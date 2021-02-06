УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15206 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
24 413 110
Данілов (1191) санкції (6855) РНБО (1721) кримінальна відповідальність (185) шоу_Шустера (309)

Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності

Найближчим часом заплановано введення індивідуальних санкцій проти деяких народних депутатів. А нардепів, які постачають зброю терористам, притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом санкції триватимуть, вводитимуться проти певних категорій осіб і фізичних і юридичних осіб. Більш того, я можу з упевненістю сказати, що там будуть деякі депутати, які сьогодні засідають у Верховній Раді. У нас більш ніж достатньо аргументів для того, щоб це впровадити. І якщо хтось вважає, що це якась одноразова акція, то він глибоко помиляється", - сказав Данілов.

Частину депутатів, за його словами, чекає кримінальна відповідальність.

Дивіться також: Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Коли вони починають бути постачальниками безпосередньо військовим формуванням тих чи інших засобів, за допомогою яких потім гинуть наші люди, за це все будуть відповідати. У тому числі й кримінальну. І це буде обов'язково", - заявив секретар РНБО.

"Коли лунали фрази від декого, що ми не можемо вводити санкції щодо громадян України, то я можу сказати: з 2017 року 1 228 громадян України перебувають під санкціями Україні. 1228", - додав Данілов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Все саме цікаве тільки починається))
показати весь коментар
05.02.2021 21:34
+37
не надо...пусть продолжает...интересно жы ! Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 9352
показати весь коментар
05.02.2021 21:41
+34
Байден! Астанавісь!
показати весь коментар
05.02.2021 21:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
посмотрим
показати весь коментар
06.02.2021 16:14 Відповісти
Пречудово зараз всі опзжшники і невтомний борець з руським міром остап дроздов сидять на помийці 1+1.
В них все ок 🤣
Три канали ролі не грають.
Це в нас проукраїнських лише 3 (Прямий, 5 і Еспрессо), все решта - ватні. ну закрили 3 штуки з десятків інших...
Отряд не заметил потері бойца , , боєц не заметил потери яйца ...)
показати весь коментар
06.02.2021 16:20 Відповісти
"невтомний борець з руським міром остап дроздов" - раніше сидів на 4-му каналі, та ззадоволенням разом з Хмарою обливав брудом Порошенко і доси поливає, не заспокоївся.
Це сподоболося ОПЗЖ - після Ківи, мабуть запрошують Дроздова - мабуть єврейськие корні є та заробляє у них. 2 роки пройшло, а він ніяк не заспокоїться, як Зелюк, топив за Зелю.

на еспресо, ПРямий та 5 ніколи не приходив. Єврейські корні є
показати весь коментар
06.02.2021 17:38 Відповісти
Бачу у клоунів недавно вечірка була з креком! Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 7819 Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 4892 Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 6603
показати весь коментар
06.02.2021 17:08 Відповісти
С кем ?
показати весь коментар
06.02.2021 17:09 Відповісти
Містер крек. Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності - Цензор.НЕТ 9633
показати весь коментар
06.02.2021 17:10 Відповісти
А с мистером крехом ? Ну так и говорите а то всё вокруг да около. Он и приказал запретить телеканалы.
показати весь коментар
06.02.2021 17:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 