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У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У сайтів каналів

У сайтів телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, які раніше опинилися під санкціями, відібрали доменні імена, зараз вони доступні на резервних адресах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

"Старі домени у сайтів забрали, вони були "розделеговані". По суті, власники доменів, сайти телеканалів, втратили можливість їх адмініструвати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Байден,продолжай.
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05.02.2021 09:40
+26
правильно сделали, а то насрут кучу и крутят в повторе сутками, замахали
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05.02.2021 09:39
+20
почему помойка страна.ua ещё с доменом?
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05.02.2021 09:46
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У сайтов каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua - Цензор.НЕТ 2885
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05.02.2021 09:38 Відповісти
А у журналистов с этих кАНАЛОВ отобрались ноги
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05.02.2021 10:05 Відповісти
То не журналісти.
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05.02.2021 11:36 Відповісти
правильно сделали, а то насрут кучу и крутят в повторе сутками, замахали
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05.02.2021 09:39 Відповісти
Не дивись.
Хто тебе змушує?
У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 1214
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05.02.2021 09:48 Відповісти
так не смотрю, но зачем говно сутками крутить и главное, почти все в повторе
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05.02.2021 09:56 Відповісти
Если не смотришь - то откуда знаешь, что там сутками в повторе крутят?
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05.02.2021 10:16 Відповісти
Так дешевше, раз насрав і розмазуєш без кінця.
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05.02.2021 10:17 Відповісти
точно подмечено
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05.02.2021 11:45 Відповісти
Вже сумуєш?

У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 7712
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05.02.2021 09:56 Відповісти
Байден,продолжай.
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05.02.2021 09:40 Відповісти
Байден с Ютубом сопли жуёт. А студии работают без перерыва.
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05.02.2021 09:45 Відповісти
Т.е. этим своим постом ты подтверждаешь информационные штампы кацапов про внешнее управление Украиной
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05.02.2021 09:48 Відповісти
Санитары для 73% это внешнее управление ?
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05.02.2021 09:56 Відповісти
Ты снова укол пропустил?
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05.02.2021 12:14 Відповісти
Откроют в "зоне" .RU... Это твари из серии "Ты их в дверь, они в окно"!
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05.02.2021 09:44 Відповісти
zik.ru - завод им. калинина
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05.02.2021 09:47 Відповісти
купят себе zik.tv
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05.02.2021 10:31 Відповісти
Ну то не окно уже, а запрребрик.
Если ещё на лбу себе напишут "российские пропагандисты" вообще будет отлично)
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05.02.2021 09:50 Відповісти
або, якнайкраще відповідає дійсності
http://zik.fsb.ru
http://112.fsb.ru
http://newsone.fsb.ru
http://nash.fsb.ru
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05.02.2021 09:54 Відповісти
почему помойка страна.ua ещё с доменом?
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05.02.2021 09:46 Відповісти
У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 2456 І три домени. У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 3488
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05.02.2021 09:47 Відповісти
То все дрібниці.
Головне - цей маріонеточний режим показав всім, що він боїться правди і йому є що приховувати.
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05.02.2021 09:47 Відповісти
Цей, это чей? **********?
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05.02.2021 09:49 Відповісти
Влажные мечты ************
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05.02.2021 09:57 Відповісти
Хай дивляться як завгодно, лиш би братами не кликали.
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05.02.2021 10:09 Відповісти
Украинцы смотрят на тебя как на говно, падаль лаптеногое, сиди **** на бутылке и не вякай
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05.02.2021 10:10 Відповісти
Шахта петушиная, ты на каком языке вещаешь? Мамку свою с окружной забери, чтобы таких не клепала
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05.02.2021 10:17 Відповісти
Чеченская подстилка, тебе когда бутылку забивают, подхрюкивашь, а петушок
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05.02.2021 10:20 Відповісти
Соси в своём мурино))) буево кукуево)))
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05.02.2021 10:26 Відповісти
Де ти там бачив правду на тих помойках?
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05.02.2021 09:52 Відповісти
* помийках
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05.02.2021 09:52 Відповісти
Не звертай уваги, редактор на фончику мене самого вже задовбав)
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05.02.2021 09:59 Відповісти
100% то площадки по выгоражеванию рашки и пиара ОПЗЖ
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05.02.2021 09:56 Відповісти
"Гаспадін" це вам Лавров підказав з пуйло стану, чи в МЕТОДИЧКАХ скабєєвої вичитали!?
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05.02.2021 10:04 Відповісти
Пора бы уже всю Рашку от интернета отрубить
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05.02.2021 09:49 Відповісти
Хай підписуються ньюзван.СРУ, 112.СРУ. Зік.СРУ.
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05.02.2021 09:50 Відповісти
Хай там як, а це - добре.
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05.02.2021 09:50 Відповісти
Це напрочуд правильно та логічно. Нічого путлєровській гидоти пашталакати в українському етері!
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05.02.2021 09:51 Відповісти
У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 1201
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05.02.2021 09:51 Відповісти
Моя бабуся сказала б - "Ой Боженько що ж це буде лишенько яке!!!"
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05.02.2021 09:54 Відповісти
У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 6924
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05.02.2021 09:55 Відповісти
Они работают, а не майданят как пуйло завещал
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05.02.2021 09:57 Відповісти
Аминь...
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05.02.2021 09:55 Відповісти
Яка трагэдия. Сльозы заважають гаварить. )))
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05.02.2021 09:58 Відповісти
Очковые сортиры Зик, НьюзАнал и 112 переедут в родную говень сру🤣
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05.02.2021 09:59 Відповісти
їх домен prastitutki.ru
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05.02.2021 09:59 Відповісти
Зелебоба сыграл своим писюном на губах ОПЗЖопников🤣
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05.02.2021 10:01 Відповісти
Откроют в зоне Тувалу. Как нормальные каналы.
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05.02.2021 10:05 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

3 год ·

tZE inform:

Дивны дела твои, Господи
Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!

Путч ТК:

З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19() разів.
Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все! У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 8974
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05.02.2021 10:16 Відповісти
На счет Тягнибока и Юли - у них как бы нет своих собственных СМИ, потому ходят туда, куда приглашают. Порошенко Юлю на свой Прямой приглашать запретил.
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05.02.2021 10:20 Відповісти
не свисти.
Вчора на Прямому був її заступник по фракції Соболєв. Якщо вона сама боїться підставитися ганапольському, Вересню, Орловській, Березовцю, Калнишу - її проблеми.
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05.02.2021 10:42 Відповісти
Ганапольський і Вересень - моральні авторитети ще ті. Як побачу випадково в кадрі - йду очі мити з милом. Мертветчук хоч відвертий ворог, а ці - і ворогів не треба.
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05.02.2021 11:02 Відповісти
Не сміши - Юля Ганапольского разом з мікрофоном з'їсть, якщо що - що-що, а дебатувати вона вміє.
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05.02.2021 13:40 Відповісти
ее приглашали перед выборами, но с условием, что они будут задавать свои вопросы. Та отказалась, махнув рукой и хвостом - типа пошли ВЫ.
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05.02.2021 15:19 Відповісти
Офігєнний патріот України - росіянин Дмитро Чекалкін. Мародер платить - Дмтро танцює.
______________
Мародер спочатку подарував свойому куму Медведчуку три найбільші інформканали, а тепер раптом став офігєнним патріотом і почав засуджувати теле-конкурентів.
________
Зєля, якщо він хотів би зробити незалежний інформ канал, міг би виділити гроші з бюджету на Громадський канал ТБ. А ці три медведчуківські канали штрафував би за антиукраїнські випади. А так Зєля фактично створив зажопам ореол гонимих владою. Ну і провайдерам дав заробити, тепер ватка буде віддавати останні гроші на ютуб.
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05.02.2021 10:58 Відповісти
Зараз на ютубі ці три канали об'єднались в один сигнал. Чомусь думаю, що москва вирішила заощадити гроші на цих трьох каналах і попросила Зєлю їх закрити. Ще й рейтинг зажопам підняти.
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05.02.2021 11:09 Відповісти
Ну...ушлые нашли выход и сменили домен на TV, теперь они 112ua tv. Нужно просто запретить сайты этих всех каналов и заблокировать их, как российские сайты в своей время заблокировали.
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05.02.2021 11:25 Відповісти
Сайти. Та інтернет провайдер дає можливість дивитись цілодобово Сто Сорок російських каналів ТБ!!! Лише за 100гр/міс. Який сенс блокувати ці три, якщо пенси ватні будуть натомість дивитись безпосередньо Соловьова і Скабєєву?
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05.02.2021 11:42 Відповісти
У меня лично провайдер отключил все те каналы, на которые недавно наложили санкции, а кто хочет смотреть эту помойку - это личное дело каждого. Вон...по спутнику можно смотреть все эти пропагандонские каналы, это большой минус в нашей стране и эту лавочку также прекрывать нужно, но сначала нужно навести порядок в украинском медиа пространстве, то есть у себя дома, а потом уже блочить скобееву и попову по другим средствам связи в ТВ.
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05.02.2021 11:46 Відповісти
а у всех пенсов есть тарелки? сомневаюсь даже у тех кто помоложе их нет. Вобщем, понятно, Ване Жулька дала методичку и он уже бросился вещать голосом Жульки и Кучеренка.
а впервые дни радовался и пел дифирамбы указам Зели
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05.02.2021 15:18 Відповісти
Я лично у себя давно заблокировал эти каналы и Наш, Интер ,Прямой и 5
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05.02.2021 13:29 Відповісти
и это Байден только месяц как президент У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua - Цензор.НЕТ 4574
на следующих выборах поставим Порошенко президентом, с поддеркой Байдена наступит пи*жа всем опзж и ЗЕ с его партией
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05.02.2021 20:19 Відповісти
 
 