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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Изучение украинского языка в ОРДЛО осуществляется факультативно и практически подпольно, - языковой омбудсмен Креминь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Изучение украинского языка в ОРДЛО осуществляется факультативно и практически подпольно, - языковой омбудсмен Креминь

На оккупированном Донбассе нет ни одного украиноязычного детсада, школы или вуза, а деятельность организаций, которые популяризируют украинский язык, приравнивается к террористической.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, в 2013 году на территории Донецкой области 73,7% детей воспитывались на украинском языке в 730 садиках и учились в 244 школах с украинским языком обучения (34 - в Донецке).

В то же время в Луганской области только 35,5% детей воспитывались на украинском языке в 202 детских садах и только 45% учеников обучались на украинском языке в 119 школах.

Креминь напомнил, что в 2012 году эти регионы предоставили русскому языку статус регионального.

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В то же время, такое решение в Луганской области не поддержали Сватовский, Белокуракинский, Новопсковский и Марковский районные советы, территории которых остались подконтрольные Украине после оккупации Донбасса.

Языковой омбудсмен отметил, после оккупации в "конституциях" "ДНР" и "ЛНР" было декларативно закреплен статус украинского языка наряду с русским как "государственным", но по сути он не использовался таким образом.

В 2017 году лидеры террористических группировок заявили, что 100% всех школ на оккупированных территориях перешли на русский язык преподавания, а летом 2020 года оккупационные администрации исключили украинский язык и литературу из учебных планов общеобразовательных учебных заведений. В том же году оккупанты лишили украинский язык статуса государственного.

По словам Креминя, на настоящее время изучение украинского языка на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей осуществляется факультативно - "практически подпольно".

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"Отсутствие обучение на украинском является значительным препятствием для абитуриентов с оккупированных территорий для поступления в украинские вузы. По данным на начало 2020 года почти 3 тыс. 800 детей с оккупированных территорий получают общее среднее образование в дистанционно-экстернатной форме на подконтрольной территории. Ученики, которые не имеют возможности учиться дистанционно вынуждены изучать язык с репетиторами или онлайн. Но и эти возможности довольно ограничены, и они не покрывают всех потребностей наших детей на оккупированных территориях", - отметил омбудсмен.

Преподавание в вузах на территории ОРДЛО также осуществляется исключительно на русском языке

Креминь подчеркнул, что деятельность общественных организаций, которые популяризируют украинский язык, на оккупированных территориях запрещена и приравнивается к террористической и экстремистской.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Людина ніколи не цінує, те що отримує задарма. А от діти, що вивчили українську у підпільних умовах, ніколи не будуть бігати із аквафрешем і знімати дебільні відосики про "какая разница".
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19.02.2021 14:29
+6
Зато ці російськомовні діти мають більше можливостей поступити а вищі навчальні заклади освіти чим україномовні. Бо в нас всі привілеї для посібників російських окупантів.
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19.02.2021 14:19
+4
Вивчення української мови в ОРДЛО здійснюється факультативно і практично підпільно, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 7627
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19.02.2021 14:25
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зато у нас украинська мова изучается легально. и вылазят в сеть лизы с перекошенными ртами. ее учителей надо наградить медальками за успехи в педагогической деятельности.
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19.02.2021 14:17 Ответить
У вас, це де? Бо сама постановка питання про легальність вивчення мови виглядає ідіотськи.
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19.02.2021 14:23 Ответить
сепары теперь закроют все украинский факультеты подпольные Изучение украинского языка в ОРДЛО осуществляется факультативно и практически подпольно, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 3090
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19.02.2021 14:19 Ответить
Зато ці російськомовні діти мають більше можливостей поступити а вищі навчальні заклади освіти чим україномовні. Бо в нас всі привілеї для посібників російських окупантів.
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19.02.2021 14:19 Ответить
с чего вы взяли, что дети, живущие в ОРДЛО и мечтающие жить именно в Украине, были пособниками оккупантов?
Потому что они в Россию не уехали, хотя туда им уехать намного легче - не нужно еще один язык учить?
Железная логика...
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19.02.2021 14:52 Ответить
Вивчення української мови в ОРДЛО здійснюється факультативно і практично підпільно, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 7627
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19.02.2021 14:25 Ответить
А какая разница, якщо фонарь и лавочка есть?
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19.02.2021 14:27 Ответить
А Вальдемар не бажає зібрати РНБО і поставити питання ребром, чому в Україні при законі "про мову" на телеканалах збільшується ефірний час російською мовую в рази, радіостанції вже крутять москальські пісні 1 до 100, різні "слуги" займаючи державні посади розмовляють і пишуть москальською. То якої країни це РНБО і їх члени?
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19.02.2021 14:51 Ответить
Людина ніколи не цінує, те що отримує задарма. А от діти, що вивчили українську у підпільних умовах, ніколи не будуть бігати із аквафрешем і знімати дебільні відосики про "какая разница".
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19.02.2021 14:29 Ответить
золоті слова!
Дякую!
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19.02.2021 14:53 Ответить
А-а-а Братній народ. Фашисти--москалі все життя забороняли українську мову.
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19.02.2021 14:34 Ответить
Я вот не понимаю...Почему не ставится вопрос о этноциде ? Это реальная угроза. С таким отношением мы себя никогда не защитим.Здесь ведь ведется игра без правил с их стороны. А у нас чрезмерная толерантность.Которая приводит к высказываниям о якобы ущемлениях. А они например издали закон - 300000 р. штрафа за недостоверную информацию. При зарплатах в 5000р это равносильно,что стать бомжом. Так как даже 3-х комнатная квартира в центре Донецка стоит не больше 10 000 доларов. А ее изымут. Чтобы компенсировать штраф.
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19.02.2021 14:39 Ответить
Ось туди хай їдуть ті українофоби які так не ******* українську мову ,ну а наша влада все робить, що б діти сепарів безплатно навчались в Україні і без знання державної мови.
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19.02.2021 14:40 Ответить
ви прямо не Капітан Очевидність, а Адмірал Ясен Буй.

Ті діти з ОРДЛО, хто не хоче вчити українську - не вчить. І їдуть до Росії.

Оце так здивували.
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19.02.2021 14:55 Ответить
Держава своїм коштом могла б організувати дистанційне навчання. Бажаючі вивчати українську мову в ОРДЛО є цінними для України людьми.
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19.02.2021 15:01 Ответить
ну да - пароли, явки, условности... практически, подготовка спецконтингента на особый период (который уже существует)...
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19.02.2021 15:02 Ответить
 
 