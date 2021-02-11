Креминь против инициативы "слуг народа" отменить штрафы за нарушение языкового законодательства
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов СН, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона о языке.
Об этом сообщает его пресс-служба, информирует Цензор.НЕТ.
"Я выступаю категорически против инициатив отдельных парламентариев, которые любыми путями хотят сделать из штрафов какую-то такую большую беду, которая надвигается на Украину. Более того, появляются истории о так называемых "языковых инспекторах", которых на самом деле не существует, и другие "страшилки". Государство согласно Конституции гарантирует развитие и функционирование государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, должна иметь действенные инструменты наказания злостных нарушителей прав граждан", - сказал Креминь.
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В сообщении пресс-службы языкового омбудсмена отмечается, что штраф может быть наложен уполномоченным только если на требование устранить нарушение получен отказ и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.
"По состоянию на сегодня мною, как уполномоченным, не наложен ни один штраф, как и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя, который бы упорно и системно нарушал права граждан Украины. Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мер государственного контроля, были выполнены", - отметил Креминь.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену штрафов за нарушение закона о языке.
Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).
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руський изык внедряли расстрелами, тюрьмами и голодом - и в конце концов русифицированные хохлы его полюбили..
В Украине мы учили и знаем оба языка + иностранный.
С нынешними реформами молодёжь не знает ни одного, ни другого, ни третьего.
Может ты вообще ничего учить не хотел.
Мне то не ведомо.
Питання по чиєму бажанню, чи на чию вимогу тебе звільнили від навчання української?
Їм ніхто не забороняв?
Тобто тебе, жителя росії, гнобили?
Была одна страна, сейчас их много.
Но жизнь не перепишешь.
Что было - то было.
Кого заставляют?
В школах были равноправные уроки языка и литературы (укр и рус).
Моя мать - учитель украинского языка и литературы с 40-летним стажем (сейчас на заслуженной пенсии).
Никто никогда её не притеснял и не ущемлял.
Где ты видел у нас русские субтитры?
Нет такого.
Наоборот бывает.
Каждый говорит, как ему удобнее.
Не треба тут твоїх "параЛЛелей".
Від слова - "зовсім".
Невже україномовний вбивця кращий за російськомовного, а російськомовний лікар гірший за україномовного?
Треба не силою привчати до мови, як це робили комуністи (згідно твоєї версії), а лагідно, з повагою на чудових творах, піснях і вчинках.
Но она не требует словоблудия.
Правда всегда немногословна.
А у тебя ещё и упоротость.
5 год ·
Режим Зеленского начал нападение на законодательство языка.
Законы 4638 и 4638-2, зарегистрированные разными группами ′′ слуг народа ′′ предусматривают разрушение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке. Механизм который уже действует! А направления для продвижения этих проектов получают депутаты из высших офисов Банковой.
Если какой-то из этих проектов будет одобрен, нарушение языкового закона будет абсолютно безнаказанным, значит превратится в пустую декларацию.
Казалось бы, власти должны радоваться быстрому распределению украинского языка в сфере услуг после января 16 года и огромному уровню поддержки этих изменений в обществе. По данным КМИС, нормы закона об украинском языке в сфере услуг поддерживают 62 % граждан Украины, а не поддержку - всего 34 %.
И это несмотря на сумасшедшую кампанию лжи и страхов про ′′ языковые патрули ′′ и ′′ распятые русскоязычные бабушки ".
Вместо протестов и раскола, обещанных московской пропагандой, мы видим понимание, поддержку и единство людей, которые наконец-то могут почувствовать себя дома в своей стране. А в случае нарушения их прав защищать эти права законом.
Нападение ′′ слуг народа ′′ на закон языка никому не выгодно, кроме государства-агрессора, чьи руководители прямо утверждают, что этот закон разделяет Украину и Россию.
Это нападение на наши права и нашу независимость, а Зеленский и его партия должны осознать все последствия их провокационных действий.
Украинцы будут отстаивать свои права, свой язык и независимость своего государства.