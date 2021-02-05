У сайтов каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua
Новости Цензор.НЕТ Общество
У сайтов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее оказались под санкциями, отобрали доменные имена, сейчас они доступны на резервных адресах.
Об этом говорится в сообщении на сайте ZIK, информирует Цензор.НЕТ.
"Старые домены у сайтов забрали, они были "разделегированы". По сути владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Хто тебе змушує?
Если ещё на лбу себе напишут "российские пропагандисты" вообще будет отлично)
http://zik.fsb.ru
http://112.fsb.ru
http://newsone.fsb.ru
http://nash.fsb.ru
Головне - цей маріонеточний режим показав всім, що він боїться правди і йому є що приховувати.
3 год ·
tZE inform:
Дивны дела твои, Господи
Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!
Путч ТК:
З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19() разів.
Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все!
Вчора на Прямому був її заступник по фракції Соболєв. Якщо вона сама боїться підставитися ганапольському, Вересню, Орловській, Березовцю, Калнишу - її проблеми.
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Мародер спочатку подарував свойому куму Медведчуку три найбільші інформканали, а тепер раптом став офігєнним патріотом і почав засуджувати теле-конкурентів.
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Зєля, якщо він хотів би зробити незалежний інформ канал, міг би виділити гроші з бюджету на Громадський канал ТБ. А ці три медведчуківські канали штрафував би за антиукраїнські випади. А так Зєля фактично створив зажопам ореол гонимих владою. Ну і провайдерам дав заробити, тепер ватка буде віддавати останні гроші на ютуб.
а впервые дни радовался и пел дифирамбы указам Зели
на следующих выборах поставим Порошенко президентом, с поддеркой Байдена наступит пи*жа всем опзж и ЗЕ с его партией