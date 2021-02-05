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обстрел (20216) Рабинович (245) Россия (91288) Донбасс (26945) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что на Донбассе "ожидается большая провокация" и начнутся "постоянные обстрелы".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворённого перерасти в напряжённый с постоянными обстрелами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы все погибнете, потому что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленского. ВИДЕО

Источник сообщает, что кулуарные переговоры провалились, как ранее инсайдил наш источник.

Источник указывает, что "мирный кейс" Зеленского хоронят.

Скандалов внутри страны стало все больше, а функционеры Офиса Президента просчитали, что удержать власть будет проще, вернувшись к стратегии Порошенко и его "пугалке" о вторжении, которое должно произойти вот-вот.

Также военный кейс отвлечет украинцев от проблем внутри страны.

Образ Президента мира, кажется уже в прошлом, а жаль, страна так надеялась…

Будем надеется, что они на Банковой передумают от своей затеи о полномасштабных военных действий", - заявил Рабинович.

ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Топ комментарии
+109
Пророссийская ОПЗЖ заявляет, что на Донбассе будет провокация и начнутся обстрелы - Цензор.НЕТ 9361
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05.02.2021 09:19
+76
Такі депутати як Рабіновіч - рупори Кремля, які поставлені Путіним за його гроші каламутити воду і стравлювати людей,зомбувати і зводити з розуму повинні сидіти в тюрьмі, а не в Раді, і не повинні допускатися до виборів взагалі. А вони будуть 5 років гавкати і вести пропаганду проти України на гроші українців. Де таке ще є? В якій країні є такий маразм?
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05.02.2021 09:29
+59
Можно подумать, что провокации и обстрелы со стороны орков прекращались. Эту недобитую рыговскую банду, под названием ОПЗЖ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как вражескую агентуру.
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05.02.2021 09:19
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ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 5487 ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 57 ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 1814
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05.02.2021 18:22 Ответить
ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 6570 ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 3674Мы их сделаем РАЗОМ,Мистер Порошенко...
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05.02.2021 18:24 Ответить
шо моня рабинович еще и угрожает? может его отдать американскому правосудию???
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05.02.2021 18:26 Ответить
Эсминец "Дональд Кук", 100 томагавков,дальность 2 500 км.. ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 3349
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05.02.2021 18:28 Ответить
От тільки ми до нього ніякого відношення не маємо.
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06.02.2021 11:18 Ответить
А воно ще й погрожує от непотріб
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05.02.2021 18:32 Ответить
Пятница. Вечер. Телевизор молчит. Работает ЮТюб, выступает Бондаренко. Никогда не слушал ее, а тут зачем то слушаю. Что говорит не понимаю, но слушаю! Почему?
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05.02.2021 18:43 Ответить
Бо у неї великий робочий рот. )
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05.02.2021 20:02 Ответить
З думкою що останній раз я також слухав на гав-наш. Ще знайшов в ютубі пісню Жанетт(Porque te vas). Потім скучно буде.
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06.02.2021 02:27 Ответить
Потому что запретный плод. 😬 Всегда хочется того что тебе не дают.
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06.02.2021 10:59 Ответить
А чому я не дивився і не дивлюсь? Мені також заборонено наче.
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06.02.2021 11:19 Ответить
Якщо оті шляйки керують обстрілами, то що на це скаже ГАРАНТ і ГОЛОВКОМ, дивлячись в їхні очі???
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05.02.2021 18:44 Ответить
Скаже, що зате з томасом и купляйте рошен
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05.02.2021 19:05 Ответить
трошки дебіл чи зроду такий..
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05.02.2021 21:00 Ответить
Взяти всю верхівку ОПзЖ в заручники і зразу перестануть стріляти. За кожного вбитого українського вояка - 10 членів фракції в разход. І обстріли припиняться. З ордою треба розмовляти ординським "язиком".
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05.02.2021 18:47 Ответить
А где потом ресурс брать, в Таганроге и в Ростове? ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 6861
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05.02.2021 20:28 Ответить
Уже пора запретить эту ********* - жопоблок, за угрозы и шантаж.
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05.02.2021 18:51 Ответить
Ну,так это явка с повиной - чего еще не хватает чтобы упаковать за жопу?
Источник: https://censor.net/ru/n3246137
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05.02.2021 18:57 Ответить
ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 1237
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05.02.2021 19:04 Ответить
Езжайте со своими выводками на колонии Московии, Украина давно не колония Московии, берите пример у работников кинжала и рясы.ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 9560 ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 1772
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05.02.2021 20:35 Ответить
пішки суки і без чемоданів...при йшли босі і голі.. так і валіть назад ідолопоклонніки
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05.02.2021 20:56 Ответить
Каки-таки обстрелы! Нам зевова обещал, что как только он посмотрит в глаза путину, а Порошенко перестанет наживаться на войне, так и все обстрелы и вообще война прекратится. Мы же ему так верили, так верили! Вот те и на.
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05.02.2021 19:05 Ответить
вот изза вас ідіотів що йому повірили ми і хлебаемо це дерьмо...мозги треба мати а не стояти з розявленим ротом на стадіоні..поклонніки клоунади.
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05.02.2021 20:55 Ответить
Вы что, сарказма не понимаете? Естественно, что я не только не поверила зевове, а даже сразу понимала, что народу втюхивают негодный товар в красивой упаковке, нагло манипулируя массовым сознанием.
Кстати, я об этом писала не раз сразу, как только его начали продавать, но меня за это почему-то обзывали порохоботкой.
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05.02.2021 22:04 Ответить
Предлагаю в случае обстрелов взять этого мудака и за каждый обстрел отрубать палец или руку, все сразу прекратится
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05.02.2021 19:06 Ответить
Ну ви і живодер! Може гуманно буде одягнути в трусики і розіп"яти. А за компанію добавив би кацапоштірліца пальчевского. Ну дуже він сподобався сьогодні на гав-наш. Або амністувати і возити в клітці з написом **************.
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06.02.2021 02:38 Ответить
скотЫняки пугают провокацими и обстрелами..
С трибуны говорят об этом!! Открыто!!
Ну и где сраное СБУ???
В одессе рынок шманает??
Деньги зарабатывает!!
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05.02.2021 19:15 Ответить
Сила ОПЖЗ в запредельном количестве быдла в Украине. И с этим ничего не поделаешь.
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05.02.2021 19:26 Ответить
Йому можна і повіритити. Достеменно знає, що "та сторона" влаштує провокації.
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05.02.2021 19:54 Ответить
бубенфюреру остался только один путь - стать украинцем и играть против кацапских сил
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05.02.2021 20:10 Ответить
ти того...давай расшифруй сей опус.. або не пий за клавою.
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05.02.2021 20:53 Ответить
я имею ввиду шо зеля два года нихера не делал и теперь когда его из госдепа пнули, ему только и остается что стать патриотом и конфронтироваться против пятой колоннЫ
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05.02.2021 21:06 Ответить
Лядь, та расс-те их всех, они же не угомонятся!
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05.02.2021 20:29 Ответить
Этих на фото первыми арестовать.
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05.02.2021 20:32 Ответить
ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 8148
0 ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы.ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 5011
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05.02.2021 20:41 Ответить
Три ******.
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05.02.2021 20:57 Ответить
Ці ублюдки і є тими хто почав та продовжує війну.У мене запитання до влади та СБУ вищо тупі,сліпі чи теж у продажі України приймаєте участь?
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05.02.2021 23:46 Ответить
Влада, СБУ: не тупі і не сліпі, але продаємо Україну аж гай гуде!
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06.02.2021 00:18 Ответить
Трое из Простоквашино?
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06.02.2021 08:59 Ответить
Сепаров на нари!
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05.02.2021 20:44 Ответить
Имя,напиши имя.Кого и куда.
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05.02.2021 23:47 Ответить
Тебя, например
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06.02.2021 07:02 Ответить
Я б с мертветчука начал.
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06.02.2021 19:43 Ответить
а може зробимо як путін..віставимо перед військом той опущений блок...
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05.02.2021 20:51 Ответить
Або методом жюкова - на розмінування. Усім ОПЗЖопним особовим складом ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 6756 .
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06.02.2021 03:22 Ответить
А если этих 3,14дпров и кацапошлюх взять в заложники, как быстро мы сможем решить свои проблемы? Чисто гипотетически.
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05.02.2021 20:59 Ответить
мы ж не террористы, чтоб брать в заложники
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05.02.2021 21:05 Ответить
Так шо, сразу вешать? А помучать, как они людей мучают.
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05.02.2021 21:21 Ответить
Не надо уподобляться москалям
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05.02.2021 21:26 Ответить
Надо просто исполнять закон, за измену стране, тюрьма. Обмен по договоренности.
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06.02.2021 19:46 Ответить
Пробують торгуватися. Мовляв "Ви нам канали відключили, а ми вам знову війну приведемо!".
Ідіть до біса. Ви війну в Україну привели. Привели за чужі гроші заради свого достатку.
В Україні це завжди закінчувалося тим, що вас за це стратять. Найцікавіше, що стратять кремлівці, бо ви не впоралися з їхнім завданням.
А українцям на вас "насрати". Таких як ви за всю історію України була "тьма". І в історії з них нікого і ні де не згадують.
Балакуче сміття..
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05.02.2021 21:01 Ответить
На этот раз - сядут все!!!
Имею ввиду после победы Порошенко на досрочных.
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06.02.2021 00:19 Ответить
Порошенко за жодних обставин не стане вдруге президентом. Треба бути реалістом. У нього такий антирейтинг, що він у другому турі програє будь-кому.
Треба шукати якусь нейтральну постать. Наприклад, Олену Зеркаль. Якщо порошенківська отара буде й надалі просувати Порошенка, як єдиноможливого кандидата , то це остаточно зруйнує Україну .
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06.02.2021 01:12 Ответить
Бачу Ви теж з кварталу.
Нема про що говорити з Вами.
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07.02.2021 01:09 Ответить
Ще раз переконався, що порохоботи тотально неадекватні.
Я вкрай негативно ставлюся до Зеленського, але я також бачу, що у Порошенка немає жодних шансів знову очолити країну.
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07.02.2021 02:35 Ответить
Внутрішній ворог України, звернеться до зовнішнього з проханням загострення конфлікту,де будуть вбивати українців.
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05.02.2021 21:22 Ответить
То так погрожуючи,можна ***********,що не встигнуть з України чкурнути.
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05.02.2021 21:52 Ответить
Он может случайно подавится мацой например. Мало кто будет переживать
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06.02.2021 00:56 Ответить
Или дурковатый рабинович или сам признает тесную связь с оккупантами и сепарами. Мол, власть нас запретила, а отомстят сепары. Что еще надо для суда?
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05.02.2021 22:14 Ответить
Да там никаким миром и не пахло.
Рабинович наивно думает. что санкции его не коснутся.
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06.02.2021 01:29 Ответить
Те, що він почне думати взагалі, - вже нечуваний успіх!
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06.02.2021 03:24 Ответить
Да пошли вы на Х г@ндоны
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05.02.2021 22:51 Ответить
Чому країна визнала закриті телеканали ворожими та сепарестичними а тих хто цими каналами правив не заарештувала.Адже такі ,,патріоти,,України просто не можуть мати ворожі Україні телеканали.
Та і Україна буде узурпатором та країною яка наступає на горло прессі якщо не визнає закриті телеканали ворожими а тих хто ними володіє проросійськими ворогами України із арештом та судовим покаранням ворогів-сепаратистів.
Інакше в закритті телеканалів не бачу логіки і ця дія просто нова постава 95-го Кварталу.
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05.02.2021 22:56 Ответить
Пекельні борошна перекладу розплавили підлогу мозку?
Співчуваю.
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06.02.2021 03:26 Ответить
Почти 7 лет идёт война, а ******-коллаборанты на свободе, как ни в чём ни бывало!
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05.02.2021 23:02 Ответить
Рабиновичи научились в жизни угрожать, шантажировать и врать.
Ничего позитивного они предложить не способны.
Потом обижаются, что их "ПОЧЕМУ-ТО" не любят (из зависти).
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05.02.2021 23:53 Ответить
ЗаЖОПу знает про планы агрессора из первых рук, так что верти им.
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05.02.2021 23:58 Ответить
Гомодріли..
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06.02.2021 00:18 Ответить
А чего эти 3,14здюки еще не на нарах за угрозы,или только дамочек за посты в фэйсе зеленые сажать могут?
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06.02.2021 00:22 Ответить
с хера его не пристрелят в в посадке..этопросто ппц
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06.02.2021 00:22 Ответить
Не проще-ли обстрелять самого Рабиновича и на этом все кончится? И ни одна людина не пострадЭ!
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06.02.2021 00:54 Ответить
Таких, как Рабинович, надо обстреливать из "Точки-У".
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06.02.2021 01:53 Ответить
Шановний(-на) ! То буде дороге задоволення. Ефективніше і дешевше було б дати зібратись зі всій сепарні на гав-наш і тоді примінити ваш варіант. Я вже на якійсь вебці пропонував Ярошу перестати давати інтерв"ю і занятись серйозними справами.
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06.02.2021 02:54 Ответить
Ярош для того і існує, щоб випускати патріотичну енергію в свисток.
Так сам як і "Свобода".
Справжні патріоти заявляють про себе діями, а не патяканням і маршами зі смолоскипами.
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06.02.2021 03:59 Ответить
Дякую за коментар.Клька зауважень. Я думаю що діяльність Яроша буде оцінена істриками. А чи здатний він на активні дії покаже найблжчий час. Ну а керівництво "Свободи" обляпалось самостійно. Не хочу образити рядових свободівців.
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06.02.2021 10:33 Ответить
так просто ничего не исправить... дерьмо то это из кремля растет! будет просто новый рабинович! но сажать надо! за сепаратизм, за измену Родине!!!
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06.02.2021 11:24 Ответить
а то ничего что представители российских террористов у нас в Раде сидят и рассказывают что они готовят обострение на Донбассе будут стрелят в украинских солдат которые защищают нас от того во что превратился Донбасс и этих ****** из опзж почему то не вешают и не кидают на подвал чтоб обменять их на захваченных ими украинских граждан на Донбассе
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06.02.2021 01:24 Ответить
он так это говорит,что можно подумать что это с его подачи.
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06.02.2021 05:56 Ответить
не, он просто передаст! передает то, что ему в кремле надули в ухо!
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06.02.2021 11:22 Ответить
при совдепии рабинович хорошо погулял на зоне при кучме прятался в Израиле теперь защитник народа .Хочет опять в страну огромную на нары
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06.02.2021 08:07 Ответить
при совдепии рабинович хорошо погулял на зоне при кучме прятался в Израиле теперь защитник народа .Хочет опять в страну огромную на нары
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06.02.2021 08:08 Ответить
вопрос решается просто: Медведчука и Рабиновича отправляют на нары за госизмену, а Зеленский звонит путлеру и говорит, что они будут сидеть, пока сидит Навальный
мир в захваті. а Зеленский становится кумиром россиан
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06.02.2021 08:11 Ответить
Та кому той обвальний потрібен?
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06.02.2021 11:23 Ответить
Чи після таких заяв ще щось треба, щоб закрити їх на довго. Як на мене то вони самі підтвердили у своїх діях склад злочину. ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 3596
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06.02.2021 09:57 Ответить
ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 5199 ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 5311
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06.02.2021 10:21 Ответить
а нельзя этих тварей кацапских посадить на 15 лет?? Статья Измена Родине есть в УПК...
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06.02.2021 11:21 Ответить
ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы
Если прочитать пост Рабиновича, то они вроде бы не угрожают обстрелами, а боятся что ВСУ спровоцируют какую-то заметную военную реакцию со стороны "народной милиции" и используют этот момент для перехода к программе "освобождения Донбасса военным путем".
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06.02.2021 11:24 Ответить
Раз угрожают - значит они за одно с террористами и имеют на них влияние. Соответственно всех опзжопских холуев арестовать и на нары пока ***** Навального не отпустит.
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06.02.2021 11:35 Ответить
В аэропорту таможенник спрашивает у Рабиновича:
- Откуда прибыли?
- Какие прибыли, что вы? Одни убытки…
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06.02.2021 11:56 Ответить
- Рабинович, ты вступил в ОПЗЖ?
- Где? - спрашивает Рабинович, осматривая свои ботинки.
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06.02.2021 12:02 Ответить
АнтиУкраинской гидре перекрыли питание.Теперь перекрываем кислород и....хороним Судить их нужно не по их, ими же писанными законами, а по закону РЕВОЛЮЦИИ. .Недобитых переправляем в путинскую империю.пусть варятся в газово - ядерном соку...пока не взорвутся изнутри. .Подождем.
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06.02.2021 13:25 Ответить
ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли - Цензор.НЕТ 968
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06.02.2021 14:05 Ответить
Кум куму пожалівся що рот закрили . А в кума зараз свої проблеми, де почати війну щоб вийти з політичної кризи в Росії.
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06.02.2021 14:12 Ответить
как только начнутся обстрелы,лишить весь опжз бизнеса на територии Украины
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06.02.2021 14:25 Ответить
А они прекращались?
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06.02.2021 14:48 Ответить
билетер 95 квартала баканов, ты ждешь когда ОПГ за ЖоПу закинет тебе ргд-5 в трусы ???....
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06.02.2021 15:28 Ответить
так я не понял, это "стратегии Порошенко и его "пугалке" о вторжении, которое должно произойти вот-вот" или "На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворённого перерасти в напряжённый с постоянными обстрелами"?
что-то вадик походу **********. и это в одном сообщении.
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06.02.2021 16:12 Ответить
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