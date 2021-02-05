У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У сайтів телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, які раніше опинилися під санкціями, відібрали доменні імена, зараз вони доступні на резервних адресах.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ZIK, інформує Цензор.НЕТ.
"Старі домени у сайтів забрали, вони були "розделеговані". По суті, власники доменів, сайти телеканалів, втратили можливість їх адмініструвати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Хто тебе змушує?
Если ещё на лбу себе напишут "российские пропагандисты" вообще будет отлично)
http://zik.fsb.ru
http://112.fsb.ru
http://newsone.fsb.ru
http://nash.fsb.ru
Головне - цей маріонеточний режим показав всім, що він боїться правди і йому є що приховувати.
3 год ·
tZE inform:
Дивны дела твои, Господи
Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!
Путч ТК:
З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19() разів.
Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все!
Вчора на Прямому був її заступник по фракції Соболєв. Якщо вона сама боїться підставитися ганапольському, Вересню, Орловській, Березовцю, Калнишу - її проблеми.
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Мародер спочатку подарував свойому куму Медведчуку три найбільші інформканали, а тепер раптом став офігєнним патріотом і почав засуджувати теле-конкурентів.
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Зєля, якщо він хотів би зробити незалежний інформ канал, міг би виділити гроші з бюджету на Громадський канал ТБ. А ці три медведчуківські канали штрафував би за антиукраїнські випади. А так Зєля фактично створив зажопам ореол гонимих владою. Ну і провайдерам дав заробити, тепер ватка буде віддавати останні гроші на ютуб.
а впервые дни радовался и пел дифирамбы указам Зели
на следующих выборах поставим Порошенко президентом, с поддеркой Байдена наступит пи*жа всем опзж и ЗЕ с его партией