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Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу

Один із двох затверджених у США виробників вакцини проти COVID-19, компанія Pfizer, планує майже вдвічі прискорити виробництво вакцин.

Зараз на одну партію потрібно 110 днів, фармакологічний гігант планує скоротити цей час до 60 днів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Це має прискорити процес вакцинації і допомогти частково вирішити проблему з нестачею препарату.

Наразі Pfizer виробляє кожну партію вакцини поетапно на трьох заводах: починається процес у Міссурі, триває в Массачусетсі, а закінчується в Мічигані. Станом на вихідні компанія випустила понад 20 млн доз, готових до використання.

Крім того, компанія планує збільшити кількість виробленого продукту, додавши нові виробничі лінії на всіх трьох заводах.

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Водночас вакцина Pfizer потребує особливих наднизьких температур для зберігання (-70 градусів за Цельсієм), а відтак особливих умов перевезення й зберігання на місцях. Для порівняння, іншу вакцину, затверджену й вироблену у США, від компанії Moderna можна зберігати за -20 за Цельсієм. Щойно ці препарати дістають із морозильних камер, їх можна зберігати лише кілька днів в умовах звичайних холодильників.

Нагадаємо, міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 із міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі до України направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.

Водночас генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик заявила, що їхня вакцина не вимагає спеціальних умов зберігання чи транспортування попри те, що зберігається за температури нижче -70. Вона поставляється в спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.

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Топ коментарі
+9
вам кацапам только спутник5...!
так-что Во-Во губки не раскатывай...!
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07.02.2021 22:53
+8
а сколько вас свиноцабак уже привили...?
количество поголовья озвуч каца...!
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07.02.2021 22:48
+6
да я даже за то Во-Во - что бы вас всех кацапов привили спутником5 за месяц...!
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07.02.2021 23:03
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а что там с откатом от богатыревой за шанхайскую ширку у вирусобеса степашки сложилось?
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07.02.2021 22:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
там всьо пучком, не переживай
кстати, людей без образования и маргиналов, почему=то больше всего интересует то, на что они вообще никак не могут повлиять
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07.02.2021 22:44 Відповісти
што?
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07.02.2021 22:59 Відповісти
Дайош п"ятирічку за три дні! Pfizer вдвое ускорит производство вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 3630
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07.02.2021 22:42 Відповісти
Гасло лісорубів-"Врежем дуба ,раньше срока!" !!!)))
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07.02.2021 23:28 Відповісти
Гасло сталеварів "Наша сила в плавках".
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07.02.2021 23:34 Відповісти
Гасло зеків "Відсидимо п"ятирічку за чотири роки!"
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08.02.2021 07:08 Відповісти
В странах третьего мира шанс получить неразмороженую вакцину Pfizer - почти нулевой.
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07.02.2021 22:44 Відповісти
Извините за нескромный вопрос... Эти боксы скока стоят...?
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07.02.2021 22:44 Відповісти
Ташовинекажете!? Pfizer вдвое ускорит производство вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 7957
А нам що від цього?
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07.02.2021 22:45 Відповісти
а сколько вас свиноцабак уже привили...?
количество поголовья озвуч каца...!
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07.02.2021 22:48 Відповісти
кацап у тебя память хуже чем у рыбки гуппи...
тебе уже давали цифры по вашей паРаше...!
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07.02.2021 22:55 Відповісти
Та кто бы сомневался, что мордорская знать будет колоть себе Pfizer, а простолюдинам в приказном порядке вколет мутную бодягу Спутник V.
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07.02.2021 22:53 Відповісти
Спрутік, це брага з боярой, вставляє кацапів, за здарма, ще й мізки підморожує, відмороженим , щоб не розтопилися.
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07.02.2021 23:33 Відповісти
Pfizer и Moderna - первые массовые РНК-вакцины. Я лучше китайской или кацапским Спутником уколюсь, чем этой непроверенной хнёй, которая встраивает искусственную молекулу РНК в мои клетки и синтезирует там свои белки - оно может и здорово, ну пусть лет 5-10 потестят на других.
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07.02.2021 22:51 Відповісти
вам кацапам только спутник5...!
так-что Во-Во губки не раскатывай...!
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07.02.2021 22:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
в этом и весь смак у файзера. как говорят нужно варить ширку пока на нее есть спрос. но скоро эта халява закончится для них и они будут ходить по базару и просить чтобы ктото у них это вариво купил за деньги маллые.
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07.02.2021 22:58 Відповісти
О, и дети лейтенанта Шмидта внуки бабы Ванги отписались...
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08.02.2021 07:11 Відповісти
да я даже за то Во-Во - что бы вас всех кацапов привили спутником5 за месяц...!
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07.02.2021 23:03 Відповісти
по любому всех кассабов через эти уколы нужно отправить к доктору лизе менгле.
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07.02.2021 23:05 Відповісти
не переживайте... на самом деле вы уже и не заметили, как переродились... где-то в 90х годах отношение наших клеток по сравнению с клетками вирусов, бактерий и микробов стало больше как 30 к 70 процентов... а наше собственное днк состоит и так из обрывков вирусов, болячек, которые вроде как переболели, патчей , обновлений и исправлений днк, где то успешных, где-то нет... на самом деле если с такими вещами имеешь дело - то становится страшновато....
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07.02.2021 23:04 Відповісти
Полностью вас поддерживаю!!! Людям - людскую вакцину от мировых брэндов, а вам - препарат, применяемый в животноводчистве!!!
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07.02.2021 23:26 Відповісти
Дак алені це і є ВРХ, тому все за призначенням !!!)))
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07.02.2021 23:32 Відповісти
Пишіть, будь ласка, ворожою мовою, а то козломорді її не розуміють, вони не зможуть збагнути що таке те ВРХ... Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 7911
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07.02.2021 23:39 Відповісти
К сведению. Российская вакцина "Спутник V " - это генетически модифицированный вирус,это вакцина ДНК ,так что не спеши колоться,она опасней упомянутых тобой вакцин РНК.
А китайская -это традиционная белковая вакцина.
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08.02.2021 00:35 Відповісти
Оба варианта используют уже десятки лет.
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08.02.2021 00:55 Відповісти
ДНК-вакцины на людях раньше не использовали.
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08.02.2021 07:13 Відповісти
Использовали.
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08.02.2021 10:09 Відповісти
Возможно что-то свежее в новостях я и пропустил, но
Перші клінічні дослідження ДНК-вакцин, разом безпечністю нового методу, продемонстрували його низьку ефективність. Розуміючи перспективність ДНК-імунізації, наукові лабораторії разом з біотехнологічними компаніями спрямували свої зусилля на оптимізацію нового методу, і вже за кілька років вдалося досягти значного прогресу. У 2005 році перша ДНК-вакцина отримала дозвіл FDA (англ. Food and Drug Administration) для застосування на тваринах. Станом на 2013 р. більше ста ДНК-вакцин проходять клінічні випробовування[52] і чотири ДНК-вакцини є ліцензованими для використання у тваринництві.

Вот еще
Das amerikanische Unternehmen Inovio ist dabei, einen DNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln.[13], aber bislang gibt es weltweit noch keine zugelassenen DNA-Impfstoffe (Stand 2021).[1]
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08.02.2021 10:34 Відповісти
Я не знаю что такое ДНК-вакцина, это у Оли Панченко спросите. Спутник - векторная вакцина.
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08.02.2021 19:23 Відповісти
Ну, если забуду, что такое ДНК вакцина,то спрошу.
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08.02.2021 21:04 Відповісти
Мы очень рады за увеличение производства вакцины в США, особенно если учесть, что у Штатах действует указ о запрете ее экспорта в другие страны!
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07.02.2021 22:58 Відповісти
Видимо истребление белого населения идёт заниженными темпами; Ротшильды приказали ускорить процесс.
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07.02.2021 23:01 Відповісти
та не родшильды а рептилоиды с альфа ретикулы. и космиты с серпико свои щупальцы к этому приложили.
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07.02.2021 23:03 Відповісти
Ротшильды. И один из них уже отправился в рай за свои деяния. Первый, но возможно не последний.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/edmond-de-rothschild-holding-chairman-has-died-at-57
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07.02.2021 23:08 Відповісти
а кто то может ускорить и в 4 раза! )
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07.02.2021 23:02 Відповісти
не получится (в четыре раза)так как всё производство пфайзер/бионтех просто очень во многом зависит от этой фирмы Merck (которая к стати нигде и никак не упоминается!!)а именно от неё зависят производственные мощности так как именно она поставляет основные компоненты(липиды-кровяные жиры) так что на публике пфайзер/бионтех могут надувать щёки и заявлять что угодно но ровно до тех пор пока эта фирма будет справляться с заказами. Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 5245 Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 7027
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07.02.2021 23:38 Відповісти
для йулички это не проблемы )
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08.02.2021 00:53 Відповісти
Вакцинация в мире уже проходит как минимум 2 месяца но до сих пор нету отчетов об эфективности прививок, есть только статистика об летальных исходах что не является доказательством что люди погибли именно от вакцины,но уже обнаружели уже свыше 4000 мутаций вируса.
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07.02.2021 23:03 Відповісти
Извиняюсь за смешной вопрос, но кто и когда проверял "цыфры" от Степанова ?
Откуда вы знаете что все страшилки, которые он сообщает - правда ? Улицы давно должны были быть переполнены умирающими людьми, если верить официальной статистике.
Где трупы-то ? Где переполненные крематории ?
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07.02.2021 23:03 Відповісти
вирусобесу степашке верить нельзя, он умеренно УО, хотя в оедании мыла замечен не был.
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07.02.2021 23:07 Відповісти
Кто и когда проверял офицальные цифры, которыми МОЗ стращает население каждый день ?
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07.02.2021 23:09 Відповісти
нельзя их проверять ато....
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07.02.2021 23:10 Відповісти
Почему нельзя ? Разве в Украине нет парламента, который мог бы инициировать расследование ? Есть монобольшинство слуг народа. Пусть проведут аудит МОЗ.
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07.02.2021 23:17 Відповісти
Відносно дій ляльок, всі питання до кремлівських ляльководів !!!)))
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07.02.2021 23:35 Відповісти
Це ти з якої мови так переклав?
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08.02.2021 00:50 Відповісти
Нічого я не перекладав !!)))
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08.02.2021 01:13 Відповісти
Обоснуй, свою мысль что "Улицы давно должны были быть переполнены умирающими людьми, если верить официальной статистике.". Смертность от ковида прилично ниже смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и в пиковых значениях (в Украине) была равна смертности от онкологии. По твоей логике, улицы давно должны были быть переполнены умирающимио людьми, умирающими сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И такая картина должна была быть и до ковида.
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08.02.2021 07:26 Відповісти
Если на улицах не валяются трупы, а морги не переполнены - никакой пандемии нет. Значит, не нужны никакие "красно-оранжевые" зоны, карантины и проч.
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08.02.2021 07:49 Відповісти
О, так по твоей логике, если на улицах не валяются трупы, а морги не переполнены - никакой массовой заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями нет...
Ты действительно настолько глуп или за деньги тут идиота корчишь?
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08.02.2021 10:37 Відповісти
"Пандемии" нет. Ты читать разучился что ли ?
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08.02.2021 11:27 Відповісти
Это они формулировку подогнали под "ковид"-проект. Под эту фишку можно подогнать хоть герпес. Абсурдная формулировка: "нового заболевания". А если вирус натуральной оспы вырвется из лаборатории, и целые страны начнуть вымирать - это не будет считаться пандемий, по понятиям эфиопского гоминида.

Спасибо за формулировку. Теперь 100% доказано что "ковид" - преднамеренно, заранее спланированная дезинформационная операция всемирного масштаба.
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09.02.2021 13:41 Відповісти
За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат
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09.02.2021 10:14 Відповісти
"Загалом у 2020 році в Росії померли 2 мільйони 124 тисячі людей. За даними Росстату, з квітня до грудня померли 162 тисячі росіян з діагнозом COVID-19. При цьому російська влада станом на ранок 8 лютого повідомляла, що за час пандемії від коронавірусу померли понад 75 тисяч людей."
Этого не может быть. Либо у них вирус не тот что у нас в Австралии, либо она из той же банды рептиолоидов что и ты.
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09.02.2021 13:43 Відповісти
Либо в Австралии гораздо жестче, чем в России соблюдали карантинные ограничения.
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09.02.2021 13:57 Відповісти
Xa-xa. Что такое "карантинные ограничения" если бухошопы, заправки, супермаркеты открыты ? Фарс.
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09.02.2021 15:01 Відповісти
aquarius580 .

Я живу в Мельбурне. У нас в штате Виктория правит правительство вонючих коммуняк ("лейбористы"), которые практически всё продали Китаю, включая порт. Сейчас в городе практически ничего не работает, кроме самых необходимых служб. Это должно закончиться 13 сентября (закон позволяет вводить ЧП только на шесть месяцев), но эта скотина плевала на все законы, и попытается продлить своё ЧП. Причём зарплату стоЯщим бизнесам временно платит федеральное правительство, из Канберры. Эти деньги заканчиваются, людям скоро нечего будет жрать. У меня есть предчувствие что череп этой скотины в итоге кто-нибудь из владельцев разорённых бизнесов раскроит монтировкой.
21.08.2020 10:22

Ха-ха Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 7489
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09.02.2021 15:26 Відповісти
По всем признакам, он сейчас под домашним арестом. Появляется только эпизодически на улице на фоне деревьев, чтобы зачитать что-то с бумажки. Он разорил сотни тысяч людей своими "локдаунами". В комментариях на ютубе неоднократно встречаются соображения что ему всю оставшуюся жизнь придётся ходить оглядываясь через плечо.
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09.02.2021 22:47 Відповісти
Когда Вы писали вранье? Здесь "Сейчас в городе практически ничего не работает, кроме самых необходимых служб" или здесь "Xa-xa. Что такое "карантинные ограничения" если бухошопы, заправки, супермаркеты открыты ? Фарс." ?
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10.02.2021 00:07 Відповісти
Не работали магазины промтоваров (никакие; ни плоскогубцы купить нельзя было купить, ни гвозди, ни кровать, ни иголки с нитками), парикмахерские, кафе (только "из окошка, на вынос" можно было); даже общественные туалеты в парках закрыли. При этом открытые бухошопы, заправки, супермаркеты, аптеки - давали полную свободу для любого вируса. Вирус не различает между бутылкой водки, продаваемой в бухошопе, и бутылкой метилового спирта, продаваемого в магазине хозтоваров.
Фарс. Точно такой же как степановский, когда переносчиками вируса оказались носки, майки, трусы и спички.
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10.02.2021 00:19 Відповісти
По поводу Вашего петросянства "Фарс. Точно такой же как степановский, когда переносчиками вируса оказались носки, майки, трусы и спички."
"Наприклад, є супермаркет, у ньому є товари на будь-який смак і будь-яку потребу, і є 100 людей, яким треба придбати різні товари. 20 людей підуть у супермаркет, аби придбати їжу, ще 20 підуть, щоб придбати засоби гігієни, наступні 20 підуть у супермаркет, щоб купити посуд чи предмети побутової техніки, а інші - аби придбати одяг, батарейки, шкарпетки.
Якщо ми забороняємо реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, наражаючи на небезпеку інфікуватися. Тобто зі ста людей, які могли бути в супермаркеті і контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази".
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10.02.2021 00:32 Відповісти
Спасибо, мне неинтересен рептилоидный бред.
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10.02.2021 04:21 Відповісти
А когда Вы достигли уровня шуток Петросяна со своим "переносчиками вируса оказались носки, майки, трусы и спички" Вы считали, что достигли вершин логической мысли?
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10.02.2021 07:21 Відповісти
Рептилоид, пойми простую вещь.
Лично ты для меня - интернетное никто. Назойливая муха. Но, вот вся твоя банда - мои враги. Не только мои, разумеется. Вы являетесь врагами человечества. Ваш "ковид" - попытка установления всемирного коммунофашистского режима. То есть вы хуже Сталина, Мао, Гитлера, Пол Пота и прочих Бокасс, вместе взятых.
Если вы думаете что сумеете сделать вид что "ничего не было", вы сильно ошибаетесь. Какие-то очень сильные и умные люди, бдительность которых вы сумели временно усыпить, разобрались в ваших истинных целях, и объявили вам войну на уничтожение. Так что впереди много важных событий. "Ковид" был гораздо хуже чем преступление. Это была ваша ошибка.
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10.02.2021 07:33 Відповісти
Ну, тогда собирай деньги на ракету до планеты Нубиру. Другим путем тебе с рептилоидами не справиться. Коммуно-фашизм это похлеще, чем японо-румынская разведка.
ПС когда тебе на той ракете наденут смирительную рубашку, может ты что-то и поймешь, но будет поздно.
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10.02.2021 10:20 Відповісти
Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 5120 Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 2333Астанавитесь...
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07.02.2021 23:11 Відповісти
Будуть вдвічі слабший розчин бадяжити.
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07.02.2021 23:26 Відповісти
Просто в тему ... (а ведь что-то в этих словах есть зерно истины и логика.) Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 5736
"Мир постепенно выздоравливает от бума ковидных новостей. А значит, нужно ждать новых информационных эпидемий!? И Вы заметили, как резко меньше стало сообщений и обсуждений заболевших Covid? Сменилась информационная повестка. Надоело всем немного. Новых событий не происходит, старые потеряли фокус внимания и всех утомили. Рейтинги падают. Вакцинация, новый штамм, ковидные паспорта, всё это уже производные от первого сообщения. Событие капитализировано. Все, кто смог, вырос в доходах. Спекулянты на биржах радуются, такого оптимизма и количества пустых денег не было никогда. Мир постепенно выздоравливает. А значит нужно ждать новых информационных эпидемий."(с)
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07.02.2021 23:38 Відповісти
Россия проводит дискредитацию западных вакцин для продвижения "Спутник V", - об этом говорится в статье The New York Times, и отмечается, что дискредитационная кампания была сосредоточена на латиноамериканских странах, а реклама размещалась в социальных сетях - Twitter и Facebook.
Речь идет о сотнях ссылок на новости, в которых говорится, что американские вакцины якобы могли спровоцировать летальные случаи. При этом в материалах не указывались данные о том, что вакцины вообще могут быть не связаны со смертями. Атаке подвергались препараты Pfizer и AstraZeneca.
Впервые кампания активизировалась в августе 2020 года, когда президент России Владимир Путин объявил, что дал согласие на создание отечественной вакцины.
Так, ссылки публиковали пропагандистские СМИ Russia Today и Sputnik, которые входят в список самых влиятельных медиа в Латинской Америке.
Газета пишет, что пропаганда дала свои плоды. Так, заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил о подписании контракта на поставки российской вакцины.
"Это одна из самых масштабных операций, которые мы видели для продвижения истории о вакцине в Латинской Америке, и, похоже, она возымела эффект. Россия неуклонно создавала нарратив, который рос и до некоторой степени принимался", - пояснила исследователь дезинформации в First Draft Хайме Лонгория.
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07.02.2021 23:40 Відповісти
Если хочешь что-то продать, то засрать для начала конкурентов дело обычное.
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07.02.2021 23:49 Відповісти
 
 