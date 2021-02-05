ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли

Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович заявив, що на Донбасі "очікується велика провокація" і почнуться "постійні обстріли".

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На лінії зіткнення на Донбасі очікується велика провокація. Конфлікт може з умиротвореного перерости в напружений з постійними обстрілами.

Джерело повідомляє, що кулуарні переговори провалилися, як раніше повідомляло наше джерело.

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Джерело зазначає, що "мирний кейс" Зеленського ховають.

Скандалів усередині країни стає дедалі більше, а функціонери Офісу Президента прорахували, що утримати владу буде простіше, повернувшись до стратегії Порошенка і його "страшилки" про вторгнення, яке має відбутися от-от.

Також військовий кейс відверне українців від проблем всередині країни.

Образ Президента миру, здається, вже в минулому, а шкода, країна так сподівалася ...

Будемо сподіватися, що вони на Банковій передумають від своєї затії про повномасштабні воєнні дії", - заявив Рабінович.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.