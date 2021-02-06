Данилов: Против ряда депутатов введут санкции, часть - привлекут к уголовной ответственности
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В ближайшее время запланировано введение индивидуальных санкций против ряда народных депутатов. А нардепов, которые поставляют оружие террористам, привлекут к уголовной ответственности.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время санкции будут продолжаться, вводиться против определенных категорий лиц и физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будут ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы это внедрить. И если кто-то считает, что это какая-то одноразовая акция, то он глубоко ошибается", - сказал Данилов.
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Часть депутатов, по его словам, ожидает уголовная ответственность.
"Когда они начинают быть поставщиками напрямую военным формированиям тех или иных средств, с помощью которых затем гибнут наши люди, за это все будут иметь ответственность. В том числе и уголовную. И это будет обязательно", - заявил секретарь СНБО.
"Когда раздавались фразы от кое-кого, что мы не можем санкции в отношении граждан Украины вводить, так я могу сказать: с 2017 года 1228 граждан Украины находятся под санкциями Украине. 1228", - добавил Данилов.
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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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В них все ок 🤣
Три канали ролі не грають.
Це в нас проукраїнських лише 3 (Прямий, 5 і Еспрессо), все решта - ватні. ну закрили 3 штуки з десятків інших...
Отряд не заметил потері бойца , , боєц не заметил потери яйца ...)
Це сподоболося ОПЗЖ - після Ківи, мабуть запрошують Дроздова - мабуть єврейськие корні є та заробляє у них. 2 роки пройшло, а він ніяк не заспокоїться, як Зелюк, топив за Зелю.
на еспресо, ПРямий та 5 ніколи не приходив. Єврейські корні є