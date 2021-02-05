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112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

У сайтов каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

Новости Цензор.НЕТ Общество

У сайтов каналов

У сайтов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее оказались под санкциями, отобрали доменные имена, сейчас они доступны на резервных адресах.

Об этом говорится в сообщении на сайте ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Старые домены у сайтов забрали, они были "разделегированы". По сути владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
Байден,продолжай.
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05.02.2021 09:40
+26
правильно сделали, а то насрут кучу и крутят в повторе сутками, замахали
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05.02.2021 09:39
+20
почему помойка страна.ua ещё с доменом?
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05.02.2021 09:46
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У сайтов каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua - Цензор.НЕТ 2885
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05.02.2021 09:38 Ответить
А у журналистов с этих кАНАЛОВ отобрались ноги
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05.02.2021 10:05 Ответить
То не журналісти.
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05.02.2021 11:36 Ответить
правильно сделали, а то насрут кучу и крутят в повторе сутками, замахали
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05.02.2021 09:39 Ответить
Не дивись.
Хто тебе змушує?
У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 1214
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05.02.2021 09:48 Ответить
так не смотрю, но зачем говно сутками крутить и главное, почти все в повторе
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05.02.2021 09:56 Ответить
Если не смотришь - то откуда знаешь, что там сутками в повторе крутят?
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05.02.2021 10:16 Ответить
Так дешевше, раз насрав і розмазуєш без кінця.
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05.02.2021 10:17 Ответить
точно подмечено
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05.02.2021 11:45 Ответить
Вже сумуєш?

У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 7712
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05.02.2021 09:56 Ответить
Байден,продолжай.
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05.02.2021 09:40 Ответить
Байден с Ютубом сопли жуёт. А студии работают без перерыва.
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05.02.2021 09:45 Ответить
Т.е. этим своим постом ты подтверждаешь информационные штампы кацапов про внешнее управление Украиной
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05.02.2021 09:48 Ответить
Санитары для 73% это внешнее управление ?
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05.02.2021 09:56 Ответить
Ты снова укол пропустил?
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05.02.2021 12:14 Ответить
Откроют в "зоне" .RU... Это твари из серии "Ты их в дверь, они в окно"!
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05.02.2021 09:44 Ответить
zik.ru - завод им. калинина
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05.02.2021 09:47 Ответить
купят себе zik.tv
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05.02.2021 10:31 Ответить
Ну то не окно уже, а запрребрик.
Если ещё на лбу себе напишут "российские пропагандисты" вообще будет отлично)
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05.02.2021 09:50 Ответить
або, якнайкраще відповідає дійсності
http://zik.fsb.ru
http://112.fsb.ru
http://newsone.fsb.ru
http://nash.fsb.ru
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05.02.2021 09:54 Ответить
почему помойка страна.ua ещё с доменом?
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05.02.2021 09:46 Ответить
У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 2456 І три домени. У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 3488
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05.02.2021 09:47 Ответить
То все дрібниці.
Головне - цей маріонеточний режим показав всім, що він боїться правди і йому є що приховувати.
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05.02.2021 09:47 Ответить
Цей, это чей? **********?
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05.02.2021 09:49 Ответить
Влажные мечты ************
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05.02.2021 09:57 Ответить
Хай дивляться як завгодно, лиш би братами не кликали.
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05.02.2021 10:09 Ответить
Украинцы смотрят на тебя как на говно, падаль лаптеногое, сиди **** на бутылке и не вякай
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05.02.2021 10:10 Ответить
Шахта петушиная, ты на каком языке вещаешь? Мамку свою с окружной забери, чтобы таких не клепала
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05.02.2021 10:17 Ответить
Чеченская подстилка, тебе когда бутылку забивают, подхрюкивашь, а петушок
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05.02.2021 10:20 Ответить
Соси в своём мурино))) буево кукуево)))
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05.02.2021 10:26 Ответить
Де ти там бачив правду на тих помойках?
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05.02.2021 09:52 Ответить
* помийках
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05.02.2021 09:52 Ответить
Не звертай уваги, редактор на фончику мене самого вже задовбав)
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05.02.2021 09:59 Ответить
100% то площадки по выгоражеванию рашки и пиара ОПЗЖ
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05.02.2021 09:56 Ответить
"Гаспадін" це вам Лавров підказав з пуйло стану, чи в МЕТОДИЧКАХ скабєєвої вичитали!?
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05.02.2021 10:04 Ответить
Пора бы уже всю Рашку от интернета отрубить
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05.02.2021 09:49 Ответить
Хай підписуються ньюзван.СРУ, 112.СРУ. Зік.СРУ.
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05.02.2021 09:50 Ответить
Хай там як, а це - добре.
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05.02.2021 09:50 Ответить
Це напрочуд правильно та логічно. Нічого путлєровській гидоти пашталакати в українському етері!
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05.02.2021 09:51 Ответить
У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 1201
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05.02.2021 09:51 Ответить
Моя бабуся сказала б - "Ой Боженько що ж це буде лишенько яке!!!"
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05.02.2021 09:54 Ответить
У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 6924
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05.02.2021 09:55 Ответить
Они работают, а не майданят как пуйло завещал
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05.02.2021 09:57 Ответить
Аминь...
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05.02.2021 09:55 Ответить
Яка трагэдия. Сльозы заважають гаварить. )))
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05.02.2021 09:58 Ответить
Очковые сортиры Зик, НьюзАнал и 112 переедут в родную говень сру🤣
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05.02.2021 09:59 Ответить
їх домен prastitutki.ru
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05.02.2021 09:59 Ответить
Зелебоба сыграл своим писюном на губах ОПЗЖопников🤣
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05.02.2021 10:01 Ответить
Откроют в зоне Тувалу. Как нормальные каналы.
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05.02.2021 10:05 Ответить
Дмитрий Чекалкин

3 год ·

tZE inform:

Дивны дела твои, Господи
Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!

Путч ТК:

З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19() разів.
Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все! У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 8974
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05.02.2021 10:16 Ответить
На счет Тягнибока и Юли - у них как бы нет своих собственных СМИ, потому ходят туда, куда приглашают. Порошенко Юлю на свой Прямой приглашать запретил.
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05.02.2021 10:20 Ответить
не свисти.
Вчора на Прямому був її заступник по фракції Соболєв. Якщо вона сама боїться підставитися ганапольському, Вересню, Орловській, Березовцю, Калнишу - її проблеми.
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05.02.2021 10:42 Ответить
Ганапольський і Вересень - моральні авторитети ще ті. Як побачу випадково в кадрі - йду очі мити з милом. Мертветчук хоч відвертий ворог, а ці - і ворогів не треба.
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05.02.2021 11:02 Ответить
Не сміши - Юля Ганапольского разом з мікрофоном з'їсть, якщо що - що-що, а дебатувати вона вміє.
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05.02.2021 13:40 Ответить
ее приглашали перед выборами, но с условием, что они будут задавать свои вопросы. Та отказалась, махнув рукой и хвостом - типа пошли ВЫ.
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05.02.2021 15:19 Ответить
Офігєнний патріот України - росіянин Дмитро Чекалкін. Мародер платить - Дмтро танцює.
______________
Мародер спочатку подарував свойому куму Медведчуку три найбільші інформканали, а тепер раптом став офігєнним патріотом і почав засуджувати теле-конкурентів.
________
Зєля, якщо він хотів би зробити незалежний інформ канал, міг би виділити гроші з бюджету на Громадський канал ТБ. А ці три медведчуківські канали штрафував би за антиукраїнські випади. А так Зєля фактично створив зажопам ореол гонимих владою. Ну і провайдерам дав заробити, тепер ватка буде віддавати останні гроші на ютуб.
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05.02.2021 10:58 Ответить
Зараз на ютубі ці три канали об'єднались в один сигнал. Чомусь думаю, що москва вирішила заощадити гроші на цих трьох каналах і попросила Зєлю їх закрити. Ще й рейтинг зажопам підняти.
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05.02.2021 11:09 Ответить
Ну...ушлые нашли выход и сменили домен на TV, теперь они 112ua tv. Нужно просто запретить сайты этих всех каналов и заблокировать их, как российские сайты в своей время заблокировали.
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05.02.2021 11:25 Ответить
Сайти. Та інтернет провайдер дає можливість дивитись цілодобово Сто Сорок російських каналів ТБ!!! Лише за 100гр/міс. Який сенс блокувати ці три, якщо пенси ватні будуть натомість дивитись безпосередньо Соловьова і Скабєєву?
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05.02.2021 11:42 Ответить
У меня лично провайдер отключил все те каналы, на которые недавно наложили санкции, а кто хочет смотреть эту помойку - это личное дело каждого. Вон...по спутнику можно смотреть все эти пропагандонские каналы, это большой минус в нашей стране и эту лавочку также прекрывать нужно, но сначала нужно навести порядок в украинском медиа пространстве, то есть у себя дома, а потом уже блочить скобееву и попову по другим средствам связи в ТВ.
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05.02.2021 11:46 Ответить
а у всех пенсов есть тарелки? сомневаюсь даже у тех кто помоложе их нет. Вобщем, понятно, Ване Жулька дала методичку и он уже бросился вещать голосом Жульки и Кучеренка.
а впервые дни радовался и пел дифирамбы указам Зели
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05.02.2021 15:18 Ответить
Я лично у себя давно заблокировал эти каналы и Наш, Интер ,Прямой и 5
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05.02.2021 13:29 Ответить
и это Байден только месяц как президент У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 4574
на следующих выборах поставим Порошенко президентом, с поддеркой Байдена наступит пи*жа всем опзж и ЗЕ с его партией
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05.02.2021 20:19 Ответить
 
 