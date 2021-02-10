Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР
Дело о тайных поставках клистронов из России военной разведкой ГУР МО закрыто за отсутствием состава преступления. Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"1 июля 2020-го года руководство военной контрразведки СБУ совместно с Хмельницким управлением Госбюро расследований провели обыски в бригадах ПВО Украины, и изъяли либо сфотографировали клистроны - детали системы управления зенитно-ракетного комплекса С-300, которые находятся на вооружении ВСУ.
Клистроны в Украине не производятся - их делают только в России. И чтобы поддержать в боеготовности старые комплексы наша военная разведка организовала дерзкую операцию по добыче этих устройств и тайной поставке нашей армии.
ВКР СБУ и ГБР прекрасно об этом знали. Знали, но решили провести обыски, и таким образом полностью раскрыли каналы поставки клистронов. По сути сорваны поставки, поставлена под угрозу жизнь нашей агентуры.
И вот завершено следствие - и выяснилось то, что я написал сразу после этого происшествия - состава преступления нет.
А значит, состав преступления есть в действиях военной контрразведки СБУ и ГБР, которые осознанно совершили предательство, прекрасно понимая тяжкие последствия своих действий.
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Просто вопиющий случай, никакой случайности здесь не было, всю информацию о закрытых поставках предоставили заранее, те, кто проводили обыски в воинских частях работали в интересах Российской Федерации. Будем устанавливать имена тех, кто должен сидеть в тюрьме за раскрытие операции по поставкам клистронов", - рассказал Бутусов.
Ранее в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления.
Как сообщалось, 2 июля 2020 года командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.
Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.
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Украина производит сама классные, современные радары. Может пора заменить старье на С-300 на отечественные разработки, а клистроны продать в Гондурас?
На технику и запчасти такого рода существуют прямые запреты реэкспорта в третьи страны.
Так что ни Греция, ни Болгария ни одна другая страна не сможет этого сделать, не попав под санкции.
Путь один - официальные поставки, либо контрабанда.
В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере. И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
Следователи ДБР, ******** от безнаказан...(пардон, Т9), похоже, превысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!.. Это управленческая катастрофа. При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника. Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
Было бы интересно посмотреть на генератор подобной частоты и мощности, сделанный на полупроводниках.
На таких высоких частотах и мощностях у полупроводников возникает проблема: чем больше мощность - тем большая нужна площадь p - n перехода полупроводника чтоб её передать. А закрытый p - n фактически является конденсатором. И чем больше площадь перехода - тем больше его ёмкость. На низких частотах - это может не играть роли. А вот на высоких - очень заметно. При достаточной частоте - сигнал будет пролетать через закрытый переход как через конденсатор.
Лампы использовать гораздо проще.
Короче это было бы смешно даже. я х.з. где такое еще мож*д быть - в Эритрее? Ах оставьте, там бы ком части поставил "спинжаков" лицом к стенке и потом уже бы решал что делать(съесть их самим, или накормить крокодилов))
А то с*ка, посадили на пляшки ко.мандирів та забрали критичні вузли = ми слідчі, ось вам папір, а небо хай св. Міхандруїл захищає
ну такого не буває ніде.
ну йома йо - два полки роззброїли чувачки в піджаках і з папірцями!!!1
Нападай - ніхачу називається.
реально, ну як? шоб бл. реально "командири" плакали в Пейсбуці? - Ой прийшли та щось взяли, ой, ми не функціонуємо як завше не функціонували... бл. памагітєєєєєє
Что это мне напоминает?
Точно! историю с закупкой комплектующих в Расии по "делу Свинарчуков"!