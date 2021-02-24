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Новости За рубежом Крушение самолета МАУ в Иране
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авиакатастрофа (1659) Иран (1554) ООН (3926) самолет (3324)

Иран умышленно скрывает обстоятельства катастрофы самолета МАУ, - спецдокладчица ООН Калламар

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Иран умышленно скрывает обстоятельства катастрофы самолета МАУ, - спецдокладчица ООН Калламар

Иран умышленно скрывает обстоятельства, связанные с авиакатастрофой самолета компании МАУ в начале 2020 года.

Об этом 23 февраля в Женеве заявила специальная докладчица ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ .

По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях иранских властей как будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности".

Спецдокладчица ООН обнародовала письмо с вопросами на 45 страницах, которое она направила в Тегеран еще в декабре прошлого года. Она отметила, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства.

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Калламар сообщила, что, по данным Ирана, одной из причин уничтожения украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции военных, что привело к ошибке в связи. Объяснений причин изменения позиции станции Иран, по ее словам, не предоставил. Также нет объяснений, почему перед атакой не были проверены размеры и летные характеристики цели.

Спецдокладчица ООН также обвинила иранские власти в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не предоставив возможности родным погибших получить вещи жертв катастрофы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
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Топ комментарии
+10
А Вы что думали, что они все признают и извинятся? Это только Кучма мог взять на себя Ту-154, который кацапы сбили над Черным морем.
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24.02.2021 09:49
+3
зеГнида точно знает, что двигатель взорвался, это зеленскому в омане Патрушев сказал
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24.02.2021 09:54
+2
Кучму , кравчука - предателей позорных, с конфискацией полнейшей на нары , а не обслуживающий персонал , охранников и госдачи им дарить
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24.02.2021 11:01
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Правила форума Совет форумчан
А Вы что думали, что они все признают и извинятся? Это только Кучма мог взять на себя Ту-154, который кацапы сбили над Черным морем.
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24.02.2021 09:49 Ответить
Они все признали, и извинились, а рассказывать почему, и как передвигаются воинские подразделения, Иран, естественно не будет
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24.02.2021 09:54 Ответить
Мат. компенсацию будут вьіплачивать пострадавшим, или извинились и фсе? Как передвигаются росиянские подразделения по Ирану мало кого интересует, кроме американцев
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24.02.2021 10:02 Ответить
Мат. компенсацию должна была уже выплатить страховая компания.
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24.02.2021 10:05 Ответить
"Ответственность за страхование воздушных судов от гибели и повреждения лимитируется их стоимостью и, как правило, не распространяется на убытки, вызванные военными действиями, ядерным взрывом или его последствиями, мятежом, забастовками, конфискацией или арестом имущества, саботажем или захватом воздушного судна. Страхование ответственности перед пассажирами и третьими лицами лимитируется указанной в договоре страхования суммой на одно лицо или на один страховой случай. При этом во внимание принимается т.н. Варшавская конвенция ИКАО," конец цитаты
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24.02.2021 10:29 Ответить
как правило, не распространяется на убытки.....
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24.02.2021 10:32 Ответить
Все може бути.Так шо, таки виплатили ?? Та ти шо ! Іран навмисно приховує обставини катастрофи літака МАУ, - спецдоповідачка ООН Калламар - Цензор.НЕТ 1505 Хоча підозрюю, що навряд чи українських пасажирів від ядерного вибуху в стандартній опції приватна компанія страхувала, правда , коли врахувати ціну білета , то можливо, можливо , це ж не дешевий візайр якийсь
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24.02.2021 10:39 Ответить
Родственники пассажиров и членов экипажа, могут рассчитывать на выплату компенсации от: 1. Страховой. 2. Авиакомпании. 3. От стороны виновника. Первой должна выплатить минимальную сумму, которая закреплена в Варшавской конвенции страховая, если в договоре не были оговорены другие моменты.
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24.02.2021 10:47 Ответить
Та шо то та виплатять, тут таке питання взагалі не стоїть,дивно за такий час не виплатили., чи виплатили, ? питання щоб Іран признав вину і виплатив компенсації всім потерпілим в тому числі і авіакомпанії, а також сказав що саме трапилось
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24.02.2021 13:45 Ответить
убытки, вызванные........
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24.02.2021 13:46 Ответить
Почитай новость, там есть ответ на твой вопрос. Я не Кулеба, что бы отвечать на такие вопросы)))
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24.02.2021 10:08 Ответить
Да, и в Ираке нет "росиянских" подразделений. Иран самодостаточен.
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24.02.2021 10:27 Ответить
Их там нет ?
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24.02.2021 10:30 Ответить
Естественно нет. Технику Иран закупает, а войска... нон сенс.
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24.02.2021 10:35 Ответить
Крым и Иран, это разные страны, в курсе? Кто скрывает наличие российских войск в Крыму, Сирии? Там медали дают, и по телеку показывают, а в Иране их нет.
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24.02.2021 10:52 Ответить
Если так телевизор сказал, то правда
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24.02.2021 11:08 Ответить
Чем Иран хуже ЦАР, Ливии , Сирии, Крьіма ? Там же нефть, надо сделать как в Венесуеле и тогда ценьі рванут вверх и заживете хорошо
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24.02.2021 11:12 Ответить
Вопрос. В Украине есть КБ "Южмаш", когда-то делали ракеты, авианесущие крейсера в Николаеве... Да? Сейчас ничего нет. Сколько спутников у Украины? У Ирана, не менее пяти, они их сами сделали и запустили, поэтому в Иране не ВВС, а ВКС. и их самолеты управляются из космоса. Иран, обогащает уран, и вообще, это региональный лидер, который бодается с Израилем. Иран, не допустит присутствия на своей территории, иностранных войск. ЦАР, Ливия, там ЧВК, а не регулярные войска. Они там Хафтара охраняют, а не воюют. Ну а Венесуэла, так там президента Гуайдо, реально назначили, где он? И деньги, 9 млрд $ у них арестовали. Оставят их в покое, и заживут.
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24.02.2021 11:39 Ответить
"их самолеты управляются из космоса" - -- это какие из них? F5 или F4, купленные еще при шахе? Передовые технологии 1958 года?))) Не смеши, если бы там их ВКС чтото могли, израильские ВВС не чувствовали себя там как у себя дома, разнося в щепки любые обьекты похожие на ядерные реакторы
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24.02.2021 13:25 Ответить
Забей в википедию, и спроси "ВВС Ирана"
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24.02.2021 14:58 Ответить
ага, я там и спросил. Основа их авиапарка - это старый хлам времен ирано-иракской войны. С редкими вкраплениями советского барахла максимум 4го поколения. О каких таких космических технологиях ведения воздушного боя ты нам тут пытаешься вещать, намокшая казахская вата? Но не тужся, просто обьясни, каким образом израильтяне на своих достаточно возрастных F16 долетают до территории Ирана и бомбят там обогатительніе фабрики? Где вся мощь иранских ВКС в єто время прячется?
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24.02.2021 16:14 Ответить
Израиль никогда не бомбил территорию Ирана.
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24.02.2021 16:25 Ответить
У нас все плохо, очень плохо, а хуже всего , что сосед из-за поребрика не дает жить и лезет везде, лезет и лезет, лезет и лезет
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24.02.2021 13:49 Ответить
для них зеленский ето пустое место
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24.02.2021 10:03 Ответить
Кучму , кравчука - предателей позорных, с конфискацией полнейшей на нары , а не обслуживающий персонал , охранников и госдачи им дарить
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24.02.2021 11:01 Ответить
У нас,в Україні,ніхто адекватний в цьому не має сумніву. От тільки ЗЕлене гівно щось чекає😠
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24.02.2021 09:49 Ответить
зеГнида точно знает, что двигатель взорвался, это зеленскому в омане Патрушев сказал
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24.02.2021 09:54 Ответить
Как так? Ведь еще прошлым летом величайший потерпевший объявил о "победе" в иранской трагедии.
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24.02.2021 09:57 Ответить
Бубочка говорил, что это неисправность самолёта. Не мог он так запроста Патрушева сдать.
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24.02.2021 12:25 Ответить
и 3 дня заставлял все МЗС говорить как мантру, что литак сламался
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24.02.2021 14:36 Ответить
я вам не відкрию секрету, але всі країни які причетні до збиття цивільних літаків(франція, сша, ізраїль і куча інших) вперто не визнавали і не визнають свою провину,як кажуть російською юлили, і винен в них був кругом їпучий людський фактор, і так жодного покараного за ті дії. іран тут не кращий за інші. але біда в тому що у випадку з іраном ми сам на сам, бо наш сраний напівшостий і його дипломатія то треш
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24.02.2021 10:00 Ответить
Напомню, что если в первом акте, на стене висит ружье, то в последнем оно выстрелит. Еще напомню, в 1988 году, американский эсминец, над территорией Ирана, сбил пассажирский "Боинг". 298 трупов. Капитан корабля дал вменяемое объяснение: "Я думал, что самолет военный". Его наказали, дали орден "Пурпурного льва", за бдительность. Напомню еще. Накануне, в Ираке, американцами, был убит иранский генерал Султани, который находился в Ираке, с официальным визитом. Ну как бы напряженность, порождает ошибки, в т. ч. и трагические.
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24.02.2021 10:24 Ответить
__на каждого авиадиспетчера, со смещенной радиолокационной позицией,должен быть свойКалоев, Виталий Константинович..... Іран навмисно приховує обставини катастрофи літака МАУ, - спецдоповідачка ООН Калламар - Цензор.НЕТ 5643
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24.02.2021 10:32 Ответить
Персы просто взвесили последствия от трамповских люлей "сейчас" и проблемы "в рассрочку потом" и пнули слабака в лице Украины. Сбить накал в другую сторону, так сказать. И будут продолжать петлять и морозиться как их учителя с MH17. Но это персы и ВВП надеются на рассрочку, а получится в кредит.
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24.02.2021 12:01 Ответить
Не могут они .....Давно все понимают ,что сбили преднамеренно с контрольным выстрелом. Кого-то из пассажиров никак нельзя было выпустить.....А вот кого - это вопрос? Признаться в этом - слишком дорогое удовольствие ,вот и путают.....
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24.02.2021 12:17 Ответить
Всё было сделано точно так, как было договорено с россиянами. Бубочку конечно напугали до ςραчки.
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24.02.2021 12:22 Ответить
Нічого дивного у поведінці іранців нема - вони ж неофіти у нелегкій справі організації фейкових авіакатастроф...
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24.02.2021 13:34 Ответить
А почему молчит тот. кого считают президентом Украины, эта козявка на букву М.?
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24.02.2021 15:04 Ответить
 
 