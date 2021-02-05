ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы
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Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что на Донбассе "ожидается большая провокация" и начнутся "постоянные обстрелы".
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворённого перерасти в напряжённый с постоянными обстрелами.
Источник сообщает, что кулуарные переговоры провалились, как ранее инсайдил наш источник.
Источник указывает, что "мирный кейс" Зеленского хоронят.
Скандалов внутри страны стало все больше, а функционеры Офиса Президента просчитали, что удержать власть будет проще, вернувшись к стратегии Порошенко и его "пугалке" о вторжении, которое должно произойти вот-вот.
Также военный кейс отвлечет украинцев от проблем внутри страны.
Образ Президента мира, кажется уже в прошлом, а жаль, страна так надеялась…
Будем надеется, что они на Банковой передумают от своей затеи о полномасштабных военных действий", - заявил Рабинович.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Источник: https://censor.net/ru/n3246137
Кстати, я об этом писала не раз сразу, как только его начали продавать, но меня за это почему-то обзывали порохоботкой.
С трибуны говорят об этом!! Открыто!!
Ну и где сраное СБУ???
В одессе рынок шманает??
Деньги зарабатывает!!
0 ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы.
Ідіть до біса. Ви війну в Україну привели. Привели за чужі гроші заради свого достатку.
В Україні це завжди закінчувалося тим, що вас за це стратять. Найцікавіше, що стратять кремлівці, бо ви не впоралися з їхнім завданням.
А українцям на вас "насрати". Таких як ви за всю історію України була "тьма". І в історії з них нікого і ні де не згадують.
Балакуче сміття..
Имею ввиду после победы Порошенко на досрочных.
Треба шукати якусь нейтральну постать. Наприклад, Олену Зеркаль. Якщо порошенківська отара буде й надалі просувати Порошенка, як єдиноможливого кандидата , то це остаточно зруйнує Україну .
Нема про що говорити з Вами.
Я вкрай негативно ставлюся до Зеленського, але я також бачу, що у Порошенка немає жодних шансів знову очолити країну.
Рабинович наивно думает. что санкции его не коснутся.
Та і Україна буде узурпатором та країною яка наступає на горло прессі якщо не визнає закриті телеканали ворожими а тих хто ними володіє проросійськими ворогами України із арештом та судовим покаранням ворогів-сепаратистів.
Інакше в закритті телеканалів не бачу логіки і ця дія просто нова постава 95-го Кварталу.
Співчуваю.
Ничего позитивного они предложить не способны.
Потом обижаются, что их "ПОЧЕМУ-ТО" не любят (из зависти).
Так сам як і "Свобода".
Справжні патріоти заявляють про себе діями, а не патяканням і маршами зі смолоскипами.
мир в захваті. а Зеленский становится кумиром россиан
Если прочитать пост Рабиновича, то они вроде бы не угрожают обстрелами, а боятся что ВСУ спровоцируют какую-то заметную военную реакцию со стороны "народной милиции" и используют этот момент для перехода к программе "освобождения Донбасса военным путем".
- Откуда прибыли?
- Какие прибыли, что вы? Одни убытки…
- Где? - спрашивает Рабинович, осматривая свои ботинки.
что-то вадик походу **********. и это в одном сообщении.