєте героїчну оборону севастополя! а так згоден пастор мав засурмити в атаку!
показати весь коментар
05.02.2021 01:56 Відповісти
Гіркіна вивезли в колоні мирняка, в багажнику, під купою броніків. А військова техніка отак вибралась:
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7763
показати весь коментар
04.02.2021 20:26 Відповісти
З поверненням кацахол.
показати весь коментар
04.02.2021 20:29 Відповісти
Єлажев, киця моя пухкенька, ти пальцем в небо штрикнув.
показати весь коментар
04.02.2021 20:31 Відповісти
Змилуйся, ігнор, а в умі щли в .....

Це ж немає з ким зчепитися, щоб на РФ побігти. Ніхто з нормальних людей вже не хоче справи мати.
Кинь. То пусте. Не трать часу Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 8999
показати весь коментар
04.02.2021 20:17 Відповісти
Що ти від риги добиваєшся?- Воно кляне Майдан і плаче за Януковичем.
показати весь коментар
04.02.2021 20:28 Відповісти
Але ж можна тролів подражнити )
показати весь коментар
04.02.2021 20:30 Відповісти
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 6403
показати весь коментар
04.02.2021 20:35 Відповісти
Поглянь, навіть Єлєна знов на форумі.
показати весь коментар
04.02.2021 20:32 Відповісти
Бачу лайки.
показати весь коментар
04.02.2021 20:35 Відповісти
Вам це тоді подобалося. А зараз чомусь ні...
показати весь коментар
04.02.2021 20:02 Відповісти
Тому що перед виборами це виглядало б не дуже
показати весь коментар
04.02.2021 19:15 Відповісти
Тому що, перед виборами треба було по 112 крутити свою обрюзшу харю. Все просто. Не дякуйте Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 2281
показати весь коментар
04.02.2021 19:22 Відповісти
100% Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 8909
показати весь коментар
04.02.2021 19:27 Відповісти
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5780
показати весь коментар
04.02.2021 19:48 Відповісти
лизка,пилотку береги,она тебе на родине - нарасии пригодится.. Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5668
показати весь коментар
04.02.2021 20:00 Відповісти
Їй ще треба берегти антиковідну маску, була тут залікова фотка на Цензорі.
показати весь коментар
04.02.2021 20:46 Відповісти
Серьезно?...может пора методички ольгинские поменять тебе?...эти каналы активно топили против Пороха и внесли огромный вклад, вместе с Г+Г, для победы преЗЕдента...после победы преЗЕдента они продолжали топить Пороха и нынешнюю власть это вполне устраивало, не смотря на их антиукраинскую позицию, как только они начали вспоминать зелёных, так ними и заинтересовались... Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1315
показати весь коментар
04.02.2021 19:47 Відповісти
Вибачте, нємитая россєя, але я не розумію по руську. Можете ще раз, але на людській мові.
показати весь коментар
04.02.2021 20:14 Відповісти
Як же мені подобається ольгінське лайно, що під проксі ховається....Страшно свій паРашкінський прапорець показати?.. Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 1716
показати весь коментар
04.02.2021 20:35 Відповісти
О, бачиш! Можеш, як захочеш. То що хотіли, пане, спитати? Уважно.
Хоч і нємитая рассєя, але приємно)
показати весь коментар
04.02.2021 20:48 Відповісти
Йому Цензор Роскомнадзор просто блокує.
показати весь коментар
04.02.2021 21:23 Відповісти


Вал Мишель



Когда Порошенко пытался закрыть помойку «112» - вой до небес про гонения на свободу слова. Зеленский, закрывающий помойку «112» - молодец. ***** Сер Лещ во всей красе.
https://twitter.com/i/status/1357342770877239296
показати весь коментар
04.02.2021 19:42 Відповісти
Пєтя планував..мріяв..хотів...
але закрив Клоун Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7206
показати весь коментар
04.02.2021 21:46 Відповісти
Тому що на носі були вибори. Європа сприйняла б це як придушення свободи слова. Відверто агітувати за рашку, як зараз, тоді вони боялися.
показати весь коментар
04.02.2021 21:25 Відповісти
Закрыть ватоканалы?
Ничего не путаешь?
Чего не закрыли?
показати весь коментар
04.02.2021 19:17 Відповісти
Фиг его знает!
Доступ к каналам он дал в обмен на партнёрство в сфере жж газа!
Партнёрство осталось, а каналы накрылись медным тазом Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 1914
Так что, Петя на коне
показати весь коментар
04.02.2021 19:12 Відповісти
гранатомётчикам сподручнее закрывать власныкив и спонсоров телегадюшника кремля...
показати весь коментар
04.02.2021 19:07 Відповісти
А куда они денутся? Или мы идем в рашку, или прощаемся с ней окончательно. Третьего не дано. Посмотрим что еще в энергетической сфере у зеленого получится. Как говорится, настал час Х.
показати весь коментар
04.02.2021 19:07 Відповісти
А они попрощаются?
показати весь коментар
04.02.2021 19:08 Відповісти
Тобто, демократія не постраждала Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 1851
показати весь коментар
04.02.2021 19:12 Відповісти
По рангу, ни в одной стране мира Президенты на встречу с послами не бегают!
показати весь коментар
04.02.2021 19:12 Відповісти
А якщо по виклику! Країна ж як німецька порноактриса.
показати весь коментар
04.02.2021 19:31 Відповісти
Ріалі? Погугліть, що таке вірчі грамоти і хто їх вручає послам...
показати весь коментар
04.02.2021 20:27 Відповісти
Адмистрация Байдена и послы Большой Семерки поддержали Зеленского . Союзник медведчука в шоке 😉 он думал сваим "Армия,Мова и Верой" переиграл их всех ))) но у ЗАПАДНЫХ СТРАН СПЕЦСЛУЖБЫ РАБАТАЮТ НЕ ЗА ШОКОЛАД 😁
показати весь коментар
04.02.2021 19:14 Відповісти
опа.. ЗІК і ваня-ньюс уже злиняли з Астри 11747.. дай Бог назавжди !! щось слабо поборолись !
показати весь коментар
04.02.2021 19:21 Відповісти
сразу видно, что Госдеп провел качественную работу и с Францией, и с Германией, чтобы не выражали обеспокоенностей о "свободе слова"
показати весь коментар
04.02.2021 19:21 Відповісти
Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 3654
показати весь коментар
04.02.2021 19:22 Відповісти


hochu domoy v ua@hochu_dodomu 3 мин

Все!
Тема повернення Україною Коломойському 6 мільярдів доларів за ПриватБанк закрита.
Україна виграла справу в Коломойського, Боголюбова та Палиці.
У своєму позові вони вимагали стягнути з держави понад 6 мільярдів.
Але Стокгольмський арбітраж у повністю відмовив у позові.
показати весь коментар
04.02.2021 19:22 Відповісти
Рабінович медведчуку: Што-та скучна. Может тєлік пасмотрім? медведчук: Пашол н@х..й! Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука - Цензор.НЕТ 9967
показати весь коментар
04.02.2021 19:26 Відповісти
Никого не смущает ,что рабинович и некоторые члены зажопа еле сдерживали улыбки ,когда блокировали трибуну и толкали свой спич
показати весь коментар
04.02.2021 19:32 Відповісти
Не для того Петро Олексiйович цi канали вiдкривав, щоб якiсь кловуни iх закривали. Посли - агенти кримля. Ганьба!
показати весь коментар
04.02.2021 19:31 Відповісти
)))
показати весь коментар
04.02.2021 19:31 Відповісти
Убрали маи комментарие )))) "демократы" порохоботы
показати весь коментар
04.02.2021 19:33 Відповісти
А когда Байден будет отчитываться перед послами?
показати весь коментар
04.02.2021 19:41 Відповісти
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7695
показати весь коментар
04.02.2021 19:47 Відповісти
він шо гена екотерорист, трубу з гівном закрим тілом,
показати весь коментар
05.02.2021 01:43 Відповісти
кацапію взагалі треба розформувати
а тебе з ботів розрахувати. .
показати весь коментар
04.02.2021 20:06 Відповісти
Надо отдать должное Зе за такой патриотический поступок по блокированию телеканалов, поскольку больше всех пострадал от его приказа его родной папа, который любил и смотреть именно каналы мертвечука, а теперь вынужден смотреть каналы пинчука и ахметова.
показати весь коментар
04.02.2021 20:04 Відповісти
Симоньян позвала на работу журналистов заблокированных каналов Медведчука ))))))))

Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 2386

Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5360

.
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 2510

.
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 2529

.........
показати весь коментар
04.02.2021 20:08 Відповісти
Да дело не в лице этой женщины ,а в том что она этим лицом говорит..........
показати весь коментар
04.02.2021 20:39 Відповісти
так про...лицо тут и не говорилось ничего...наоборот, только про то что выдает она на-гора
показати весь коментар
04.02.2021 20:41 Відповісти
А фото....
показати весь коментар
05.02.2021 10:38 Відповісти
так фото шло в комплекте с комментами)))
тут как бы...специально на старался ))))
я только скопировал...
показати весь коментар
05.02.2021 11:21 Відповісти
Та ну їїїїїї...
показати весь коментар
05.02.2021 13:47 Відповісти
дійсно ))))
показати весь коментар
05.02.2021 13:58 Відповісти
Заголовок брехливий.
Підтримали дії з закриття каналів:США,Британія,Канада.
Утримались:Італія,Франція,Німеччина,Японія (очевидно,сумніваючись,в юридичній чистоті і щирих намірах Зєлєнского).
Фраза "існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа."-ну дуже нейтральна.
Знакова відсутність представників МЗС України. Нахрін нам Кулєба ? Закарпаття продавать ?
показати весь коментар
04.02.2021 20:20 Відповісти
Это что, типа надзирателей?)
показати весь коментар
04.02.2021 20:23 Відповісти
Четвер. 20.30.
загальна ютуб авдиторія трьох 'сміттєвих бачків' Медведчука 800(112) + 1600(зік)+ 5100(ньюзван) Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 5417
це все ,що вам треба знати про загрозу масового виходу трудящих на захист улюблених каналів Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 7187
показати весь коментар
04.02.2021 20:33 Відповісти
шарій баджерится ,плачь рабінівни скоро його розбудить)
показати весь коментар
05.02.2021 01:45 Відповісти
Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 6270
показати весь коментар
04.02.2021 20:58 Відповісти
Телеканал самого патриотичного патриота за всю историю Украины - Петра Порошенка ,пригласил Моргана Фримана дать интервью по поводу закрытия прокацапских телеканалов. Друг в беде не бросит.

Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука - Цензор.НЕТ 3206
показати весь коментар
04.02.2021 21:56 Відповісти
Макеєнко - бувший риг. Можливо, має якійсь довгострокові зобов'язання персонально перед бойком.
показати весь коментар
04.02.2021 22:25 Відповісти
і не бреши, що Прямий належить Пороху. Бо за тобою станеться: ще збрешеш, що і Еспресо йому належить.
показати весь коментар
04.02.2021 22:27 Відповісти
так шо за рабовича і ко юрмалу прощаєм?)
показати весь коментар
05.02.2021 01:41 Відповісти
Вот и ладненько!
показати весь коментар
05.02.2021 10:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 