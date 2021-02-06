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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Данилов (1057) санкции (10623) СНБО (4377) уголовная ответственность (435) шоу_Шустера (315)

Данилов: Против ряда депутатов введут санкции, часть - привлекут к уголовной ответственности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов: Против ряда депутатов введут санкции, часть - привлекут к уголовной ответственности

В ближайшее время запланировано введение индивидуальных санкций против ряда народных депутатов. А нардепов, которые поставляют оружие террористам, привлекут к уголовной ответственности.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время санкции будут продолжаться, вводиться против определенных категорий лиц и физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будут ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы это внедрить. И если кто-то считает, что это какая-то одноразовая акция, то он глубоко ошибается", - сказал Данилов.

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Часть депутатов, по его словам, ожидает уголовная ответственность.

"Когда они начинают быть поставщиками напрямую военным формированиям тех или иных средств, с помощью которых затем гибнут наши люди, за это все будут иметь ответственность. В том числе и уголовную. И это будет обязательно", - заявил секретарь СНБО.

"Когда раздавались фразы от кое-кого, что мы не можем санкции в отношении граждан Украины вводить, так я могу сказать: с 2017 года 1228 граждан Украины находятся под санкциями Украине. 1228", - добавил Данилов.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
Все саме цікаве тільки починається))
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05.02.2021 21:34
+37
не надо...пусть продолжает...интересно жы ! Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 9352
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05.02.2021 21:41
+34
Байден! Астанавісь!
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05.02.2021 21:36
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посмотрим
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06.02.2021 16:14 Ответить
Пречудово зараз всі опзжшники і невтомний борець з руським міром остап дроздов сидять на помийці 1+1.
В них все ок 🤣
Три канали ролі не грають.
Це в нас проукраїнських лише 3 (Прямий, 5 і Еспрессо), все решта - ватні. ну закрили 3 штуки з десятків інших...
Отряд не заметил потері бойца , , боєц не заметил потери яйца ...)
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06.02.2021 16:20 Ответить
"невтомний борець з руським міром остап дроздов" - раніше сидів на 4-му каналі, та ззадоволенням разом з Хмарою обливав брудом Порошенко і доси поливає, не заспокоївся.
Це сподоболося ОПЗЖ - після Ківи, мабуть запрошують Дроздова - мабуть єврейськие корні є та заробляє у них. 2 роки пройшло, а він ніяк не заспокоїться, як Зелюк, топив за Зелю.

на еспресо, ПРямий та 5 ніколи не приходив. Єврейські корні є
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06.02.2021 17:38 Ответить
Бачу у клоунів недавно вечірка була з креком! Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 7819 Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 4892 Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 6603
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06.02.2021 17:08 Ответить
С кем ?
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06.02.2021 17:09 Ответить
Містер крек. Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 9633
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06.02.2021 17:10 Ответить
А с мистером крехом ? Ну так и говорите а то всё вокруг да около. Он и приказал запретить телеканалы.
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06.02.2021 17:12 Ответить
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