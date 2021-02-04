Санкції проти телеканалів Козака потрібні, щоб зберегти незалежність України, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи санкції проти телеканалів пулу Медведчука, заявив, що журналістські інститути мають не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися в суті, а не за формою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти державу і незалежність", - підкреслив секретар РНБО.
За словами Данілова, стурбованість, яку висловлюють міжнародні та національні організації, які займаються захистом свободи слова, очікувана і зрозуміла.
"Водночас вважаємо за необхідне закликати поважні журналістські інституції не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися у суті, а не за формою", - додав секретар РНБО.
"Як сказано у заяві International и European Federation of Journalists, "заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах". У зв’язку з цим хочемо поінформувати IFJ и EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким – війна. Війна, яку веде проти нашої країни Росія, використовуючи, зокрема, всі технології інформаційної війни, які жодним чином "не відповідають міжнародно-правовим стандартам", на необхідність дотримання яких нам вказують", - зазначив він.
Данілов підкреслив, що одним із знарядь гібридного зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні ресурси, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків.
Крім того, секретар РНБО додав, що організаціям варто було зробити елементарний аналіз контенту телевізійних каналів, про долю яких вони так дбають, щоб визначити, наскільки він відповідає найвищим світовим журналістським стандартам об'єктивності та неупередженості.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
...
Цього було б достатньо.
Тому самому, хрестоматийному. Которым пугают Украину адвокаты Кремля и Коломойского. Той самой западной закулисе, которая последние тридцать лет экспортирует цивилизованные правила игры в нашу страну.
Нам явно повезло с географией. Кто знает, что с нами было, если бы мы не жили на стыке цивилизационных плит?
Всматривались бы в нас те, кто успешнее, если бы не воспринимали как форпост своих интересов? Считали бы нужным нам помогать, если бы наш потенциальный крах не угрожал их границам и стабильности?
Нам явно повезло с противником. Наша значимость для многих определяется фигурой страны-агрессора. Наверняка многие бы хотели забыть о нашем существовании, но им не дает этого сделать Россия. Которая с удовольствием играет в Советский Союз, вызывая у Европы и США ассоциации с недавним прошлым. Мы «свои», потому что слишком уж «не свой» тот, кто нас атакует. Был бы агрессор рангом поменьше и биографией попроще - союзники могли бы и отвернуться.
Нам явно повезло с терпением партнеров. Сложно объяснить иначе ту настойчивость, с которой они возятся с украинскими элитами. Третье десятилетие подряд уговаривают наших президентов мыть руки перед едой, не есть с пола и чистить зубы перед сном. Прямо таки бремя белого человека - с поправкой на двадцать первый век.
Нам точно повезло с эпохой.
Пару столетий назад наша раздробленность, недоверие и равнодушие аукнулись бы нам блицкригом. Масштабы нашей войны не идут в сравнение с интенсивностью сражений двадцатого века. Кто знает, смогли бы мы выстоять, если бы масштабы вторжения были сопоставимы с тем, что пришлось пережить финнам восемьдесят лет назад?
Страна в третий раз за последние сто лет пытается отвоевать независимость. И впервые делает это при столь благоприятной конъюнктуре обстоятельств. Наши предшественники могли о подобном только мечтать. Но даже сейчас мы не хотим лишать себя шанса упустить шанс.
Кто знает, какой была бы Украина, если бы Киев мог брать в долг у Москвы? Если бы каждый западный транш не сопровождался райдером западных требований? Если бы доноры не готовы были с педагогическим терпением объяснять украинским коллегам одни и те же прописные истины? Про свободу конкуренции, борьбу с монополиями, прозрачные госзакупки и честные кадровые конкурсы.
Западному упорству стоит отдать должное. Десять лет назад Европа уговаривала украинского президента выпустить из тюрьмы лидера оппозиции. Обещала за это Ассоциацию с ЕС. Пять лет назад - предлагала антикоррупционное законодательство. Готова была вознаградить безвизовым режимом. Сегодня просит реформу судов и предлагает в обмен финансовую помощь. Порой кажется, что они заботятся о нашем будущем больше, чем мы сами.
Безусловно, наши перемены выгодны нашим союзникам. Наша стабильность защищает их границы. Наша устойчивость оберегает их от наплыва беженцев. Наша эволюция страхует их от бесконтрольной контрабанды и преступности. Они вполне рациональны в своих стремлениях. Все дело в том, что от их рациональности выигрываем и мы.
Впрочем, прилежными учениками нас не назовешь. При каждом удобном случае мы скатываемся в рецидивы. Вместо коллективного интереса оперируем личными. Думаем не о месте в учебниках, а о рейтингах. Наши горизонты планирования редко превышают жизненный цикл. Право первородства легко обменивается на чечевичную похлебку.
История оказалась к нам благосклонна. Про танковые клинья мог бы многое рассказать Маннергейм. Про войну на уничтожение - Голда Меир. Про сговор союзников - Эдвард Бенеш. Наша война перестает ощущаться уже через пятьдесят километров от линии фронта. Те, кто по привычке ругает эпоху - просто забывают оглядываться.
У нас есть все шансы, чтобы не проиграть. Все причины, чтобы выстоять. Достаточно времени, чтобы сосредоточиться. У нас не получится обвинить эпоху и обстоятельства. То и другое - максимально лояльны нашей попытке. По меркам двадцатого века в лотерее по розыгрышу возможностей нам удалось сорвать джекпот.
И если наше будущее не сбудется, то винить нам в этом будет некого.
Павел Казарин
только давить надо всех и до конца, чтоб недодавленных не осталось ибо это опасно размножением !
Брехня: Порошенко повернув Медведчука в політику.
Факт: Медведчук під час президентства Порошенка брав участь лише у звільненні заручників і полонених. Все. Крім того, в 2014 році під час виборів до ВР, коли Порошенко був президентом, Медведчук не наважився балотуватись. У 2015 році на місцевих виборах також. Навіть на Сході чи Півдні, де мав би певні шанси. У Верховну Раду Медведчук зайшов аж у 2019 році, під час правління Зеленського.
Брехня: При Порошенку Медведчука ніхто не чіпав і навіть справ не порушували.
Факт: Під час правління Порошенка у лютому 2019 року ГПУ порушила проти Медведчука справи за статтями про державну зраду і зазіхання на суверенітет України. А от у 2020 році СБУ Зеленського вже не знайшла сепаратизму у його висловлюваннях, хоча Медведчук прямо закликав до створення автономії на Донбасі. (посилання в коментарях)
Брехня: Порошенко і його партія підтримали Медведчука після запровадження санкцій проти його каналів.
Факт: Жодного слова підтримки ані Порошенко, ані жоден депутат ЄС не висловив. Крім того, варто нагадати, що депутати «Європейської Солідарності», а до того ще депутати БПП, припинили відвідувати канали Медведчука. Зате «Слуги народу» активно користувалися їхніми послугами і були постійними гостями на всіх ток-шоу прокремлівських, тепер вже підсанкційних, каналів. Та й, загалом, проти Медведчука, як бачите, жодних санкцій наразі Зеленський і його офіс не запровадили. Більше того, ОПУ співпрацював з каналами Медведчука, про це пару тижнів тому відверто розповідала ЗМІ ексголова комітету, «Слуга народу» Єлизавета Ясько. І не далі, як 9 грудня радник Єрмака Арестович сказав, що канали Медведчука не є ворожими і діють за законом.
З такими фейкометами, як інформаційні підрозділи ОПУ, і зовнішнього втручання не треба. Прошу репост - для очищення інформаційного простору від Зе-брехні.
Нині президент припинив віщання трьох каналів, а Держдеп США це рішення схвалює. Що таке нечуване в лісі здохло? А справа в тому, що ставлення до російської пропаганди змінилося докорінно. Умовно кажучи: американці здобули неспростовні докази того, що ми бачили ще тоді.
У 2018-2019 рр. Комітет розвідки Сенату США випустив доповідь про спроби Росії вплинути на вибори у США у 2016 р. - через так звані «фабрики тролів». Про російські ботоферми заговорив навіть Голівуд - їхня робота показана у 7-му сезоні серіалу «Батьківщина» (Homeland).
У жовтні 2019 р. Стенфордська інтернет-обсерваторія заявила про спроби просування проросійського і антиамериканського контенту через аккаунти в Африці, створені росіянами - було вказано на «фабрику тролів» Євгена Прігожина, пов'язаного також з «вагнерівцями». У травні 2020 р. «Аssociated Press» повідомила що Міністерство внутрішньої безпеки і ФБР попередили владу США про втручання Росії у вибори президента, в т ч - медійно і за допомогою «ботоферм». Тема російського втручання супроводжувала всі вибори президента США. І результати ми побачили в т. ч. в нашій країні.
У вересні 2020 р. (тобто задовго до виборів) Міністерство фінансів США впровадило санкції проти екс-нардепа Андрія Деркача. Управління директора національної розвідки США публічно охарактеризувало Деркача як частину російських зусиль з втручання у вибори 2020 року шляхом очорнення Байдена. Дійшло до того що Деркача наглухо заблокувала соцмережа Facebook. Далі Youtube заблокував канал нардепа Дубінського, що теж перебуває під санкціями. Враховуючи, що Twitter і Facebook пішли на обмеження публікації статей часопису New York Post, такі заходи просто не дивують. Та уявити таке у 2018 р. - бракує фантазії.
Круті заходи правосуддя США - не випадкові. Там гарно побачили яку загрозу несе російська пропаганда. Очевидно, для Зеленського відкрилося вікно можливостей, про яке Петро Порошенко і мріяти не міг. Зеленський відверто заявляє, що ZIK, Newsone та 112 поширювали російську пропаганду. Очевидно - так само Офіс президента мусить дати раду каналам зі схожим контентом: «НАШ», «Інтер», «1+1», тощо.
Бо якщо ЗЕкоманда цього не зробить, стане очевидно. Ідеться не про захист медіа-простору України. Ідеться про затикання рота політсилам, чий рейтинг перевищив рейтинг «Слуги народу». А значить - те саме буде невдовзі застосовано проти проєвропейської опозиції.
У першу чергу - проти «ЄвроСолідарності».
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
"Внезапно" умер в возрасте 56 лет Сергей Максимишин - врач, который в августе прошлого года лечил Навального.
Он был заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда попал Навальный сразу после отравления.