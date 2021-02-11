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Новости Политика Украины
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Креминь против инициативы "слуг народа" отменить штрафы за нарушение языкового законодательства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Креминь против инициативы "слуг народа" отменить штрафы за нарушение языкового законодательства

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов СН, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона о языке.

Об этом сообщает его пресс-служба, информирует Цензор.НЕТ.

"Я выступаю категорически против инициатив отдельных парламентариев, которые любыми путями хотят сделать из штрафов какую-то такую большую беду, которая надвигается на Украину. Более того, появляются истории о так называемых "языковых инспекторах", которых на самом деле не существует, и другие "страшилки". Государство согласно Конституции гарантирует развитие и функционирование государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, должна иметь действенные инструменты наказания злостных нарушителей прав граждан", - сказал Креминь.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона

В сообщении пресс-службы языкового омбудсмена отмечается, что штраф может быть наложен уполномоченным только если на требование устранить нарушение получен отказ и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.

"По состоянию на сегодня мною, как уполномоченным, не наложен ни один штраф, как и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя, который бы упорно и системно нарушал права граждан Украины. Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мер государственного контроля, были выполнены", - отметил Креминь.

Также на Цензор.НЕТ: "Началось, б##ть": кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ. СКРИНШОТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену штрафов за нарушение закона о языке.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

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Топ комментарии
+9
заставишь..
руський изык внедряли расстрелами, тюрьмами и голодом - и в конце концов русифицированные хохлы его полюбили..
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11.02.2021 16:04
+7
Volodymyr Viatrovych

5 год ·

Режим Зеленского начал нападение на законодательство языка.

Законы 4638 и 4638-2, зарегистрированные разными группами ′′ слуг народа ′′ предусматривают разрушение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке. Механизм который уже действует! А направления для продвижения этих проектов получают депутаты из высших офисов Банковой.

Если какой-то из этих проектов будет одобрен, нарушение языкового закона будет абсолютно безнаказанным, значит превратится в пустую декларацию.

Казалось бы, власти должны радоваться быстрому распределению украинского языка в сфере услуг после января 16 года и огромному уровню поддержки этих изменений в обществе. По данным КМИС, нормы закона об украинском языке в сфере услуг поддерживают 62 % граждан Украины, а не поддержку - всего 34 %.

И это несмотря на сумасшедшую кампанию лжи и страхов про ′′ языковые патрули ′′ и ′′ распятые русскоязычные бабушки ".

Вместо протестов и раскола, обещанных московской пропагандой, мы видим понимание, поддержку и единство людей, которые наконец-то могут почувствовать себя дома в своей стране. А в случае нарушения их прав защищать эти права законом.

Нападение ′′ слуг народа ′′ на закон языка никому не выгодно, кроме государства-агрессора, чьи руководители прямо утверждают, что этот закон разделяет Украину и Россию.

Это нападение на наши права и нашу независимость, а Зеленский и его партия должны осознать все последствия их провокационных действий.

Украинцы будут отстаивать свои права, свой язык и независимость своего государства.

Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 8512
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11.02.2021 16:05
+2
Знаєш, коли росіянин, перебуваючи в Узбекистані, вимагає від узбеків "гаварить па-русски" - це взагалі "нонсенс"... А тобі, "лахтинському наймиту", рекомендую вчить українську мову.... Це мова народу, який вас, кацапів, навчив культурі, а ви віддячили йому свинством... Мине час, і "великарусскае наречие", як "рассейский язик" називав Володимир Даль, забудеться... А "мова українська залишиться...Ваш "язик" - лише "піджін-інгліш" для народів, об"єднаних в імперію.... А вона розвалюється...
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11.02.2021 16:24
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ШпрехенФюрер против! Ему бы в школу пойти и язык украинский подучить. а не гонять со штрафами. Кучу ошибок на одной странице и стилистических и грамматических. Стыдоба и убожество.
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11.02.2021 15:52 Ответить
Жертва аналов Медведчука?
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11.02.2021 19:26 Ответить
Вот и выясняется это слуги украинского народа вместе со своим предводителем или кому они служат.
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11.02.2021 15:52 Ответить
Штрафами любить не заставишь. Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 835
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11.02.2021 15:59 Ответить
заставишь..
руський изык внедряли расстрелами, тюрьмами и голодом - и в конце концов русифицированные хохлы его полюбили..
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11.02.2021 16:04 Ответить
Это враньё.
В Украине мы учили и знаем оба языка + иностранный.
С нынешними реформами молодёжь не знает ни одного, ни другого, ни третьего.
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11.02.2021 16:22 Ответить
Тобто я з власної волі вчив російську,це до речі моя рідна мова !!!)))
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11.02.2021 16:32 Ответить
Я не знаю.
Может ты вообще ничего учить не хотел.
Мне то не ведомо.
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11.02.2021 16:35 Ответить
Від вивчення української я був звільненний ,як прибувший з РРФСР ,з Сибіру ,а от від російської ні ,довелось вивчати !!!)))
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11.02.2021 16:37 Ответить
Тобто ти від однієї був звільнений, а другу тебе вивчати примушували?
Питання по чиєму бажанню, чи на чию вимогу тебе звільнили від навчання української?
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11.02.2021 16:42 Ответить
Тоді була така практика ,що діти які прибули на навчання з інших республік чи країн(діти війскових ) на 3 роки звільнялись від вивчення української мови та літ. ,а в русских школах всі предмети викладались російською !!!))
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11.02.2021 16:49 Ответить
А інші дітки мову вивчали?
Їм ніхто не забороняв?
Тобто тебе, жителя росії, гнобили?
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11.02.2021 16:51 Ответить
Мені не забороняли вивчати українську , а звільняли ,це трохи різні речі!!! А дітей військових звозили з усіх сіл до міста в русские школи!!!)))
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11.02.2021 16:56 Ответить
Тобто в тебе була привілея - коли інші дітки вчили РІДНУ МОВУ, ти вештався повз школи й смалив "ПРИМУ"?
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11.02.2021 16:58 Ответить
Таких як я було десь 25-30 % від учнівького складу,діти військових !!! А вчителя, жінки військових !!!)))
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11.02.2021 17:04 Ответить
И это уже не переделаешь.
Была одна страна, сейчас их много.
Но жизнь не перепишешь.
Что было - то было.
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11.02.2021 17:09 Ответить
Так заставьте наконец-то Авакова,Геращенко и им подобным выучить украинский,оштрафуйте их...... Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 5127 Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 3315 Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 3315 Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 5127
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11.02.2021 17:10 Ответить
Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 822 Ёши Ёкомуро--------Чому я ,громадянин України , мушу вивчати російську мову ???))))
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11.02.2021 16:12 Ответить
Тебя заставляют?
Кого заставляют?
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11.02.2021 16:18 Ответить
Мене !!! Ще з часів СРСР , ставили людину в умови, що він змушен був вивчати російську мову і ця практика триває досі !!!)))
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11.02.2021 16:21 Ответить
Не правда.
В школах были равноправные уроки языка и литературы (укр и рус).
Моя мать - учитель украинского языка и литературы с 40-летним стажем (сейчас на заслуженной пенсии).
Никто никогда её не притеснял и не ущемлял.
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11.02.2021 16:26 Ответить
Ти колись бачив статут СА узбекською чи українською мовами !!! То отож ,я теж не бачив , бо іх неіснує !!!Це один момент !!! Другий , вмикаю укрТб ,транслюют український серіал ,російським дубляжем !!! Якою мовою розмовляют офіцери ЗСУ ??? Російською !!!)))
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11.02.2021 16:31 Ответить
Мне важно не на каком языке офицеры говорят, а как они обучены, одеты и вооружены.
Где ты видел у нас русские субтитры?
Нет такого.
Наоборот бывает.
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11.02.2021 16:39 Ответить
Зараз по укрТб іде україномовний серіал( Черговий лікар, Пошта ) з російським дубляжем !!! )))
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11.02.2021 16:44 Ответить
Сейчас посмотрю.
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11.02.2021 16:45 Ответить
Не нашёл.
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11.02.2021 16:49 Ответить
Це серіали Стар Медіа, україномовні,дубльовані на російську ,ідіотізм !!!)))
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11.02.2021 16:53 Ответить
Тема про мову,коли буде про екіпіровку чи озброєння , то будем говорити по темі !!)))
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11.02.2021 16:45 Ответить
Почни з себе, злізь з пляшки. Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 814
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11.02.2021 16:20 Ответить
Когда в Украину пришла сов.власть и навязывала русский язык,ей было все равно будут его любить или нет.
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11.02.2021 16:17 Ответить
Асиміляція українців московитами, триває понад 360 років !!!)))
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11.02.2021 16:19 Ответить
Знаєш, коли росіянин, перебуваючи в Узбекистані, вимагає від узбеків "гаварить па-русски" - це взагалі "нонсенс"... А тобі, "лахтинському наймиту", рекомендую вчить українську мову.... Це мова народу, який вас, кацапів, навчив культурі, а ви віддячили йому свинством... Мине час, і "великарусскае наречие", як "рассейский язик" називав Володимир Даль, забудеться... А "мова українська залишиться...Ваш "язик" - лише "піджін-інгліш" для народів, об"єднаних в імперію.... А вона розвалюється...
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11.02.2021 16:24 Ответить
Ніхто ні в кого нічого не вимагає.
Каждый говорит, как ему удобнее.
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11.02.2021 16:28 Ответить
Інспектр ДАІ внизу протокола пише-"С составлением протокола на русском язике согласен" !!!)))
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11.02.2021 16:34 Ответить
Та ти що? А ти ніколи не цікавився, як чеську мову впроваджували, в 30-ті, в Чехословацькій республіці? В Судетах, наприклад? І до чого це призвело? Проведи "паралель", і тобі стане зрозуміло...
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11.02.2021 16:47 Ответить
Мова йде про Україну.
Не треба тут твоїх "параЛЛелей".
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11.02.2021 16:54 Ответить
Ти ще мене у "відсутності українства", звинувать... Були вже такі "фраєра"... Спочатку розберись у ситуації, а потім "вчи жить" когось...
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11.02.2021 17:01 Ответить
Мені байдуже хто ти.
Від слова - "зовсім".
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11.02.2021 17:03 Ответить
Ага... Ти ще побіжи за мною, навздогінці, доводячи, який я тобі "нецікавий"... Таких тут - десятків три налічується... Тільки "мордою в лайно" ткну, так і пишуть про "байдуже"... А потім спробуй від їх "байдужості" відкараскаться!!!
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11.02.2021 19:39 Ответить
Конечно, насильно мил не будешь.Демократия- эта диктатура большинства.и 25% приходиться терпеть эту власть и хамство,невежество, безответственного президента.Без знания государственного языка не образуется нация.А мне как русскоязычному гражданину Украины имеющий жизненный опыт и побывавших в разных регионах мира с разным укладом жизни,то убеждён, государственный язык должен быть один - украинский!!! Живу в реальной жизни и нахожусь среди соотечественников и иногда становится страшно видя их реакцию на искусственную проблему,которую за уши притягивают горе политики. Большинство за украинский язык.то кто против, должен согласится если хочет жить в цивилизованном правовом демократическом обществе
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11.02.2021 21:57 Ответить
Чому б не знати дві мови і більше?
Невже україномовний вбивця кращий за російськомовного, а російськомовний лікар гірший за україномовного?
Треба не силою привчати до мови, як це робили комуністи (згідно твоєї версії), а лагідно, з повагою на чудових творах, піснях і вчинках.
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12.02.2021 08:54 Ответить
То что вы пишете, это характерно появлению при совке,когда появились бульбаши,хохлы,чурки лабусы и пр.,Сравнение по национальности-это злемент фашизма,который активно распростронялся в ссср,особенно по классовому признаку.Ваши заключения навивают на комплекс неполноценности.А вообще *сколько знаешь языков,столько ты и человек*.Нигде в нашем законодательстве не написано.что в быту нельзя общаться на другом языке.А вот государственный один!!!.В сфере обслуживания должны услуги делать на государственном.и если клиенту не удобно и он об этом высказал,то ему такую услугу должны предоставитьВ Украине фашизма не может быть,а вот то ,что почти у каждого россиянина в крови шовинизм,так это не отнять.И язык здесь не причём. и не имеет значение чем занят каждый.Так вот этого элемента даже в микроскопическом виде не должно быть.Со мной на практике уйма случаев из служебных командировок,когда приходилось краснеть за сослуживцев по теме языка.Приведу прииер Возвращаясь с Кубы через Париж без знания языка,в транзитной зоне мой коллега был крайне возмущён,что там до сих пор не научились говорить на русском.И один француз плохо зная русский.но услышал.Его реакция мгновенна,но не агрессивна.Я готов был провалиться сквозь землю от стыда.А то,что вы ссылаетесь на силу,так это не соответствует действительности,а идёт элементарное передёргивание фактов.В Бельгии вопрос языка на практике стоит гораздо острее,чем у нас.Там в основном два языка:фломандский и французский.Где-то 50 на 50.А в Брюссели 80 на 20 французкоговорящих.Но там каждый обязан знать фламандский(он государственный) и если на государственной службе находишься(включая сферу обслуживания),то можешь оказаться без работы.Для того,чтобы Украина была едина,должна сформироваться нация.И здесь не имеет значения кто ты:то-ли армянин,еврей,русский,венгр,немец ит.д.Главное,что каждый должен стать членом гражданского общества,т.е.нации,а этническая принадлежность т.е. национальность дело каждого, и соседа не должно волновать. то ли ты предпочитаешь мацу или ешь помпушки,носишь пейсы или шаровары. Без единого государственного языка этого не может произойти.А в связи с тем,что мы встали на путь построения цивилизованного общества,то на сегодняшний день, такой закон крайне необходим.
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12.02.2021 10:59 Ответить
Даже не стал читать ваше словоблудие.
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12.02.2021 13:57 Ответить
Всё естественно.Правда всегда глаза колит.И не смотря на Ваше видение и Ваших единомышленников процесс формирования нации, которая началась в 2004г. не остановить.Вас никто не собирался насиловать и Вы за это не переживайте.Ведь жизнь прекрасна и на пустоё, своё здоровье тратить глупо.
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12.02.2021 14:38 Ответить
Про правду я согласен.
Но она не требует словоблудия.
Правда всегда немногословна.
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12.02.2021 15:09 Ответить
Множество слов, не есть словоблудием.Если человек упрям и не может возразить,то он останется всегда при своих мыслях и никогда не захочет вникать в смысл оппонентов.А жизненный опыт подсказывал,что нарвусь на это.Всё подтверждается.Ну и коротко.Упрямство-вывеска дураков.
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12.02.2021 15:34 Ответить
Упрямство и упёртость - разные понятия.
А у тебя ещё и упоротость.
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12.02.2021 21:33 Ответить
Поэтому предельно ясно твои взгляды на законы о языке.Ты ещё слабоват в мышлении и тебе всегда эти законы будут не свойственны.Природу не обманешь.Желаю тебе прожить как можно дольше и ждать в страхе,когда же меня изнасилуют.По другому тебе не понять,а лучший судья время.
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12.02.2021 21:45 Ответить
Про свои мечты про изнасилование могла бы и не писать. Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 847
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13.02.2021 09:26 Ответить
Но ведь ты сам сказал,что силой заставляют.Из песни слов не выбросить.Что написано пером,то не вырубишь топором.
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13.02.2021 10:01 Ответить
Volodymyr Viatrovych

5 год ·

Режим Зеленского начал нападение на законодательство языка.

Законы 4638 и 4638-2, зарегистрированные разными группами ′′ слуг народа ′′ предусматривают разрушение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке. Механизм который уже действует! А направления для продвижения этих проектов получают депутаты из высших офисов Банковой.

Если какой-то из этих проектов будет одобрен, нарушение языкового закона будет абсолютно безнаказанным, значит превратится в пустую декларацию.

Казалось бы, власти должны радоваться быстрому распределению украинского языка в сфере услуг после января 16 года и огромному уровню поддержки этих изменений в обществе. По данным КМИС, нормы закона об украинском языке в сфере услуг поддерживают 62 % граждан Украины, а не поддержку - всего 34 %.

И это несмотря на сумасшедшую кампанию лжи и страхов про ′′ языковые патрули ′′ и ′′ распятые русскоязычные бабушки ".

Вместо протестов и раскола, обещанных московской пропагандой, мы видим понимание, поддержку и единство людей, которые наконец-то могут почувствовать себя дома в своей стране. А в случае нарушения их прав защищать эти права законом.

Нападение ′′ слуг народа ′′ на закон языка никому не выгодно, кроме государства-агрессора, чьи руководители прямо утверждают, что этот закон разделяет Украину и Россию.

Это нападение на наши права и нашу независимость, а Зеленский и его партия должны осознать все последствия их провокационных действий.

Украинцы будут отстаивать свои права, свой язык и независимость своего государства.

Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 8512
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11.02.2021 16:05 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))))
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11.02.2021 16:11 Ответить
УкрТБ транслює українські серіали ,з російським дуляжем !!! Це якісь маразм !!))))
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11.02.2021 16:13 Ответить
А якою мовою мають транслюватись серіали які зняти іноземною мовою ? )
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11.02.2021 16:35 Ответить
В Україні-українською,в Росіі-російською !!)))
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11.02.2021 16:40 Ответить
Ти мабуть не зрозумів,серіал україномовний , але поверх приглушеного українського текста іде більш гучніший російський текст !!!))))
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11.02.2021 16:42 Ответить
"Зеленые"! Вы чисто нарываетесь. Хотите чтобы вас как Шуфрича? За этим дело не станет, но потом не говорите о демократии, потому, что вы наступаете на святое для каждого украинца! Я сам русскоязычный, но є речі які не попинні в Україні навідь ставитись під сумнів! Любіть свою Батьківщину! Слава Україні!
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11.02.2021 16:43 Ответить
Спочатку хай міністри типу авакова вивчать українську мову, а ви розпочинаєте з продавців.
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11.02.2021 22:55 Ответить
 
 