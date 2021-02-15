Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: следствие по делу продолжили до 18 марта

Срок досудебного следствия по делу о катастрофе Ан-26 около Чугуева Харьковской области, в которой погибли 26 человек, продолжили до 18 марта из-за неготовности нескольких экспертиз.

Эту информацию подтвердил адвокат подозреваемых Александр Фролов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несколько технических экспертиз еще не готовы, в частности фоноскопическая. Также нет результатов экспертизы по горючему", - отметил Фролов.

Также адвокат добавил, что 9 февраля Печерский суд столицы продлил его подзащитным меры предосторожности.

"Руководитель полетов находится в Киеве на гауптвахте, поскольку является действующим военнослужащим, а командир части, который уже является пенсионером, находится в следственном изоляторе", - отметил Фролов.

Защитник авиаторов снова подавать апелляцию на решение суда по мере пресечения.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.