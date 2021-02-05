ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли
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Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович заявив, що на Донбасі "очікується велика провокація" і почнуться "постійні обстріли".
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На лінії зіткнення на Донбасі очікується велика провокація. Конфлікт може з умиротвореного перерости в напружений з постійними обстрілами.
Джерело повідомляє, що кулуарні переговори провалилися, як раніше повідомляло наше джерело.
Джерело зазначає, що "мирний кейс" Зеленського ховають.
Скандалів усередині країни стає дедалі більше, а функціонери Офісу Президента прорахували, що утримати владу буде простіше, повернувшись до стратегії Порошенка і його "страшилки" про вторгнення, яке має відбутися от-от.
Також військовий кейс відверне українців від проблем всередині країни.
Образ Президента миру, здається, вже в минулому, а шкода, країна так сподівалася ...
Будемо сподіватися, що вони на Банковій передумають від своєї затії про повномасштабні воєнні дії", - заявив Рабінович.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://censor.net/ru/n3246137
Кстати, я об этом писала не раз сразу, как только его начали продавать, но меня за это почему-то обзывали порохоботкой.
С трибуны говорят об этом!! Открыто!!
Ну и где сраное СБУ???
В одессе рынок шманает??
Деньги зарабатывает!!
0 ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы.
Ідіть до біса. Ви війну в Україну привели. Привели за чужі гроші заради свого достатку.
В Україні це завжди закінчувалося тим, що вас за це стратять. Найцікавіше, що стратять кремлівці, бо ви не впоралися з їхнім завданням.
А українцям на вас "насрати". Таких як ви за всю історію України була "тьма". І в історії з них нікого і ні де не згадують.
Балакуче сміття..
Имею ввиду после победы Порошенко на досрочных.
Треба шукати якусь нейтральну постать. Наприклад, Олену Зеркаль. Якщо порошенківська отара буде й надалі просувати Порошенка, як єдиноможливого кандидата , то це остаточно зруйнує Україну .
Нема про що говорити з Вами.
Я вкрай негативно ставлюся до Зеленського, але я також бачу, що у Порошенка немає жодних шансів знову очолити країну.
Рабинович наивно думает. что санкции его не коснутся.
Та і Україна буде узурпатором та країною яка наступає на горло прессі якщо не визнає закриті телеканали ворожими а тих хто ними володіє проросійськими ворогами України із арештом та судовим покаранням ворогів-сепаратистів.
Інакше в закритті телеканалів не бачу логіки і ця дія просто нова постава 95-го Кварталу.
Співчуваю.
Ничего позитивного они предложить не способны.
Потом обижаются, что их "ПОЧЕМУ-ТО" не любят (из зависти).
Так сам як і "Свобода".
Справжні патріоти заявляють про себе діями, а не патяканням і маршами зі смолоскипами.
мир в захваті. а Зеленский становится кумиром россиан
Если прочитать пост Рабиновича, то они вроде бы не угрожают обстрелами, а боятся что ВСУ спровоцируют какую-то заметную военную реакцию со стороны "народной милиции" и используют этот момент для перехода к программе "освобождения Донбасса военным путем".
- Откуда прибыли?
- Какие прибыли, что вы? Одни убытки…
- Где? - спрашивает Рабинович, осматривая свои ботинки.
что-то вадик походу **********. и это в одном сообщении.