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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: следствие по делу продолжили до 18 марта

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: следствие по делу продолжили до 18 марта

Срок досудебного следствия по делу о катастрофе Ан-26 около Чугуева Харьковской области, в которой погибли 26 человек, продолжили до 18 марта из-за неготовности нескольких экспертиз.

Эту информацию подтвердил адвокат подозреваемых Александр Фролов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несколько технических экспертиз еще не готовы, в частности фоноскопическая. Также нет результатов экспертизы по горючему", - отметил Фролов.

Также адвокат добавил, что 9 февраля Печерский суд столицы продлил его подзащитным меры предосторожности.

"Руководитель полетов находится в Киеве на гауптвахте, поскольку является действующим военнослужащим, а командир части, который уже является пенсионером, находится в следственном изоляторе", - отметил Фролов.

Защитник авиаторов снова подавать апелляцию на решение суда по мере пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест руководителя полетами и командира воинской части, подозреваемых по делу об авиакатастрофе под Чугуевом

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Следствие.... Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: следствие по делу продолжили до 18 марта - Цензор.НЕТ 7355 Продолжілі Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: следствие по делу продолжили до 18 марта - Цензор.НЕТ 7340 Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: следствие по делу продолжили до 18 марта - Цензор.НЕТ 505
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15.02.2021 17:22 Ответить
Бесконечная история ...
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15.02.2021 17:28 Ответить
Экипаж обычно назначают терпилами -сажать некого не надо и пенсии платить тоже не надо, это авиация.
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15.02.2021 19:12 Ответить
и где тот летчик шо мне тут рассказывал за глупых пилотов????????? уважаемый пилот так где экспертиза ГСМ? оказывается самолёты плохо летают на козлиной моче???? а фоновая экспертиза это звук двигателя на козлиной моче? уважаемый пилот, давайте продолжим дискуссию, с каждой минутой становится интересно.
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16.02.2021 12:19 Ответить
 
 