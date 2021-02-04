Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн "Великої сімки" (G7). На зустрічі вони підтримали закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на Twitter-акаунті послів G7.

Повідомляється, що сторони провели продуктивний діалог, посли заслухали план Зеленського щодо судової реформи, а також привітали початковий прогрес у питанні СБУ.

"Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ", - сказано в повідомленні.

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Вони наголосили на необхідності судової реформи, включаючи реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, посли занепокоєні законопроєктами № 3711 і 4229, оскільки вони не забезпечать відбір чесних суддів.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".