Pfizer вдвое ускорит производство вакцины от коронавируса

Один из двух утвержденных в США производителей вакцины от COVID-19, компания Pfizer, планирует почти вдвое ускорить производство вакцин.

Сейчас на одну партию идет 110 дней, фармакологический гигант планирует сократить это время до 60 дней, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Это должно ускорить процесс вакцинации и помочь частично решить проблему с нехваткой препарата.

Сейчас Pfizer производит каждую партию вакцины поэтапно на трех заводах: начинается процесс в Миссури, продолжается в Массачусетсе, а заканчивается в Мичигане. По состоянию на выходные, компания выпустила более 20 млн доз, готовых к использованию.

Кроме того, компания планирует увеличить количество производимого продукта, добавив новые производственные линии на всех трех заводах.

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В то же время, вакцина Pfizer требует особых сверхнизких температур для хранения, -70 градусов по Цельсию, а затем - особых условий перевозки и хранения на местах. Для сравнения, другую вакцину, утвержденную и произведенную в США компанией Moderna, можно хранить при -20 градусах по Цельсию. Как только эти препараты получают из морозильных камер, их можно хранить несколько дней в условиях обычных холодильников.

Напомним, международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.

При этом генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык заявила, что их вакцина не требует специальных условий хранения или транспортировки несмотря на то, что хранится при температуре ниже -70. Она поставляется в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру.

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