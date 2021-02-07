Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Один із двох затверджених у США виробників вакцини проти COVID-19, компанія Pfizer, планує майже вдвічі прискорити виробництво вакцин.
Зараз на одну партію потрібно 110 днів, фармакологічний гігант планує скоротити цей час до 60 днів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Це має прискорити процес вакцинації і допомогти частково вирішити проблему з нестачею препарату.
Наразі Pfizer виробляє кожну партію вакцини поетапно на трьох заводах: починається процес у Міссурі, триває в Массачусетсі, а закінчується в Мічигані. Станом на вихідні компанія випустила понад 20 млн доз, готових до використання.
Крім того, компанія планує збільшити кількість виробленого продукту, додавши нові виробничі лінії на всіх трьох заводах.
Водночас вакцина Pfizer потребує особливих наднизьких температур для зберігання (-70 градусів за Цельсієм), а відтак особливих умов перевезення й зберігання на місцях. Для порівняння, іншу вакцину, затверджену й вироблену у США, від компанії Moderna можна зберігати за -20 за Цельсієм. Щойно ці препарати дістають із морозильних камер, їх можна зберігати лише кілька днів в умовах звичайних холодильників.
Нагадаємо, міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 із міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі до України направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.
Водночас генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик заявила, що їхня вакцина не вимагає спеціальних умов зберігання чи транспортування попри те, що зберігається за температури нижче -70. Вона поставляється в спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.
Будь ласка, зачекайте...
кстати, людей без образования и маргиналов, почему=то больше всего интересует то, на что они вообще никак не могут повлиять
А нам що від цього?
количество поголовья озвуч каца...!
тебе уже давали цифры по вашей паРаше...!
так-что Во-Во губки не раскатывай...!
дети лейтенанта Шмидтавнуки бабы Ванги отписались...
А китайская -это традиционная белковая вакцина.
Перші клінічні дослідження ДНК-вакцин, разом безпечністю нового методу, продемонстрували його низьку ефективність. Розуміючи перспективність ДНК-імунізації, наукові лабораторії разом з біотехнологічними компаніями спрямували свої зусилля на оптимізацію нового методу, і вже за кілька років вдалося досягти значного прогресу. У 2005 році перша ДНК-вакцина отримала дозвіл FDA (англ. Food and Drug Administration) для застосування на тваринах. Станом на 2013 р. більше ста ДНК-вакцин проходять клінічні випробовування[52] і чотири ДНК-вакцини є ліцензованими для використання у тваринництві.
Вот еще
Das amerikanische Unternehmen Inovio ist dabei, einen DNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln.[13], aber bislang gibt es weltweit noch keine zugelassenen DNA-Impfstoffe (Stand 2021).[1]
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/edmond-de-rothschild-holding-chairman-has-died-at-57
Откуда вы знаете что все страшилки, которые он сообщает - правда ? Улицы давно должны были быть переполнены умирающими людьми, если верить официальной статистике.
Где трупы-то ? Где переполненные крематории ?
Ты действительно настолько глуп или за деньги тут идиота корчишь?
Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах[9]. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру и большинство людей не обладают иммунитетом.
Спасибо за формулировку. Теперь 100% доказано что "ковид" - преднамеренно, заранее спланированная дезинформационная операция всемирного масштаба.
Этого не может быть. Либо у них вирус не тот что у нас в Австралии, либо она из той же банды рептиолоидов что и ты.
Я живу в Мельбурне. У нас в штате Виктория правит правительство вонючих коммуняк ("лейбористы"), которые практически всё продали Китаю, включая порт. Сейчас в городе практически ничего не работает, кроме самых необходимых служб. Это должно закончиться 13 сентября (закон позволяет вводить ЧП только на шесть месяцев), но эта скотина плевала на все законы, и попытается продлить своё ЧП. Причём зарплату стоЯщим бизнесам временно платит федеральное правительство, из Канберры. Эти деньги заканчиваются, людям скоро нечего будет жрать. У меня есть предчувствие что череп этой скотины в итоге кто-нибудь из владельцев разорённых бизнесов раскроит монтировкой.
21.08.2020 10:22
Ха-ха
Фарс. Точно такой же как степановский, когда переносчиками вируса оказались носки, майки, трусы и спички.
"Наприклад, є супермаркет, у ньому є товари на будь-який смак і будь-яку потребу, і є 100 людей, яким треба придбати різні товари. 20 людей підуть у супермаркет, аби придбати їжу, ще 20 підуть, щоб придбати засоби гігієни, наступні 20 підуть у супермаркет, щоб купити посуд чи предмети побутової техніки, а інші - аби придбати одяг, батарейки, шкарпетки.
Якщо ми забороняємо реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, наражаючи на небезпеку інфікуватися. Тобто зі ста людей, які могли бути в супермаркеті і контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази".
Лично ты для меня - интернетное никто. Назойливая муха. Но, вот вся твоя банда - мои враги. Не только мои, разумеется. Вы являетесь врагами человечества. Ваш "ковид" - попытка установления всемирного коммунофашистского режима. То есть вы хуже Сталина, Мао, Гитлера, Пол Пота и прочих Бокасс, вместе взятых.
Если вы думаете что сумеете сделать вид что "ничего не было", вы сильно ошибаетесь. Какие-то очень сильные и умные люди, бдительность которых вы сумели временно усыпить, разобрались в ваших истинных целях, и объявили вам войну на уничтожение. Так что впереди много важных событий. "Ковид" был гораздо хуже чем преступление. Это была ваша ошибка.
ПС когда тебе на той ракете наденут смирительную рубашку, может ты что-то и поймешь, но будет поздно.
"Мир постепенно выздоравливает от бума ковидных новостей. А значит, нужно ждать новых информационных эпидемий!? И Вы заметили, как резко меньше стало сообщений и обсуждений заболевших Covid? Сменилась информационная повестка. Надоело всем немного. Новых событий не происходит, старые потеряли фокус внимания и всех утомили. Рейтинги падают. Вакцинация, новый штамм, ковидные паспорта, всё это уже производные от первого сообщения. Событие капитализировано. Все, кто смог, вырос в доходах. Спекулянты на биржах радуются, такого оптимизма и количества пустых денег не было никогда. Мир постепенно выздоравливает. А значит нужно ждать новых информационных эпидемий."(с)
Речь идет о сотнях ссылок на новости, в которых говорится, что американские вакцины якобы могли спровоцировать летальные случаи. При этом в материалах не указывались данные о том, что вакцины вообще могут быть не связаны со смертями. Атаке подвергались препараты Pfizer и AstraZeneca.
Впервые кампания активизировалась в августе 2020 года, когда президент России Владимир Путин объявил, что дал согласие на создание отечественной вакцины.
Так, ссылки публиковали пропагандистские СМИ Russia Today и Sputnik, которые входят в список самых влиятельных медиа в Латинской Америке.
Газета пишет, что пропаганда дала свои плоды. Так, заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил о подписании контракта на поставки российской вакцины.
"Это одна из самых масштабных операций, которые мы видели для продвижения истории о вакцине в Латинской Америке, и, похоже, она возымела эффект. Россия неуклонно создавала нарратив, который рос и до некоторой степени принимался", - пояснила исследователь дезинформации в First Draft Хайме Лонгория.