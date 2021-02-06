Данилов: Против ряда депутатов введут санкции, часть - привлекут к уголовной ответственности

В ближайшее время запланировано введение индивидуальных санкций против ряда народных депутатов. А нардепов, которые поставляют оружие террористам, привлекут к уголовной ответственности.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время санкции будут продолжаться, вводиться против определенных категорий лиц и физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будут ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы это внедрить. И если кто-то считает, что это какая-то одноразовая акция, то он глубоко ошибается", - сказал Данилов.

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Часть депутатов, по его словам, ожидает уголовная ответственность.

"Когда они начинают быть поставщиками напрямую военным формированиям тех или иных средств, с помощью которых затем гибнут наши люди, за это все будут иметь ответственность. В том числе и уголовную. И это будет обязательно", - заявил секретарь СНБО.

"Когда раздавались фразы от кое-кого, что мы не можем санкции в отношении граждан Украины вводить, так я могу сказать: с 2017 года 1228 граждан Украины находятся под санкциями Украине. 1228", - добавил Данилов.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".