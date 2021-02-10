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Новости Агрессия России против Украины
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Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР

Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР

Дело о тайных поставках клистронов из России военной разведкой ГУР МО закрыто за отсутствием состава преступления. Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 июля 2020-го года руководство военной контрразведки СБУ совместно с Хмельницким управлением Госбюро расследований провели обыски в бригадах ПВО Украины, и изъяли либо сфотографировали клистроны - детали системы управления зенитно-ракетного комплекса С-300, которые находятся на вооружении ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления, - замгенпрокурора Якубовский

Клистроны в Украине не производятся - их делают только в России. И чтобы поддержать в боеготовности старые комплексы наша военная разведка организовала дерзкую операцию по добыче этих устройств и тайной поставке нашей армии.

ВКР СБУ и ГБР прекрасно об этом знали. Знали, но решили провести обыски, и таким образом полностью раскрыли каналы поставки клистронов. По сути сорваны поставки, поставлена под угрозу жизнь нашей агентуры.

И вот завершено следствие - и выяснилось то, что я написал сразу после этого происшествия - состава преступления нет.

А значит, состав преступления есть в действиях военной контрразведки СБУ и ГБР, которые осознанно совершили предательство, прекрасно понимая тяжкие последствия своих действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР разоружит армию? Как Украину чуть не оставили без ПВО перед российской угрозой. ВИДЕО

Просто вопиющий случай, никакой случайности здесь не было, всю информацию о закрытых поставках предоставили заранее, те, кто проводили обыски в воинских частях работали в интересах Российской Федерации. Будем устанавливать имена тех, кто должен сидеть в тюрьме за раскрытие операции по поставкам клистронов", - рассказал Бутусов.

Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР 01

Ранее в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления.

Как сообщалось, 2 июля 2020 года командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.

Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.

Автор: 

ПВО (2709) СБУ (19855) Бутусов Юрий (4347) ГБР (2971) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+17
Всюди лаптєагентура, довбодятли і зрадники.
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10.02.2021 10:09
+14
Без наказу із АП, Президента, Генпрокуратури ДБР нічого робити не стали б. Ворога шукайте у верхньому ешелоні державної влади.
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10.02.2021 10:24
+11
А.Арестович:
В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере. И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
Следователи ДБР, ******** от безнаказан...(пардон, Т9), похоже, превысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!.. Это управленческая катастрофа. При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника. Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
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10.02.2021 10:16
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Всюди лаптєагентура, довбодятли і зрадники.
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10.02.2021 10:09 Ответить
А що Свинарчуки? 😲 То не була контрабанда? 😲😲 То не бізнес на крові? 😲😲😲
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10.02.2021 10:29 Ответить
Ти, мабуть, не вмієш читати або читаеш але невзмозі дотумкати прочитане
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10.02.2021 11:13 Ответить
А то чого? Я читати вмію, як і аналізувати прочитане. Схема, яку використовували Свинарчуки, була схожа, тільки мтосувплася іншої військової техніки. Та ж контрабанда на межі провалу. З ризиком для життя і свободи контрабандистів. Вам телевізор таке не розповів? 😲
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10.02.2021 11:32 Ответить
справу "вагнерівців" зілляли і поховали а тут якісь клістрони........ , і знову пане Юрій попадання в "молоко".
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10.02.2021 10:29 Ответить
Греция,Болгария и Словакия и другие страны имеют С 300 и можно закупать не напрямую в Рашке запчасти. А что касается ГБР , то скорее всего какие то дауны решили себе выдумать дело и заработать звездочки показав что они типа работают, хотя на самом деле обыкновенные никчемные проходимцы
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10.02.2021 10:10 Ответить
Я вас очень расстрою, но любой поставщик имеет в контракте с покупателем пункт о реэкспорте. а в товарах военного назначения тем более. Этим пунктом запрещается реэкспорт товаров. В случае его нарушения (а шило в мешке хрен утаишь, особенно с нашим ГБР) указанные страны сами лишаться запчастей или выплатят огромный штраф. А теперь вопрос - напуркуа оно им надо? Или вы думаете , что наш ГУР настолько идиоты, что прежде, чем проводить спецоперацию в рашке они не попытали счастья везде, вплоть до Китая и Южного полюса?
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10.02.2021 10:20 Ответить
Где кто пытал счастья это мы можем только версии строить, и С 300 это не самое современное вооружение , чтобы запчасти к нему были на вес золота. Про реэкспорт вообще речь не шла. Можно конечно думать что наш ГУР это Джеймс Бонды, но мне кажется это далеко не факт особенно когда время от времени всплывают всякие истории то с пьяными полковниками то с родственниками в РФ
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10.02.2021 10:38 Ответить
Можно конечно считать ГУР дебилами и думать, что вместо того, чтобы пойти по самому простому пути они решили поиграть в Джеймсов Бондов. Так же можно фантазировать себе , что запчасти к С300 валяются вокруг, стоит только помахать 100 долларовой купюрой и тебе все привезут. Считать так можно, но это будет говорить только о умственных способностях считающего. И не более того.
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10.02.2021 11:07 Ответить
Блиин! Ну че тебя такого вумного не послали клистронами торговать? Развернулся, показал бы как плевком пожары тушить.
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10.02.2021 12:17 Ответить
..дружочек... Мы обыкновенную резину для военных Ил-76 не можем купить даже у иностранных посредников. А Вы тут о клистронах сказки предлагаете..)))
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10.02.2021 12:49 Ответить
Их можно сделать самим, купить - проблема
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10.02.2021 12:50 Ответить
Без наказу із АП, Президента, Генпрокуратури ДБР нічого робити не стали б. Ворога шукайте у верхньому ешелоні державної влади.
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10.02.2021 10:24 Ответить
А его и искать не надо,все на виду
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10.02.2021 10:33 Ответить
Ага, особенно в во время "гражданского конфликта" ... Дебилы схавают!
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10.02.2021 12:40 Ответить
Интересно, эти тоже успеют убежать в ростов, или таки присядут в Украине?
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10.02.2021 10:12 Ответить
Если ВРУ и ЗЕ признают, что у нас состояние войны - то тогда это предательство, а если у нас мир, то нет никакого преступления. Правильно?
Украина производит сама классные, современные радары. Может пора заменить старье на С-300 на отечественные разработки, а клистроны продать в Гондурас?
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10.02.2021 10:13 Ответить
С-300 это не радар. Точнее не только радар. Это комплекс ЗРК. Если их менять - то полностью на собственные разработки, а это годы и годы. И судьба таких разработок, с нашей зеленой властью как судьба Нептунов, Вильхи и прочего. Допиливали уже по инерции, а сейчас ни финансирования ни толком закупок, кроме единичных экземпляров.
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10.02.2021 10:22 Ответить
Можна піти тим самим шляхом, як і з артилерійскими снарядами з наведенням по лазерному цілевказівнику- замінити радянську електроніку на ******* західну. Багато союзних країн мають свої готові рішення, тому не буде років власних розробок.
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10.02.2021 11:52 Ответить
Ну как бы очень смешно. Ага. Опустим то, что клистрон не электроника. Это целый узел, отдельный прибор, включающий в себя много разных элементов. Без него ЗРК не работает в принципе. И похожие узлы с ЗРК других типов или стран или производителей тут не подойдут, как их не допиливай. И он гораздо сложнее любого снаряда, даже такого, как "квитник". Так же, если почитать что же такое клистрон то станет понятно, что вопрос не просто в создании с 0 его производства и элементной базы а еще и в фундаментальных исследованиях, и подборе необходимых характеристик. Если все это посчитать, то проще и наверняка дешевле и быстрее создать свой, современный ЗРК, чем мучатся с воспроизводством клистронов с непрогнозируемым результатом. Но что первый путь, что ваш займет многие годы и сотни лямов зелени в НИОКР, оборудование, производство, испытание, переделки, доводки и переоборудование зрк. Проще в этом случае просто купить новые ЗРК. Выбор достаточно широк. Начиная с американских и заканчивая китайскими. Но это опять таки деньги, которых нет.
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10.02.2021 16:05 Ответить
Будет так же как с предательством по делу "вагнеровцев". Расследуется? Сидят?
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10.02.2021 10:15 Ответить
"Греция,Болгария и Словакия и другие страны имеют С 300 и можно закупать не напрямую в Рашке запчасти. "
На технику и запчасти такого рода существуют прямые запреты реэкспорта в третьи страны.
Так что ни Греция, ни Болгария ни одна другая страна не сможет этого сделать, не попав под санкции.
Путь один - официальные поставки, либо контрабанда.
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10.02.2021 10:16 Ответить
Уже пытались так купить САУ и БМП1. Те же крикуны шо кричали про торговлю на крови, подняли вой что цена их не устраивает. Открыли дело. В итоге закупили со скрипом пару десятков- остальное отказались нам поставлять и больше никто не хочет работать с нами. Потому что репутация дороже. А у нас естесно дела закрыли т к зрада на крови была выдумкой. Но работать с нами уже никто не хочет. Спасибо крикунам идиотам.
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10.02.2021 12:31 Ответить
А.Арестович:
В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере. И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
Следователи ДБР, ******** от безнаказан...(пардон, Т9), похоже, превысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!.. Это управленческая катастрофа. При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника. Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
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10.02.2021 10:16 Ответить
Та Клоуну побоку. Там є бажання особистої помсти, заради цього, він піде і не на таке.
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10.02.2021 10:21 Ответить
Дураком Арестовича не назовёшь, но то, что с гнильцой - 100%.
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10.02.2021 10:22 Ответить
То була попередня версія Арестовича, зараз він мислить по іншому. Критичне мислення - це наше все, але шелест купюр інколи змінює сприйняття реальності, навіть якщо ти позиціонуєш себе як непідкупного мислителя.
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10.02.2021 10:29 Ответить
Не стоит путать наличие критического мышления с банальной жадностью. Хорошо работающий мозг всегда можно направить для различных целей. Его мозг всегда работал на личное обогащение, просто на момент этой публикации не было других финансовых предложений.
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10.02.2021 10:47 Ответить
Да... Люся уже не та, что раньше. Дык, кто девушку кормит, тот ее и танцует.
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10.02.2021 15:04 Ответить
Наладить производство своих клистронов.
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10.02.2021 10:18 Ответить
Як ви собі уявляєте відновлення їх виробництва? Всі 3 підприємства, здатні виробляти електровпкуумні прилади (до яких відносяться пролітні та відбивні клістрлни) були ліквідовані ще 2006-2011 роках. Кафедра, на якій навчали інженерів-проектувалтникіа електровпкуумних приладів (ЕПтаП, КПІ) закрили влітку 2020 року. Закупити клістрлни в країнах НАТО теж неможливо, оскільки такі пристрої, за великим рахунком, вчорашній день, і НАТО використовує РЛС побудовані на іншій, більш ********, елементній базі
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10.02.2021 10:28 Ответить
Это был провокационный пост. Он сам это прекрасно знает.
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10.02.2021 10:50 Ответить
Нет, не знал. А вот сейчас почитал вики и смотрю, довольно сложная штука. Но в принципе разобрать и скопировать можно.
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10.02.2021 10:59 Ответить
НАТО використовує РЛС побудовані на іншій, більш ********, елементній базі

Было бы интересно посмотреть на генератор подобной частоты и мощности, сделанный на полупроводниках.

На таких высоких частотах и мощностях у полупроводников возникает проблема: чем больше мощность - тем большая нужна площадь p - n перехода полупроводника чтоб её передать. А закрытый p - n фактически является конденсатором. И чем больше площадь перехода - тем больше его ёмкость. На низких частотах - это может не играть роли. А вот на высоких - очень заметно. При достаточной частоте - сигнал будет пролетать через закрытый переход как через конденсатор.

Лампы использовать гораздо проще.
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10.02.2021 11:04 Ответить
А хто ж це зробив? Коли справа буде по держзраді усіх цих?
Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР - Цензор.НЕТ 3797
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10.02.2021 10:19 Ответить
Ну да, уникально - приехали "пиджаки", усадили ко.мандиров на бутылки, разоружили полки ПВО, а последние начали жаловаться в ЦукерБук, а потом понеслось - ммммм, срач

Короче это было бы смешно даже. я х.з. где такое еще мож*д быть - в Эритрее? Ах оставьте, там бы ком части поставил "спинжаков" лицом к стенке и потом уже бы решал что делать(съесть их самим, или накормить крокодилов))
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10.02.2021 10:24 Ответить
Потому что у нас нету военного генералитета. Наш генералитет- это гражданские для которых армия до 14 года была способом тихо пилить бюджет и технику на металл и них.я не делать. А гражданские-подвержены партийным склокам. Для "гражданских в погонах" не важно чью армию кормить- если им кинут колбасы то они будут кормить и рашку и ляхов и турков..
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10.02.2021 12:25 Ответить
ну это вы слишком уже... вот если бы британцы или Канада, тогда - Даааа (мечтают о пентхаузах на Мальдивах, а не на задрыпанных Гаваях))
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10.02.2021 12:51 Ответить
Хз як зараз вчать військових і що прописано в наказах, але нормальний командир точно не дозволив би ДБР розукомплектовувати бойову техніку яка стоїть на БД. Мало того усі представники ДБР мали бути затримані та узяті під варту з позицією мордою в асфальт.
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10.02.2021 15:17 Ответить
Та б*же, ясне діло шо так, в крайності - під прицілом(я не знаю хто ви такі) - тримати під воротами, поки до гомчака дзвонить.
А то с*ка, посадили на пляшки ко.мандирів та забрали критичні вузли = ми слідчі, ось вам папір, а небо хай св. Міхандруїл захищає
ну такого не буває ніде.
ну йома йо - два полки роззброїли чувачки в піджаках і з папірцями!!!1
Нападай - ніхачу називається.
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10.02.2021 15:27 Ответить
Та да ідіотизм, не розумію командирів, як можна розукомплектовувати техніку яка знаходиться на БД, хай вони хоч верховними суддями чи прокурорами представляються? Боюсь навіть подумати як такі командири будуть мене захищати, краще вже б сам встав до зброї.
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10.02.2021 17:57 Ответить
та навіть тут пишуть - любИй солдік за "статутом" совка - не допускає хоч і генерала на пункт бойового чергування, а тут - до ко.мандира підходить...(звук з Маски-шоу) - берлепепеберлепе - і той - іііу - пойнььь(передає документи)
реально, ну як? шоб бл. реально "командири" плакали в Пейсбуці? - Ой прийшли та щось взяли, ой, ми не функціонуємо як завше не функціонували... бл. памагітєєєєєє
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10.02.2021 18:06 Ответить
Опять дерзкая операция не удалась.
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10.02.2021 10:25 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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10.02.2021 10:34 Ответить
"Клистроны в Украине не производятся - их делают только в России. И чтобы поддержать в боеготовности старые комплексы наша военная разведка организовала дерзкую операцию по добыче этих устройств и тайной поставке нашей армии"

Что это мне напоминает?
Точно! историю с закупкой комплектующих в Расии по "делу Свинарчуков"!
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10.02.2021 10:36 Ответить
Именно этом деле в статье и идёт речь.
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10.02.2021 10:51 Ответить
Оголосити підозру!
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10.02.2021 10:38 Ответить
99% что какая то коммерческая структура готова была поставить эти клистроны с 1 000% маржой.
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10.02.2021 11:22 Ответить
З такою маржею ***** сам відвантажить.
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10.02.2021 11:54 Ответить
Считаю назначение баканова, одного из клоунов 95 балагана, на такую сверхважную должность преступлением, и предательством Зе, и судить надо в первую очередь его, а потом баканова, блокирование каналов мертвечука не является индульгенцией от суда за предательство.
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10.02.2021 12:13 Ответить
гбр выполняло задание рашистов, о возможности ,на случай рашистского наступления выведения украинских зрк С-300 из строя
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10.02.2021 12:16 Ответить
Апсолютно согласен с автором статьи! Крикуны-вышивата орали про торговлю на крови, не понимая что никто нам не продаст эти детали из европы. Тех кто организовал поставку деталей из рашки нужно наградить. Пока мы не закупили Петриот, и не наладили производство своих ракет на кб Луч, нам пока отбиваться больше нечем. А поставки из восточной европы "крикуны про зраду на крови" тоже бы сорвали- так же как и при каждом контракте из Чехии и Польши по бмп и САУ. После этого никто с нами связываться не хочет. Спасибо безмозглым крикунам.
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10.02.2021 12:20 Ответить
а зеленское управление Украиной - не есть предательство? Откуда ноги растут? От зеленского. Вот там корень всех проблем.
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10.02.2021 12:35 Ответить
P.S. Зеленский. Вот кто несет прямую ответственность за все. В его руках вся власть. ВСЯ. Но и ВСЯ ответственность.
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10.02.2021 12:37 Ответить
Все "правоохранительные органы" пронизаны московской агентурой, так же ка и ОП. Из ОП слили информацию об операции вагнеровцев и что? Ровным счетом ничего потому что все прикрывается на самом высоком уровне. Ничем закончится и эта измена.
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10.02.2021 12:42 Ответить
то есть любые дрг врага могут прийти с поддельными корочками сбу и перед нападением вывести из строя боевую часть...
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10.02.2021 12:44 Ответить
Согласен,надо добавить и тех кто руководит предателями! Это ИХ ПРЯМАЯ ответственность.
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10.02.2021 14:06 Ответить
А ви що думали,що там робить ДбР у військових частинах? Їм було поставлено задачу,встановити шляхи доставлення таємного обладеання з Росії. Вони це виконали і "справу закрили". Повірьте, те,що скоєно- це Державний Злочин чистої води. Зеленськийй і його ,самі давайте цим слугам ознаки, провели розвідувально-шпигунську операцію і успішно для РФ.Все тут сказано на рясі цього зампрокурора. Нічого доповнити.
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10.02.2021 16:57 Ответить
Ордени вже мабуть отчеканені іі піддписані Путіним. Вручення буде мабуть таємним в офісі Зе чи в Генпрокуратурі у Вєнядіктовой. Жахіття,що твориться. Країну здають як малюнок в дитсадку попєтатєльніце.
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10.02.2021 16:59 Ответить
 
 